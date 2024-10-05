Новости недели: «Плохая девочка», «Крик 7» и камбэк Дэниэла Дэй-Льюиса

Новая неделя — новый дайджест новостей от Кинопоиска. Сегодня в центре внимания — новый фильм 94-летнего Клинта Иствуда, «Каникулы» Анны Кузнецовой и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо.



Трейлеры недели

В сети появился первый трейлер «Присяжного номер два» — новой картины легендарного Клинта Иствуда. Это судебный триллер о присяжном заседателе, который осознает, что совершил преступление, в котором обвинили другого. Главную роль сыграл Николас Холт, вместе с ним в фильме снялись Зои Дойч, Кифер Сазерленд и Дж. К. Симмонс. Фильм выйдет в зарубежный прокат 1 ноября. Предполагалось, что «Присяжный номер два» станет последней режиссерской работой 94-летнего Иствуда, но сам он пока не объявлял об уходе из кино.

Вышел трейлер «Плохой девочки» — совместного проекта студии A24 и Халины Рейн, режиссерки комедийного хоррора «Тела, тела, тела». Это эротический триллер о женщине, которая вступает в опасные отношения с молодым стажером. В ролях — Николь Кидман («Скандал») и Харрис Дикинсон («Стальная хватка»). Мужа главной героини играет Антонио Бандерас («Главная роль»). В российский прокат картина выйдет 16 января 2025 года.

«Каникулы» Анны Кузнецовой обзавелись трейлером и датой релиза. Это история о двенадцати школьниках из театрального кружка Калуги, которые летят в Сочи на фестиваль. Их сопровождают строгая завуч и инфантильная руководительница кружка. Пока женщины учатся находить общий язык, спектакль оказывается под угрозой. Главные роли исполнили Дарья Савельева и Полина Кутепова. Продюсером картины выступила Наталья Дрозд («Фрау», «Купе номер 6»), а креативным продюсером — Борис Хлебников («Снегирь», «Аритмия»). В отечественный прокат фильм выйдет 7 ноября.

«Стоп! Снято!» недели

Джесси Бакли Пол Мескал

Завершились съемки «Хамнета» с Полом Мескалом и Джесси Бакли в главных ролях. Режиссером адаптации одноименного романа о Шекспире выступила Хлоя Чжао («Земля кочевников», «Вечные»). В касте также Джо Элвин и Эмили Уотсон. Действие пьесы разворачивается во время эпидемии чумы в Англии 1580-х годов. В ней рассказывается история Агнес, жены Шекспира, которая проживает потерю их единственного сына.

Закончились съемки нового «Франкенштейна». Об этом режиссер картины Гильермо дель Торо сообщил в своих соцсетях. В новой адаптации истории о рукотворном чудовище главные роли сыграли Оскар Айзек, Джейкоб Элорди и Миа Гот. Премьера на Netflix в следующем году.

К концу подошли съемки четвертого сезона «Жуков» — комедии про трех айтишников, попавших в глухую деревню Жуки на альтернативную службу. По сюжету продолжения главные герои — Никита, Дэн и Артемий — будут противостоять новому губернатору области, который хочет снести Жуки и на их месте построить научный кластер. К своим ролям вернулись Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин, Марьяна Спивак, Владимир Епифанцев, Игорь Верник и другие актеры. Над сценарием работали Сергей Нотариус, Артём Клинков и Максим Пешков, последний также вновь выступил в качестве режиссера проекта.

Кастинг недели

Кэти М. О’Брайан («Любовь истекает кровью» и «Мандалорец») присоединилась к Сидни Суини на съемках байопика Кристи Мартин. Фильм расскажет историю самой успешной боксерши Америки 1990-х, которая одновременно с успехом столкнулась с зависимостями и насилием со стороны мужа. Съемки картины стартовали в Северной Каролине.

Эван Питерс и Эштон Катчер сыграют в новом сериале Райана Мерфи «Прелесть». Это история о заболевании, которое передается половым путем и делает своих носителей очень красивыми, но в конце концов убивает их. Сериал будет основан на одноименном комиксе. В нем также сыграют Джереми Поуп и Энтони Рамос.

Камбэки недели

Дэниэл Дэй-Льюис возвращается в кино после семилетнего перерыва. Актер исполнит главную роль в режиссерском дебюте своего сына Ронана Дэй-Льюиса. Сценарий к фильму Anemone отец и сын написали вместе. Драма расскажет о «сложных отношениях между отцами, сыновьями и братьями» и о «динамике семейных связей». Дэй-Льюис сыграет в картине главную роль. В касте также числятся Шон Бин, Саманта Мортон, Сэмюэл Боттомли и Сафиа Окли-Грин. Это первый фильм Дэниэла Дэй-Льюиса с 2017 года, когда на экраны вышла «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона.

Эндрю Гарфилд подтвердил, что окончательно выходит из творческого отпуска. Об этом актер рассказал в интервью The Hollywood Reporter: «Да, мне кажется, я снова с удовольствием работаю, но по-другому. Чувствую себя свободнее, меньше переживаю. Чувствую больше радости, больше осознанности». Сейчас Эндрю снимается в новом фильме Луки Гуаданьино, а в зарубежных и российских кинотеатрах скоро выйдет драма «Время жить» с его участием. Также актер заявил, что готов вернуться к роли Человека-паука, но если ему предложат действительно новую и захватывающую концепцию.

Продолжение недели

«Крик 7» выйдет 27 февраля 2026 года, спустя почти 30 лет после первого фильма серии. Об этом рассказала Нив Кэмпбелл, которая вернется к роли Сидни Прескотт. Режиссером продолжения будет Кевин Уильямсон, сценарист оригинального «Крика».

Ностальгия недели

«Ох, уж эти детки!»

По «Ох уж эти детки!» снимут live-action-фильм, в котором будут совмещены живые съемки и компьютерная графика. Его создаст Джейсон Мур, режиссер «Идеального голоса». Сценарий напишут авторы SNL Майки Дэй и Стритер Сейделл. «Ох уж эти детки!» — мультфильм Nickelodeon о тоддлерах, которые, стоит взрослым отвернуться, начинают разговаривать друг с другом и попадать в совсем не детские приключения. За время существования сериал удостоился более чем двадцати наград, включая четыре премии «Эмми» и собственную звезду на голливудской «Аллее славы».

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Автор: Никита Демченко

Фото: Paolo Diletto / IPA / Sipa USA / Legion-Media, Hyperstar / Legion-Media, Dimitrios Kambouris / Getty Images for National Board of Review, © Jack Abuin / ZUMA Press Wir / Legion-Media