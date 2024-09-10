«Это всё Агата»: уютный, но вторичный спин-офф «Ванды/Вижна»

На Disney+ стартовал новый марвеловский сериал «Это всё Агата». Рассказываем, что произошло в первых сериях, чего ждать от шоу дальше, что думают критики и кому может понравиться история про злую ведьму из «Ванды/Вижна».

О чем это

Кэтрин Хан

Саркастичная ведьма Агата Харкнесс (Кэтрин Хан) очнулась после трехлетнего морока, который на нее навела Ванда Максимофф (Элизабет Олсен). В голове — туман, а от былых сил практически не осталось следа. Чтобы вернуть себе былое могущество, Агата решает пройти мифическую Дорогу ведьм. Но это можно сделать только при помощи ковена.

Харкнесс набирает команду из безымянного подростка-гота (Джо Лок), гадалки Лилии Кальдеру (Пэтти ЛюПон), экспертки по зельям Дженнифер Кейл (Сашир Замата), любительницы растений Шэрон Дэвис (Дебра Джо Рапп) и специалистки по защитной магии Элис Ву-Гулливер (Али Ан). Все они хотят приумножить свои колдовские способности. Тем временем по следам Агаты идут ее старая противница Рио Видаль (Обри Плаза) и загадочные создания в черных балахонах.

Кто это снял и как сериал связан с КВМ

Создательница сериала Жаклин Шеффер до этого разработала первое (и до сих пор лучшее) шоу киновселенной Marvel — «Ванда/Вижн». В «Агате» она написала сценарий первой и последней серий, а также выступила режиссером трех эпизодов и шоураннером всего сериала. Другими режиссерами стали Ганджа Монтейру («Уэнсдэй») и Рэйчел Голдберг («Поколение „Ви“»). Они сменили Мэтта Шекмана, который единолично поставил все серии «Ванды/Вижна».

Новый сериал получил свое название не сразу. Сначала шоу, анонсированное еще в 2021-м, фигурировало везде как «Агата: Дом Харкнесс». Затем последовательно сменило несколько подзаголовков: «Дневники Даркхолда», «Ковен хаоса», «Лживая ведьма с большим гардеробом». Наконец, создатели остановились на актуальном варианте (он отсылает к песне, звучавшей в «Ванде/Вижне»).

Обри Плаза

Действие «Агаты» разворачивается спустя три года после финала предыдущего. В нем Алая Ведьма превратила городок Уэствью в аналог телевизионного шоу, пытаясь справиться с потерей мужа, а тем временем Агата, замаскированная под пронырливую соседку, планировала похитить силы Ванды. План не сработал. Максимофф пришла в себя, победила Харкнесс и заточила ее в Уэствью, лишив сил и подарив ей новую фальшивую личность.

Пока трудно сказать, насколько события «Агаты» будут важны для КВМ. Сериал хотя и разворачивается в рамках франшизы, но все же исследует ее колдовскую изнанку и показывает новых персонажей. Трудно сказать, ждут ли нас камео известных супергероев, но вероятность того, что тут промелькнет сама Алая Ведьма, есть. Пусть героиня и погибла в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022), есть вариант, что она может вернуться в качестве галлюцинации или какого-нибудь магического видения.

Как это выглядит

Первая серия стилизована под детективный сериал в приглушенных тонах. Колкий детектив (Кэтрин Хан) расследует загадочное убийство в сонном осеннем городке. Название вымышленного шоу внутри шоу «Агнесс из Уэствью» явно отсылает к «Мейр из Исттауна», проникновенная гитарная баллада напоминает о титрах «Настоящего детектива», а надпись «Основано на датском сериале „Вандавиждисен“» (WandaVisdysen) высмеивает моду на скандинавские нуары. К счастью, эта пародия (действительно смешная!) не затягивается надолго и разрушается еще до конца первой серии, иначе это было бы повторением формулы «Ванды/Вижна», где каждый эпизод мимикрировал под ситкомы определенной эпохи.

Кэтрин Хан

Увы, второй эпизод не вносит никакой ясности, куда дальше будет двигаться сериал. Заглавная героиня собирает команду ведьм, чтобы отправиться в путешествие, но каким оно будет, предсказать трудно. Учитывая, что серия преимущественно состоит из колких диалогов-панчлайнов про ведьмовство, есть подозрения, что так будет продолжаться и дальше.

Впрочем, отсутствие сквозного сюжета, за которым было бы интересно следить, компенсирует особая осенняя атмосфера: желтеющие деревья, уютные интерьеры (пучки трав, скляночки и прочие колдовские атрибуты) и ощущение того, что это по-настоящему хеллоуиновское зрелище (финальные восьмая и девятая серии выйдут аккурат в конце октября). Поклонники хорроров и диснеевских сказок наверняка останутся довольны, но достаточно ли этого будет фанатам КВМ, которым хочется увидеть связки с другими сериалами и фильмами, а желательно еще и камео любимых супергероев? Судя по всеобщему равнодушию к «Агате» в социальных сетях, вряд ли.

Что пишут критики

У «Агаты» скромный рейтинг на Rotten Tomatoes — 68% положительных рецензий (критикам заранее показали четыре серии из девяти). Среди сериалов КВМ оценка ниже была только у откровенно провального «Секретного вторжения» (52%), а куда более спорные проекты вроде «Эхо» (70%) легко обходят новый сериал.

Джо Лок

При этом в целом ведьмовской спин-офф «Ванды/Вижна», скорее, хвалят. Rolling Stone отмечает оригинальные музыкальные темы, написанные специально для сериала и напоминающие песни Стиви Никс из Fleetwood Mac. Variety считает, что к сильным сторонам стоит отнести актерскую игру Кэтрин Хан. А The Wrap пишет, что у Жаклин Шеффер получилось приятное фэнтезийное шоу, напоминающее диснеевскую ведьмовскую классику вроде «Фокуса-покуса».

Впрочем, преобладающей эмоцией все же оказывается легкое разочарование. IndieWire считает, что создатели сериала пытаются сделать одновременно драмеди, фэнтези и хоррор, но не преуспевают ни в одном из этих жанров. Entertainment Weekly называет шоу откровенно второстепенным для фанатов КВМ. The New York Times сравнивает «Агату» с нарезкой из сказочных фильмов, которая сопровождает титры каждой серии («Волшебник страны Оз», «Белоснежка», «Зачарованная»), и приходит к выводу, что сериал просто меркнет на фоне классики.

Вердикт

Пэтти ЛюПон

«Это всё Агата» — действительно оригинальный проект, который сильно выделяется на фоне многих других сериалов и фильмов КВМ. Здесь нет супергероев, мультивселенского хаоса, намеков на большие кроссоверы; это камерное осеннее шоу про ведьм, пронизанное отсылками на старые хорроры и сказки. Кажется, «Это всё Агата» создан для того, чтобы смотреть сериал фоном, вырезая хеллоуиновские тыквы. Впрочем, очарование этого сезонного непринужденного зрелища все же губит принадлежность к большей франшизе. Кажется, в качестве самостоятельного сериала «Агата» выглядела бы куда логичнее. И уж точно бы избавила от претензий фанатов, которые ждали появления каких-нибудь Локи, Дэдпулов или Блэйдов.

Автор: Марат Шабаев