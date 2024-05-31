Новости недели: «Крэйвен-охотник», новый проект по «Терминатору» и «Обезьяна» Оза Перкинса

Главный ньюсмейкер недели — Disney. Трейлеры и подробности грядущих проектов студии мы собрали в отдельном материале. В субботнем же дайджесте говорим о трейлере «Крэйвена-охотника», съемках «Денискиных рассказов» и продолжении похождений Бриджит Джонс.

Трейлеры недели

В сети появился новый трейлер «Крэйвена-охотника». Боевик об одном из самых кровожадных врагов Человека-паука — очередное пополнение киновселенной Sony, в которой уже есть две части «Венома», «Морбиус» и «Мадам Паутина». Джей Си Чендор («Предел риска», «Самый жестокий год») снял фильм про легендарного Сергея Кравинова, известного как Крэйвен (Аарон Тейлор-Джонсон). Этот могучий охотник будет снова доказывать свой статус альфа-хищника и защищать мир животных. Компанию Тейлору-Джонсону составят Рассел Кроу (он сыграл отца Крэйвена), Ариана ДеБос (ведьма Калипсо), а также на экране появятся суперзлодеи Носорог (Алессандро Нивола) и Хамелеон (Фред Хехингер). Небольшую роль в фильме исполнил российский актер Юрий Колокольников. Узнать, кого именно он сыграл, можно будет 13 декабря, когда «Крэйвен» выйдет в зарубежный прокат.

На YouTube-канале Hulu опубликовали трейлер четвертого сезона «Убийств в одном здании» — комедийного сериала о детективах-любителях. В продолжении Чарльз-Хейден, Оливер и Мэйбл узнают, что голливудская студия собирается снять фильм, основанный на их подкасте. Компания отправляется в Лос-Анджелес на переговоры, а затем вновь сталкивается с проблемами жильцов элитной «Арконии». Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес вернулись к своим ролям. Также в предстоящих сериях появятся Мэрил Стрип, Ева Лонгория, Зак Галифианакис и Мелисса Маккарти. Новые эпизоды начнут выходить уже 27 августа.

Вышел тизер «Обезьяны» — хоррора, снятого по одноименной книге Стивена Кинга. В центре сюжета — братья-близнецы, которые находят в родительском доме игрушечную обезьяну и решают, что она одержима злым духом и приводит к гибели людей. Спустя годы убийства происходят вновь, и братья собираются уничтожить игрушку. Главных героев сыграл Тео Джеймс, а режиссером выступил Оз Перкинс, режиссер «Февраля» и недавнего «Собирателя душ» с Николасом Кейджем. «Обезьяна» выйдет в зарубежный прокат 21 февраля 2025 года.

«Стоп! Снято!» недели

Рене Зеллвегер

Завершились съемки четвертой части «Бриджит Джонс». По сюжету в продолжении Бриджит столкнется с трудностями материнства в одиночку после трагической смерти ее мужа Марка Дарси, которого в предыдущих фильмах играл Колин Фёрт. Хью Грант, Рене Зеллвегер и Эмма Томпсон вернулись к своим ролям. Вместе с ними в проекте сыграли Лео Вудалл («Белый лотос», «Один день») и Чиветель Эджиофор. В основу картины легла книга «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». Хью Грант назвал сценарий одним из лучших среди тех, что он читал. Третья часть вышла в 2016 году, а четвертая «Бриджит Джонс» попадет в зарубежный прокат 14 февраля 2025 года.

Стартовали съемки нового фильма Пак Чхан-ука — трагикомедийного триллера I Can’t Help It, в котором главную роль исполнит Ли Бён-хон («Я видел дьявола»). По сюжету офисный работник, добившийся многого на своей работе, внезапно ее лишается. Чтобы обеспечить жену и детей, а также сохранить дом, мужчина решает во что бы то ни стало вернуться в свою компанию, даже если придется устранять конкурентов. Одну из главных ролей также сыграет Сон Е-джин, известная по «Классике», «Апрельскому снегу», «Любовному приземлению».

Начали снимать полнометражную версию «Денискиных рассказов»; экранизация произведений Виктора Драгунского расскажет о летних приключениях сорванца Дениски. Вместе с родителями он отправляется в деревню, где открывается мир новых друзей, веселых игр и первой любви. Мальчик переживает самые запоминающиеся моменты детства, ведь совсем скоро ему предстоит сделать важный шаг — пойти в первый класс. Режиссером фильма выступает Артемий Драгунский, а продюсерами — Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян. Роли в картине исполнят Александр Пашутин, Роман Панков, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Максим Матузный, Олег Каменщиков, Татьяна Сабинова, Татьяна Орлова и другие. В российский прокат «Денискины рассказы» выйдут весной 2025 года. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».

Кастинг недели

Гарик Харламов

Снова Сарики: Гарик Харламов озвучит Нафаню в экранизации «Домовенка Кузи». Об этом популярный комик рассказал в интервью РБК после назначения на должность креативного продюсера Comedy Club. «На днях мы закончили снимать „Гусара 2“. <…> Сейчас я озвучивал попугая Кешу для фильма „Возвращение попугая Кеши“, потом будут Нафаня для „Домовенка Кузи“ и „Теща 2“. Набирается больше 15 проектов параллельно», — подчеркнул артист. Самого Кузю, как сообщалось ранее, озвучит Сергей Бурунов. По сюжету домовенок сбегает от Бабы-яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. В прокат лайф-экшен про знаменитого сказочного персонажа выйдет 19 декабря.

Доминик Сесса («Оставленные») сыграет в байопике «Тони» об Энтони Бурдене — поваре, писателе и телеведущим, который прославился благодаря прямолинейному тону своих текстов и выступлений. Производством картины занимается студия A24, а в режиссерском кресле — Мэтт Джонсон, известный по «Кто убил BlackBerry».

Секрет недели

Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон занимается «совершенно секретным» проектом по «Терминатору». Об этом режиссер рассказал в интервью изданию Hollywood Reporter, но не уточнил, фильм это, сериал или что-то еще. Кэмерон также ответил на критику в адрес 4K-переизданий «Чужих» и «Правдивой лжи». Многие зрители ранее заметили, что в фильмах существенно изменились глубина резкости и цветокоррекция, из-за чего картинка стала менее естественной, поэтому возникло подозрение, что реставрацию делали с помощью нейросетей. Режиссер заявил, что лично оценивал каждый кадр в ремастерах и работал с цветом. «Когда люди начинают изучать уровень зернистости в твоих фильмах, им надо бы выйти из маминого подвала и пойти увидеться с кем-то», — добавил 70-летний постановщик.

Антология недели

Создатели сериала «Любовь. Смерть. Роботы» работают над анимационным сериалом, эпизоды которого будут сняты по знаменитым видеоиграм — об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, авторы готовят серии по Spelunky, New World и отдельным играм PlayStation. Антология получила название Secret Level («Тайный уровень»), над ней работают Тим Миллер и анимационная компания Blur Studio. Ожидается, что официальный анонс сериала состоится на церемонии открытия Gamescom 20 августа. Выпустить Secret Level должны в Prime Video.

Успех недели

«Ласточка» — дебютный полный метр Малики Мухамеджан — получила награду за лучший художественный фильм на Lucania Film Festival. Картина рассказывает о девушке по имени Карлыгаш, которая живет вместе с мужем и свекром на коневодческой ферме, затерянной в казахской степи. Карлыгаш для всех здесь чужая, а Ильяс еще не забыл о своей первой любви к девушке по имени Айна. Все меняется с приездом в их аул иностранца — француза Луи, фотографа, который отправился в путешествие после разрыва с женой. Приз «Ласточке» выдали за «поэтическую репрезентацию одиночества брака». Помимо прочего, итальянский фестиваль также удостоил специального упоминания якутскую драму «Чума». Фильм Дмитрия Давыдова отметили в секции «Лучший полнометражный игровой фильм».

Какой из анонсированных проектов ждете? Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

Автор: Никита Демченко

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images, Legion-Media, JC Olivera / Getty Images