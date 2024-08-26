«Покажи мне Луну»: причудливый космический ромком с Йоханссон и Татумом

В зарубежных онлайн-кинотеатрах вышел фильм «Покажи мне Луну». Это романтическая комедия со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом в главных ролях, действие которой разворачивается в разгар лунной гонки. Кинопоиск рассказывает, кому может понравиться эта причудливая лента.

О чем это

Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум

1969 год. НАСА готовится к кульминационному эпизоду космической гонки. До запуска «Аполлона-11», который должен доставить первых астронавтов на поверхность Луны, остается всего семь месяцев. Однако поддержка этой миссии неуклонно снижается: людей волнуют более насущные вопросы (гражданские права, природные катаклизмы и война во Вьетнаме), а сенат раз за разом пытается урезать бюджет программы.

Пытаясь исправить ситуацию, секретный правительственный агент Мо Беркус (Вуди Харрельсон) нанимает талантливую нью-йоркскую рекламщицу Келли Джонс (Скарлетт Йоханссон) улучшить публичный образ НАСА. Келли с энтузиазмом берется за работу, но ее идеи не всегда находят понимание у руководителя запуска Коула Дэвиса (Ченнинг Татум) — ветерана войны в Корее, который сам мечтал полететь в космос, но не смог из-за незначительных проблем с сердцем.

Со временем Келли и Коулу удается найти общий язык, а подготовка к полету привлекает внимание всей страны. Однако в самый решающий момент Мо вновь находит Келли и предлагает ей подстраховаться на случай возможной неудачи и втайне от всех снять альтернативный вариант лунной высадки в одном из ангаров на мысе Канаверал.

Кто это снял

Вуди Харрельсон

Сценарий «Покажи мне Луну» написала дебютантка Роуз Гилрой. Готовясь к работе, Гилрой прочитала практически все книги на тему космической гонки и лунной высадки, включая воспоминания реальных руководителей полета, инженеров НАСА и очевидцев происходящего.

Изначально фильм назывался «Проект „Артемида“», поставить его должен был Джейсон Бейтман, а на роль Коула Дэвиса пригласили Криса Эванса. Однако вскоре Бейтман покинул проект из-за творческих разногласий, и в кресло режиссера уселся Грег Берланти («С любовью, Саймон»). Из-за смены режиссера сроки производства сдвинулись, и Эванс покинул актерский состав из-за занятости на других проектах.

В итоге Коула Дэвиса сыграл Ченнинг Татум. Роль Келли Джонс с самого начала была закреплена за Скарлетт Йоханссон.

Кроме того, в фильме снялись:

Как это выглядит

Джим Рэш и Скарлетт Йоханссон

«Покажи мне Луну» пытается сочетать в себе романтическую комедию об отношениях двух очень разных людей и производственную историческую драму о решающих моментах лунной гонки.

В первую очередь это, конечно же, комедия, с яркими персонажами и комическими моментами. В фильме много смешного, стартовые сцены в Нью-Йорке напоминают лучшие эпизоды «Безумцев», а сцена, в которой Дэвис и Смоллс едва не проваливают встречу с влиятельным сенатором, потому что пытаются прогнать с базы нахального черного кота (причем кот еще появится позже в крайне ответственный момент), попахивает здоровым абсурдом. Есть в повествовании и уморительные пасхалки. Так, например, в одном из эпизодов возмущенная Келли бурчит себе под нос, что нужно было приглашать Стэнли Кубрика — согласно одной из теорий заговора, сцены с лунной посадкой на самом деле снял Кубрик в павильоне.

А вот с романтикой получилось хуже: динамика отношений Коула и Келли получилась неровной. Вроде бы все составляющие жанра соблюдены: персонажей тянет к друг другу во время первой встречи, затем романтика вытесняется профессиональной неприязнью, потом герои сближаются, но в целом развитие их отношений показано неубедительно.

Зато Татум неплохо смотрится в драматических сценах. Хотя главные герои «Покажи мне Луну» — вымышленные, в центре сюжета все-таки находится реальная история. Специалистам НАСА действительно пришлось прилагать значительные усилия, чтобы продать публике лунную миссию. По словам Роуз Гилрой, в образах Коула, Смоллса и других сотрудников агентства в фильме переплелись детали биографии настоящих руководителей запуска, инженеров и пилотов, работавших над программой. Здесь показан и самый драматический эпизод программы «Аполлон»: за месяц до полета, во время репетиции запуска на борту корабля произошел пожар, и весь экипаж погиб. По сюжету фильма именно Коул руководил репетицией в тот день, и Татум очень хорошо показывает, как его герой мучается чувством вины.

Что пишут критики

Ченнинг Татум

На сегодняшний день фильм собрал сдержанно положительные отзывы от критиков — у него 65% на Rotten Tomatoes и 53 балла на Metacritic. Простые зрители оценили картину гораздо выше — пользовательский рейтинг на RT составляет 91%.

«Пожалуй, «Покажи мне луну» мог быть смешнее, романтичнее или более визуально выразительным, но он настолько очаровательно снят и хорошо сыгран, что мы можем этого и не заметить», — отмечает Vulture. «Весь фильм — дань уважения ромкомам той эры, когда это слово еще не изобрели», — добавляет Financial Times.

Ругают же в основном именно неровный темп и смесь разных жанров. «Эта космическая романтическая комедия никак не может понять, чем хочет стать», — подмечает Энни Берк из The New Republic. «„Покажи мне Луну“ не может до конца определиться с жанром», — вторит Кайли Болтер из Chicago Reader. «Хьюстон, у нас проблема. Для кого создана эта мешанина? Зачем она нужна?» — подытоживает Irish Times.

Вердикт

Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум

«Покажи мне Луну» не очень хорошо работает как романтическая комедия, но в остальном фильм неплохо сочетает в себе просто комедию и производственную драму. Скарлетт Йоханссон великолепна в роли талантливой рекламщицы и обманщицы, а Ченнинг Татум снова доказывает всем, что он драматический актер. Если лента побудит кого-то побольше узнать о космической гонке, высадке на Луну и трагедии «Аполлона-1», значит, что все это было не зря.