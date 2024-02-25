«Сёгун» — триумфатор «Эмми»! Рассказываем, кого еще наградили на 76-й церемонии

В Лос-Анджелесе уже второй раз за год прошла церемония «Эмми». Из-за голливудских забастовок «Эмми-2023» переехала с сентября 2023 года на январь 2024-го, а нынешнее мероприятие прошло по плану. Главным сериалом церемонии, безусловно, стал «Сёгун», забравший 18 наград из 25 номинаций (включая технические). Рассказываем, какие еще сериалы, актеры и режиссеры получили свои статуэтки.

Вторым по значимости сериалом можно считать «Медведя», который получил 23 номинации. А главным стримингом можно считать Netflix — 107 номинаций в разных категориях. Церемонию вели актеры Тони Хейл и Шерил Ли Ральф, а также продюсер Крис Абрего.