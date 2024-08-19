Что происходит в прокате: «Дэдпул и Росомаха» спровоцировали пиратский скандал в России

Скромный старт «Бордерлендс», успешный «Собиратель душ», рекорды «Дэдпула и Росомахи» в мире, а также передряги в пиратском прокате. Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

«Бордерлендс»

«Бордерлендс» лидирует, но не выигрывает

В августе отечественные продюсеры и прокатчики не выпустили российские проекты, которые бы массово привлекли зрителей и, как следствие, принесли кассу. Поэтому лидерство с легкостью захватили зарубежные новинки легального и нелегального проката.

При этом большими успехами они также похвастаться не могут. Блокбастер «Бордерлендс» стартовал очень скромно и явно ниже ожиданий кинотеатров и дистрибьютора. Экранизация серии видеоигр заработала 68,3 млн рублей за первый уик-энд, 8–11 августа. Это существенно меньше, чем собрал «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (303,6 млн рублей с 946,8 тысячи зрителей), но все же лучше результата фильма по другой серии игр — «Обитель зла: Раккун-Сити» (48,5 млн рублей при 143,2 тысячи зрителей за первый уик-энд). Уже во второй уик-энд релиз пополнил свой счет на 32,2 млн рублей, и теперь касса «Бордерлендса» выросла примерно до 128 млн рублей. Отметим, что релиз в целом провалился в мировом прокате, поэтому вряд ли показатели в России можно списать на какие-либо особенности внутреннего рынка.

Хоррор «Собиратель душ» идет очень уверенно: за четвертый уик-энд фильм собрал дополнительно 22,7 млн рублей, и его общая касса уже перевалила за 331 млн рублей. Это второй результат среди зарубежных картин в портфеле кинопрокатной компании «Атмосфера кино» после «Джона Уика 4» (873,7 млн рублей).

На третьей строчке расположилась отечественная картина «Мой дикий друг». История семиклассника Саши и лисенка пополнила свой счет еще на 18,3 млн рублей. Общая касса проекта пока составляет порядка 60,7 млн рублей.

Один из самых скромных стартов среди мультфильмов от кинопрокатчика «Вольга» показал «Ози: Голос джунглей» — релиз заработал 14,1 млн рублей в премьерный уик-энд. Для сравнения: анимационный проект этого же прокатчика «Барашек Шон: Фермагеддон» заработал 13,8 млн рублей при меньшем числе сеансов, чем у «Ози». Схожие цифры показывал, например, «Величайший детектив-паук» (18,2 млн рублей на старте).

Комедия «Выбери меня» заработала на старте всего около 10 млн рублей. Это значительно меньше, чем у тематически схожего фильма «Как я встретил ее маму» (33,7 млн рублей при большем числе сеансов).

На пиратском фронте без перемен

В выходные 15–18 августа в число лидеров российского проката вошло сразу четыре коротких метра, к которым в рамках предсеансового обслуживания прикрепляются голливудские новинки. Только «Неприметная история», «Напугай меня», «Полдень» и «Сколько весит облако?» совокупно заработали более 55 млн рублей. Сейчас в кинотеатрах доступны «Дэдпул и Росомаха», «Гадкий я 4», «Головоломка 2» и другие релизы. В ближайшие дни в альтернативный прокат выйдет «Чужой: Ромул».

«Гадкий я 4»

В целом август 2024 года даже с учетом «параллельного» проката и жанровых зарубежных новинок не радует кинотеатры колоссальными сборами. Результат текущего месяца вряд ли достигнет показателей августа 2023-го по количеству зрителей — тогда было куплено 8,7 млн билетов. Впереди осталось еще два летних уик-энда, по итогам которых можно оценить результаты месяца. Все шансы улучшить положение есть у фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом, который стартует легально в российских кинотеатрах с 22 августа.

Схватка пиратов

Выход фильма «Дэдпул и Росомаха» в кинотеатрах России спровоцировал очередные разборки между поставщиками альтернативных копий голливудского контента — компанией WesternRus и студией озвучания Red Head Sound. Старт показа новинки планировался с 3 августа, однако за неделю до назначенного срока «Дэдпул и Росомаха» начали исчезать из расписания некоторых площадок. Тогда представитель студии RHS Дмитрий Череватенко отметил, что компания WesternRus может задерживать копию из-за упоминания в официальном СНГ-дубляже компании-конкурента, а именно Red Head Sound, и этот момент в фильме был вырезан.

Свою волну негатива получила и студия RHS. Уже с 15 августа, когда в кинотеатрах вышла копия с озвучкой RHS, начали появляться жалобы на качество картинки, якобы в кинотеатрах демонстрируются экранки. В сети также распространилось фото из кинотеатра, который прикреплял обращение к зрителям с просьбой направлять претензии за плохое качество непосредственно к RHS. В своем Telegram-канале Череватенко заявил, что картинка «неидеального качества, доступа к кинотеатральной версии у студии нет, так как она занимается озвучиванием, а не видеорядом». Спикер также предложил подумать, кому такие нападки могут быть выгодны. За копии RHS, как указано в комментариях профильных Telegram-каналов, кинотеатры выложили порядка 60–75 тыс. рублей.

После трех недель лидерства с первой строчки американского чарта все же сместился кинокомикс «Дэдпул и Росомаха». Его вытеснила очередная часть франшизы «Чужой», которая стартовала с отметки в 41,5 млн долларов. Для сравнения: предыдущая часть, фильм «Чужой: Завет», начала американский прокат с 36,1 млн долларов за уик-энд, ее итоговые сборы в США составили 74,2 миллиона.

«Чужой: Ромул»

Disney, которая недавно стала первой в 2024 году компанией, заработавшей более 3 млрд долларов в мировом прокате, может быть довольна. «Чужой: Ромул» показал второй старт среди фильмов во франшизе, уступив лишь «Прометею» (51 млн долларов). Прилично стартовал релиз и в Китае, собрав 25,7 млн долларов. Уже в ближайшую неделю в российских кинотеатрах картина выйдет в рамках «предсеансового обслуживания».

«Дэдпул и Росомаха» на минувшей неделе стали самым кассовым фильмом в мире с возрастным рейтингом R, заработав 1,14 млрд долларов. Ранее рекордсменом был «Джокер» с 1,07 млрд долларов. За уик-энд 16–18 августа фильм собрал дополнительно 29 млн долларов, и теперь его американская касса перевалила за 545 млн долларов.

Драма «Все закончися на нас» с Блейк Лайвли и Джастином Бальдони приблизилась к общей американской кассе в 100 млн долларов, на ее счету пока 97,7 млн долларов. Мировой бокс-офис фильма пока составляет 179 млн долларов, и для картины с бюджетом в 25 млн долларов это отличный результат.

«Все закончися на нас»

К 15-летию проката ленты в США прошли кинотеатральные показы мультфильма «Коралина в Стране кошмаров». Они принесли картине 9,6 млн долларов за традиционную трехдневку или 12,5 млн долларов с учетом премьерного четверга. Прокат в таком формате принес релизу больше, чем ограниченные показы ремастера в 2023 году: за четыре дня (14–15 августа и 28–29 августа) фильм заработал 7,1 млн долларов.

«Бордерлендс» продолжает провал в американском прокате. За стартовый уик-энд, 9–11 августа, релиз собрал лишь 8,6 млн долларов, а в минувшие выходные пополнил свой счет еще на 2,3 млн долларов, доведя кассу до 13,6 млн долларов. На международных рынках «Бордерлендс» собрал не менее 8 млн долларов. Только на Россию из этой кассы приходится примерно 1,4 млн долларов. Уже 30 августа, то есть спустя всего три недели после старта проката, блокбастер с бюджетом около 110–120 млн долларов станет доступен на цифровых площадках.

Автор: Вита Иванова