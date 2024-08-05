Что происходит в прокате: «Лунтик» теснит Голливуд, «Ворон» в топе у нас и в пролете у них

«Лунтик» пришел в кинотеатры, альтернативный прокат постепенно уступает легальным релизам, в то же время в США считают деньги по итогам лета. Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

В выходные 29 августа — 1 сентября довольно успешно начался прокат анимационного фильма «Лунтик. Возвращение домой». Полнометражная картина с популярным мультгероем заработал на старте 108,6 млн рублей, что, например, выше результата мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» (58,8 млн рублей), но скромнее сборов «Леди Баг и Супер-Кот» (152,8 млн рублей).

Новый «Ворон» с Биллом Скарсгардом собрал в премьерный уик-энд 22–25 августа порядка 86,3 млн рублей. Такой результат сопоставим со стартом картины «Девушка, которая застряла в паутине» (81,5 млн рублей), но значительно меньше бокс-офиса других аналогов. Например, «Призрак в доспехах» в 2017 году заработал в премьерный уик-энд 264,3 млн рублей при значительно большем числе сеансов. Во второй уик-энд релиз пополнил свою кассу на 38,4 млн, увеличив совокупные сборы примерно до 156 млн рублей.

«Ворон»

На четвертой строчке — боевик «Ларго Винч: Гнев прошлого». Третья часть франшизы собрала 17,6 млн рублей, что чуть меньше бокс-офиса такого фильма-аналога, как «Видок: Охотник на призраков» (20 млн рублей).

Фантастические «Пираты галактики Барракуда» начали свой прокат с 21,6 млн рублей при 6200 сеансах. Для сравнения: «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева собрал на старте 37,3 млн рублей при почти 14 000 сеансов.

Мелодрама «Подростки. Первая любовь» стартовала явно ниже ожиданий. В премьерный уик-энд фильм собрал 8,5 млн рублей, что значительно меньше показателей картины «Страсти по Матвею» (28,2 млн рублей) и фильма «Чекаго» (10 млн рублей).

Перевыпущенное аниме «Мой сосед Тоторо» за премьерный уик-энд заработало 7,7 млн рублей с 1,5 тысячи сеансов. Для сравнения: в 2020 году эта картина Хаяо Миядзаки стартовала в кинотеатрах страны с 2,9 млн рублей при 1000 сеансов.

Пиратские релизы бьют рекорды

В последний летний уик-энд влияние альтернативного проката голливудских новинок на рынок заметно снизилось по сравнению, например, с началом августа. За уик-энд 29 августа — 1 сентября в топ-10 проката вошла лишь одна короткометражка, к которой в рамках «предсеансового обслуживания» прикрепляются голливудские фильмы — «Неприметная история» заработала 19,2 млн рублей.

Согласно ЕАИС, в августе в топ-20 российского бокс-офиса вошло десять коротких метров: «Неприметная история», «Напугай меня», «Полдень», «Сколько весит облако?», «Дальше собственного носа. Выпуск 2» и другие. Только эти десять короткометражек в последний месяц лета заработали 823,3 млн рублей (или 28% от месячного проката) при продаже 1,77 млн билетов. Таким образом, средняя цена билета составила 465 рублей. Общему подорожанию способствовали «Дэдпул и Росомаха». Фильм демонстрировался в рамках «предсеансового обслуживания».

«Сколько весит облако?»

На фоне интереса к голливудской продукции средняя цена билета по всему рынку вновь побила рекорд — по итогам августа она составляет 376,9 рублей. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2024 года — 373,6 рубля. Кроме того, в 2024 году средняя цена кинобилета в летние месяцы впервые превысила 300 рублей.

В первый понедельник сентября в США отмечается День труда, но в прокат не вышло никакой крупной кинопрокатной новинки к длинным выходным, поэтому лидеры в целом остались прежними. Праздничные выходные прошли относительно скромно: сборы уик-энда 30 августа — 2 сентября составили 102,6 млн долларов, что на 12% меньше кассы в аналогичный период 2023-го (115 млн долларов) и на 15% меньше, чем в допандемийном 2019-м (120,7 млн долларов). Общий бокс-офис за трехдневный уик-энд 30 августа — 1 сентября при этом составил 80,3 млн долларов.

Лидером проката стал «Дэдпул и Росомаха», суммарно собравший в американском прокате более 600 млн долларов. Кинокомикс стал 16-м фильмом в истории, преодолевшим эту отметку. За уикенд 30 августа — 1 сентября релиз заработал еще 15,1 млн долларов, за долгий уикенд — еще 19,4 млн долларов. Мировая касса «Дэдпула и Росомахи» перевалила за 1,26 млрд долларов.

«Дэдпул и Росомаха»

Среди премьер уик-энда в топ-5 сумел пробраться лишь байопик «Рейган». Картина собрала 7,4 млн долларов за традиционную трехдневку и 10 млн долларов за все четыре дня длинного уик-энда.

Режиссерский дебют Зои Кравиц «Подай знак» за премьерный уик-энд 23–25 августа заработал 7,3 млн долларов. Триллер с Ченнингом Татумом стартовал увереннее, чем «Ворон» (4,6 млн долларов). Ко второму уик-энду совокупные сборы фильма составляют 16,7 млн долларов.

Религиозная драма Алекса Кендрика The Forge стартовала в выходные 23–25 августа с 6,6 млн долларов. Такой результат оказался скромнее, чем у другой картины режиссера со схожей тематикой — «Военная комната» (11,3 млн долларов в 2015 году). За следующий уик-энд фильм заработал 4,6 млн долларов за три дня проката, увеличив общую американскую кассу до 16 млн долларов.

А вот «Ворон» не смог войти в топ-10 на второй неделе проката. Производственный бюджет ремейка одноименной картины 1994 года составляет 50 млн долларов, при этом сборы фильма в США к 2 сентября оказались на уровне лишь 8,6 млн долларов. С учетом международных рынков суммарный бокс-офис «Ворона» составляет чуть больше 13,6 млн долларов.

Перевыпущенная в прокат анимационная «Коралина в Стране Кошмаров» продолжает шествие в кинотеатрах США. По итогам третьего прокатного уик-энда фильм собрал 2,6 млн долларов, а за все четыре дня копилка пополнилась на 4 млн долларов. Таким образом, американские сборы ререлиза увеличились до 30,2 млн долларов.

Прокатчики делят деньги

«Головоломка 2»

Совокупный американский бокс-офис за три летних месяца достиг 3,67 млрд долларов. Такие данные по итогам сезона приводит компания Comscore. Эта сумма на 10% меньше, чем показатели аналогичного периода 2023-го (4 млрд долларов). Как отмечают аналитики, такие цифры не повод для паники владельцев кинотеатров и продюсеров. Дело в том, что в мае этого года ситуация была еще хуже (относительно мая 2023-го падение сборов составляло 29%). Поэтому летняя ситуация, в целом устаканившаяся, не самое страшное последствие пандемии, забастовок профильных гильдий и конкуренции со стримингами.

По итогам лета больше остальных ожидаемо заработала Disney, на счету которой оказалось 1,53 млрд долларов — это на 121% больше, чем было год назад (692 млн долларов). Результат во многом обусловлен рекордом «Головоломки 2» и внушительной выручкой «Дэдпула и Росомахи». Следом в соревновании дистрибьюторов идет Universal с 754 млн долларов (+23% относительно прошлого года) благодаря «Смерчу 2» и «Гадкому я 4». Тройку лидеров замыкает Sony с 520 млн долларов — за такой результат компания может сказать спасибо боевику «Плохие парни до конца». В пятерку лидеров вошли также Paramount (250 млн долларов) и Warner Bros (170 млн долларов — падение относительно 2023-го составило 81%).

Студия Neon заработала 85 млн долларов благодаря «Собирателю душ». Компания Lionsgate отметилась выручкой в 73,9 млн долларов с провалившимися фильмами «Бордерлендс» и «Ворон». А24 собрала кассу порядка 35 млн долларов за счет «Максин ХХХ» и «Падения империи».

Автор: Вита Иванова