Фестиваль «Маяк» объявил программу. В конкурсе — новый Александр Хант и Максим Арбугаев, номинант на «Оскар»

С 5 по 10 октября в Геленджике во второй раз пройдет фестиваль актуального российского кино «Маяк». Кинопоиск первым показывает программу этого года.

Формирует программу «Маяка» Стас Тыркин — журналист, кинокритик, программный директор кинотеатра «Художественный». Он также был членом жюри на «Кинотавре», на фестивале в Локарно и других международных смотрах.

На первом «Маяке» зрители увидели «Год рождения» Михаила Местецкого, где Юра Борисов сыграл панк-легенду (приз получил Эльдар Калимулин), «Фрау» Любови Мульменко (приз за сценарий и актерскую игру Лизы Янковской), якутскую «Чуму» Дмитрия Давыдова (приз за режиссуру), «Каникулы» Анны Кузнецовой (Гран-при), ученицы Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова, а также «Королевство» Татьяны Рахмановой (приз за лучший дебют и операторскую работу, картина выходит в прокат 3 октября). Еще в программе были фильмы «Рыжий» Семёна Серзина и «Контакты» Дмитрия Моисеева.

Стас Тыркин Критик, программный директор фестиваля «Маяк» и кинотеатра «Художественный» Программа второй редакции фестиваля «Маяк» — своеобразный каталог актуального российского кино в диапазоне от медитаций на тему русской жизни до метакино о кино. Само собой получилось так, что основной ее массив сформировали первые работы уже сложившихся кинематографических авторов. Если это и дебюты, то выполненные очень уверенной крепкой рукой. Средний возраст участника конкурса — 37 лет. А если включить в эту занимательную арифметику участников короткометражного конкурса, с которым мы дебютируем в этом году, то и того меньше. Также сам собой сложился у нас и гендерный паритет — то, о чем только мечтают крупные международные фестивали: из десяти участвующих в основном конкурсе режиссеров у нас ровно пять девушек.

Второй «Маяк» откроет «Анора» Шона Бэйкера, триумфатор Каннского фестиваля с российскими актерами Юрой Борисовым, Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой. В основную программу вошло девять фильмов, параллельно на «Маяке» также пройдет конкурс короткометражных фильмов.

«Маяк» учрежден Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм» («Жена Чайковского», «Герда», «Один маленький ночной секрет»). Продюсер кинофестиваля — исполнительный директор фонда Антон Малышев.

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Конкурсная программа

По определению Павлы, режиссера-дебютантки, это «фильм-сказка о жизни печницы на севере»

Своенравная печница Агния живет на Крайнем Севере в аварийном доме, ловит рыбу в проруби и в одиночку растит сына. Сезонная работа не позволяет ей накопить деньги на новое жилье, а глава местной администрации Борис не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь в его доме, Агния использует нового клиента для достижения своей главной цели — поскорее переехать в долгожданную жилплощадь. И справляется она с этой задачей весьма нетривиальным способом.

В ролях: Евгения Громова, Сергей Гилёв, Александра Виноградова, Александра Бабаскина, Нил Бугаев, Михаил Тройник.

История о противостоянии якутской и русской культур в отдельно взятой музыкальной школе. Инга — тоже дебютанка в полном метре, в ее фильмографии есть клип «Стыд» для группы Shortparis

По направлению из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городе заступает русский мужчина. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. На дворе перестройка, которая ставит перед народом саха необходимость заново собрать представление о своей идентичности. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральностью темного прошлого и любовью, возвестившей надежду на светлое будущее.

В ролях: Элла Соколова, Александр Кошкидько, Роман Атласов.

Уральская драма о мести от бывшего аналитика и журналиста «Бюллетеня кинопрокатчика» и Variety Russia, а также сопродюсера «Т-34»

Магнитогорск, середина 2000-х. Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, произошедшую с их сыном и сильно отразившуюся на их семье. Он одержим местью, стремится восстановить справедливость и не готов мириться с глухотой законов. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами, отыскать выход в смирении и милосердии. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь, по-новому осмыслить судьбу своего ребенка и растопить горькую стужу, объявшую их сердца.

В ролях: Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов.

Работник общепита получает большой куш. Свежая работа режиссера «Как Витька чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов»

2011 год. Игорь Хлебников не стал мясником, как того желал его отец. Он живет в Приморском крае и работает в фастфуде. В день, внешне похожий на любой другой, банкомат выдает ему 2 млн рублей. Что теперь делать с баснословной суммой? Он тратит их направо и налево, празднуя свободу. К кутежу вскоре присоединяется Гена — старый знакомый, с которым Игорь успел пройти «лихие 90-е». Криминальный дух с тех пор подвыветрился, однако с большими деньгами, тем более случайными, все еще приходят большие проблемы.

В ролях: Максим Стоянов, Ольга Богомазова, Ирина Пегова, Фёдор Лавров, Ольга Озоллапиня, Кирилл Полухин, Владимир Мун, Владимир Седаков.

В фильме, по обещанию режиссера, «нуар вселенной девяностых получает интонацию магического реализма»

Мария живет в небольшом российском городе, владеет видеопрокатом в здании заброшенного кинотеатра и воспитывает сына Сашу в атмосфере удушливых 90-х годов. Однажды мальчик пропадает при загадочных обстоятельствах. Чтобы разобраться в произошедшем и найти ребенка, Марии приходится перейти дорогу местному криминальному авторитету, сдружиться с беглым преступником и раскрыть тайну обитающего в кинотеатре призрака, связанного с мистической «кинопленкой номер восемь».

В ролях: Кристина Асмус, Даниил Воробьёв, Олег Гаркуша, Семён Литвинов, Валентин Мендельсон, Святослава Сагунова, Тимур Савин.

Владимир Мункуев — представитель нового якутского кино («Нуучча»). Максим Арбугаев — сорежиссер номинированного на «Оскар» дока «Выход». Прокат — с 27 февраля 2025 года («Вольга»)

Молодой парень Кеша после долгого отсутствия возвращается в родной поселок, где его ждут отец и младший брат Тима. Кеша вышел из тюрьмы и просто хочет жить. Тиме же всего семнадцать, он мечтает поступить в институт. Сперва все идет по плану: младший получает высокие баллы, старший устраивается в золотодобывающую артель. Но стоит делам Кеши опасно разладиться, он, сам того не желая, тащит брата на самое дно.

В ролях: Макар Хлебников, Юра Борисов, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Денис Кузнецов.

Исторический фильм от ученицы Алексея Учителя

Конец XVIII века. Беглый крестьянин заслуживает славу «русского Икара», когда проверяет самодельные крылья отчаянным прыжком с крыши. Взбудораженные жители деревни начинают пристальнее вглядываться в окружающие их аномалии: под немилость старух, бормочущих чудные сказки и науськивающих простой люд, попадают разные юродивые, балаганные артисты и их диковинные трюки, переносчики странных хворей. К последним успевают приписать и Двойняту, которую разлучают с ее больной сестрой-близнецом. Неудивительно, что для юной девушки эксперименты Бескрылого с полетами становятся новой идеей фикс.

В ролях: Александр Александров, Виктория Сняткова, Марина Сняткова.

Семейная драма на русском и казахском языках. Зака — выпускница Школы доккино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова

Айко, тридцатилетняя москвичка, сталкивается с неожиданным событием: умер ее отец, с которым она не общалась многие годы. Для Айко он был настоящим монстром, оставившим глубокий травматический след в ее жизни. Однако что-то заставляет ее поехать на похороны в Казахстан. Там ее ожидает встреча с новыми родственниками: сводной сестрой, чьи выходки трудно терпеть; братишкой, с которым сложно найти общий язык; и мачехой, оказавшейся ее ровесницей. Самое странное в этой семье — их отношение к отцу, резко отличное от того, которым до сих пор наполнена Айко.

В ролях: Лаура Турсунканова, Амина Оразбай, Самал Еслямова, Шарифбек Закиров.

История о столкновении русского и немецкого менталитетов. Фильм также показывали на Роттердамском кинофестивале

Кинорежиссер Дина приглашает немецкого музыканта Йохана участвовать в ее новом проекте. Для обоих экспедиция по России, по местам коллективной травмы, от Карелии до Магадана, становится не только терапией, но и возможностью обнаружить друг в друге родственные души. Но едва приходит время оказаться за бортом собранного материала, возникают противоречия между подходами Дины и Йохана к истории, их ментальностями и характерами.

В ролях: Тома Селиванова, Антон Риваль.

Внеконкурсная программа

«Анора», реж. Шон Бэйкер (фильм открытия)

Молодая стриптизерша из Бруклина неожиданно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня в спешке вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться. Пытаясь расторгнуть брак, они отправляют к молодоженам домой своего давнего знакомого Тороса с помощниками Гарником и Игорем.

Фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале.

В ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков, Карен Карагулян, Ваче Товмасян.

Два друга детства — Гиви и Леван — нашли друг друга в социальной сети. Они не виделись 30 лет, и жизнь развела их по разным углам. У Гиви, ставшего кинорежиссером, проблемы в семье. А Леван ведет маргинальное существование и чувствует себя одиноким. Взрослых мужчин объединяет общее детство и, что важнее, светлые воспоминания о нем. Странным образом дежурная переписка меняет пунктирные линии их судеб.

Премьера «Снега в моем дворе» состоялась на 26-м Международном кинофестивале в Шанхае, где Бакурадзе получил приз за лучшую режиссуру.

В ролях: Леван Гоголадзе, Бакур Бакурадзе.

Конкурс короткометражных фильмов

Мариэлла устраивается на работу в фешенебельный отель, где царит атмосфера строгой дисциплины. Девушке придется усвоить четкие правила уборки номеров и неписаные порядки подземного этажа для обслуживающего персонала. Но и за ее пребыванием здесь стоит определенная цель, достижение которой лежит через один из номеров отеля.

В ролях: Инна Син, Ольга Ергина, Максим Стоянов.

«Возвращение», реж. Света Владимирова

Пройдя хаос войны, Алексей оказывается дома, в мире, в котором его будто и не было: дети умудрились подрасти, жена успела перешить под них вещи отца, а некогда знакомые углы родной избы кажутся слишком острыми. Ко всему, казалось бы, можно привыкнуть, но что если фронтовые реалии исказили пропорции мирной жизни и влезть в них теперь практически невозможно?

Фильм снят по мотивам одноименной повести Андрея Платонова.

В ролях: Сергей Савлук, Ирина Семёнова, Екатерина Ушакова, Светослав Владимиров, Мария Ломоносова.

«Гимн чуме», реж. Атака51

Во время оркестровой записи композиции по мотивам «Пира во время чумы» Пушкина старый советский музыкальный зал сотрясает мистическая сила. От опытного звукорежиссера до дожидающегося родителей мальчика — всех затронет пришествие неопознанного эха катастрофы. Явившийся из травматичного коллективного прошлого дух сам решит, в какие отношения он вступит со звуковой партитурой и с пространством человеческого творчества.

Мировая премьера фильма прошла на 77-м фестивале в Локарно, где картина получила приз Pardino d’Argento в международном конкурсе короткого метра.

В ролях: Денис Божутин, Сергей Епихов, Лидия Фёдорова, Виктория Гутникова, Евграф Котлов.

Жизнь Замиры, и без того скупая на маленькие радости, готовится перевернуться с ног на голову. Муж считает, что семье пора покинуть насиженное место. Поставленной перед фактом женщине предстоит расстаться со знакомым бытом, центром которого была корова. Близость между животным и человеком, зажатым в тисках обрыдлых, но крепких традиций, готовится сузится до последнего клока. Значит и цепляться за него Замира будет с неожиданным для самой себя отчаянием.

В ролях: Фатима Хосонова, Казбек Кочиев.

Андрей, русский дворянин, плоть от плоти просвещенного девятнадцатого столетия, добровольно идет на войну, чтобы пройти ее вместе с народом. Боевые действия ведутся посреди беспощадной русской зимы. А благородная цель неожиданно становится поводом для религиозного откровения. Но нужно ли оно кому-то в этом мире?

Фильм снят по мотивам рассказа Всеволода Гаршина «Четыре дня».

В ролях: Дмитрий Собачкин, Алексей Фролов, Максим Капитанов.

Семён ежедневно досыпает в электричке, несущей его в тюрьму. Там он натягивает халат и пытается скорее избавиться от рутинной врачебной работы с заключенными, чтобы вернуться в персональную рутину, бытовую. В его тягучее существование внезапно вмешивается ЧП на работе, ставящее Семёна перед выбором — пойти на компромисс с совестью или сохранить человечность.

В ролях: Сергей Щедрин, Эльвира Кекеева.

Посетители обычного массмаркета и не подозревают о том, что у охранников, привычно не спускающих с них глаз, есть собственный мир, полный радиопереговоров, спонтанных пари на писк антикражной системы, обсуждений покупателей. Робкий, но бдительный Молчун стоит на посту и отвлекается разве что на эффектный и завораживающий рекламный ролик в торговом зале. Но стоит одной покупательнице привлечь его внимание, как начинаются кошки-мышки, разыгрываемые намеками, спонтанными жестами и отнюдь не случайными взглядами.

В ролях: Ефим Белосорочка, Мария Тухарь, Анна Половинкина.

Автор: Лиза Кузнецова