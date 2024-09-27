Дайджест мировой индустрии: Netflix ждет суда за «Олененка», а MrBeast довел коллег до обмороков

После насыщенного событиями лета у корпоративных боссов Голливуда выдался относительно спокойный месяц. Однако совсем скучным сентябрь назвать нельзя: Disney и Paramount объявили о новой волне сокращений, а Netflix, Warner Bros. Discovery и MrBeast столкнулись с судебными исками. Об этих и других важных новостях кино-, теле- и стриминговой индустрий — в ежемесячном обзоре Кинопоиска.



Netflix ответит в суде за «Олененка»

«Оленёнок»

Американский суд принял к рассмотрению иск против Netflix, направленный Фионой Харви — женщиной, ставшей прообразом Марты из «Олененка»; она обвиняет стриминг в клевете. По сюжету Марта преследует героя, начинающего комика Донни Данна, домогается его, отправляет ему сотни писем, текстовых и голосовых сообщений и даже пытается изнасиловать. В конце концов, Донни обращается в полицию, и Марта проводит семь месяцев в тюрьме.

Сериал основан на личном опыте его создателя Ричарда Гэдда, который на суде признался, что Харви годами преследовала его, хватала за задницу и отправляла сотни писем, текстовых и голосовых сообщений; в конечном итоге полиция выдала Харви предупреждение о преследовании. Однако в титрах Netflix указано, что «это полностью реальная история», а поскольку ни попытки изнасилования, ни последующего тюремного заключения в реальной жизни не было, Харви получила возможность заявить, что «Олененок» ее порочит. Netflix попытался уговорить суд отклонить иск, однако судья Гэри Клаузнер согласился, что женщина имеет право отстаивать свою репутацию.

Оригинальных сценарных проектов на ТВ становится меньше

Осенью 2024 года в эфир пяти крупнейших телеканалов США (ABC, CBS, NBC, Fox и The CW) выйдет всего 41 оригинальный проект — это исторический минимум за последние 20 лет без учета прошлого года. Даже в ковидные времена и после предыдущей забастовки Гильдии сценаристов на экраны выходило больше оригинального контента, а в 2017 году, всего семь лет назад, в осенней сетке каналов присутствовало сразу 76 сценарных шоу.

Variety отмечает, что сокращение оригинальных проектов не просто следствие прошлогодней забастовки Гильдии сценаристов, а тенденция, которая только усилится в будущем. Так, к примеру, The CW еще до забастовки практически отказался от собственных оригинальных проектов, а эфирная сетка канала в основном забита либо телешоу, либо канадскими и британскими сериалами. В эфирной сетке ABC остался только один день в неделю, когда в прайм-тайм идут сценарные проекты. Кроме того, в январе этого года, в преддверии нового сокращенного телесезона, ABC показал в эфире первый сезон «Убийств в одном здании». Эксперты Variety считают, что каналы в будущем станут активнее пользоваться такой практикой, отдавая приоритетные слоты под продукцию собственных стримингов.

Disney борется с шерингом паролей

Пользователям, которые делятся доступом к аккаунту Disney+ с лицами вне своего домохозяйства, предлагают добавить одного такого человека в качестве дополнительного пользователя за 6,99 доллара в месяц для базового тарифа и 9,99 доллара в месяц для тарифа «Премиум». Кроме того, для таких дополнительных пользователей предусмотрена возможность создания собственного профиля с переносом всех личных предпочтений и истории просмотра. Служба поддержки стриминга будет автоматически определять людей, входящих в аккаунт вне домохозяйства, на которое он зарегистрирован. Тем, кто находится в командировке или путешествии, также придется привязывать новую локацию к своему аккаунту с помощью одноразовых паролей.

Comcast подал в суд на Warner Bros.

Sky, европейское подразделение концерна Comcast, обвиняет Warner Bros. Discovery в систематическом нарушении заключенного в 2019 году соглашения. Согласно его условиям, Warner каждый год должна была предлагать Sky подборку из как минимум четырех новых сериалов стриминга Max, из которых Sky была обязана выбрать по меньшей мере два проекта, где выступит сопродюсером, и в течение минимум пяти сезонов предоставлять 20–25% необходимого финансирования. Причем Warner обязалась предоставлять всю имеющуюся у нее информацию о проекте сразу же, как только заказывала производство первого сезона.

Однако Warner, по версии Sky, ни разу не предложила оговоренный минимум из четырех шоу в год и регулярно утаивала критически важную информацию о проектах, которые она все-таки предлагала. По мнению юристов Sky, это было сделано сознательно, чтобы улучшить позиции Max на тех европейских рынках, где Max и Sky выступают конкурентами. Отдельно в иске упоминается анонсированный сериал по «Гарри Поттеру», который, по мнению юристов истца, полностью подходит под критерии сделки, однако не был предложен к рассмотрению.

Юристы Warner Bros. назвали иск Sky «бессмысленной попыткой» нажиться на премиальном контенте Max и улучшить свои позиции перед переговорами о продлении истекающего в 2025 году соглашения.

MrBeast предстанет перед судом

Сразу пятеро участников Beast Games — грядущего реалити-шоу блогера Джимми MrBeast Дональдсона для Prime Video с рекордным в индустрии развлечений призовым фондом в 5 млн долларов — подали в суд групповой иск на Дональдсона и Amazon. Организаторов шоу обвинили в создании токсичной и небезопасной атмосферы на съемочной площадке, в мизогинии, сексизме и харассменте.

Собственно говоря, еще перед началом съемок всех участников заставили подписать контракт, согласно которому, помимо всего прочего, они отказывались от любых претензий к устроителям шоу в случае смерти или тяжелых телесных повреждений. Некоторые из участников уже в августе жаловались, что на съемочной площадке не хватало воды, еды и квалифицированной медпомощи. По словам пожелавших сохранить анонимность источников, сразу несколько игроков во время съемок отборочного тура получили травмы или потеряли сознание, а кого-то унесли с площадки на носилках и госпитализировали.

В августе представитель Дональдсона заявил The New York Times, что «съемки были осложнены экстремальными погодными условиями и неожиданными проблемами с логистикой и связью», но MrBeast якобы уже «начал собственное расследование и сделает выводы из допущенных ошибок». Групповой иск ни сам блогер, ни его представители не комментировали.

Пользователи стримингов по-прежнему ходят в кино

В январе платформа Roku и National Research Group опросили 2200 американцев в возрасте от 18 до 64 лет, которые хотя бы час в неделю пользовались стриминговым контентом. И, судя по опросу, сразу 1900 человек (86% респондентов) по крайней мере единожды за последний год ходили в кинотеатры, а около 60% были в кино как минимум дважды. Половина респондентов считает, что есть релизы, которые необходимо смотреть на большом экране, а 46% рассматривают походы в кино как возможность увидеться с друзьями и провести вечер вне дома. Среди причин, из-за которых люди стали реже ходить в кино, были названы стоимость билетов (62%), а также возможность смотреть фильм дома в удобное время (59%) и делать паузы (45%). Пожалуй, самый любопытный результат — ответ 44% респондентов, заявивших, что с большей вероятностью пойдут в кино, если увидят трейлер заинтересовавшего фильма на стриминге.

Новости коротко

Летняя Олимпиада в Париже 2024

Благодаря Олимпиаде в Париже Peacock в августе показал лучшие цифры за всю свою четырехлетнюю историю. Его доля в общем количестве телевизионных просмотров выросла с 1,5% до 2,1%, сразу 17 трансляций собрали у экранов свыше 10 миллионов зрителей. Общая доля просмотров всего холдинга NBCUniversal (сюда входят Peacock, NBC и USA Network) выросла на 62% и составила 13,4% — это с большим отрывом лучший результат за месяц. На втором месте — YouTube (10,6%).

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав уверен, что число подписчиков Max в третьем квартале 2024 года вырастет на 6 миллионов (на конец второго квартала было 103,3 миллиона, прирост за квартал — 3,6 миллиона человек). В качестве основных факторов роста Заслав указал бандл с Disney+ и международную экспансию на новые рынки. У стриминга есть время до 7 ноября (до даты очередного отчета перед инвесторами), чтобы подтвердить слова своего босса делом.

В попытке вернуть старых и привлечь новых подписчиков Disney+ на две недели снизил цены: все, кто подписался на базовый тариф с рекламой с 12 по 27 сентября, в течение следующих трех месяцев будут платить всего 1,99 доллара в месяц. Сейчас стоимость тарифа составляет 7,99 доллара в месяц, а с 17 октября она увеличится до 9,99 доллара в месяц. Новых и вернувшихся подписчиков ждали и другие плюшки, в том числе скидки на эксклюзивный мерч, бесплатную подборку цифровых комиксов Marvel и участие в розыгрыше путевки на круизный лайнер компании.

Disney объявила о новой волне сокращений, на этот раз в корпоративной структуре управления, которая «может работать еще эффективнее». Уже в ближайшие дни работы лишатся свыше 300 сотрудников юридического, финансового, кадрового отделов и отдела связей с общественностью. В прошлом году в рамках оптимизации структуры и сокращения издержек компания уже сократила 7000 рабочих мест. Сегодня в Disney работает 225 000 человек, из них 167 000 — в США и 58 000 — в других странах.

На Paramount началась вторая из анонсированных в прошлом месяце трех волн увольнений. Напомним, что в августе трио новых генеральных директоров компании провозгласило курс на снижение издержек на 500 млн долларов, в рамках которого под сокращение должно было попасть 15% от всего американского штата компании.



Текст: Алексей Ионов

Фото: Silas Stein / Legion-Media, Don Arnold / WireImage / Getty Images, Daniel Lea / Legion-Media