Что происходит в онлайне: «Иванушки», Гай Ричи и Kingsman

Топы фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах по итогам августа, Kingsman вновь стал популярным, а у нас смотрят «Тур с „Иванушками“» — все это в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: «Иванушки», Манюня и Гай Ричи

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал свежие списки самых популярных на российских стримингах фильмов и сериалов августа. Топы предоставлены самими видеосервисами. Амедиатека ограничилась рейтингом сериалов.

Итоги августа 2024 года

Топ-5 сериалов на Амедиатеке 1. «Дом Дракона» 2. «Игра престолов» 3. «Обреченные на славу» 4. «Секс в большом городе» 5. «Рим»

Наиболее популярным фильмом в российских онлайн-кинотеатрах по итогам августа стала музыкальная комедия «Тур с „Иванушками“». Картина возглавила рейтинги сразу четырех платформ — «Иви», Wink, Okko и Kion. Ранее уже стало известно, что за две недели после премьеры на платформах «Тур с „Иванушками“» собрал более миллиона зрителей. Стоит отметить, что в кинопрокате этим летом фильм выступил довольно умеренно, заработав суммарно почти 114 млн рублей.

В топ-5 сразу трех платформ вошли комедия «Бар „МоскваЧики“», приключенческий фильм «Манюня: Приключения в Москве» и комедия «Семейный переполох». Из них лучше остальных в прокате себя показала картина «Манюня: Приключения в Москве» с 289,1 млн рублей на счету. В пользу фильма сработали известный бренд и летнее затишье в кинотеатрах.

«Манюня: Приключения в Москве»

Среди зарубежных фильмов лидером по популярности у аудитории онлайн-кинотеатров стало «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. Боевик вошел в рейтинги Кинопоиска и Wink. Позиции продолжает удерживать мультфильм «Гадкий я» (пятая строчка на Кинопоиске), также в чарт Premier вошла криминальная комедия «Отчаянные аферистки».

В ожидании выхода нового сезона первую строчку среди сериалов на Kion заняла «Жизнь по вызову». Наверняка уже в сентябре третий сезон удержит лидерство. Сериал «Игры» ожидаемо стал самым популярным на Кинопоиске в августе: более миллиона подписчиков Плюса посмотрели новинку всего за четыре дня после премьеры, что оказалось быстрее результата предыдущего рекордсмена — панк-сказки «Король и Шут».

В рейтингах месяца не обошлось и без турецких хитов: «Постучись в мою дверь» и «Зимородок».

Что у них: Kingsman и сериалы Netflix

«Kingsman: Секретная служба»

Информацию о положении дел на зарубежных стримингах мы получаем из агрегатора FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

Итоги августа 2024 года

Боевик «Союз» с Марком Уолбергом и Холли Берри стал лидером в чарте Netflix по итогам августа. Премьера картины на стриминге состоялась 16 августа, и за неделю 12–18 августа ей удалось собрать 33,1 млн просмотров. Уже на неделе 19–25 августа «Союз» нарастил показатели до 40 млн просмотров.

В августе в ряде стран на Netflix стали доступны фильмы франшизы Kingsman. Уже в премьерную неделю, 5–11 августа, картины «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо» вошли в лидеры стриминга с 6,9 млн и 4,8 млн просмотров соответственно. Такие старты обеспечили фильмам позиции в рейтинге месяца.

Первая часть нового сезона «Эмили в Париже» набрала 19,9 млн просмотров за неполную неделю 12–18 августа, что позволило ей стать самым популярным сериалом стриминга в августе. Премьера второй половины сезона состоялась 12 сентября, поэтому наверняка сериал останется в рейтинге Netflix еще и в текущем месяце.

«Эмили в Париже»

Уверенно стартовал документальный сериал «Американское убийство: Ласи Петерсон» с 12,4 млн просмотров за неделю 12–18 августа. Однако уже по итогам месяца проект расположился на четвертой строчке. За премьерную неделю четвертый и последний сезон «Академии „Амбрелла“» выступил скромнее (8,4 млн просмотров), чем «Американское убийство», но явно показал себя в течение месяца стабильнее — в августе сериал третьим.

Первой строчкой в чартах стримингов отметились «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи (Prime Video) и «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (Max), которые в свое время очень умеренно выступили в кинопрокате (20,5 млн и 67,4 млн долларов в прокате США соответственно).

Продолжаем рост

По итогам первой половины 2024 года объем рынка онлайн-кинотеатров в России составил 56 млрд рублей, что на 33% больше аналогичного периода 2023-го. Такие данные приводит компания «ТМТ Консалтинг». Лидерство по выручке сохранили Кинопоиск, «Иви» и Wink. Следом идет Okko, а на пятой строчке расположились Start и Kion. В целом выручка от подписки увеличилась на 38%, до 52,3 млрд рублей. На разовые платежи в первом полугодии пришлось лишь 800 млн рублей (-27%). Уменьшился и доход от рекламы — до 3 миллиарда (-8%). В итоговой сумме не учитываются доходы от лицензирования — в этом полугодии отечественные видеосервисы получили около 8 млрд рублей.

Реклама без эффекта

«Это всё Агата»

Disney+ всеми силами продвигает свой рекламный тариф. Сейчас стриминг предлагает новым и возвращающимся подписчикам в течение трех месяцев платить за тариф с рекламой всего 1,99 доллара в месяц, притом что обычная цена составляет 7,99 доллара. Кроме того, акционные подписчики смогут поучаствовать в розыгрыше путевки на круиз Disney, получить скидки на товары Funko и другие бонусы. Предложение будет действовать до 27 сентября.

Ранее Мышиное королевство анонсировало, что в октябре стоимость такой подписки поднимется до 9,99 доллара в месяц, а тариф без рекламы и вовсе подорожает до 18,99 доллара. Вполне вероятно, что с помощью акции компания пытается улучшить свои показатели для отчетности по итогам четвертого финансового квартала, а также привлечь больше аудитории в канун премьер новых проектов — спин-оффа подросткового ситкома «Волшебники из Вэйверли Плэйс» и супергеройского проекта «Это всё Агата». Также Disney планирует эксклюзивно выпустить четыре новых эпизода «Симпсонов» на стриминге, а не в эфире телеканала Fox.

Автор: Вита Иванова