«Жребий»: вампирский хоррор по мотивам Стивена Кинга

3 октября на Max вышел вампирский хоррор «Жребий», по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Рассказываем, чем новая экранизация отличается от двух предыдущих и почему ее нельзя назвать удачной.

О чем это

Писатель Бен Миерс (Льюис Пуллман) возвращается в родной городок Салемс-Лот, чтобы написать книгу об этом тихом месте. Он знакомится с местными жителями — школьным учителем Мэттом Бёрком (Билл Кэмп), священником Кэллаханом (Джон Бенджамин Хикки), доктором Коди (Элфри Вудард) и помощницей агента по недвижимости Сьюзан Нортон (Макензи Ли). Бен влюбляется в Сьюзан, но вскоре тихой идиллии приходит конец.

Оказывается, в зловещем особняке Марстона, который издавна считается проклятым местом, поселяется новый владелец Курт Барлоу (Александр Уорд). Самого Барлоу никто не видит, а дела он ведет с помощью своего старомодного компаньона Страйкера (Пилу Асбек). В городе начинают пропадать дети и погибать взрослые, а у некоторых жертв на шее оказываются характерные укусы. Школьник Марк Петри (Джордан Престон Картер), Бен и другие начинают охоту на вампиров, которых с каждым днем становится все больше.

Кто это сделал

Это уже третья экранизация романа Стивена Кинга, который переводили на русский язык по-разному. Самая распространенная версия — «Жребий», но многие знают эту книгу как «Жребий Салема», «Салимов удел», «Судьба Иерусалима» и даже «Город зла».

Фильм был анонсирован в 2019-м, продюсером выступил Джеймс Ван, а сценаристом стал Гари Доберман. Доберман отвечал за сценарии дилогии «Оно», нескольких хорроров из вселенной «Заклятия», а также дебютировал в режиссуре с третьей частью ужастика про куклу Аннабель. В 2020-м Доберман занял режиссерское кресло «Жребия», съемки закончились в 2021-м. Выпуск фильма первоначально был намечен на 2022-й и несколько раз переносился, что заранее настраивало критиков на скептический лад.

Чем «Жребий» отличается от предыдущих экранизаций романа

Первая экранизация вышла в 1979-м на американском ТВ, ее снял Тоуб Хупер, автор «Техасской резни бензопилой». Вторая — телефильм «Участь Салема» (2004) Микаэла Саломона. Обе версии были по-своему хороши и обстоятельно адаптировали роман: трехчасовой хронометраж позволял рассказать историю, не вырезая важные для общей сюжетной канвы фрагменты.

Новый «Жребий» на их фоне выглядит гораздо более скомканным. Двухчасовой фильм (сам Доберман говорит, что первоначальная версия длилась три часа) жертвует очень многим. Например, в новой экранизации практически не раскрывается образ Миерса, которого тянет к проклятому дому Марстона, потому что в детстве он пробрался туда на спор и увидел хозяина особняка в петле. У Добермана мы ничего не узнаем ни о его характере (у Кинга он был вдовцом и левым активистом), ни о его предыдущих книгах.

Льюис Пуллман

Интереснее всего образ Миерса раскрыт в телефильме 2004 года, где его сыграл харизматичный Роб Лоу в кожанке; там писатель, например, собирался выдать злой нон-фикшен об американском городе, где царит домашнее насилие. Это, конечно, не вполне точная адаптация кинговского героя, но хотя бы занятная его интерпретация. И уж точно это лучше, чем полный отказ от каких-либо попыток придать Миерсу объема.

А еще из-за двухчасового хронометража пострадал важный темпоритм романа, который был хорошо передан в фильмах Хупера и Саломона. Там эпидемия вампиризма захватывала город постепенно, так что мы успевали проникнуться героями, которые впоследствие погибают или сами превращаются в кровососов. У Добермана же все развивается стремительно и при этом схематично. Так, при первом же экранном появлении отца Кэллахана зрителю сообщают (устами другого героя), что священник страдает от алкоголизма. А в следующий раз по-нормальному он появится, когда начнется самый лютый замес.

Что пишут критики

На Rotten Tomatoes у «Жребия» 50% положительных отзывов.

The Guardian критикует торопливый темп фильма, из-за которого у Добермана не получается создать драматическую историю. Bloody Disgusting считает, что сценарий поверхностно пересказывает основные сюжетные линии оригинального романа. IGN ругает спецэффекты и чрезмерную приверженность произведению Кинга, дескать, какими-то сценами можно было и пожертвовать, чтобы придать глубины другим эпизодам.

Элфри Вудард

Впрочем, у нового «Жребия» нашлись и сторонники. The Hollywood Reporter считает, что у Добермана получился эффектный экшен, и хвалит Льюиса Пуллмана, сыгравшего главного героя. А The Wrap довольно громко заявляет, что этот ремейк получился лучше и динамичнее, чем фильм Хупера (правда, непонятно, почему издание считает «Жребий» ремейком, а не новой экранизацией).

Вердикт

Новый «Жребий» не случайно провел два года на полке у Warner Bros. Эта экранизация Стивена Кинга способна скрасить октябрьский вечер тем, кто соскучился по эффектным вампирским хоррорам, но, скорее всего, оставит разочарованными фанатов оригинального романа или телефильма Тоуба Хупера.

Картина жертвует слишком многим — неспешным темпом разворачивающейся катастрофы и глубокой проработкой героев. Возможно, первоначальная монтажная сборка на три часа была более вдумчивой и аккуратной адаптацией истории, но вряд ли мы об этом узнаем в ближайшее время. Поэтому прямо сейчас лучше пересмотреть фильм Хупера, дать еще один шанс телефильму 2004-го или же включить «Полуночную мессу» Майка Флэнегана, которую многие критики называют лучшей, пусть и неофициальной, экранизацией «Жребия».

Автор: Марат Шабаев