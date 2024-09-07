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Индустрия

Новости недели: новый фильм Нолана, «Лихие» Юрия Быкова и провал «Джокера»

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Еще одна неделя позади, а значит, пора подвести итоги. Собрали в дайджесте самые горячие новости прошедших семи дней. Среди них — воссоединение Майкла Бэя и Уилла Смита, новый проект Кристофера Нолана и документальный фильм про биф Дрейка с Кендриком Ламаром.

Трейлеры недели

На YouTube-канале «Централ Партнершип» вышел трейлер второй «Пальмы» — продолжения семейного хита о верной овчарке. В новом фильме собаку и ее хозяев ждут испытания в суровой тайге и встреча с медвежонком Мансуром. В основу этого сюжета легла реальная история летчика Андрея Иванова. К своим ролям вернутся Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Игорь Хрипунов. К проекту присоединились Сергей Гилёв и Таисья Калинина. Фильм выйдет в прокат 20 марта 2025 года.

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В сети появился трейлер фильма «Семя священного инжира», показанного на минувшем Каннском кинофестивале. Это фильм об иранских беспорядках, за который его режиссера Мохаммада Расулофа приговорили к восьми годам тюрьмы. Для проката картину купила компания Neon, известная большим подбором тайтлов, удостоенных призов на фестивалях и премиях. В зарубежных кинотеатрах «Семя священного инжира» можно будет посмотреть в ноябре.

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Вышел полноценный трейлер «Домовенка Кузи». По сюжету сказочный персонаж сбегает от Бабы-яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузю озвучит Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов. Производством картины занимается Кинокомпания братьев Андреасян. В прокат лайф-экшен про знаменитого домового выйдет 19 декабря.

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«Лихие» — криминальная сага Юрия Быкова — обзавелись трейлером и датой выхода. Сериал стартует 24 октября. Проект основан на реальных событиях и рассказывает о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Над проектом работала команда, создавшая «Метод», а главную роль исполнил Артём Быстров. Также в касте числятся Аскар Ильясов, Анна Котова, Иван Добронравов, Марина Васильева, Филипп Янковский, Полина Максимова и сам Юрий Быков. Криминальная драма будет доступна в Okko и Start.

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Автор: жизнь и судьба Юрия Быкова

«Стоп! Снято!» недели

«Постучись в мою дверь в Москве»

Стартовали съемки второго сезона мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве». Никита Волков не вернется к роли Сергея Градского из-за конфликта съемочных графиков. Вместо него сыграет Кирилл Дыцевич. По сюжету продолжения Саша Гордеева, пережив предательство Градского, возвращается в компанию «Стиллард». Но Сергей хочет доказать Александре, что он изменился и ради нее готов на всё. Против их воссоединения выступает бабушка главной героини, которая мечтает отомстить семье Градских за страшную трагедию из прошлого. Режиссером продолжения станет Павел Смирнов, в числе продюсеров — Пётр Ануров, Тина Канделаки, Давид Кочаров, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская. Всего планируется снять 60 новых эпизодов.

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Завершились съемки Until Dawn — экранизации интерактивного хоррора 2015 года, разработанного студией Supermassive. Об этом в своих соцсетях сообщил режиссер Дэвид Ф. Сандберг. По сюжету флегматичный парень Джош собирает в коттедже группу знакомых подростков, чтобы почтить память его погибших сестер. Однако вскоре встреча превращается в сущий кошмар для всех участников.

В актерский состав вошли Элла Рубин («Сплетница»), Ю Джи-ён («Экспаты»), Майкл Чимино («С любовью, Виктор»), Одесса Эзайон («Великая армия»), а также Петер Стормаре, который в оригинальной игре воплотил доктора Хилла.

Кастинг недели

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй присоединилась к триквелу «Как стать принцессой». Режиссером картины станет Адель Лим. Ранее она работала в качестве сценаристки над мультфильмом Disney «Рая и последний дракон» и экранизацией книги Кевина Квана «Безумно богатые азиаты». Подробности фильма пока неизвестны. Старт съемок запланирован на 2025 год.

Смотрите видеоэссе

В главной роли: Энн Хэтэуэй

Реюнион недели

Майкл Бэй

Уилл Смит и Майкл Бэй воссоединятся для работы над новым боевиком. Он будет называться Fast and Loose и расскажет историю о человеке, который просыпается в городе Тихуана без воспоминаний. Собирая их по крупицам, он узнает, что жил сразу две жизни: одну — как криминальный авторитет, другую — как агент ЦРУ под прикрытием. Уилл Смит сыграет главную роль, а Майкл Бэй сядет в режиссерское кресло. Обсуждение сейчас на финальном этапе.

Смотрите видеоэссе

Как снимает Майкл Бэй

Док недели

О вражде Кендрика Ламара и Дрейка выпустят документальный фильм. Называться он будет Public Enemies: Kendrick vs Drake. В документальном разборе конфликта между рэперами исследуют их карьерные пути, покажут архивные материалы и интервью с теми, кто работал с музыкантами или их знает. Выйдет фильм на британском телеканале Channel 4. В 2017-м там же выходил документальный фильм о конфликте Jay-Z и Йе (Канье Уэста).

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Гений недели

Новый фильм Кристофера Нолана выйдет в 2026 году. По данным Deadline, режиссер «Оппенгеймера» готовит новый фильм, релиз которого запланирован на 17 июля 2026-го. Разумеется, как и в случае со всеми прошлыми картинами постановщика, детали держатся в секрете. Инсайдеры утверждают, что съемки должны начаться в начале 2025 года, а Мэтт Дэймон ведет переговоры насчет участия в проекте. Представители Universal отказались от комментариев. Ранее журналисты Variety предполагали, что Нолан работает над полнометражным ремейком британского сериала «Заключенный» 1967 года, однако подтверждения этой информации пока нет.

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«А разговоров-то было» недели

«Джокер: Безумие на двоих»

«Джокер: Безумие на двоих» проваливается в прокате. Фильм собрал 40 млн долларов в США за первый уик-энд. При этом бюджет продолжения составил 200 млн долларов. Для сравнения: первая часть собрала 96,2 миллиона за аналогичный период и при этом стоила всего 55 миллионов. Сиквел стартовал в Северной Америке даже хуже других провальных кинокомиксов — «Капитана Марвел 2» (46 млн долларов за первый уик-энд) и «Флэша» (55 млн долларов). Сборы «Безумия на двоих» за пределами Северной Америки составили 81,1 млн долларов. Тем самым общая сумма, которую фильм собрал за первые выходные, — 121 млн долларов. Помимо прочего, картина Тодда Филлипса получила оценку D от CinemaScore — компании, которая делает опросы зрителей после премьерных показов. Это худший результат для фильмов по комиксам в истории.

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Автор: Никита Демченко
Фото: Andrew Cooper / Universal Pictures

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