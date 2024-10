Netflix снимает документальное расследование про Паффа Дэдди. Что известно о сюжете и обвинениях музыканта?

На прошлой неделе Netflix подтвердил, что работает совместно с рэпером Кёртисом Джексоном, он же 50 Cent, над документальным сериалом о другом известном рэпере — Шоне «Пи Дидди» Комбсе. В центре внимания документалки с рабочим названием Diddy Do It — многочисленные обвинения, с которыми столкнулся Дидди за последний год. Режиссером сериала выступит Александра Стэплтон. Проект по-прежнему находится в производстве, дата премьеры пока не определена. Кинопоиск рассказывает, что надо знать об этом скандальном сюжете, который будет долго развиваться и рискует перевернуть всю мировую индустрию развлечений.

Что это будет

Для Кёртиса Джексона, давнего конкурента и недруга Комбса, съемки документалки — дело принципа. «Это сложное повествование, которое охватит десятилетия. Мы дадим голос тем, у кого его не было, и представим подлинные свидетельства со всеми нюансами. И хотя выдвинутые в адрес Комбса обвинения тревожат, мы призываем всех помнить, что история Дидди — это не вся история хип-хопа и его культуры. Мы стремимся к тому, чтобы действия отдельных индивидуумов не затмевали более широкого вклада всей культуры хип-хопа», — сказали Джексон и Стэплтон в совместном заявлении.

50 Cent

Биография Комбса ляжет в основу еще одной документалки, над которой работает Maxine Productions для телеканала Investigation Discovery; производственная компания известна по документальному сериалу «Тишина на площадке» об абьюзе и эпидемии молчания в индустрии детского телевидения США. Выходящий в 2025 году телесериал «расскажет историю самопровозглашенного Плохого Парня, историю его возвышения и влияния на индустрию, предоставит право голоса тем, кто его обвиняет, и подчеркнет токсичную динамику власти, которая разыгралась в индустрии и заставляла многих жертв молчать».

Кто такой Шон Комбс

Комбс, также известный как Паффи, Пафф Дэдди, Пи Дидди и Дидди, — один из главных хип-хоп-исполнителей 1990-х и 2000-х годов, а кроме того, один из самых влиятельных продюсеров в американской музыкальной индустрии последних двух десятилетий.

В 1993 году Комбс основал звукозаписывающий лейбл Bad Boy Records. Поначалу он продвигал других исполнителей (среди них Notorious B.I.G. и Usher), а в 1997 году записал свой дебютный альбом — ставший платиновым диск «No Way Out». В нулевые Комбс занялся бизнесом: у него есть собственная линия одежды, он участвовал в развитии сети ресторанов, развивал водочный бренд в партнерстве с одним из крупнейших мировых производителей алкогольных напитков — Diageo, был председателем совета директоров телевизионной сети Revolt TV. А еще снимался в кино, устраивал масштабные вечеринки для знаменитостей и периодически выпускал новые альбомы. В 2022 году его состояние оценивалось в миллиард долларов; из всех хип-хоп-исполнителей больше заработал только Jay-Z.

Шон Комбс

В середине 1990-х годов Комбс и Notorious B.I.G. оказались вовлечены в публичную вражду с Тупаком Шакуром и Шугом Найтом из Death Row Records. Когда в 1994 году на Тупака было совершено покушение, сам музыкант обвинил в нем именно Комбса с Бигом. Покушение положило начало настоящей войне между рэперами Восточного и Западного побережий, в ходе которой погибли сначала Шакур, а затем и Notorious B.I.G. Слухи связывали Комбса с гибелью Тупака, но никаких официальных подтверждений эта теория не получила.

В чем его обвиняют

В ноябре 2023 года певица Кассандра Вентура, 11 лет встречавшаяся с Комбсом, заявила, что музыкант подверг ее сексуализированному насилию, она также обвинила его в домогательствах и изнасилованиях, угрозах певцу Киду Кади, с которым Вентура встречалась до Комбса. День спустя иск был отозван, поскольку стороны договорились в досудебном порядке, но Вентура положила начало целой волне обвинений против Дидди.

В течение следующей недели против музыканта выдвинули еще три иска. Сначала Джой Дикерсон-Нил заявила, что в 1991 году, когда ей было 19 лет, Комбс опоил ее во время свидания, изнасиловал и заснял все на видео. Лиза Гарднер рассказала, что в том же 1991 году, когда ей было 16, Комбс и его друг, музыкант Аарон Холл, изнасиловали ее и ее подругу, а несколько дней спустя Дидди избил ее и велел держать язык за зубами. Наконец, третья женщина, упоминающаяся в иске исключительно как мисс Джейн Доу, сообщила, что в 2003 году, когда она училась в 11-м классе, многолетний помощник Дидди, Харв Пьер, познакомился с ней в ночном клубе, отвез на частном самолете из Мичигана в Нью-Джерси, после чего привел в звукозаписывающую студию Комбса. Здесь Дидди, Пьер и еще один неназванный человек втроем ее изнасиловали. Свое обвинение мисс Доу подкрепила многочисленными фотографиями, на которых видно, что она действительно была на студии Дидди и встречалась с музыкантом.

Комбс в 1995 году

В феврале 2024 года иск выдвинул продюсер Родни Джонс, работавший с музыкантом над его последним альбомом «The Love Album: Off The Grid». Джонс заявил, что в течение четырнадцати месяцев, которые заняла запись пластинки, он неоднократно подвергался насилию и унижению со стороны Комбса, домогательству со стороны друзей музыканта, а еще Комбс якобы заставлял его принимать наркотики и заниматься сексом на устроенных Пи Дидди секс-вечеринках. Также Комбс недоплатил ему почти 50 тыс. долларов за работу.

Наконец, в апреле 2024 года в сексуализированном насилии обвинили сына Дидди, Кристиана. Согласно материалам дела, в конце 2022 года Кристиан домогался стюардессы яхты, арендованной семьей музыканта. Самого Дидди обвинили в создании неподобающей атмосферы и превращении семейного отдыха в «площадку для приема наркотиков, незаконного секс-бизнеса и всеобщего хаоса».

В мае против Дидди выдвинули еще два обвинения: бывшую модель Кристал МакКинни он накачал наркотиками и изнасиловал в студии в 2003-м, Эйприл Ламос как минимум трижды была изнасилована между 1995 и 2001 годами, ее также насильно заставляли принимать запрещенные вещества.

Что ответил Пи Дидди

Первое время рэпер хранил молчание, но после четвертого иска опроверг обвинения. «Позвольте мне расставить все точки над „i“: я не совершал ничего из этих ужасных поступков. Я буду бороться за мое имя, за мою семью и за правду», — заявил Комбс. И он действительно боролся: нанятые им адвокаты делали все, чтобы выставить истцов в максимально негативном свете. Среди прочего, они заявили, что Родни Джонс — «бессовестный лжец, в своей попытке получить незаслуженный гонорар сочинивший абсолютную сказку». Юристы напомнили, что порноместь и перевозка несовершеннолетних из штата в штат для последующих занятий сексом не были вне закона в 1991 году, а также отметили, что обвинения в групповом изнасиловании несовершеннолетней в 2003 году поданы слишком поздно и не должны быть приняты судом.

Что было после обвинений

Несмотря на то, что Комбс с самого начала все отрицал, еще в ноябре 2023 года он был вынужден покинуть пост председателя совета директоров музыкального канала Revolt. В марте 2024 года в его домах в Лос-Анджелесе и Майами прошли обыски; хотя правоохранительные органы не делали заявлений, очевидно, что обыски связаны с расследованием против Пи Дидди.

Дом Пи Дидди в Лос-Анджелесе

Еще один удар по репутации музыканта был нанесен в мае, когда телеканал CNN опубликовал снятое в 2016 году видео, на котором видно, как Шон Комбс избивает и оскорбляет Кэсси Вентуру в коридоре отеля, а затем силой затаскивает обратно в свой номер. Вентура упоминала этот случай в своем иске и заявила, что на следующий день после случившегося Комбс заплатил службе безопасности отеля 50 тыс. долларов, чтобы выкупить запись. У Дидди не было иного выбора, кроме как сознаться, попросить прощения и объявить, что после нападения на Кэсси он лечился, ходил на терапию и провел время в реабилитационном центре. «Мое поведение непростительно, — заявил он. — Я принимаю на себя полную ответственность за свои поступки на этом видео». Однако Вентура извинений бывшего не приняла.

Наконец, 16 сентября Комбса арестовали в Нью-Йорке. Прокуратура предъявила ему официальные обвинения в связи с «сексуализированным насилием, рэкетом и перевозкой людей в целях принуждения к сексу и проституции и с другими преступными активностями, в том числе с похищениями, поджогами, взятками и препятствованием правосудию» — так это звучит в официальных документах. По версии прокуроров, Дидди более десяти лет руководил «грязной империей сексуализированных преступлений и постоянно подвергал насилию и женщин, и мужчин». Отдельной строкой проходят многодневные секс-вечеринки Дидди, во время которых он заставлял женщин заниматься сексом с секс-работниками, многие из которых прилетали из других штатов и из-за границы.

Защита певца попыталась добиться освобождения под залог, но судья согласился с доводами обвинения, согласно которым Дидди представляет угрозу для общественной безопасности и может скрыться от правосудия, если окажется на свободе. Сам Комбс заявил, что он невиновен по всем пунктам. В случае, если его вина будет доказана, Комбсу грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Уже после ареста против певца выдвинули еще несколько обвинений. На сегодняшний день против Комбса высказалось уже 11 человек.

Кто из знаменитостей бывал на секс-вечеринках рэпера

Леонардо ДиКаприо на вечеринке Дидди в 1998 году

После ареста Комбса в социальных сетях начали строить теории, кто из знаменитостей мог знать о деятельности Дидди и кто мог посещать его вечеринки с изнасилованиями и наркотиками. Первым делом вспомнили старое интервью Usher: в 2016 году певец рассказал Говарду Стерну, что в начале карьеры некоторое время жил у Комбса, в доме которого творились «очень любопытные вещи». Ассоциации с секс-вечеринками Дидди увидели в клипе Famous Канье Уэста, в котором, кстати, в качестве гостей событий упоминаются Дональд Трамп, Тейлор Свифт и Рианна. В сети обсудили старое видео с вечеринки, на котором вместе с Комбсом присутствует совсем еще молодой Джастин Бибер, и певец выглядит там совершенно потерянным и не понимающим, что происходит.

Отсылку к обвинениям в адрес Дидди нашли и в июльском клипе Эминема Fuel: в песне есть строчка «Wait, he didn’t just spell the word „rapper“ and leave out a P, did he?» («Постой, он же не просто так произнес слово „рэпер“ без одной „п“» — намек на слово «raper», то есть «насильник»). А последние слова «P did he» произносятся в одно слово и звучат как «Дидди».

Пользователи X и TikTok выдвигают все более жуткие конспирологические теории. Согласно одной из них, Jay-Z и Beyonce также знали о вечеринках Дидди и насилии над женщинами, на фоне этих слухов каждая из знаменитостей уже потеряла несколько миллионов подписчиков в соцсетях.

Примечательно, что скандал начался на фоне выборов президента США. Дональд Трамп и сторонники кандидата в президенты распространяют сообщения и изображения, в которых без каких-либо доказательств указывают, что Камала Харрис и другие высокопоставленные члены Демпартии участвовали в секс-вечеринках рэпера.

Этот материал будет дополняться.

Текст: Алексей Ионов

Иллюстрация: Павел Мишкин

Фото: Erik Pendzich / Legion-Media, Gareth Cattermole/Getty Images, Al Pereira / Getty Images / Michael Ochs Archives, SplashNews.Com / Legion-Media