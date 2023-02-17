Кинофестиваль «Золотой апельсин» в Анталии в 2024 году стал манифестом феминизма и творческой свободы

В выходные в Анталии завершился 61-й Международный кинофестиваль «Золотой апельсин». Его символ — не апельсин, но «Золотая Венера» — смотрелся в этом году особенно актуально. Держа в руках статуэтку богини любви, красоты и плодородия, победители говорили, что посвящают награду женщинам, их силе, самоотверженности и способности изменить этот ужасный мир. Кинопоиск рассказывает про главный фестиваль Турции, где кино развивается в условиях цензуры, рисков закрытий, отмен и снятий фамилий из титров.

Международный кинофестиваль в Анталии, который проводится с 1964 года, с самого начала имел особый статус: это независимое от государства мероприятие, которое управляется собственным фондом, возглавляемым мэром города. В городе царит дух вольности, от какой бы политической партии ни избирался глава Анталии, и неудивительно, что фестиваль декларирует в своей основе принципы демократии и равноправия. Это отчетливо символизирует полуобнаженная Венера, которая в дни фестиваля украшает город. В предыдущие годы почетными гостями смотра были Фрэнсис Форд Коппола, Катрин Денёв, Харви Кейтель, Микки Рурк и Эдриан Броуди. Однако в 2024-м «Золотой апельсин» превратился в настоящий праздник непослушания.

Главным событием стало то, что фестиваль вообще состоялся. Предыдущий, юбилейный смотр, куда было приглашено множество иностранных звезд, отменили из-за политического скандала. Министерство культуры и туризма потребовало снять с документального конкурса картину «Власть закона» Нейлы Демирчи о борьбе за свои права доктора (сестры режиссера) и учителя из Бодрума, которые были незаконно уволены после переворота 2016 года. Как и тысячи врачей и учителей, они пострадали из-за преследований FETO — организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его сторонники действительно занимали ключевые места в образовании и здравоохранении, а когда начались чистки, под удар попали многие представители интеллигенции, не связанные с Гюленом. После исключения картины из конкурса режиссеры и продюсеры, чьи фильмы были отобраны на фестиваль, а также жюри, включая его председательницу (актриса Демет Акбаг из «Зимней спячки»), назвали решение «угрозой свободе искусства» и отказались от участия. В итоге 60-й «Золотой апельсин» отменили за неделю до открытия.

Такое противостояние властей и кинематографистов произошло в Анталии не впервые. В 1979 году цензура запретила три фильма из программы, а год спустя «Золотой апельсин» не удалось провести из-за военного переворота. Об этих событиях напоминают черные стелы на Аллее почета в парке культуры им. Ататюрка, где проходил фестиваль. На открытии смотра мэр города Мухиттин Бёджек, избравшийся от оппозиционной Республиканской партии, говорил, что «Апельсин» вернулся к принципам независимости и что отныне он не допустит политического давления на вверенной ему территории.

Российские зрители, которые знают турецкий кинематограф в основном по сериалам, на «Золотом апельсине» встретили бы множество знакомых лиц. Звезды турдизи активно снимаются в артхаусном кино, многие выступают в качестве режиссеров или продюсеров авторских фильмов. Яркий пример — Нежат Ишлер (сериалы «Чукур», «Семья», фильмы «Зимняя спячка», «На краю рая», «Клуб неудачников»), который в этом году получил приз за лучшую мужскую роль в спродюсированном им же фильме «Домашний очаг» (его также отметили наградой за лучший сценарий). Эта остроумная история про отношения — любовные и человеческие — понравилась и зрителям, и критикам.

«Ататюрк 1881–1919»

На открытии 5 октября почетную награду получил Арас Булут Ийнемли — молодой актер, настолько уважаемый, что ему была доверена роль Кемаля Мустафы в проекте «Ататюрк 1881–1919». Еще одну почетную награду забрала Фарах Зейнеп Абдулла («Великолепный век. Империя Кёсем» и «Квартира невинных»); на сцене она заявила, что посвящает приз всем женщинам-кинематографисткам, которые прошли трудный путь и не сдались. Современный турецкий кинематограф изрядно феминизирован: в стране работает много женщин-режиссеров и сценаристок, а темы семьи и гендерного дисбаланса занимают значительное, если не основное, место в сюжетах авторских фильмов и сериалов. Если в мейнстримных мужских боевиках или комедиях героиня — это всегда либо возлюбленная, либо мама героя, то в большинстве показанных в Анталии фильмов героя-мужчины вообще нет. Он либо умер, как в «Фатуме», где героиня открывает внутренние силы прямо на похоронах мужа, или как в норвежском фильме «Арманд» про мать-одиночку, чей погибший муж, как выясняется на родительском собрании, был не так уж безупречен. Либо мужчина сидит в тюрьме («Часы посещения»), либо не справляется с трудностями этого мира («Время дрейфа»), где фикус — единственное более или менее живое существо, за которое герой-мужчина способен брать ответственность.

В номинации «Лучшая женская роль» жюри не смогло выбрать одну победительницу — было принято решение наградить сразу двух актрис. Одной из них стала Биннур Кая («Великолепный век», «Зимородок», «Красная комната») за фильм «Айше», где она сыграла стоящую на пороге сложного решения работницу бензоколонки, которая живет в Стамбуле со своим братом с синдромом Дауна и больным отцом. Автор фильма Неджми Санжак был признан также лучшим режиссером, плюс к тому получил премию Гильдии кинорежиссеров и приз за лучший дебют.

«Айше»

Вторая награда за женскую роль досталась Нур Сюрер («Чукур», «Семья») за «Фатум» — историю про вдову, берущую в руки свою судьбу и заодно весь черноморский городок. Когда у пожилой женщины по имени Султан умирает муж, она сначала требует немедленно найти себе другого — что она будет делать одна? Однако потом открывает в себе массу деловых талантов и перспектив. «Фатум» — комедия, посвященная всем «трудящимся женщинам» — стал фаворитом еще и потому, что рассказывает о важных проблемах без надрыва и слез, но с особым черноморским юмором. На фестивале лента была признана лучшим турецким фильмом 2024 года.

Получая награду, обе актрисы проскандировали: «Руки прочь от женщин, детей, животных и деревьев!» (социальные протесты в Турции переплетены с экологическими). Они также потребовали возвращения к Стамбульской конвенции. Напомним, что Турция была первой страной, которая в 2012 году подписала документ, направленный на предотвращение бытового насилия, защиту жертв и судебное преследование виновных, и первой же вышла из соглашения в 2021 году. Причиной власти назвали заботу о «традиционных ценностях», и это решение до сих пор вызывает острые реакции в обществе.

Председатель жюри национального конкурса, турецко-итальянский режиссер Ферзан Озтепек, вручая награды, рассказал, как впервые приехал в Анталию с картиной «Турецкая баня» в 1997 году, и ему было не по себе. Все шептались, что жюри, в тот год возглавляемое абсолютным мачо Мемдухом Уном, футболистом и режиссером, ничего не даст картине с сюжетом о гомосексуальных людях (которая к тому моменту уже получила награду в Каннах). Однако фильм увез целых два «Золотых апельсина». Озтепек подчеркнул, что борьба за свободу — это не только борьба с властью. Это также работа с собой: каждый человек должен развиваться в этом направлении, и кино, как самое демократичное искусство, призвано помогать в этом.

В международном конкурсе участвовало 12 картин, и здесь тоже в большинстве номинаций победили женщины. Лучшим иностранным фильмом была названа картина «Не оставляй меня» уругвайского режиссерского дуэта Аны Гевары и Летисии Хорхе. Это сюрреалистическая история о том, что над настоящей женской дружбой невластна даже смерть: потеряв лучшую подругу, Елена находит надежный способ пережить трагедию и отправляется в путешествие во времени. О превратностях женской дружбы и обретении себя рассказывает также французский фильм «Часы посещения» Патриции Мазуи с Изабель Юппер в главной роли. Навещая мужа-нейрохирурга в тюрьме, куда он попал, сбив двух женщин, героиня знакомится с темнокожей эмигранткой из пригорода, которая приезжает в Бордо проведать мужа, попавшегося на краже. Она приглашает в свой огромный дом новую подругу по несчастью с детьми. Кажется, что это должно закончиться плохо, но в результате героиня понимает, что она не нуждается ни в муже, ни в его заменителях.

«Не оставляй меня»

Самым ярким высказыванием на тему борьбы женщин за право на жизнь, в том числе и в прямом, физическом смысле, стала картина иранца Надера Севара «Свидетельница». Этот фильм, тайно снятый в Тегеране по сценарию Джафара Панахи, зал встречал стоя со слезами и с долгими аплодисментами. Главная героиня Тарлан (Мариам Баубани), учительница на пенсии, стала невольной свидетельницей убийства своей дочери Зары, хозяйки танцевальной школы (ее играет Ханна Камкар — певица, танцовщица, диссидентка, которая провела долгие месяцы под домашним арестом после протестов 2022 года). Зару случайно убил муж в очередной семейной ссоре. В последнее время они часто ругались: хобби жены считается неприличным и мешало его карьере, мужчина требовал прекратить все эти танцы. У матери Зары, одинокой и хрупкой, нет никаких шансов на справедливость. Даже если она сможет добиться признания зятя убийцей, ему ничего не грозит: иранское правосудие не запрещает убивать неверных жен (а он утверждает, что у Зары был любовник). Однако Тарлан и ее внучка все-таки вершат возмездие.

«Свидетельница»

Особый эффект у этой драмы возникает благодаря ее аскетичности: кричать и плакать здесь позволено только мужчинам, женщины молча замазывают синяки и глотают слезы на похоронах. Эмоции прорываются только на титрах, где идут документальные кадры протестов: женщины танцуют на иранских улицах без платков, появляются их имена и даты жизни. Во время обсуждения фильма прозвучали слова, что неправильно сводить эту трагедию к противопоставлению мужчин и женщин или к религиозному диктату. В корне всех зол в подобных режимах — отсутствие демократии и свободы. Режиссер Надер Севар сказал, что его кино — предупреждение Турции и остальным странам. Его слова были заглушены аплодисментами и возгласами: «Да здравствует Республика! Мы солдаты Ататюрка!» Получая на церемонии закрытия специальный приз за лучший иностранный фильм, Севар посвятил награду всем женщинам, которые ищут свободы и справедливости, борются против насилия и войн.

Автор: Наталья Афанасьева