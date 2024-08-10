«Платформа 2» — ленивый сиквел пандемийного хита Netflix

4 октября на Netflix вышла «Платформа 2» — вторая часть фантастической антиутопии, которая стала хитом стриминга в 2020-м. Рассказываем, как выглядит сиквел и почему ему не удалось повторить успех первого фильма.

Что было в первой части

Главный герой, Горенг (Иван Массаге), по своей воле оказался в особой тюрьме — таким образом он пытался бросить курить. Устроено это заведение, которое называют Дырой, необычно. На каждом этаже живет пара заключенных, в середине комнаты — шахта для платформы, которая раз в сутки спускается сверху вниз. На ней выставлены всевозможные яства. За короткий срок жители этажа могут съесть что хотят, а дальше платформа поедет вниз.

Это, разумеется, ведет к социальному неравенству: до нижних уровней доходят объедки или просто пустые тарелки. В этих условиях люди нередко прибегают к каннибализму. Но раз в месяц узников Дыры переселяют на другой уровень в случайном порядке, так что никто надолго не задерживается на сытном месте.

Горенг понимает порочность системы, а еще узнает, что в теории еды должно хватать на всех, если жители верхних этажей начнут питаться более умеренно. Он вместе с другими заключенными устраивает революцию и вместе с платформой спускается на самое дно Дыры, защищая еду от перепотребления. В финале он спасает маленькую девочку, отправляя ее наверх, а сам остается в абсолютной темноте. Вполне вероятно, что концовка первой части — метафора его искупления (есть трактовка, согласно которой девочка не существовала).

Что происходит во второй

Милена Смит

Действие сиквела разворачивается все в той же Дыре. На этот раз сюда попадает художница Перемпуан (Милена Смит), которая таким образом хочется искупить свои грехи. Вместе с ней на этаже оказывается корпулентный Замятин (Ховик Кеучкерян) со склонностью к пиромании.

Теперь в Дыре действует неофициальный закон, установленный самими узниками. Ряд «лоялистов» во главе со слепым Пророком контролируют рациональное потребление пищи. Узники обязаны есть только закрепленные за ними блюда, чтобы в идеале цепочка еды доходила до нижних уровней. Противостоит закону группа, которую называют варварами.

Перемпуан и Замятин начинают соблюдать правила Пророка, но скоро их система ценностей будет проверена на прочность.

Как это выглядит

«Платформа 2» — и это ее главный минус — снята по лекалам первой части. Из нового тут разве что появление закона и гражданская война между двумя фракциями заключенных. Но в целом все по-прежнему. Главная героиня снова спускается в самое сердце тьмы. Действие все так же целиком разворачивается в минималистичных бетонных декорациях. Тут режиссер Гальдер Гастелу-Уррутия опять эстетически наследует культовому триллеру «Куб». А в кадре разворачивается привычное ультранасилие: отрывают конечности, поедают трупы и самым жестоким образом лишают людей жизни.

Ховик Кеучкерян

Новых деталей о мире «Платформы» режиссер также не сообщает, поэтому сюжет остается схематичным: это религиозная притча напополам с социальной сатирой. Как и кто придумал Дыру, для чего она существует на самом деле, почему люди продолжают идти туда добровольно? Что стало с Горенгом? Обе части «Платформы» оставляют после просмотра много вопросов, на которые режиссер не спешит ответить.

Что пишут критики

У первой части на Rotten Tomatoes нестыдные 81% положительных рецензий. «Платформа», которую показывали в 2019-м на кинофестивале в Торонто, сначала полюбилась киножурналистам, а затем весной 2020-го вышла на Netflix. Фильм, где люди изолированы от всего мира и вынуждены на своей шкуре переносить тяготы социального неравенства, вышел в самый разгар пандемии и во многом благодаря этому стал одним из самых популярных релизов стриминга.

Вторая часть привлекла к себе значительно меньше внимания. На Rotten Tomatoes у нее всего 50% положительных рецензий (и лишь 12 отзывов), а пользовательский рейтинг и того ниже — 25% (у оригинала было 73%). The Guardian ругает фильм за отсутствие новизны и самоповторы, а Indiewire пишет, что героям тесно в метафорическом и абстрактном сюжете. Даже авторы положительных рецензий, как на Slashfilm, отмечают, что это скорее ремейк, а не сиквел, из достоинств фильма выделяя только актерскую игру и операторскую работу.

Вердикт

«Платформа 2» оказалась невыразительным сиквелом, который никак не развивает идеи оригинала и не расширяет антиутопический мир. Режиссер Гальдер Гастелу-Уррутия снова погружает зрителя в мир жестокости и метафор, но этого оказалось недостаточно, чтобы фильм стал таким же хитом, как оригинал в свое время.

Автор: Марат Шабаев