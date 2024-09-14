«Где наши деньги?» и «Аутсорс» — победители «Нового сезона». Подводим итоги фестиваля онлайн-кинотеатров

На курорте «Роза Хутор» завершился третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где платформы Kion, Okko, Premier, Start, Wink, «Иви» и Кинопоиск показывают свои фильмы и сериалы. Награды на фестивале распределяют с помощью зрительского голосования, и вот кого отметили в этом году.

Самый ожидаемый сериал

Самый ожидаемый фильм

Герой «Нового сезона»

Героиня «Нового сезона»

Открытие «Нового сезона»

Специальный приз попечительского совета

Всего в программу вошло 16 сериалов и четыре фильма, также для гостей «Нового сезона» провели «Деловую программу» (о ней мы расскажем позже в отдельном материале). Кинопоиск представил сериал «Красная Поляна», над которым работает команда «Беспринципных». Это авантюрная комедия про аферистку из Москву, которая сбегает в олимпийский курорт. Еще Кинопоиск показал фильм Владимира Зинкевича «Где наши деньги?» — криминальную комедию с Кузьмой Котрелевым, Андреем Максимовым, Алексеем Серебряковым и другими.

Рината Тимербаева в сериале «Красная Поляна»

Рината Тимербаева Актриса, сыграла в «Красной Поляне» Я не могу называть мою героиню Александра, потому что она для меня Сашка. Александра она в самые, наверное, тяжелые периоды своей жизни, когда нужно становиться взрослой. Мне кажется, Сашка еще ребенок, который резко попал во взрослый мир. Она авантюристка, не боится высказывать свое мнение, но при этом боится, что может остаться одна и что ее предадут, поэтому она никому не доверяет.

Риналь Мухаметов Актер, сыграл в «Красной Поляне» В сериале я играю героя по имени Георгий. Он удивительный, педантичный, алчный, язвительный, непримиримый, но при этом желающий полного перфекционизма в том, что он делает, операционный директор в отеле. Сложный тип со сложным характером. Он жаждет величия и пытается достичь его, совершая гниловатые поступки.

Kion показал сериал по сценарию Сергея Минаева «Первый номер», где Евгений Цыганов играет главреда глянцевого журнала на грани исчезновения, мелодраму «Танго на осколках» с Юлией Снигирь, которая увлекается танцами, чтобы пережить гибель мужа. А также фильм «Море на двоих» — инклюзивную комедию, которую снял режиссер Владимир Рудак, передвигающийся на инвалидной коляске.

Юлия Снигирь и Денис Шведов в сериале «Танго на осколках»

Юлия Снигирь Актриса, сыграла в «Танго на осколках» Когда я училась в Щукинском училище, то меня выгоняли с уроков танцев, и говорили, что я профнепригодна. Я и не думала, что на проекте чему-то научусь, но хореограф сериала Сагдиана Хамзина — гений. Я не знаю, как она это сделала, но я затанцевала.

Okko привез на фестиваль сериал «Аутсорс» — страшную и красиво снятую историю про то, как в 1996-м в далекой дальневосточной тюрьме особого назначения сотрудники (среди них герои Ивана Янковского и Эльдара Калимулина) придумали бизнес: за деньги они дают привести в исполнение смертный приговор тем, чьи родственники пострадали от рук заключенного. Еще платформа показала драму «Урок». В ней Юра Борисов и Даниил Воробьев играют братьев-близнецов: первый — бывший рэпер, который после аварии и рехаба возвращается в родной город и идет работать в школу, а второй — его разумный брат-учитель. Зрители увидели и мистический триллер Okko «Мы здесь, чтобы вам помочь» про подростка, который выжил после пожара и вступил в схватку с потусторонними силами.

Даниил Воробьев и Юра Борисов в сериале «Урок»

Юра Борисов Актер, сыграл в «Уроке» Мой герой Антон — это человек, который достаточно наошибался в своей жизни и потерял все. Он бывший музыкант, пришел к своеобразной точке нуля, и ему предстоит начать все заново. И только от него зависит, сможет он это сделать или нет. Антон — собирательный образ всей рэп- и поп-эстрады, у него нет конкретного прототипа.

Даниил Воробьев Актер, сыграл в «Уроке» Я играю Константина, учителя физики, претендующего на звание директора школы. Это абсолютно структурированный чувак, человек с огромным желанием быть в центре. Я играл здесь не учителя, а скорее детскую психологическую травму, которая звучит как «холодная мать». Просто она легла на этот персонаж, и я также отработал свою персональную травму. А с Юрой мы как будто всегда были всегда однояйцевыми близнецами, это сразу почувствовалось с первого съемочного дня.

Первым проектом Premier был ироничный детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым. Герой первого — обаятельный провинциальный журналист и любитель водки, которому являются видения, кого вскоре могут убить. Следом онлайн-кинотеатр показал молодежную драму «Жвачка» с Дарьей Балабановой и долгожданную «Фарму» с Никитой Павленко и Марком Эйдельштейном. Это история про 18-летнего Антона (Эйдельштейн), у которого находят редкое генетическое заболевание. Чтобы вылечиться и встать с коляски, ему необходимо дорогущее лекарство. Государство отказывается давать деньги, но старший брат Антона Миха (Павленко) придумывает разные и незаконные способы достать их.

Рузиль Минекаев в сериале «Подслушано в Рыбинске»

Рузиль Минекаев Актер, сыграл в «Подслушано в Рыбинске» Мой герой Ширмик — пацан с района, но немного другой. В нем меньше жестокости, нежели в Марате, но в чем-то они, действительно, похожи. У Ширмика тоже есть правила, моральные ценности (положительные). Собственно, вот этим правилам он следует.

Никита Павленко Актер, сыграл в «Фарме» Когда мы только начинали проект, я читал Библию. И мне интересно было узнать про архангела Михаила. Собственно говоря, что-то связанное с ним мы и старались отразить в моем герое (Его в том числе почитают как покровителя больных — Прим. ред.). У нас был долгий подготовительный период, мы с Марком встречались с ребятами, которым поставили такой же диагноз. Наш сериал не про 90-е, мы пришли рассказывать про реальную проблему, с которой сегодня сталкиваются люди.

Одним из самых ожидаемых сериалов были «Дети перемен» онлайн-кинотеатра Start и режиссеров Любови Львовой и Сергея Тарамаева («Фишер»), которые в 2022-м на «Новом сезоне» представили «Черную весну». Это тоже проект про 1990-е, про водителя троллейбуса Флору (Виктория Исакова) и трех ее сыновей от разных мужчин: Петра (Слава Копейкин), Юру (Макар Хлебников) и Руслана (Хетаг Хинчагов). Еще Start привез сериал «Последний богатырь. Наследие», дополняющий белогорскую франшизу, и фильм от «Квартета И» «Один день в Стамбуле».

Слава Копейкина в сериале «Дети перемен»

Слава Копейкин Актер, сыграл в «Детях перемен» Я не считаю, что мой герой в «Детях перемен» — повзрослевший Турбо из «Слова пацана». Да, возможно, они похожи по роду деятельности, но у них абсолютно разный жизненный опыт. У Турбо пьющий отец, никчемный человек, как он сам считает, и он спасается от этой безотцовщины в группировке. А Петр рос с отцом, который как раз сам был бандитом. То есть у него была ролевая модель, был пример, которому он и последовал.

Председатель попечительского совета этого «Нового сезона» — Александр Косарим (Wink), и открывал фестиваль проект платформы «Челюскин. Первые». Также Wink показал подростковое фэнтези «Подростки в космосе», идейное продолжение «Трудных подростков», и драмеди с Александрой Бортич «Между нами химия».

Иви привез криминальную драму «Чужие деньги», тоже проект по сценарию Сергея Минаева. В нем Максим Матвеев играет сразу две роли — криптомошенника и простого парня, которого аферист выбирает себе в двойники. Также Иви показал «Гостью» с Дашей Верещагиной и Ириной Пеговой и комедийный фильм «Встретимся вчера» про кризис отношений, в главных ролях — Артем Ткаченко и Аглая Тарасова.

Максим Матвеев Актер, сыграл в «Чужих деньгах» Я играю двойников — Алексея Воронова (криптоаферист — Прим. ред) и Юру Афанасьева (его двойник). И каждый герой разный, у каждого свои ценности. Леша очень надменный, решительный и самоуверенный. А Юра, наоборот, кардинально неуверенный в себе, но желающий эту неуверенность победить. Герои переживают серьезную трансформацию: что есть ценности для каждого из них, материальные или духовные, что первичнее из этого.

Фильмом открытия фестиваля в 2025 году станет документальная лента «Брат навсегда», приуроченная к 25-летию балабановской классики. Работать над ним будут дети Сергея Сельянова, Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Также в следующем году вводится новая рубрика «Лучший дженерик от платформы» (то есть ролик, представляющий будущие проекты и новый сезон онлайн-кинотеатра).