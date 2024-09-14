Новости недели: «Человек-паук 4», новый «Ледниковый период» и полнометражная «Наша Russia»

Всю неделю киносообщество обсуждает итоги Венецианского фестиваля (мы тоже — читайте наш спецпроект), однако были и другие новости. Среди них — съемки очередного «Человека-паука», новый фильм Стивена Содерберга и кино о молодом Дональде Трампе.

Трейлеры недели

Вышел трейлер «Ученика» — фильма о Дональде Трампе с Себастианом Стэном в главной роли. Действие картины разворачивается в 1970-х, когда будущий президент работал в сфере недвижимости и стремился расширить свое влияние в Нью-Йорке. Режиссер — Али Аббаси («На границе миров», «Одни из нас»). В касте, помимо Стэна, также числятся Джереми Стронг и Мария Бакалова. «Ученик» выйдет в российский прокат 31 октября.

Онлайн-кинотеатр Okko поделился трейлером «Урока» — сериала с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьёвым в главных ролях. По сюжету бывший рэпер и наркоман Антон возвращается в родной город, где старший брат Константин устраивает его на работу в школу. Проект снял Сергей Филатов, автор множества коротких метров и сериала «Бар „Один звонок“» с Козловским, которому в прошлом году не выдали прокатное удостоверение и сняли с фестиваля «Новый сезон». В ролях также Ольга Лерман, Иван Петросян, Алёна Долголенко, Олег Савостюк и другие. Премьера состоится в 2025 году.

В сети появился тизер «Присутствия» — грядущего триллера Стивена Содерберга. В центре сюжета — семья, переехавшая в новый дом и обнаружившая, что в нем обитает некая потусторонняя сила. В фильме сыграли в том числе Люси Лью и Джулия Фокс. «Присутствие» выйдет и в российский прокат — 16 января 2025 года.

«Стоп! Снято!» недели

Михаил Галустян

Снимается полнометражный фильм «Наша Russia», приуроченный к Международному женскому дню. В числе полюбившихся персонажей, которых вновь увидят зрители, — телеведущий Жорик Вартанов, учительница Снежана Денисовна, телезритель Сергей Беляков, гаишник Николай Лаптев, а также охранник Бородач. К своим ролям вернутся Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Кроме них, в картине снимутся Люся Чеботина, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса. Режиссером картины выступит Саша Абдуллаев («Демис и Марина»), а креативными продюсерами — Гарик Мартиросян, Давид Кочаров, Андрей Шелков и Максим Ткаченко. Фильм выйдет на ТНТ и Кинопоиске 8 марта 2025 г.

Стартовали съемки «Туда» — фильма Ивана Петухова («Сестры») с Ириной Старшенбаум и Петром Фёдоровым в главных ролях. Главная героиня — Вера, актриса с оптимистичным взглядом на жизнь — отправляется в путешествие из Москвы в Уфу на такси. За рулем оказывается молчаливый Вадим, а их путь становится полным неожиданных встреч, открытий и трансформаций. Режиссером выступил Иван Петухов («Сестры»). Производством занимается компания Bazelevs при поддержке Кинопоиска и Яндекс Про — платформы для водителей такси. «Туда» выйдет в прокат в 2025 году.

Смотрите «Сестер» Ивана Петухова на Кинопоиске.

Кастинг недели

Charli XCX

Charli XCX, Майка Монро и Эмма Коррин сыграют в фильме 100 Nights of Hero — фэнтези в духе «Тысячи и одной ночи». Главную роль в проекте исполнит Николас Голицын. Его герой — молодой мужчина, приехавший в гости в отдаленный замок, где живут девушка по имени Черри (Монро) и ее муж, а также их преданная служанка Хиро (Коррин). Какую роль сыграет Charli XCX, пока не уточняется. Режиссером выступит Джулия Джекман («Бонус-трек»).

Шейлин Вудли сыграет в байопике Дженис Джоплин, известной рок-вокалистки. Актриса, известная по фильмам «Виноваты звезды» и «Дивергент», также выступит продюсером картины.

Камбэк недели

Новый «Ледниковый период» в разработке — об этом рассказал Джон Легуизамо, актер, озвучивший в серии мультфильмов ленивца Сида. Правда, какие-то подробности сюжета он пока не раскрыл. Производство новой части осложняется тем, что создавшая франшизу мультипликационная студия Blue Sky была закрыта корпорацией Disney в апреле 2021 года. Владение компанией перешло к гиганту индустрии в результате покупки 20th Century Fox в 2019 году.

Смотрите видеоэссе: «Ледниковый период»: что пошло не так

Дружелюбный сосед недели

Том Холланд

Продюсеры Marvel Studios нашли режиссера для «Человека-паука 4» с Томом Холландом. Им станет Дестин Дэниел Креттон, снявший ранее «Шан-Чи и легенду десяти колец». Над предыдущими фильмами о приключениях Питера Паркера работал Джон Уоттс, однако он, судя по всему, покинул проект из-за плотного графика. К съемкам четвертого «Человека-паука» должны приступить уже в начале 2025 года.

Сделка недели

«Волшебника Изумрудного города» планируют выпустить в международный прокат. По словам гендиректора компании «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, права на показ сказки продали на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Переговоры ведутся также с Турцией и Китаем. В планах у ЦПШ и прокат в Европе. В России «Волшебник Изумрудного города» выйдет 1 января 2025 года.

Автор: Никита Демченко

Фото: Legion-Media, Michael Kovac / Getty Images for Spotify, Emma McIntyre / Getty Images