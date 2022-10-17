Не только профессор Макгонагалл. 10 главных фильмов и сериалов с Мэгги Смит

27 сентября умерла британская актриса Мэгги Смит. В памяти широкой аудитории она останется прежде всего строгим и справедливым профессором Минервой Макгонагалл из «Гарри Поттера». При этом в фильмографии актрисы есть масса других образов, о которых мы решили вспомнить.

«Делить с ней кадр было все равно, что быть в паре со львом. Она могла съесть любого живьем, и часто это делала. Но была забавной, и с ней было приятно», — так Роб Лоу описал свой опыт работы с Мэгги Смит (вместе они играли в пьесе «Внезапно, прошлым летом»).

Тяга к перевоплощениям у Мэгги Смит появилась еще в детстве, хотя бабушка будущей звезды считала ее для этого недостаточно красивой. «Ты не можешь позволить ей пойти в актрисы. Только не с таким лицом!», — говорила она матери Мэгги. После школы будущая звезда поступила в театральную школу при Оксфорде. Через год она дебютировала на сцене в шекспировской комедии «Двенадцатая ночь», сыграв роль Виолы, влюбленной в герцога Иллирии.

В середине 1950-х Мэгги Смит не только активно играла в театре, но и начала мелькать на телевидении в различных комедийных ролях. Ее прорывом стала драма «Некуда идти», где Смит исполнила главную женскую роль дерзкой Бриджит Ховард, которая надеется спасти мошенника Пола Грегори (Джордж Нэйдер) из канадской тюрьмы. Эта работа принесла ей первую номинацию на премию BAFTA. Через семь лет Смит сыграет Дездемону в фильме Стюарта Бёрджа «Отелло» (до этого она исполняла эту же роль в Королевском национальном театре). За экранный образ шекспировской героини актрису впервые номинировали на «Золотой глобус» и «Оскар».

Карьера Мэгги Смит в театре и в кино принесла ей целую россыпь наград. Два «Оскара», три «Золотых глобусах», четыре премии «Эмми», семь наград BAFTA, пять статуэток премии Гильдии актеров США и театральная премия «Тони». В 2014 году королева Елизавета II вручила Смит орден Кавалеров Почета — почетную награду за выдающиеся достижения в искусстве. И хотя большинство тех, кто вырос на экранизациях Джоан Роулинг, навсегда запомнят ее в роли суровой, но справедливой профессора Минервы Макгонагалл, не стоит забывать и о том, что у Смит была серьезная и продолжительная актерская карьера за пределами поттерианы.

«Аббатство Даунтон» (2010 — 2015) Кого сыграла: Вайолет Кроули Пожалуй, второй знаменательный проект в карьере Смит после «Гарри Поттера». Актрисе досталась одна из центральных ролей — вдовствующая, высокомерная и остроумная вдова Вайолет Кроули. Британский драматический сериал имел огромный успех и сделал Смит популярной для нового поколения телезрителей. Колоритная и язвительная графиня запомнилась, прежде всего, яркими высказываниями, которые разбирали на цитаты, а в более поздние годы и на мемы. За эту роль она получила три премии «Эмми», четыре премии Гильдии актеров США и «Золотой глобус». При этом Смит расстраивал тот факт, что зрители стали узнавать ее на улице именно как Вайолет.

«Поймать Мэри» (2007) Кого сыграла: Мэри Гилберт Британская психологическая драма, продолжение ленты «Дворец Джо». Бывшая журналистка и светская львица Мэри Гилбрет оказывается в доме эксцентричного богача — и это меняет ее жизнь. В зрелом возрасте героиню играет Мэгги Смит, в юности — Рут Уилсон. Героиня Мэгги Смит в «Поймать Мэри» погружается в прошлое, которое загадочным образом связано и с личностью миллионера, и с огромным особняком. Блуждая из комнаты в комнату, Мэри Гилберт вспоминает вечеринки, разговоры и одно неприятное знакомство, оказавшее на нее сильное впечатление.

«Площадь Вашингтона» (1997) Кого сыграла: Лавиния Пеннимен В экранизации одноименного романа Генри Джеймса актриса появилась в образе добродушной и заботливой тетушки Лавинии. Она живет на Вашингтон-сквер в Нью-Йорке с тихой и застенчивой Кэтрин (Дженнифер Джейсон Ли) — наследницей состоятельного доктора Слопера (Альберт Финни). Девушка влюбляется в обаятельного, но бедного юношу: конечно, отец против этого союза, но тетушка за. Тетушка Лавиния тут словно крестная фея из «Золушки». Помогая Кэтрин обрести «долго и счастливо», она рискует, но на что ни пойдешь ради любви молодых. Критик Эдвард Гутманн писал, что «тетушка Лавиния ворует каждую сцену в фильме, но экспрессия, с которой она идет на обман, заставляет простить ее героиню».

«Клуб первых жен» (1996) Кого сыграла: Ганила Гарсон Голдберг Комедийная мелодрама Хью Уилсона («Полицейская академия») о трех выпускницах колледжа, которые встречаются спустя тридцать лет на похоронах четвертой подруги Синтии. Женщины решают отомстить бывшим мужьям, из-за которых у них не сложилась идеальная жизнь. Помогать им в этом будет дизайнер и светская львица Ганила Гарсон Голдберг, которую сыграла Мэгги Смит. Роль у актрисы по традиции изящно исполненная, пусть и небольшая. Смит удалось воплотить на экране опытную и мудрую женщину, которая, в отличие от главных героинь, извлекла опыт из супружеской жизни. Ей довелось побывать и первой, и второй, и третьей, и далее по счету женой множества ныне успешных мужчин.

«Таинственный сад» (1993) Кого сыграла: миссис Медлок Мэгги Смит появилась на втором плане в экранизации одноименного романа Фрэнсис Ходжсон Бернетт. Актриса сыграла экономку семейного особняка лорда Крейвена, куда прибывает сирота Мэри (Кейт Мейберли), потерявшая родителей во время землетрясения в Индии. Компания дяди ей невыносимо скучна, но однажды девочка находит загадочный сад на территории особняка, где и проводит много времени. Медлок в исполнении Смит — строгая надзирательница, уверенная в правоте на все сто процентов. Возможно, это один из лучших кинообразов, демонстрирующих весь ужас гиперопеки с благими намерениями. Роль принесла актрисе номинацию на премию BAFTA. Некоторые детали персонажа через несколько лет можно будет отметить у профессора Макгонагалл: поклонники называли Медлок из «Таинственного сада» репетицией этого образа.

«Одинокая страсть Джудит Херн» (1987) Кого сыграла: Джудит Херн Еще одна британская драма (последний фильм режиссера Джека Клейтона), экранизация романа Брайана Мура. Героиня Мэгги Смит, Джудит Херн, провела лучшие годы, ухаживая за тетушкой, которая ее воспитывала. Не имея ни состояния, ни мужа, Джулит вынуждена зарабатывать уроками музыке. Но судьба дарит ей шанс: старая дева влюбляется в брата ее хозяйки. Мэгги Смит сделала образ Джудит довольно точным. Критики отмечали, что она будто не играет, а живет на экране. Старая и несчастная героиня так проникновенна, что просто не может не вызывать сочувствия. За эту роль Смит получила премию BAFTA.

«Комната с видом» (1985) Кого сыграла: Шарлотта Бартлетт В мелодраме Джеймса Айвори, снятой по одноименному роману Эдварда Моргана Фостера, Мэгги Смит сыграла незамужнюю даму Шарлотту Бартлетт, которая вместе с юной англичанкой Люси Хонейчерч (Хелена Бонем Картер) путешествует по Италии. За эту роль актриса получила номинацию на «Оскар» и две большие награды — «Золотой глобус» и BAFTA. Шарлотта в исполнении Смит — мнительная, чопорная и отчасти старомодная леди. Главной ее характеристикой хочется указать занудство, но в то же время героиня не воспринимается столь серьезно. Актриса добавила в образ стальной магнолии изрядную долю иронии, что сделала ее героиню живой и не одномерной.

«Зло под солнцем» (1981) Кого сыграла: Дафна Касл В экранизации детектива Агаты Кристи актриса сыграла владелицу гостиницы Дафну Касл. Именно к ней заявляется знаменитый Пуаро с очередным расследованием. Героиня — статная и горделивая: отель когда-то подарил ей сам король за былые заслуги. Смит добавила книжному персонажу порцию язвительности и нетерпимости. Об этом актрису попросил режиссер Гай Хэмилтон — хотелось сделать из хозяйки отеля саркастичную леди, которая не терпит безрассудства и глупости.

«Смерть на Ниле» (1978) Кого сыграла: мисс Бауэрс В другой экранизации Агаты Кристи актриса появилась в образе кроткой и загадочной медсестры мисс Бауэрс. Это немногословная, но яркая и запоминающаяся роль второго плана, за которую актриса получила номинацию на премию BAFTA. Несмотря на небольшое количество экранного времени, мисс Бауэрс в исполнении Смит демонстрирует и харизму, и сдержанность, и сноровку (когда накачивает морфием героиню Мии Фэрроу). Ее перебранки с пожилой светской львицей и клептоманкой миссис ван Шайлер — отдельный восторг, сплав юмора и трагизма.

«Расцвет мисс Джин Броди» (1969) Кого сыграла: Джин Броуди Роль, которая принесла Мэгги Смит первый «Оскар». Актриса сыграла учительницу в экранизации одноименного романа Мюриэль Спарк. События ленты разворачиваются в начале 1930-х в частной элитной школе для девочек в Эдинбурге. Мисс Броуди претит консервативный уклад учреждения. На ее уроках нет бессмысленной зубрежки важных фамилий и дат. Учительница читает с девочками стихи и рассказывает романтическую историю о возлюбленном, погибшем на Первой мировой. Смит наделила героиню неординарным характером, в котором сочетались уязвленность и абсурд. Как ни странно, на церемонии вручения премии «Оскар» она даже не присутствовала, относясь к награде без особенного трепета.