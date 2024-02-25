«Сёгун» — триумфатор «Эмми»! Рассказываем, кого еще наградили на 76-й церемонии

В Лос-Анджелесе уже второй раз за год прошла церемония «Эмми». Из-за голливудских забастовок «Эмми-2023» переехала с сентября 2023 года на январь 2024-го, а нынешнее мероприятие прошло по плану. Главным сериалом церемонии, безусловно, стал «Сёгун», забравший 18 наград из 25 номинаций (включая технические). Рассказываем, какие еще сериалы, актеры и режиссеры получили свои статуэтки.
Вторым по значимости сериалом можно считать «Медведя», который получил 23 номинации. А главным стримингом можно считать Netflix — 107 номинаций в разных категориях. Церемонию вели актеры Тони Хейл и Шерил Ли Ральф, а также продюсер Крис Абрего.
Лучший драматический сериал
«Сёгун» (FX)
Остальные номинанты
- «Корона» (Netflix)
- Fallout (Prime Video)
- «Позолоченный век» (HBO)
- «Утреннее шоу» (Apple TV+)
- «Мистер и миссис Смит» (Prime Video)
- «Медленные лошади» (Apple TV+)
- «Задача трех тел» (Netflix)
Подробнее
Лучший актер в драматическом сериале
Остальные номинанты
Лучшая актриса в драматическом сериале
Остальные номинанты
Лучший комедийный сериал
«Хитрости» (Max)
- «Начальная школа „Эбботт“» (ABC)
- «Медведь» (FX)
- «Умерь свой энтузиазм» (HBO)
- «Убийства в одном здании» (Hulu)
- «Палм-Рояль» (Apple TV+)
- «Псы резервации» (FX)
- «Чем мы заняты в тени» (FX)
Лучший актер в комедийном сериале
Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Остальные номинанты
Лучшая актриса в комедийном сериале
Остальные номинанты
Лучший мини-сериал/антология
«Олененок» (Netflix)
Остальные номинанты
- «Фарго» (FX)
- «Уроки химии» (Apple TV+)
- «Рипли» (Netflix)
- «Настоящий детектив» (HBO)
Подробнее
Лучшая актриса в мини-сериале/антологии
Джоди Фостер («Настоящий детектив»)
Остальные номинанты
Подробнее
Смотрите сериал «Настоящий детектив» в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
Лучший актер в мини-сериале/антологии
Остальные номинанты
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Остальные номинанты
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Остальные номинанты
Лучший актер второго плана в драматическом сериале
Остальные номинанты
Лучший актер второго плана в комедийном сериале
Остальные номинанты
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии
Остальные номинанты
Лучший актер второго плана в мини-сериале/антологии
Остальные номинанты
Лучшая режиссура в драматическом сериале
Остальные номинанты
Лучшая режиссура в комедийном сериале
Остальные номинанты
Лучшая режиссура в мини-сериале/телефильме
Остальные номинанты
Как вам итоги церемонии? За кого вы болели?
Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.