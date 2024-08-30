Новости недели: «Соник 3 в кино», проекты Копполы и Дюжев в роли Байдена

Кинопоиск завершает рабочую неделю очередным дайджестом новостей. На повестке дня — проект Пола Шредера, фантастика от СТВ с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум, а также трейлер третьего «Ужасающего».

Трейлеры недели

Paramount Pictures выпустила первый трейлер фильма «Соник 3 в кино». Картина завершит трилогию по мотивам серии видеоигр Sonic the Hedgehog. В ролике показали злодея Шэдоу, которого озвучил Киану Ривз. Ему по сюжету будут противостоять синий сверхскоростной еж и его друзья. К озвучке Соника и Наклза вернулись Бен Шварц и Идрис Эльба, а Джим Керри вновь сыграл Доктора Роботника. Режиссером триквела выступил Джефф Фаулер, который поставил две предыдущие части. В зарубежном прокате картина окажется с 20 декабря 2024 года. Первый фильм серии вышел в 2020-м, второй — в 2022-м. Вместе они заработали в мировом прокате более 724 млн долларов.

В сети появился трейлер «Ужасающего 3» — продолжения малобюджетного, но изобретательного слэшера про клоуна-маньяка Арта, который терроризирует ни в чем не повинных сограждан. В этот раз действие происходит накануне Рождества. Автором сценария и режиссером, как и в первых двух частях, выступил специалист по практическим эффектам Дэмиен Леоне. Благодаря успеху сиквела на производство третьего фильма выделили 2 млн долларов, и зрителей ждет еще больше кровавых экшен-сцен. Одну из них показали в ролике. В ней Арт устраивает резню бензопилой в душевой. «Ужасающий 3» выйдет в российский прокат 10 октября, а 19 сентября и 3 октября в РФ перевыпустят предыдущие две части.

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Вышел новый трейлер «Затерянного места» — триллера Александра Ажа («Зеркала», «Кислород»), где главную роль сыграла Холли Берри. В центре сюжета — мать и двое ее юных сыновей, которые живут в уединенной хижине в лесу. Женщина уверяет детей, что за пределами дома обитает зло и уходить в чащу можно, только связавшись веревкой, но постепенно мальчики начинают сомневаться в том, что их мама говорит правду. Помимо Берри, в фильме снялись Кристин Парк, Мэтт Андерсон, Стефани Лавин и Энтони Б. Дженкинс. «Затерянное место» выйдет в зарубежный прокат 20 сентября.

«Стоп! Снято!» недели

Юра Борисов

В Москве, Марокко и на острове в Индийском океане снимают «Девятую планету» — историю о простом автомеханике, который неожиданно начинает вспоминать другие миры, сражения с чудовищами и любимую девушку Полину. Окружающие крутят у виска, но, когда Дима встречает Полину, он не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Кто и зачем? Правду можно узнать, вернувшись на опасную планету. Режиссер фантастического проекта — Николай Рыбников («Трудные подростки»). В касте — Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Максим Емельянов и другие. Производством занимаются СТВ Сергея Сельянова, «Дикси ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинг». Премьера «Девятой планеты» запланирована на 2026 год.

Стартовали съемки «Последнего викинга» (в оригинале — Back to Reality), новой черной комедии Андерса Томаса Йенсена («Рыцари справедливости») с Мадсом Миккельсеном в одной из главных ролей. В центре сюжета — вор Анкер, который выходит из тюрьмы и пытается найти награбленную добычу. Но где она спрятана, знает только его брат Манфред, из-за психологической травмы забывающий местонахождение украденного. Миккельсен играет Манфреда, а роль Анкера исполняет Николай Ли Каас, тоже снимавшийся в «Рыцарях справедливости». «Последнего викинга» планируют выпустить осенью 2025 года.

Смотрите «Рыцарей справедливости» на Кинопоиске.

Начались съемки «Никто 2» — продолжения голливудского боевика, снятого Ильей Найшуллером. К своей роли вернулся Боб Оденкёрк, а режиссером сиквела стал Тимо Тьяджанто («Ночь идет за нами»). Во второй части зрители также увидят Кристофера Ллойда, Конни Нильсен и Шэрон Стоун. Последняя сыграет главную злодейку картины. «Никто 2» выйдет 15 августа 2025 года. К слову, без боевиков от Найшуллера поклонники режиссера не останутся: не так давно постановщик завершил съемки картины Heads of State («Главы государства»), в которой снялись Джон Сина, Идрис Эльба, Приянка Чопра Джонас, Джек Куэйя, Александр Кузнецов, Карла Гуджино и Пэдди Консидайн.

Слушайте подкаст: Как «Никто» Ильи Найшуллера воспевает олдскульные боевики

Кастинг недели

Эндрю Скотт

Грета Ли («Прошлые жизни») и Эндрю Скотт («Рипли») сыграют главные роли в романтическом фильме My Notes on Mars. По сюжету супруги Марго и Сэм отправляются в поход в горы, где Марго неожиданно и бесследно исчезает. Она появляется спустя пару недель, но ведет себя иначе, чем прежде. Сэм решает, что возвращение жены — отличный шанс, чтобы восстановить их едва не разрушившиеся отношения. Фильм станет англоязычным дебютом для венгерской постановщицы Лили Хорват, снявшей ранее «Подготовку, чтобы быть вместе неопределенное количество времени». Начало съемок запланировано на весну 2025 года.

Эмилия Кларк сыграет агента ЦРУ в СССР в шпионском сериале PONIES. В центре сюжета будут две девушки, Би и Туайла, которые работают в американском посольстве в Москве в 1977 году. Когда их мужей убивают при странных обстоятельствах, молодые вдовы решают стать агентами ЦРУ и выяснить, что именно произошло. Кларк исполнит роль Би, очень образованной дочери эмигрантов из России. Создателями сериала стали Дэвид Исерсон, работавший над «Безумцами» и «Мистером Роботом», и Сюзанна Фогель («Бортпроводница»). PONIES (от «persons of no interest», «люди вне подозрения») выйдет в онлайн-кинотеатре Peacock.

​​Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена в комедийном сериале «Гудбай», новом проекте ТНТ и 1-2-3 Production. Это история о том, как президент США инкогнито отправляется в Россию, чтобы разобраться, почему его санкции не работают. По сюжету в первый день Джо Байден теряет паспорт и заводит дружбу с русским патриотом. Теперь президент вынужден жить в хрущевке и работать учителем английского, чтобы накопить на новые документы и вернуться в Америку. Тем временем агенты ЦРУ увозят в Штаты очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча. Режиссер проекта — Евгений Невский («Этерна: Часть первая», «В спорте только девушки»). Премьера сериала состоится в эфире ТНТ.

«В бой идут одни старики» недели

Фрэнсис Форд Коппола

Фрэнсис Форд Коппола работает сразу над двумя новыми фильмами. Об этом 85-летний режиссер рассказал в интервью журналистам The Rolling Stone. Про первый проект известно лишь то, что он будет профинансирован и снят в Англии, где мало что напоминает режиссеру о его скончавшейся жене Элинор Копполе. Вторая картина — Distant Vision — расскажет о жизни трех поколений вымышленной итало-американской семьи, чем-то похожей на семью самого Копполы. Фильм будет снят на деньги, заработанные режиссером на «Мегалополисе». Судя по всему, если долгострой не окупится в прокате, Коппола все равно готов продолжать делать кино.

Пол Шредер разрабатывает идею нового фильма «Основы философии». Главным героем станет университетский профессор, а снята картина будет в стилистике трилогии «Мужчина в комнате» («Дневник пастыря», «Холодный расчет», «Тихий садовник»). Съемки же фильма Non Compos Mentis (с лат. «Не владеющий рассудком») начнутся уже в ноябре. По словам режиссера, это будет нуар, посвященный сексуальной одержимости и глупым поступкам, которые совершают мужчины ради любви. Последнюю на данный момент работу Шредера — «О, Канада» с Ричардом Гиром и Умой Турман — показали в Каннах-2024. Ленту выпустит в российский прокат компания Global Film.

Презентация недели

«Кто быстрее?»

Телеканал СТС провел большую презентацию нового сезона и представил телеформат «Кино в 20:00», который предназначен для эксклюзивных сериалов — обещают выпустить более тридцати шоу. В список входят:

— «Кто быстрее?» — приключенческая комедия о бывшем заключенном по прозвищу Кекчуп, который рассказывает девяти незнакомцам о бриллиантах стоимостью миллиард долларов, которые он где-то спрятал. Кекчуп после аварии впадает в кому, его собеседники отправляются на поиски. Сам Кекчуп тоже, впрочем, вскоре вступает в погоню за сокровищем. Главную роль сыграл Дмитрий Нагиев.

— «Граница миров» — фэнтезийный сериал, который на презентации сравнили с «Людьми в черном». В центре сюжета — двое братьев, нашедших осколок артефакта и столкнувшихся с темными силами.

— «Наследники. Дар крови» — фэнтези о подростках, узнавших, что они унаследовали силу волшебника. В сериале сыграли Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова и Дмитрий Чеботарёв.

— «Молодежка. Новая смена» — продолжение многосерийного спортивного хита, в котором Андрей Кисляк из команды «Медведи» становится тренером.

Отдельную часть презентации посвятили реалити-шоу. Главной новинкой в этом сегменте станет «Шоу из шоу» Антона Шастуна и Арсения Попова. За короткий промежуток времени зрители увидят пародии на передачи разного жанра — от интеллектуальной игры до танцевального баттла, от мистического перформанса до музыкальной викторины. Шастун также станет ведущим шоу-викторины «Кто тут жулик?», где один из участников знает все ответы. Также большую ставку делают на экстремальное шоу «В темноте» — переосмысление «Полного блэкаута», где звездам придется провести 42 часа в полной темноте. Ведущим передачи будет актер Сергей Бурунов.

Фото: Cindy Ord / Getty Images, Araya Doheny / Getty Images