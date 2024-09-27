Новости недели: «Громовержцы», «Студия сновидений» и новый сериал Жоры Крыжовникова

Кинопоиск завершает рабочую неделю очередным дайджестом новостей. На повестке дня — полнометражный дебют Евгения Сангаджиева, сериал по «Головоломке» и продолжение «Приключений Паддингтона».

Трейлеры недели

Marvel выпустила первый тизер «Громовержцев» — фильма о команде антигероев, в которую входят в том числе Зимний Солдат, Таскмастер и Агент США. Вместе они будут спасать мир по заданию правительства. Главные роли сыграли Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Ольга Куриленко. Режиссером выступил Джейк Шрейер, автор нашумевшей в прошлом году «Грызни». В прокат «Громовержцы» выйдут 2 мая 2025 года.

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В сети появился трейлер «Платформы 2» — сиквела антиутопии Netflix, ставшей хитом в 2019 году. Действие вновь разворачивается в многоэтажной тюрьме, напоминающей высокую башню. Формально между заключенными соблюдено равенство, но на практике у одних привилегий куда больше, чем у других. Со временем расслоение пробуждает в людях животные инстинкты, и тут начинается настоящая битва за выживание. Премьера картины состоится уже 4 октября.

Мультсериал по «Головоломке» под названием «Студия сновидений» обрел первый тизер. Также Pixar объявила дату выхода — 11 декабря. Анимационный сериал из четырех эпизодов расскажет о студии, которая работает в сознании Райли и снимает сны девочки. Появятся в «Студии сновидений» и эмоции из «Головоломки». Другой свой мультсериал, «Победа или поражение», Pixar перенесла на 19 февраля 2025 года.

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«Стоп! Снято!» недели

Жора Крыжовников на съемках сериала

Стартовали съемки нового сериала Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской по мотивам советского хита «Москва слезам не верит». В центре сюжета — три подруги. Ксюша приехала в нулевых в Москву, спасаясь от мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые знакомые — прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье. В команде проекта — оператор Юрий Коробейников («Метод»), художник-постановщик Эльдар Кархалёв и художница по костюмам Дарья Фомина («Слово пацана»), художница по гриму Екатерина Одинцова («Комбинация»). Актерский состав пока не раскрывается. Проект создается кинокомпанией «Водород» и «НМГ Студией» при поддержке АНО «ИРИ». Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.

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Начались съемки «Ганди молчал по субботам» — нового драмеди с Марком Эйдельштейном, основанного на одноименной пьесе Анастасии Букреевой. Звезда «Ста лет тому вперед» и «Аноры» сыграет 16-летнего подростка по имени Мот, тяжело переживающего уход отца. В знак протеста парень приводит домой бездомную и заявляет, что будет жить с ней. Режиссером картины выступает дебютант Юрий Зайцев, а продюсерами — Эдуард Суворов, Андрей Апостолов, Фёдор Бондарчук и Ольга Кульчицкая. В ролях также заняты Дарья Екамасова, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Олег Гаркуша и другие. Производством занимается киностудия «Ленфильм» при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм».

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Евгений Сангаджиев (Happy End) приступил к съемкам полнометражного дебюта «Космическая собака Лида». По сюжету побывавшая в космосе собака Лида знакомит подростка Игорька с ним же взрослым, который сообщает, что через три дня его отец погибнет при запуске ракеты. Теперь Игорёк, взрослый Игорёк и Лида должны остановить полет. Главную роль в картине сыграла собака по кличке Шани. Помимо нее, в касте есть Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Александра Бортич и другие. Продюсеры — Сергей Сельянов и Павел Буря. Производством занимаются кинокомпании СТВ и «Резервная копия» при поддержке Фонда кино.

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Кастинг недели

Марго Робби Джейкоб Элорди

Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют в новой адаптации «Грозового перевала». Очередную экранизацию романа Эмили Бронте поставит Эмиральд Феннел, режиссер «Девушки, подающей надежды» и «Солтберна». Марго досталась роль Кэтрин Эрншо, а Джейкоб Элорди сыграет Хитклиффа. Съемки должны стартовать уже в 2025 году.

Мишель Пфайффер присоединилась к актерскому составу сериала «У Марго проблемы с деньгами», главные роли в котором сыграют Эль Фаннинг и Николь Кидман. По сюжету Марго (Эль Фаннинг) — студентка, ставшая матерью-одиночкой. Чтобы избежать финансовых проблем, она заводит OnlyFans, который становится успешным благодаря советам ее отца-рестлера. Мишель Пфайффер сыграет мать главной героини. Шоураннер сериала — Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»). Производством занимается студия A24. Премьера проекта состоится на Apple TV+.

Продолжение недели

Про медвежонка Паддингтона планируют сделать четвертый фильм. Выпустить его намерены в 2027–2028 годах. Вместе с очередным продолжением рассчитывают снять и сериал. Меж тем «Приключения Паддингтона 3» выйдут в российский прокат уже 28 ноября, а первый и второй фильмы о мохнатом любителе мармелада можно посмотреть на Кинопоиске.

«Галя, у нас отмена!» недели

Мартин Скорсезе



Съемки новых проектов Мартина Скорсезе — байопика о Фрэнке Синатре и картины о жизни Иисуса — отменены на неопределенный срок. Ранее режиссер планировал снять до конца года два фильма подряд. Официальных причин переноса старта съемок нет, но есть вероятность, что производство фильма о Фрэнке Синатре заморожено из-за того, что постановщик пока так и не получил разрешения от семьи музыканта. Мартин Скорсезе продолжает работать над продюсерскими проектами — например, сериалом Apple TV+ «Мыс страха» (совместно со Стивеном Спилбергом).

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Успех недели

«Кибердеревня» получила номинацию на RIFF — один из самых крупных международных фестивалей в Средней Атлантике. Он принимает фильмы и сценарии всех жанров и форматов, а также клипы, веб-сериалы и телепьесы. Проект Кинопоиска номинирован в категории EPISODIC SPOTLIGHT («Лучший пилот»). Фестиваль пройдет с 24 по 29 сентября. А саму «Кибердеревню» продлили на второй сезон, съемки которого стартуют уже в этом году.

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Автор: Никита Демченко

Фото: Hyperstar / Legion-Media, Gennaro Leonardi / Legion-Media

