Что происходит в онлайне: у нас — «Падение империи», у них — новый «Полицейский из Беверли-Хиллз»

Топы популярных фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах за июль, успех нового «Гадкого я» в легальном поле, результаты «Дома Дракона», финансовое положение Disney+ и Netflix — все это в регулярном обзоре Кинопоиска.



Что у нас: империя, инстинкт и драконы

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал свежие списки самых популярных на российских стримингах фильмов и сериалов месяца. Топы предоставлены самими видеосервисами. Амедиатека ограничилась рейтингами сериалов.

Итоги июля 2024 года

Чарты сразу нескольких онлайн-кинотеатров по итогам июля возглавила одна из главных зарубежных новинок этого года — боевик «Падение империи» Алекса Гарленда. Фильм привлек наибольшее внимание аудитории Кинопоиска и «Иви». Такой результат вполне соответствует успехам проекта в кинопрокате, где картина показала один из лучших результатов среди зарубежных фильмов в легальном сегменте в этом году, собрав 152,9 млн рублей.

Обратите внимание на присутствие в чартах мультфильма «Гадкий я 2», который замкнул топ-5 на Кинопоиске. В июле он активно демонстрировался в рамках «предсеансового обслуживания» в российских кинотеатрах.

«Гадкий я 2»

Несколько ослабли относительно июня позиции триллера «Материнский инстинкт». Картина с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн в главных ролях заняла строчки в топ-5 Кинопоиска и Wink.

Одновременная премьера сериала «Высшая мера» на телеканале НТВ и в онлайн-кинотеатрах позволила шоу занять первую строчку на «Иви» и вторую — на Кинопоиске. Не сдает позиции в чартах и другой телепроект — сериал «Алекс Лютый», который остается в топ-5 Амедиатеки второй месяц кряду.

Второй сезон «Дома Дракона» ожидаемо привлек аудиторию Кинопоиска и Амедиатеки — сериал занял третью и первую строчки соответственно.

У большинства онлайн-кинотеатров лидерство в сериальных чартах, как и в прошлом месяце, заняли оригинальные проекты. В частности, на Кинопоиске первым стал «На автомате», а сериал «Убойный отпуск» пробился не только в рейтинг Kion, но также стал первым на Start. Это, кстати, уникальный случай — обычно Kion не отдает свои тайтлы в библиотеку другим платформам, уже не говоря про одновременную премьеру.

Что у них

«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

Информацию о положении дел на зарубежных стримингах мы получаем из агрегатора FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

Итоги июля 2024 года

Главной новинкой минувшего месяца стало возвращение Акселя Фоули в новой части франшизы «Полицейский из Беверли-Хиллз». Премьера фильма состоялась 3 июля, и за первую неделю он собрал порядка 41 млн просмотров. При этом, по данным Luminate, на неделе с 28 июня по 4 июля, за два дня с момента премьеры «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» собрал 646 млн минут смотрения. В итоге проект уверенно расположился на первой строчке киночарта Netflix по итогам всего июля.

Следом идет ромком «Семейное дело» с Заком Эфроном и Николь Кидман. Его премьера состоялась 28 июня, и только за неделю, 24–30 июня, фильм собрал 26,8 млн просмотров. При этом «Семейное дело» также сумело обеспечить себе второе место в чарте июля.

Прилично показал себя сериал «Суперген», который стартовал на Netflix 27 июня. В премьерную неделю, 1–7 июля, новинка получила 11,8 млн просмотров, а на второй падение интереса было довольно мягким — до 7,1 миллиона. Уже известно, что это шоу о людях со сверхспособностями пойдет на второй сезон.

«Суперген»

Вторую строчку чарта Netflix занимает третий и, кажется, финальный сезон «Викинги: Вальхалла». Исторический сериал, в котором одну из главных ролей исполнила Софья Лебедева, собрал за первую неделю на стриминге 6,4 млн просмотров, а также спровоцировал интерес к предыдущим сезонам. Первый сезон за этот период посмотрели 2,4 млн раз, второй — 1,9 млн.

Около 8,9 млн просмотров получил финальный эпизод «Дома Дракона» на Max и HBO. Такой результат оказался на 14% выше, чем у премьеры второго сезона (7,8 млн просмотров), но ниже, чем у финала первого сезона (его посмотрели 9,3 млн раз). По итогам июля проект возглавил чарт не только на видеосервисе Max, но и на Hulu.

В свою очередь, весь четвертый сезон «Пацанов» на Prime Video отметился 55 млн просмотров по миру за 39 дней показа. Финальный эпизод сериала стал доступен на сервисе Amazon 18 июля. Новый сезон «Пацанов» показал четвертый результат среди сериалов Prime Video по просмотрам, уступив «Властелин колец: Кольца власти», Fallout и второму сезону «Джека Ричера».

Мышиная выручка

«Головоломка 2»

По итогам минувшего квартала видеосервисы Disney смогли впервые показать прибыль. Выручка стримингового бизнеса, куда входят Disney+, Hulu и ESPN, увеличилась на 15% год к году, до 6,4 млрд долларов, а операционная прибыль составила 47 млн долларов против убытка в 512 млн долларов годом ранее.

Примечательно, что ради просмотра первой «Головоломки» на Disney+ подписалось 1,3 миллиона пользователей. Будет неудивительно, если к цифровому релизу второй «Головоломки» (он планируется 20 августа) подписчиков еще прибавится. В целом количество платящих пользователей увеличилось в Америке и Канаде на 800 тысяч, до 54,8 миллиона, а вот по миру (без учета сервиса Hotstar) совокупный показатель сократился на 100 тысяч, до 63,5 миллиона. На фоне неплохих результатов компания поспешила также объявить о повышении стоимости подписок. Например, рекламный и обычный тариф Disney+ станет дороже на 2 доллара в месяц; на Hulu стоимость рекламной подписки увеличится на 2 доллара в месяц, обычного тарифа — на 1 доллар.

Электричество кончилось

«Одинокие волки»

Apple может отказаться от широкого кинотеатрального проката своих фильмов. По крайней мере, так утверждают близкие к компании источники. Слух появился на фоне изменений стратегии проката в случае картины «Одинокие волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в главных ролях. Фильм выходит в ограниченный кинотеатральный прокат 20 сентября, после премьеры на 81-м Венецианском кинофестивале, и спустя уже неделю, 27 сентября, стартует на Apple TV+. Но, как сообщает Deadline, сокращение кинопрокатного окна в случае с «Одинокими волками» не означает, что Apple перестанет выпускать картины в широкий кинопрокат. Эта стратегия не то чтобы оправдала себя финансово в случае «Убийц цветочной луны» и «Наполеона» (показ картины Мартина Скорсезе в американском прокате начался с 3628 кинотеатров, а фильма Ридли Скотта — c 3500). В частности, драму «Формула-1» Джозефа Косински компания планирует показать в большом количестве кинотеатров. Но вполне вероятно, что планы Apple по выпуску и производству полнометражных проектов продолжат меняться, учитывая перспективу сокращения бюджетов будущих проектов.

Автор: Вита Иванова