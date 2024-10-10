Что происходит в прокате: «Джокер» проигрывает «Ужасающему» и Сергею Жукову

«Руки Вверх!» стал безоговорочным лидером, новый «Ужасающий» впечатлил зрителей у нас и у них, «Джокер» продолжил устанавливать антирекорды. Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

Очень уверенно начался прокат фильма «Руки Вверх!». По итогам прошедшего уик-энда музыкальный байопик собрал 224,1 млн рублей — это один из лучших стартов 2024 года. Всего за выходные было продано порядка 559,8 тысячи билетов. При этом фильм заработал меньше, чем удалось другому хиту кинопрокатной компании «Централ Партнершип» — «Сто лет тому вперед» (309,5 млн рублей), — но сумел превзойти старт кинокомикса «Майор Гром: Игра» (161, 6 млн рублей). Если сравнивать «Руки Вверх!» с жанровыми аналогами, то «Богемская рапсодия» в праздничные выходные ноября 2018 года начала прокат с 306,1 млн рублей (сборы за пять дней при 1,028 миллиона зрителей). Уникальный для российского кинорынка байопик явно не планирует сбавлять обороты и целится в более чем 1 млрд рублей итоговых сборов.

«Руки Вверх!»

Феноменально показал себя в выходные слэшер «Ужасающий 3». Новая часть трилогии выступила выше ожиданий рынка, заработав 67,7 млн рублей за премьерный уик-энд. Этот показатель стал лучшим среди всех картин, которые когда-либо выпускала кинопрокатная компания World Pictures. Кроме того, новинка стала одним из лидеров 10–13 октября по среднему числу зрителей на один сеанс — 26 человек. Лучше в топ-10 за минувший уик-энд выступили лишь «Субстанция» (в среднем 32 человека на сеанс) и «Граф Монте-Кристо» (28 человек).

Костюмная драма «Граф Монте-Кристо» четвертый раз подряд остается в тройке самых кассовых фильмов по итогам уик-энда. Относительно 3–6 октября картина показала падение сборов на минимальные 10%, до 58,5 млн рублей. Совокупный бокс-офис «Графа Монте-Кристо» пока что составляет порядка 309 млн рублей.

«Граф Монте-Кристо»

Суммарно более 120 млн рублей заработала картина «Василиса и хранители времени» по итогам второго уик-энда. Новинка Павла Лунгина уже обошла жанрово схожую картину «Эбигейл» (104,8 млн рублей), а также приближается к итоговым сборам «Красной Шапочки» (139,9 млн рублей).

Наращиваем совместную работу

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила в рамках стратсессии по развитию отечественной кинематографии, что ведомство планирует нарастить копродукционное производство (совместное кинопроизводство России с другими странами). Сейчас, по словам министра, подписано 12 соглашений с 17 странами; к 2030 году планируется добавить еще шесть новых направлений. Кроме того, ожидается, что к 2030-му удастся удвоить среднее число реализуемых прав — сейчас оно составляет пятьдесят в год. Для «возможности прямого диалога с контрагентами в разных странах» Фонд кино создает проект Content Points, который будет функционировать совместно с «Роскино». По мнению Любимовой, перспективными для дистрибьюции российского контента являются страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Уик-энд 11–13 октября стал одним из худших в 2024 году: за выходные суммарный бокс-офис составил 60,4 млн долларов, что на 26% хуже предыдущего уик-энда. Такой результат вполне объясним провалом второго «Джокера» и отсутствием других масштабных новинок.

Слэшер «Ужасающий 3» стал хитом не только российского, но и американского проката. Производственный бюджет фильма составил 2 млн долларов, что кратно выше, чем у предыдущих фильмов. Однако траты окупились солидным бокс-офисом. При ожидаемых сборах на уровне 11 млн долларов релиз смог собрать в США 18,8 млн долларов. Активность фанатской базы трилогии, а также дополнительные маркетинговые активности (например, интеграция с Call of Duty) явно пошли новинке на пользу.

Печально обстоят дела у «Джокер: Безумие на двоих». Помимо низкой кассы в премьерные выходные (37,6 млн долларов), ко второму уик-энду сборы фильма также показали рекордное для кинокомиксов падение на 81%, до 7 млн долларов. Меньше бокс-офис обваливался у фильмов «Морбиус» (-74%, до 10,2 млн долларов за второй уик-энд) и «Капитан Марвел 2» (-78%, до 10,1 млн долларов). Пока что новинка собрала в американском прокате лишь 51,5 млн долларов, и итоговые сборы на уровне даже 70 млн долларов остаются под большим вопросом. С учетом международных рынков общая касса фильма пока составляет 164,9 млн долларов. Для сравнения: первый «Джокер» суммарно заработал 335 млн долларов в США, а всего в мире — более 1 млрд долларов (подробнее в причинах провала мы разбирались здесь).

«Джокер: Безумие на двоих»

Сразу пять позиций в топ-10 минувшего уик-энда занимают анимационные проекты. Лидером среди них является «Дикий робот» с 14 млн долларов за выходные и совокупными 83 млн долларов на счету. Скромнее показал себя фильм «По кусочкам», созданный в стиле конструктора Lego. Байопик Фаррелла Уильямса, который претендует на оскаровскую номинацию, смог заработать 3,8 млн долларов.

Примечательно, что в топ-10 проката за выходные сумело ворваться аниме My Hero Academia: You’re Next. Новая часть франшизы собрала 3 млн долларов. Мультфильм «Кошмар перед Рождеством» Тима Бёртона, перевыпущенный в канун Хеллоуина, с легкостью ворвался в десятку лидеров с 2,4 млн долларов за уик-энд.

Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» стартовал в США в пределах ожиданий. Американская касса байопика составила 1,6 млн долларов при прогнозируемой сумме до 3 млн долларов на старте. Однако кинопрокатная компания Briarcliff, глава которой работал с картиной «В центре внимания», не спешит сбрасывать со счетов потенциального участника наградного сезона.

Автор: Вита Иванова