Новости недели: «Комнаты по соседству» Педро Альмодовара, док о «Сопрано» и «Царевна-лягушка» с Валентиной Ляпиной

Очередная суббота — очередной дайджест новостей. В свежем выпуске — трейлер «Мегалополиса» и скандал вокруг него, слухи о кинокомиксе от Даррена Аронофски и анонс криминальной комедии от Кинопоиска.

Трейлеры недели

«Мегалополис»

В сети появился трейлер «Мегалополиса» — нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы, над которым он работал более 40 лет. В основе сюжета лежит историческое сочинение «О заговоре Катилины». Главный герой — архитектор Серж Катилина, мечтающий перестроить Нью-Йорк и вступающий из-за этого в борьбу с мэром города Фрэнком Цицероном. Роли в проекте исполнили Адам Драйвер, Форест Уитакер, Шайа ЛаБаф, Обри Плаза, Натали Эммануэль и Дастин Хоффман.

Вышедший ролик уже успел спровоцировать скандал. В нем использовали выдуманные негативные высказывания настоящих кинокритиков о прошлых фильмах Копполы. На это обратили внимание журналист Сидхант Адлаха и издание Vulture. Например, в трейлере есть характеристика, якобы данная «Крестному отцу» критиком Полин Кейл в рецензии для The New Yorker: «Ограниченный претенциозностью». Но в самом обзоре таких слов нет. А высказывание Роджера Эберта, которое он якобы написал в тексте о «Дракуле» («Триумф стиля над содержанием»), на самом деле взято из его рецензии на «Бэтмена» Тима Бёртона. Из-за этого в соцсетях предположили, что цитаты для трейлера собрали с помощью нейросети ChatGPT. Позднее студия Lionsgate закрыла доступ к ролику и признала, что сфабрикованные цитаты кинокритиков — ошибка, а не часть маркетинговой кампании фильма: «Мы приносим наши искренние извинения упомянутым критикам, а также Фрэнсису Форду Копполе и American Zoetrope за непростительную ошибку, допущенную в процессе фактчекинга. Мы облажались. Мы сожалеем».

Вышел тизер-трейлер «Комнат по соседству» — англоязычного дебюта Педро Альмодовара, в котором главные роли исполнили Тильда Суинтон и Джулианна Мур. Обладательницы премии «Оскар» сыграли двух подруг, встретившихся после долгой разлуки в юности. Суинтон воплотит роль запутавшейся матери, а кто сыграет ее дочь, пока неизвестно (по слухам, это Аня Тейлор-Джой). Премьера «Комнат по соседству» состоится на Венецианском кинофестивале. Смотр пройдет с 28 августа по 7 сентября

На YouTube-канале Max появился трейлер документального фильма о «Сопрано» и авторе сериала Дэвиде Чейзе. Это сборник интервью Чейза и других создателей сериала, включая игравших в нем Майкла Империоли и Иди Фалько, а также архивных материалов. Режиссером выступил знаменитый документалист Алекс Гибни, снявший ранее «Наваждение». Выход документального фильма приурочен к 25-летию «Сопрано» и состоится на Max. Премьера запланирована на 7 сентября.

Вышел тизер-трейлер «Где наши деньги?» — комедии Владимира Зинкевича («Добро пожаловать в семью») о трех парнях из преступной группировки. которые в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Однако наутро грабители узнают, что из хранилища пропало целых 25 миллионов, в то время как сами они унесли лишь один. Это может означать две вещи — либо кто-то из друзей «крыса», либо где-то в городке есть еще 24 миллиона. «Где наши деньги?» покажут в конкурсной программе фестиваля «Новый сезон», позже он выйдет в российский прокат. Онлайн-премьера состоится на Кинопоиске.

«Стоп! Снято!» недели

«28 лет спустя»

Съемки «28 лет спустя» завершены. Об этом сообщил продюсер фильма Эндрю Макдональд. Подробностей сюжета по-прежнему нет, однако ожидается, что проект положит начало трилогии. Над сценарием картины работали Дэнни Бойл и Алекс Гарленд (авторы оригинального фильма «28 дней спустя»). В фильме снялись Рэйф Файнс, Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон и Джек О’Коннелл. Киллиан Мерфи, исполнивший главную роль в «28 днях», тоже появится в картине, однако, по словам одного из руководителей Sony Pictures Тома Ротмана, его возвращение будет необычным.

Закончились съемки второго сезона телеадаптации The Last of Us, работа на площадке продолжалась с февраля. Начать планировали еще раньше, но тогда планам помешали забастовки актеров и сценаристов. О завершении съемок новых серий рассказал в соцсетях постоянный монтажер сериала Тимоти Гуд, опубликовав пару снимков с вечеринки по случаю. Пока что у продолжения сериала нет точной даты старта, но выпустить его обещают в 2025 году. Первый тизер выпустили пару недель назад. В нем показали фрагмент из вступления The Last of Us Part 2, когда Элли и Дина посещали вечеринку в Джексоне. Помимо прочего, в тизере можно увидеть Джоэла в исполнении Педро Паскаля и героиню Кэтрин О’Хары. Во втором сезоне будет семь серий — на две меньше, чем в первом.

Стартовали съемки «Царевны-лягушки» — современной адаптации одноименной сказки. В роли Василисы Прекрасной увидим Валентину Ляпину («Бременские музыканты»), а Ивана-царевича на экране воплотит Александр Метёлкин («Летучий корабль»). В касте также числятся Никита Кологривый, Светлана Пермякова и другие актеры. Режиссер — Александр Амиров (монтажер множества фильмов и сериалов, в том числе грядущего «Преступления и наказания»). Производством и дистрибьюцией фильма занимается «Наше кино». В прокат «Царевна-лягушка» выйдет в марте 2025 года.

Кастинг недели

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой исполнит главную роль в сериале по книге «Как убить свою семью». По данным Variety, актриса сыграет Грейс Бернар — 28-летнюю девушку, решившую расправиться со своими родственниками. Ведущим сценаристом сериала выступает Эмма Моран, работавшая над «Экстраординарной». Экранизация «Как убить свою семью» получит восемь эпизодов и выйдет на Netflix.

Милли Бобби Браун планирует сыграть главную роль в фильме, основанном на ее собственной книге. Роман, написанный звездой «Очень странных дел», называется «19 шагов». Он вдохновлен историей бабушки Браун и рассказывает о судьбе 18-летней Нелли в Лондоне во время Второй мировой войны. Девушка пытается выжить под бомбардировками и влюбляется в молодого американца Рэя. Над сценарием адаптации работает Энтони Маккартен («Теория всего», «Темные времена»). Фильм по «19 шагам» планируют выпустить на Netflix.

Слух недели

Даррен Аронофски

Даррен Аронофски может снять кинокомикс для новой киновселенной DC. Сразу несколько инсайдеров утверждают, что режиссер «Кита» и «Черного лебедя» ведет переговоры насчет постановки сольного фильма о Пластичном Человеке. Журналисты утверждают, что постановщик уже встречался с Джеймсом Ганном, чтобы обсудить потенциальный проект. У соглавы студии DC есть личный интерес к персонажу: Ганн надеялся снять фильм о Пластичном Человеке еще в начале нулевых с Мэттью Лиллардом в главной роли, однако тогда Warner Bros. ответила ему отказом. Персонаж впервые появился на страницах комиксов в 1941 году и долгое время пользовался популярностью среди читателей. Супергерой мог растягивать свое тело до любых мыслимых и немыслимых форм и размеров. Аронофски, в свою очередь, ранее также пытался поработать с Warner Bros. и DC. В конце 1990-х он был назначен режиссером кинокомикса «Бэтмен: Год первый» по мотивам одноименного графического романа Фрэнка Миллера. Проект в итоге закрыли из-за мрачности и кровожадности истории.

Успех недели

«Гимн чуме»

Экспериментальный документальный фильм «Гимн чуме», снятый режиссерским коллективом Ataka51, получил приз Pardino d’Argento в короткометражном конкурсе на 77-м кинофестивале в Локарно. В центре повествования 12-минутной картины — оркестр, который записывает в старом советском зале композицию по мотивам «Пира во время чумы» Александра Пушкина. Однако музыкантам мешает невидимая и пугающая сила. Партитуру к короткому метру написали Леонид Фёдоров и Владимир Мартынов. В творческий коллектив Ataka51 входят режиссеры Александр Епихов, Дмитрий Горбатый и Филипп Иванов. В ближайшем будущем «Гимн чуме» также покажут на международном кинофестивале короткометражного кино Concorto Film Festival в Италии.

Фестиваль недели

«Анора»

Фестиваль «Маяк» объявил фильм открытия — им станет долгожданная «Анора» Шона Бэйкера, победившая в Каннах. В фильме про американскую стриптизершу, сына русского олигарха и подручных его отца снялись Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. «Удивительно, как точно американский режиссер уловил основные типажи текущей российской жизни: веселая безответственная молодежь, предпочитающая зарывать голову в песок при столкновении с реальностью, ее (не)понятно на чем разбогатевшие, полные классового снобизма предки и, наконец, „простой народ“, не хватающий звезд с небес, но обладающий вполне себе твердыми представлениями о достоинстве и морали», — заявил программный директор «Маяка» Стас Тыркин. Смотр пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. Жюри возглавит режиссер Жора Крыжовников. В этом году гостям «Маяка» покажут в том числе и короткометражные фильмы. Куратором конкурса корметра будет киновед Андрей Щиголев.

