«Любопытная Варвара»: детский сериал о юной сыщице с визуальным кодом Уэса Андерсона

В онлайн-кинотеатре Wink стартовала «Любопытная Варвара» — победивший на последнем «Пилоте» детектив о юной фанатке Шерлока Холмса, раскрывающей преступления у бабушки в деревне. Рассказываем, кому может понравиться уютный мини-сериал Юрия Коробейникова (оператор «Слова пацана») и Карена Оганесяна («Черное облако»).

О чем это

Полина Айнутдинова

Лето. Залитый солнцем поселок Верховой. В качестве наказания родители ссылают к бабушке с дедушкой двух сестер — 10-летнюю Варвару (Полина Айнутдинова) и 14-летнюю Зою (Вероника Журавлёва). Правда, наказание это исключительно для Зои, классического городского подростка. Для Вари же поездка в деревню — просто подарок, ведь там живет дедушка Коля (Виктор Бычков), отставной следователь, на которого она равняется. Девочка тоже хочет стать настоящей сыщицей, когда вырастет. Она обожает Шерлока Холмса, знает наизусть УК РФ и уже в поезде успевает раскрыть свое первое дело — исчезновение выигрышного лотерейного билета.

В поселке маленькую всезнайку ждет еще много загадок. Первая из них — таинственная пропажа мальчика. В деле явно замешана местная старушка, которую вся деревня считает ведьмой. Ведь откуда иначе у нее столько лавандового мыла, если не из несчастного? Обзаведясь помощником, добродушным мальчишкой по имени Вася (Сергей Федоров), и вооружившись своим коронным «любопытненько!», Варвара самоотверженно приступает к расследованию.

Но главным ее кейсом станет дело о пропаже драгоценных камней князя Верхового из местного краеведческого музея — то самое, которое год назад не смог разгадать дедушка Коля. Эта неудача так задела опытного следователя, что он ушел в отставку. Основная интрига: сможет ли теперь его умная не по годам внучка разобраться, что к чему?

Кто это сделал

В основу сериала легли книги новосибирского писателя Георгия Ланского о девочке-сыщице Варваре Смородине. Для малых экранов их адаптировали Сергей Востриков и Павел Косов (сценаристы «Крутой перемены» с Никитой Ефремовым), а также Мария Кабанова («Выжить после»). Режиссером стал Юрий Коробейников, оператор «Слова пацана». Но вообще это не первый его режиссерский опыт — было еще комедийное фэнтези «Грозный папа», другой семейный хит, над которым Коробейников работал в тандеме с Кареном Оганесяном. Последний, кстати, выступил шоураннером «Варвары». Производством проекта занималась компания «Карго Фильм» при поддержке Института развития интернета и «НМГ Студии».

Как это выглядит

Вероника Журавлева

Как более детская версия «Нэнси Дрю» с визуальным кодом Уэса Андерсона. Российская глубинка здесь одновременно узнаваемая и незнакомая, с поездами, травой по пояс и понурыми пьяницами, но неожиданно яркими, выкрученными цветами и странными деталями. Окна поезда дальнего следования, например, украшают ярко-красные занавески в горошек, а в центре детского творчества танцуют под баян уже с порога. Столь причудливо-искаженно могла бы видеть мир сама Варя — начитанный, любознательный ребенок с богатым воображением и неистребимой тягой к приключениям. К слову, главная героиня — одна из ключевых удач сериала. Несмотря на готовность умничать по поводу и без, она получилась на удивление располагающей. В этом большая заслуга Полины Айнутдиновой — отличной юной актрисы, за плечами которой уже есть громкие работы, например новые «Папины дочки».

Насколько очаровывает Варя, настолько раздражает Зоя — собрание всех стереотипов о подростках. Она ужасно боится остаться без интернета, пьет только кокосовое или, на худой конец, миндальное молоко, слушает «Малиновую ладу» и пытается выстроить личные границы (ну, вы знаете, эти невыносимые тинейджеры). Не совсем ясно, на какую аудиторию рассчитана эта карикатура; возможно, бедная Зоя должна была стать отдушиной для взрослых, потому что все остальное в сериале адресовано детям — от уроков дружбы до заедающей песенки из открывающих титров, которая вполне способна потягаться с хитами в исполнении Фиксиков или, скажем, Маши и Медведя.

Замысловатый визуал (помимо характерных цветов тут имеются узнаваемые планиметрические композиции и не вполне реалистичный, винтажный предметный мир) становится удачной оберткой для несложной, но складной детективной интриги с неизменно добрым и поучительным финалом. В лучших традициях «Скуби-Ду» за маской чудовища скрывается человек, а за его «преступлением» — простой и понятный мотив. В конце побежденный злодей кается, дети и взрослые усваивают урок, доброта и дружба побеждают предрассудки, а Варя оказывается на вершине сыска. Но, к ее чести, не зазнается.

Вердикт

Любопытненько. Хотя бы оттого, что детективов для самых маленьких в отечественных киноширотах почти не было. Зрителя постарше истории о соломенных чучелах и говорящих воронах вряд ли увлекут по-настоящему, но для детского кино простота и доступность едва ли недостаток, а любознательные и располагающие к себе персонажи, не лишенные юмора, и вовсе большое преимущество. Тем более что сериал может похвастаться не только детективными интригами, но и привлекательным миром — в меру необычным, чтобы его было интересно рассматривать, и в меру узнаваемым, чтобы в нем можно было найти себе место. В конце концов, кому не захочется оказаться в деревне у бабушки с дедушкой, где можно все лето провести с друзьями, а из настоящих врагов есть разве что музыкальная школа?