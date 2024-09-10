Новости недели: ремейк «Офиса», «Микки 17» и новый фильм База Лурмана

Главный инфоповод недели — масштабная презентация Кинопоиска (еще не в курсе? тогда вам сюда!). А в традиционном субботнем дайджесте поговорим о других новостях. Например, об австралийском ремейке «Офиса», экранизации симулятора жизни The Sims и Чарли Ханнэме в образе маньяка Эда Гейна.

Трейлеры недели

Вышел трейлер «Микки 17» — долгожданного фантастического фильма Пон Джун-хо, автора «Воспоминаний об убийстве» и оскароносных «Паразитов». Главный герой — одинокий работник Микки, которому нужно освоить опасную планету, покрытую льдом. Каждый раз, когда Микки погибает, его тело восстанавливают, и он продолжает свой труд. В картине сыграли Роберт Паттинсон, Стивен Ян, Марк Руффало и Тони Коллетт. Релиз «Микки 17» запланирован на 31 января 2025 года.

В сети появился трейлер австралийского ремейка ситкома Офис». Сюжет нового шоу расскажет про компанию Flinley Craddick, занимающуюся производством упаковок. Ее директор Ханна Говард (Фелисити Уорд) попытается доказать вернувшимся в офис удаленщикам, что достойна роли босса. Оценить новую адаптацию зрители смогут 18 октября на Prime Video.

Смотрите видеоэссе: Почему «Офис» стал культовым

Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер «Подростков в космосе» — нового сериала от создателей «Трудных подростков». Действие разворачивается в 2054 году. Из-за экологических проблем средний возраст населения Земли снижается. Тринадцать подростков готовятся к тому, чтобы отправиться в космос и найти способ предотвращения катастрофы. Однако в экипаж смогут попасть только шестеро. Главные роли сыграли Денис Косиков, Софья Аржаных, Святослав Рогожан и другие актеры. Премьера состоится на Wink 3 октября.

«Стоп! Снято!» недели

Баз Лурман начал работу над фильмом о Жанне д’Арк. Кастинг на главную роль начался 17 сентября, в день рождения режиссера, однако работа над фильмом уже идет какое-то время. Последний на данный момент фильм Лурмана — «Элвис» с Остином Батлером в главной роли, претендовавший на «Оскар» в 2022 году.

Стартовали съемки мистического триллера под рабочим названием «Она тебя любит» с Никитой Ефремовым в главной роли. Он сыграет послушника, сопровождающего отца в официальной миссии на Полярный Урал. Вместе им предстоит добраться до самого дальнего северного стойбища — места, где путникам не рады. Режиссер фильма — документалист Владимир Головнёв. Сценарий картины он написал вместе с Евгением Григорьевым. В касте, помимо Ефремова, числятся Евгения Манджиева и Дмитрий Поднозов. Актеров на роль местных жителей искали через открытый кастинг среди представителей Крайнего Севера.

Начались съемки продолжения новогодней комедии «Одна дома». Фильм с подзаголовком «Великолепная пятерка» вновь расскажет о девочке Стефании, которая теперь решает начать актерскую карьеру. Когда на съемках фильма неизвестные похищают главную звезду — пони Геннадия, — героиня решает взять дело в свои руки и обращается за помощью к подписчикам своего блога. Режиссером картины выступает Руслан Паушу, а продюсерами — Михаил Погосов и Константин Елкин. Главную роль в проекте вновь исполнит Виталия Корниенко. Также в актерском составе — Анастасия Панина, Михаил Полицеймако, Галина Стаханова, Алика Смехова и другие.

Кастинг недели

Дженнифер Лопес Бретт Голдстин

Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин («Тед Лассо») снимутся в новом ромкоме от Netflix. Проект получил название Office Romance (нет, это не ремейк шедевра Рязанова), а сценарий к нему пишут сам Голдстин и Джо Келли («Как я встретил вашу маму», «Тед Лассо»). Детали сюжета пока держатся в секрете.

Чарли Ханнэм исполнит роль серийного убийцы Эда Гейна в третьем сезоне сериала «Монстр». Дело Гейна послужило вдохновением для нескольких крупных персонажей поп-культуры, включая Нормана Бейтса в «Психо» и Буффало Билла в «Молчании ягнят». «Монстр» дебютировал на Netflix в 2022 году. Первый сезон получил широкое признание за игру Эвана Питерса в роли Дамера и Ниси Нэш в роли Гленды Кливленд.

Экранизация недели

Игра The Sims 4

За экранизацию видеоигры The Sims возьмется Amazon. Создатели картины намерены включить в нее самые знаковые элементы из игр серии, чтобы порадовать фанатов. Среди них — бассейны без лестниц, культовые талисманы франшизы (кролик-морозильник) и прочее. Режиссером фильма выступит Кейт Херрон («Локи»), она же напишет сценарий вместе с Брайони Редман. LuckyChap и Vertigo Entertainment продюсируют проект совместно с командой Electronic Arts.

Фестиваль недели

Фестиваль актуального российского кино «Маяк» объявил программу. В нее вошло девять фильмов, среди которых работы Александра Ханта, Владимира Мункуева, Максима Арбугаева, а также Николая Ларионова. Параллельно на «Маяке» также пройдет конкурс короткометражных фильмов. Формировал программу Стас Тыркин — кинокритик, программный директор кинотеатра «Художественный», член жюри отечественных и международных фестивалей. «Маяк» учрежден Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм» («Жена Чайковского», «Герда», «Один маленький ночной секрет»). Продюсер кинофестиваля — исполнительный директор фонда Антон Малышев. Смотр состоится с 5 по 10 октября.

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Автор: Никита Демченко