Новости недели: «Майнкрафт», «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд и «Мир юрского периода: Перерождение»

Собрали в дайджесте самые горячие новости прошедших семи дней: «Небриллиантовая рука» с Тимуром Батрутдиновым, ремейк «Незнакомцев в поезде» от Дэвида Финчера и камбэк Иэна Маккеллена во «Властелин колец».

Трейлеры недели

В сети появился первый трейлер экранизации «Майнкрафта». В центре сюжета — четверо неудачников, которых внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Главные роли в картине сыграли Джейсон Момоа и Джек Блэк. Режиссером выступил Джаред Хесс. В зарубежных кинотеатрах с 4 апреля 2025 года.

На YouTube-канале Searchlight опубликовали трейлер «Ночной сучки» — черной комедии, в которой главную роль сыграла Эми Адамс. Фильм рассказывает о женщине, которая становится матерью, прекращает работать и ухаживает за ребенком. Постепенно ей начинает казаться, что она при этом превращается в собаку. Режиссер — Мариэль Хеллер («Прекрасный день по соседству»). «Ночная сучка» выйдет в зарубежный прокат 6 декабря.

Смотрите видеоэссе: В главной роли: Эми Адамс

Вышел трейлер «110» — драмы Ильи Михеева, которая на «Одной шестой» получила награду за лучший национальный игровой дебют. Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях матери и дочери, о заурядности насилия, которое травмирует не только жертву и агрессора, но и его вольных/невольных соучастников, тех, кто поощряет молчание. Главные роли сыграли Лиза Боярская и Полина Цыганова. В российский прокат «110» выйдет 12 сентября, картину выпустит компания «Вольга».

«Стоп! Снято!» недели

Анна Пересильд

Начались съемки «Алисы в Стране чудес» — современной экранизации, основанной на аудиоспектакле Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. В центре сюжета — школьница Алиса, которая попадает в Страну чудес. Чтобы вернуться домой, ей предстоит побывать на вершине гор, оказаться в пустыне, переплыть море собственных слез, заблудиться в волшебном лесу и, наконец, повзрослеть. Роли в картине исполнили Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачёва, Сергей Бурунов и другие. Съемки пройдут в Москве, Сочи, Абхазии и ОАЭ. Режиссером выступает Юрий Хмельницкий («Лед 3»). Созданием проекта занимаются «Медиаслово», Kion и «Газпром-Медиа Холдинг».

Стартовали съемки новогоднего проекта «Небриллиантовая рука» — комедийного телефильма, основанного на культовой ленте Леонида Гайдая. По сюжету Семён Семёнович Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину — старый Дубай, где Горбункову контрабандисты наложат гипс с товарами «параллельного импорта». Режиссеры проекта — Михаил Семичев и Роман Ким, снявшие «Самоиронию судьбы». По словам создателей, зрителей ждут отсылки к популярным фильмам, сериалам, мемам и другим явлениям поп-культуры. В касте числятся Алексей Воробьёв, Максим Лагашкин и другие. Премьера состоится в эфире ТНТ 31 декабря.

Кастинг недели

Брэд Питт

Брэд Питт и Бен Аффлек сыграют в «Незнакомцах в поезде» Дэвида Финчера — ремейке одноименного фильма Альфреда Хичкока, который Netflix взял в работу в 2015 году. По сюжету двое мужчин встречаются в поезде и придумывают план убийства. Один из них воспринимает план как безобидную шутку, в то время как другой относится к нему очень серьезно. В основе оригинальной картины лежит книга Патриции Хайсмит, она доступна в Букмейте.

Смотрите видеоэссе: В главной роли: Брэд Питт

Барри Кеоган сыграет в фильме по «Острым козырькам». Ранее стало известно, что в нем появятся Киллиан Мерфи и Ребекка Фергюсон. Съемки начнутся в этом году. Режиссерское кресло занял Том Харпер («Война и мир», «Дикая Роза»).

Динозавры недели

Скарлетт Йоханссон

Франшиза «Мир юрского периода» возвращается с новым фильмом, который обрел подзаголовок «Перерождение». События происходят спустя пять лет после «Господства». Климатические условия на большей части Земли оказались неблагоприятными для динозавров, поэтому животные сосредоточились в тех местах, которые пригодны для их обитания. Люди меж тем обнаружили, что три самых крупных вида можно использовать для изготовления мощного лекарства. Главных героев — разведчиков, которые возглавляют экспедицию, отправившуюся на поиски больших динозавров — играют Скарлетт Йоханссон и Махершала Али. Джонатан Бэйли исполнил роль палеонтолога. Режиссером выступает Гарет Эдвардс («Изгой-один», «Создатель»). Фильм выйдет в июле 2025 года.

Камбэк недели

Иэн Маккеллен может вернуться к роли Гэндальфа в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума», премьера которого запланирована на 2026 год. Актер рассказал, что не собирается завершать карьеру из-за травмы. Он также подчеркнул, что не намерен отдавать кому-либо роль волшебника в спин-оффе «Властелина колец» и не позволит никому другому надевать знаменитую шляпу Гэндальфа. Актер пока не подтвердил свое участие, но намекнул, что переговоры о возможном возвращении к роли ведутся.

«Галя, у нас отмена!» недели

Александр Сокуров объявил, что планы на киномастерскую в Ереванском государственном институте театра и кино отменяются. Открыть ее режиссер планировал осенью, чтобы на базе магистратуры учить молодых постановщиков. Однако программа в итоге не состоится из-за отсутствия продуктивного диалога с ректором вуза. «В сложившихся условиях мастер курса лишен возможности наполнить программу обучения содержанием, которое гарантирует достойный профессиональный результат», — сообщили в канале «Остров Сокурова». Сам режиссер выразил надежду, что в дальнейшем все же сможет открыть мастерскую в Ереване.

Фестиваль недели

«ГЭС-2» запускает новый киносмотр — «Фестиваль единственных фильмов». Он пройдет с 20 по 29 сентября и станет ежегодным, каждый раз обращаясь к новой теме. В этом году в фокусе будут картины, которые по тем или иным причинам стали (или пока остаются) единственными полнометражными работами режиссеров. В их числе — «Слон сидит спокойно» Ху Бо, «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова и «Аталанта» Жана Виго. Будет представлено 22 фильма в двух программах — современной и ретроспективной. Многие картины будут показаны в России впервые. С полным расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайте Дома культуры.

Автор: Никита Демченко

Фото: Legion-Media, Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images, Monica Schipper / Getty Images for David Yurman