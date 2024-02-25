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«Сёгун» — триумфатор «Эмми»! Рассказываем, кого еще наградили на 76-й церемонии

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В Лос-Анджелесе уже второй раз за год прошла церемония «Эмми». Из-за голливудских забастовок «Эмми-2023» переехала с сентября 2023 года на январь 2024-го, а нынешнее мероприятие прошло по плану. Главным сериалом церемонии, безусловно, стал «Сёгун», забравший 18 наград из 25 номинаций (включая технические). Рассказываем, какие еще сериалы, актеры и режиссеры получили свои статуэтки.

Вторым по значимости сериалом можно считать «Медведя», который получил 23 номинации. А главным стримингом можно считать Netflix — 107 номинаций в разных категориях. Церемонию вели актеры Тони Хейл и Шерил Ли Ральф, а также продюсер Крис Абрего.

Лучший драматический сериал

«Сёгун» (FX)

Остальные номинанты

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Лучший актер в драматическом сериале

Хироюки Санада («Сёгун»)

Остальные номинанты

Лучшая актриса в драматическом сериале

Анна Саваи («Сёгун»)

Остальные номинанты

Лучший комедийный сериал

«Хитрости» (Max)

Лучший актер в комедийном сериале

Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Остальные номинанты

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Лучшая актриса в комедийном сериале

Джин Смарт («Хитрости»)

Остальные номинанты

Лучший мини-сериал/антология

«Олененок» (Netflix)

Остальные номинанты

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Лучшая актриса в мини-сериале/антологии

Джоди Фостер («Настоящий детектив»)

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Лучший актер в мини-сериале/антологии

Ричард Гэдд («Олененок»)

Остальные номинанты

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Лиза Колон-Зайас («Медведь»)

Остальные номинанты

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Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Элизабет Дебики («Корона»)

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Лучший актер второго плана в драматическом сериале

Билли Крудап («Утреннее шоу»)

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Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)

Остальные номинанты

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии

Джессика Ганнинг («Олененок»)

Остальные номинанты

Лучший актер второго плана в мини-сериале/антологии

Ламорн Моррис («Фарго»)

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Лучшая режиссура в драматическом сериале

Фред Туа («Сёгун»)

Остальные номинанты

Лучшая режиссура в комедийном сериале

Кристофер Сторер («Медведь»)

Остальные номинанты

Лучшая режиссура в мини-сериале/телефильме

Стивен Зеллиан («Рипли»)

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