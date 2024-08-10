Третья «Суперсемейка», новая «Белоснежка», свежие трейлеры Marvel и «Звездных войн»: новые подробности грядущих проектов Disney

В Анахайме прошло очередное мероприятие D23 — своего рода Disney-Con, на котором представители компании анонсировали проекты и поделились новыми кадрами, отрывками и трейлерами уже анонсированных фильмов и сериалов. Собрали самые интересные новости в этой статье.

Marvel

В пятницу студия продемонстрировала новый трейлер сериала «Это все Агата». Судя по увиденному, загадочный гот освободит лишившуюся всех сил Агату (Кэтрин Хан) из заключения, чтобы она помогла ему пройти серию испытаний под названием Дорога ведьмы. В конце пути каждая ведьма должна получить именно то, что ей недостает, но дойти до финала суждено далеко не всем. Компанию парочке составит целая толпа колоритных персонажей во главе с Рио (Обри Плаза). Первые два эпизода сериала выйдут на Disney+ 18 сентября.

За закрытыми дверями показали трейлер телесериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Deadline описывает увиденное тремя емкими словами: «Жестоко. Кинематографично. Кроваво». Судя по всему, в центре повествования вновь будет противостояние между Сорвиголовой (Чарли Кокс) и Кингпином (Винсент Д’Онофрио). «Стоит тебе переступить черту, я буду там», — обещает своему противнику супергерой.

Студия явно уверена в успехе этой версии телесериала. Кевин Файги объявил, что в скором времени начнутся съемки второго сезона. Премьера первого тем временем намечена на 1 марта 2025 года.

Также в следующем году, но пока без конкретной даты, должно выйти шестисерийное «Железное сердце». Исполнительный продюсер сериала Райан Куглер рассказал, что после событий второй «Черной Пантеры» главную героиню, гениальную изобретательницу Рири Уильямс (Доминик Торн), настигает творческий кризис. Она вкладывает все свои усилия в создание чего-то «неоспоримого», но дела складываются плохо: ее исключают из университета, она лишается источников финансирования и вынуждена зарабатывать деньги сомнительными способами, работая сообща с героем по имени Капюшон (Энтони Рамос).

«Звездные войны»

В первый же день мероприятия публике показали трейлер телесериала «Опорная команда», премьера которого состоится 3 декабря.

Кадры ролика подтверждают обещания создателя шоу Джона Уоттса («Человек-паук: Нет пути домой»): это приключенческий сериал в стиле приключенческих фильмов 1980-х вроде «Балбесов». Четверо юных героев оказываются на борту древнего корабля «Ониксовый пепел», который забрасывает их куда-то на задворки Вселенной. Там героям предстоит всласть поорать, пострелять из лазерных пушек и повстречать Джода На Навуда — персонажа Джуда Лоу, который, по всей видимости, является джедаем или просто умеет чувствовать Силу.

«Я влюбился в „Звездные войны“, когда мне было 10 лет, — рассказал аудитории Джуд Лоу. — И в этом сериале события показаны с точки зрения детей». «Главные герои „Опорной команды“ — дети, но это вовсе не детский сериал», — добавил Джон Уоттс.

Джон Фавро и Дэйв Филони сообщили публике, что две недели назад начались съемки фильма «Мандалорец и Грогу» — первой полнометражной картины по «Звездным войнам» со времен вышедшего в 2019 году девятого эпизода. Посетителям за закрытыми дверями показали небольшой клип, в котором засветились гигантский шагающий танк АТ-АТ, напоминающая Хот заснеженная планета, Бабу Фрик из все того же девятого эпизода и фиолетовый бугай Зеб Ореллиос из мультсериала «Повстанцы». «Мандалорец и Грогу» появятся в прокате в мае 2026 года.

Ко второму сезону телесериала «Андор» ожидаемо присоединятся Бен Мендельсон (директор Орсон Кренник) и Алан Тьюдик (K-2SO). События сезона будут разворачиваться в течение четырех лет и покажут превращение Кассиана из повстанческого шпиона в героя, готового пожертвовать собой ради идеи. По словам исполнителей главных ролей, персонажей ждут развитие и очень много страданий, потому что «никому не скрыться от сокрушающей власти Империи». Премьера сезона намечена на 2025 год.

Disney

Аулии Кравальо и Дуэйн Джонсон показали собравшимся новый трейлер второй части «Моаны». Судя по ролику, заглавная героиня и Мауи отправятся на поиски потерянной части племени, застрявшей на каком-то проклятом острове посреди жуткого шторма. По словам Дуэйна Джонсона, сиквел посвящен юной девушке, которая «уверена, что в жизни есть нечто большее, чем то, что находится у нее перед глазами». «Мауи снова поет на несуществующих нотах, а мои волосы выглядят просто фантастически», — добавил актер.

Премьера второй «Моаны» состоится уже 27 ноября. По словам Кравальо, вторая часть не станет финалом для ее героини, а наоборот, «приключения Моаны только начинаются».

Режиссер Дженнифер Ли показала собравшимся концепт-арты третьей части «Холодного сердца». Триквел появится на экранах в 2027 году. Ли заявила, что сиквел поставил перед героями столько вопросов, что на поиски ответа на них понадобится сразу два фильма. Отметим, что глава Disney Боб Айгер прямым текстом анонсировал четвертую часть еще в прошлом ноябре.

К актерскому составу второго «Зверополиса» присоединился Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»). Он озвучит Гэри — «жуткого, скользкого и очень ядовитого змея с сомнительным прошлым, который отправит героев в новое приключение». «Зверополис 2» выходит в прокат 26 ноября 2025 года.

Публике также показали первый тизер игрового ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки и Галь Гадот в роли Злой королевы. Мы увидели, как Белоснежка весело поет, танцуя вместе с гномами, а Злая королева превращается в ведьму и угощает Белоснежку отравленным яблоком. «Она злая, она волшебная, она восхитительная», — характеризует своего персонажа Галь Гадот. Новая «Белоснежка» выйдет в кино 21 марта 2025 года.

Новый трейлер «Муфасы» выставляет в ином свете отношения Муфасы и его сводного, как оказалось, брата по имени Така (вы же не думали, что Шрам — это настоящее имя?). Оказывается, это не просто история сироты, который стал королем, это история дружбы двух львят, которые стали братьями и друзьями, причем в начале этой истории Така был наследником короля, а Муфаса — всего лишь найденышем, которого принесла река. Похоже, в какой-то момент Муфаса отправился на поиски своего места в жизни, а Така составил ему компанию. В таком случае можно понять, чего он вырос таким разочарованным жизнью: дауншифтинг из наследника трона в злобного дядюшку где-то на отшибе семейства вышел приличным. Премьера «Муфасы» состоится уже 20 декабря.

Релиз игрового ремейка мультфильма «Лило и Стич» состоится летом 2025 года, но точной даты премьеры пока нет.

Pixar

К актерскому составу «Элио» присоединилась Зои Салдана («Аватар», «Стражи Галактики»). По сюжету картины могущественная межпланетная организация по ошибке решает, что юный мальчик Элио — самый подходящий кандидат на роль посла Земли в других галактиках. Совершенно неготовый к подобному давлению Элио должен найти общий язык с эксцентричными инопланетными формами жизни, пережить ряд суровых испытаний и каким-то образом понять, кто он такой на самом деле. Салдана озвучит тетушку Элио. Премьера мультфильма состоится 13 июня 2025 года.

«Элио»

Летом 2026 года в прокат выйдет новый оригинальный мультфильм Hoppers. По сюжету двое ученых решат поменять местами мозги человека и бобра. Главные роли озвучат Пайпер Курда, Бобби Мойнахан и Джон Хэмм.

Во второй половине этого года на Disney+ стартует мультсериал «Фабрика снов» (Dream Productions) — спин-офф «Головоломки», события которого происходят между первой и второй частями мультфильма. Действие шоу развернется на студии, где каждую ночь — точно в срок и в рамках бюджета — создаются сны Райли.

Pixar запустила в работу третью «Суперсемейку». В режиссерское кресло триквела вернется постановщик первых двух частей Брэд Бёрд.

Остальные проекты

Третья часть «Аватара» получила подзаголовок «Огонь и пепел» (Fire and Ash). Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2025 года. По словам Джеймса Кэмерона, в триквеле на кону будут «высокие эмоциональные ставки». «Новые культуры и новые места… Вы увидите больше Пандоры, чем когда-либо прежде. Третья часть совсем не то, что вы ожидаете, но именно то, что вам нужно», — пообещал режиссер.

На прошлой неделе в Ванкувере началось производство второго сезона телесериала «Перси Джексон и олимпийцы» — экранизации одноименного книжного цикла Рика Риордана. В основу сюжета легла вторая книга серии «Море чудовищ». К актерскому составу сериала присоединились Сандра Бернхард, Кристен Шаал и Маргарет Чо. Они сыграют Серых Сестер. Создатели отметили начало производства небольшим роликом, в основном пересказывающим события первого сезона, но пару новых кадров все же показали.

Судя по новостям с презентации «Ареса», действие третьей части «Трона» развернется в нашем мире. Джаред Лето играет Ареса — крайне развитую программу, которая отправляется из цифрового мира в реальный с опасной миссией. В фильме также снимались Эван Питерс, Грета Ли и Джефф Бриджес. Релиз состоится 10 октября 2025 года. А саундтрек к картине напишет популярная индастриал-рок-группа Nine Inch Nails.

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Автор: Алексей Ионов