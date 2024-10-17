Новости недели: cиквел «Я иду искать», «Любовь Советского Союза» и очередное «Заклятие»

Суббота. Вспоминаем самые интересные новости прошедшей недели. На повестке фэнтези от студии А24, новый мультфильм про Уоллеса и Громита, а также еще одно «Заклятие». Вроде бы последнее.

Трейлеры недели

Компания «Централ Партнершип» поделилась трейлером фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Это масштабная история жизни великого поэта, которая передает его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В главной роли — Юра Борисов. Помимо него, в касте есть Алёна Долголенко, Роман Васильев, Илья Виногорский, Светлана Ходченкова. В прокат картина выйдет 14 февраля.

«Любовь Советского Союза» — фильм о молодой актрисе, которая в 1930-х обрела известность во всем СССР — обзавелся новым трейлером. Главную роль сыграла Ангелина Стречина («Пищеблок», «Триггер»). Образ ее героини Галины Ковровой вдохновлен реальными артистками первой половины XX века. По сюжету Коврова становится звездой театра и кино, женой летчика-героя, но ее жизнь меняется с началом Великой Отечественной войны. В фильме также снялись Роман Васильев, Кирилл Кузнецов и ныне покойный Роман Мадянов. «Любовь Советского Союза» выйдет в прокат уже 7 ноября.

В сети появился трейлер фильма «Очи» — режиссерского дебюта Исайи Сэксона. В центре сюжета — девочка по имени Юрайя, которая находит в лесу заблудившегося детеныша очи и решает помочь ему вернуться к родителям. Главные роли исполнили Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард и Хелена Ценгель. Фильм от студии А24 выйдет в российский прокат 27 марта 2025 года.

Опубликован тизер мультфильма «Уоллес и Громит: Птичья месть». Это первый полнометражный фильм франшизы за 19 лет после «Проклятия кролика-оборотня», получившего премию «Оскар». По сюжету пингвин из короткометражки «Неправильные штаны» решает отомстить изобретателям. Приключенческая комедия выйдет на Netflix 3 января 2025-го.

На YouTube-канале Netflix вышел трейлер «Ручной клади» (Carry-On) — нового триллера с Тэроном Эджертоном и Джейсоном Бейтманом в главных ролях. По сюжету загадочный преступник пытается с помощью шантажа заставить молодого сотрудника службы безопасности загрузить на самолет опасный груз, который может стать причиной катастрофы. Режиссером выступил Жауме Кольет-Серра («Воздушный маршал»). «Ручная кладь» выйдет на Netflix 13 декабря.

«Стоп! Снято!» недели

Кадр со съемок фильма «Заклятие: Последний обряд»

Стартовали съемки последнего «Заклятия». В четвертой и заключительной части к своим ролям вернулись Патрик Уилсон и Вера Фармига. Режиссером выступит Майкл Чавес, снявший «Заклятие 3» и «Проклятие монахини 2». Фильм выйдет в зарубежный прокат 5 сентября 2025 года.

Кастинг недели

Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс получил роль в байопике «Братья Мазерати». Режиссером выступит Бобби Мореско, а продюсером биографического фильма стал Андреа Иерволино. Ранее дуэт уже работал над спортивной драмой «Ламборгини: Человек-легенда». Энтони Хопкинс сыграет итальянского банкира, который финансирует братьев Мазерати.

Питомец недели

Режиссер Джеймс Ганн поделился новым промокадром грядущего «Супермена». На нем можно увидеть не только героя в плаще, но и его пса Крипто. Постановщик отметил, что образ Крипто в фильме вдохновлен его собственным псом Озу. Собакен однажды разгромил всю квартиру Ганна, после чего постановщик задумался, что произошло бы, будь у его пса сверхсилы. После этого он и решил добавить Крипто в сюжет своего нового кинокомикса. Фильм расскажет о молодости Супермена и его стремлении найти баланс между своими криптонскими корнями и человечностью, которую в нем воспитали приемные родители. Роль Человека из стали перешла к Дэвиду Коренсвету, а Лоис Лейн — к Рэйчел Броснахэн. Премьера блокбастера состоится 11 июля 2025 года.

Продолжение недели

Самара Уивинг

Вторая часть хоррора «Я иду искать» находится в разработке. Главную роль вновь исполнит Самара Уивинг. Работавшая над первым фильмом компания Radio Silence в лице Мэттью Беттинелли, Тайлера Джиллетта и Чада Виллеллы займется производством. Гай Бусик и Райан Мерфи, написавшие сценарий к оригиналу, вернутся для работы над сиквелом. Хоррор «Я иду искать» вышел в 2019 году. Он рассказывает о молодой невесте, чья первая брачная ночь превращается в борьбу за выживание, ведь новообретенные родственники хотят убить ее, чтобы соблюсти сделку с дьяволом. Фильм получил высокие оценки, критики отмечали саспенс, постановку убийств и злободневность сценария. В прокате картина, стоившая 6 млн долларов, собрала 56 миллионов.

Ремейк недели

Россия и Китай снимут ремейк комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Об этом рассказал председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов на заседании, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Деталей проекта пока нет. Оригинальная комедия Эльдара Рязанова, снятая в копродукции с Италией, рассказывала о группе итальянских авантюристов, которые приехали в СССР для поиска драгоценностей, спрятанных еще во время революции.

Постирония недели

«Мегалополис»

«Мегалополис» обрел популярность среди аудитории TikTok. По данным Vanity Fair, новая работа Фрэнсиса Форда Копполы постепенно становится культовой в сети. Юзеры активно делятся своими реакциями на фантастическую ленту, в частности уделяя внимание «уморительным» актерским работам. Несмотря на то, что «Мегалополис» воспринимается большинством из них иронично, а не так, как его задумывал режиссер, люди продолжают идти в кино. Журналист The New Yorker Майкл Шульман недавно побывал на вечернем сеансе картины и написал следующее: «Немаленькая толпа людей гоготала над экраном, словно это были „Дорогая мамочка“ или „Шоугелз“. Аплодировали некоторым репликам. Идут титры, и никто не уходит. У нас появилась новая классика кэмпа?» Впрочем, от кассового провала пользователи TikTok фильм не спасут. Аналитики полагают, что Коппола может потерять на «Мегалополисе», который он профинансировал самостоятельно, более 100 млн долларов.

Успех недели

«Вечная зима» примет участие в основном конкурсе Кинофестиваля в Сан-Паулу Драма Николая Ларионова попала в основную конкурсную программу дебютных фильмов 48-го Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, известного как Mostra, смотр пройдет с 17 по 30 октября. Международная премьера картины с Александром Робаком и Юлией Марченко состоится в рамках основного конкурса кинофестиваля Bosphorus Film Festival в Стамбуле. В российский прокат «Вечная зима» выйдет уже 31 октября.

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Автор: Никита Демченко

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