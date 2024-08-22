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Новости недели: «Комнаты по соседству» Педро Альмодовара, док о «Сопрано» и «Царевна-лягушка» с Валентиной Ляпиной

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Очередная суббота — очередной дайджест новостей. В свежем выпуске — трейлер «Мегалополиса» и скандал вокруг него, слухи о кинокомиксе от Даррена Аронофски и анонс криминальной комедии от Кинопоиска.

Трейлеры недели

«Мегалополис»

В сети появился трейлер «Мегалополиса» — нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы, над которым он работал более 40 лет. В основе сюжета лежит историческое сочинение «О заговоре Катилины». Главный герой — архитектор Серж Катилина, мечтающий перестроить Нью-Йорк и вступающий из-за этого в борьбу с мэром города Фрэнком Цицероном. Роли в проекте исполнили Адам Драйвер, Форест Уитакер, Шайа ЛаБаф, Обри Плаза, Натали Эммануэль и Дастин Хоффман.

Вышедший ролик уже успел спровоцировать скандал. В нем использовали выдуманные негативные высказывания настоящих кинокритиков о прошлых фильмах Копполы. На это обратили внимание журналист Сидхант Адлаха и издание Vulture. Например, в трейлере есть характеристика, якобы данная «Крестному отцу» критиком Полин Кейл в рецензии для The New Yorker: «Ограниченный претенциозностью». Но в самом обзоре таких слов нет. А высказывание Роджера Эберта, которое он якобы написал в тексте о «Дракуле» («Триумф стиля над содержанием»), на самом деле взято из его рецензии на «Бэтмена» Тима Бёртона. Из-за этого в соцсетях предположили, что цитаты для трейлера собрали с помощью нейросети ChatGPT. Позднее студия Lionsgate закрыла доступ к ролику и признала, что сфабрикованные цитаты кинокритиков — ошибка, а не часть маркетинговой кампании фильма: «Мы приносим наши искренние извинения упомянутым критикам, а также Фрэнсису Форду Копполе и American Zoetrope за непростительную ошибку, допущенную в процессе фактчекинга. Мы облажались. Мы сожалеем».

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Вышел тизер-трейлер «Комнат по соседству» — англоязычного дебюта Педро Альмодовара, в котором главные роли исполнили Тильда Суинтон и Джулианна Мур. Обладательницы премии «Оскар» сыграли двух подруг, встретившихся после долгой разлуки в юности. Суинтон воплотит роль запутавшейся матери, а кто сыграет ее дочь, пока неизвестно (по слухам, это Аня Тейлор-Джой). Премьера «Комнат по соседству» состоится на Венецианском кинофестивале. Смотр пройдет с 28 августа по 7 сентября

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На YouTube-канале Max появился трейлер документального фильма о «Сопрано» и авторе сериала Дэвиде Чейзе. Это сборник интервью Чейза и других создателей сериала, включая игравших в нем Майкла Империоли и Иди Фалько, а также архивных материалов. Режиссером выступил знаменитый документалист Алекс Гибни, снявший ранее «Наваждение». Выход документального фильма приурочен к 25-летию «Сопрано» и состоится на Max. Премьера запланирована на 7 сентября.

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Вышел тизер-трейлер «Где наши деньги?» — комедии Владимира Зинкевича («Добро пожаловать в семью») о трех парнях из преступной группировки. которые в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Однако наутро грабители узнают, что из хранилища пропало целых 25 миллионов, в то время как сами они унесли лишь один. Это может означать две вещи — либо кто-то из друзей «крыса», либо где-то в городке есть еще 24 миллиона. «Где наши деньги?» покажут в конкурсной программе фестиваля «Новый сезон», позже он выйдет в российский прокат. Онлайн-премьера состоится на Кинопоиске.

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«Стоп! Снято!» недели

«28 лет спустя»

Съемки «28 лет спустя» завершены. Об этом сообщил продюсер фильма Эндрю Макдональд. Подробностей сюжета по-прежнему нет, однако ожидается, что проект положит начало трилогии. Над сценарием картины работали Дэнни Бойл и Алекс Гарленд (авторы оригинального фильма «28 дней спустя»). В фильме снялись Рэйф Файнс, Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон и Джек О’Коннелл. Киллиан Мерфи, исполнивший главную роль в «28 днях», тоже появится в картине, однако, по словам одного из руководителей Sony Pictures Тома Ротмана, его возвращение будет необычным.

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Закончились съемки второго сезона телеадаптации The Last of Us, работа на площадке продолжалась с февраля. Начать планировали еще раньше, но тогда планам помешали забастовки актеров и сценаристов. О завершении съемок новых серий рассказал в соцсетях постоянный монтажер сериала Тимоти Гуд, опубликовав пару снимков с вечеринки по случаю. Пока что у продолжения сериала нет точной даты старта, но выпустить его обещают в 2025 году. Первый тизер выпустили пару недель назад. В нем показали фрагмент из вступления The Last of Us Part 2, когда Элли и Дина посещали вечеринку в Джексоне. Помимо прочего, в тизере можно увидеть Джоэла в исполнении Педро Паскаля и героиню Кэтрин О’Хары. Во втором сезоне будет семь серий — на две меньше, чем в первом.

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Стартовали съемки «Царевны-лягушки» — современной адаптации одноименной сказки. В роли Василисы Прекрасной увидим Валентину Ляпину («Бременские музыканты»), а Ивана-царевича на экране воплотит Александр Метёлкин («Летучий корабль»). В касте также числятся Никита Кологривый, Светлана Пермякова и другие актеры. Режиссер — Александр Амиров (монтажер множества фильмов и сериалов, в том числе грядущего «Преступления и наказания»). Производством и дистрибьюцией фильма занимается «Наше кино». В прокат «Царевна-лягушка» выйдет в марте 2025 года.

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Кастинг недели

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой исполнит главную роль в сериале по книге «Как убить свою семью». По данным Variety, актриса сыграет Грейс Бернар — 28-летнюю девушку, решившую расправиться со своими родственниками. Ведущим сценаристом сериала выступает Эмма Моран, работавшая над «Экстраординарной». Экранизация «Как убить свою семью» получит восемь эпизодов и выйдет на Netflix.

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Милли Бобби Браун планирует сыграть главную роль в фильме, основанном на ее собственной книге. Роман, написанный звездой «Очень странных дел», называется «19 шагов». Он вдохновлен историей бабушки Браун и рассказывает о судьбе 18-летней Нелли в Лондоне во время Второй мировой войны. Девушка пытается выжить под бомбардировками и влюбляется в молодого американца Рэя. Над сценарием адаптации работает Энтони Маккартен («Теория всего», «Темные времена»). Фильм по «19 шагам» планируют выпустить на Netflix.

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Слух недели

Даррен Аронофски

Даррен Аронофски может снять кинокомикс для новой киновселенной DC. Сразу несколько инсайдеров утверждают, что режиссер «Кита» и «Черного лебедя» ведет переговоры насчет постановки сольного фильма о Пластичном Человеке. Журналисты утверждают, что постановщик уже встречался с Джеймсом Ганном, чтобы обсудить потенциальный проект. У соглавы студии DC есть личный интерес к персонажу: Ганн надеялся снять фильм о Пластичном Человеке еще в начале нулевых с Мэттью Лиллардом в главной роли, однако тогда Warner Bros. ответила ему отказом. Персонаж впервые появился на страницах комиксов в 1941 году и долгое время пользовался популярностью среди читателей. Супергерой мог растягивать свое тело до любых мыслимых и немыслимых форм и размеров. Аронофски, в свою очередь, ранее также пытался поработать с Warner Bros. и DC. В конце 1990-х он был назначен режиссером кинокомикса «Бэтмен: Год первый» по мотивам одноименного графического романа Фрэнка Миллера. Проект в итоге закрыли из-за мрачности и кровожадности истории.

Смотрите видеоэссе: «Как снимает Даррен Аронофски»

Успех недели

«Гимн чуме»

Экспериментальный документальный фильм «Гимн чуме», снятый режиссерским коллективом Ataka51, получил приз Pardino d’Argento в короткометражном конкурсе на 77-м кинофестивале в Локарно. В центре повествования 12-минутной картины — оркестр, который записывает в старом советском зале композицию по мотивам «Пира во время чумы» Александра Пушкина. Однако музыкантам мешает невидимая и пугающая сила. Партитуру к короткому метру написали Леонид Фёдоров и Владимир Мартынов. В творческий коллектив Ataka51 входят режиссеры Александр Епихов, Дмитрий Горбатый и Филипп Иванов. В ближайшем будущем «Гимн чуме» также покажут на международном кинофестивале короткометражного кино Concorto Film Festival в Италии.

Смотрите видеоэссе: «Как устроено документальное кино»

Фестиваль недели

«Анора»

Фестиваль «Маяк» объявил фильм открытия — им станет долгожданная «Анора» Шона Бэйкера, победившая в Каннах. В фильме про американскую стриптизершу, сына русского олигарха и подручных его отца снялись Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. «Удивительно, как точно американский режиссер уловил основные типажи текущей российской жизни: веселая безответственная молодежь, предпочитающая зарывать голову в песок при столкновении с реальностью, ее (не)понятно на чем разбогатевшие, полные классового снобизма предки и, наконец, „простой народ“, не хватающий звезд с небес, но обладающий вполне себе твердыми представлениями о достоинстве и морали», — заявил программный директор «Маяка» Стас Тыркин. Смотр пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. Жюри возглавит режиссер Жора Крыжовников. В этом году гостям «Маяка» покажут в том числе и короткометражные фильмы. Куратором конкурса корметра будет киновед Андрей Щиголев.

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Автор: Никита Демченко

Фото: Stephane Cardinale / Corbis via Getty Images, Jon Kopaloff / Getty Images

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