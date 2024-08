Новости недели: второй сезон «Одних из нас», французский ремейк «СуперБобровых» и камбэк Ксавье Долана

Подводим итоги очередной недели в субботнем дайджесте новостей. Сегодня в центре внимания тизер второго сезона «Одних из нас», новый фильм от авторов хоррор-хита «Два, три, демон, приди!» и «Амура» с Алёной Михайловой.

Трейлеры недели

HBO опубликовал тизер второго сезона сериала The Last of Us — экранизации культовой игры от Naughty Dog. В начале ролика показали фрагмент из вступления The Last of Us Part 2, когда Элли и Дина посещали вечеринку в Джексоне. Авторы шоу даже использовали тот же ракурс, что и в первоисточнике. Помимо прочего, в тизере можно увидеть Джоэла в исполнении Педро Паскаля и героиню Кэтрин О’Хары. Во втором сезоне будет семь серий — на две меньше, чем в первом. Во время работы над продолжением шоураннеры Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн поняли, что для раскрытия сюжета второй части потребуется как минимум два сезона. Поэтому авторы начали искать переломный момент в сюжете, на котором было бы логично закончить сезон. По словам Мэйзина, иногда сериал и игра будут иметь серьезные расхождения. Новые эпизоды шоу выйдут в 2025 году.

В сети появился тизер-трейлер сериала «Амура» — экшен-драмы с Алёной Михайловой в главной роли. Звезда «Чик» сыграла сразу двух персонажей — девушек-близняшек из детдома. Аня стала бойцом ММА, Надя уехала в Японию. Спустя годы Аня получает от сестры тревожное сообщение-просьбу о помощи и отправляется на ее поиски. Она выясняет, что якудза продали Надю в сексуальное рабство, и начинает нелегкие попытки спасти сестру. Поставил «Амуру» режиссерский дуэт Андрея Джунковского и Ильи Овсенева («Сны Алисы»). Помимо Михайловой, в проекте сыграли Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и ряд японских артистов. Сериал снят кинокомпанией 1-2-3 Production и студией Freeland Film при поддержке ИРИ. Премьера «Амуры» состоится на Kion в этом году.

Start показал тизер «Детей перемен» — нового сериала Сергея Тарамаева и Любови Львовой, создателей «Черной весны» и «Фишера». В центре повествования — трое братьев от разных отцов. Их мать — водительница троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. События сериала разворачиваются в середине 1990-х годов. В проекте задействованы Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелёв, Сергей Гилёв, Андрей Максимов, Артём Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Артём Быстров и другие. Премьера «Детей перемен» состоится на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Затем проект выйдет на Wink и Start, а после выхода всех эпизодов его смогут оценить и зрители телеканала НТВ.

Вышел трейлер мини-сериала «Все совпадения случайны» — новой режиссерской работы Альфонсо Куарона («Рома», «Дитя человеческое»). По сюжету известная журналистка (Кейт Бланшетт) узнает, что она является главной героиней романа, в котором раскрывается ее сокровенная тайна. В основу психологического триллера легла одноименная книга Рени Найт. Помимо Бланшетт, в мини-сериале также снялись Саша Барон Коэн, Лесли Мэнвилл, Кевин Клайн, Чон Хо-ён и Коди Смит-Макфи. Премьера всех семи эпизодов состоится на фестивале в Венеции. Зрительская премьера намечена на 11 октября. Проект будет выходит в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

«Стоп! Снято!» недели

Дэнни Филиппу, Аарон Маклиски и Майкл Филиппу на съемках фильма Bring Her Back

Завершилось производство фильма Bring Her Back — нового фильма Дэнни и Майкл Филиппу, авторов нашумевшего хоррора «Два, три, демон, приди!». Об этом режиссеры сообщили в своих социальных сетях. Следующая работа также будет хоррором. Главную роль в ней исполнит Салли Хокинс («Форма воды», «Приключения Паддингтона»). Также к работе подключена студия A24. Подробности сюжета пока держатся в тайне.

Закончились съемки четвертого сезона комедии «Полярный». Сюжет продолжения будет разворачиваться вокруг построенного в Полярном нового автомобильного завода. Партнеры из Китая инвестируют в проект хорошие деньги, но Витя Мясник (Михаил Пореченков) узнает, что вместе с деловыми партнерами в городок проникла и китайская мафия. К своим ролям, помимо Пореченкова, вернутся Катерина Шпица, Мария Кравченко, Елена Воробей, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и другие. В сериале также появятся и зарубежные актеры. Режиссером проекта выступил Радик Рахимов («АльфаРомео»). В этот раз съемки проходили не только в снежном Кировске (Мурманская область), но и в городе Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Премьера новых эпизодов «Полярного» состоится в эфире ТНТ.

Кастинг недели

Зендея Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон и Зендея могут сыграть в новом фильме студии A24 и Кристоффера Боргли, режиссера «Героя наших снов». Проект получил название «Драма», но детали сюжета держатся в секрете. Пока известно только, что в центре внимания будет пара, отношения внутри которой резко ухудшатся накануне свадьбы. Боргли сам написал сценарий будущей картины. Одним из продюсеров фильма будет Ари Астер («Солнцестояние», «Все страхи Бо»).

Каст сериала All’s Fair («Все честно») Райана Мерфи пополнили Сара Полсон, Ниси Нэш, Наоми Уоттс и Тейяна Тейлор. Новый проект от создателя «Американской истории ужасов» расскажет о работе внутри юридической фирмы в Лос-Анджелесе, состоящей исключительно из женщин. Подробности сюжета, а также роли Полсон, Нэш, Уоттс и Тейлор, пока не раскрываются. Все актрисы, кроме Тейяны Тейлор, не в первый раз работают с Мерфи: Полсон исполнила роль прокурора Марши Кларк в «Американской истории преступлений», Уоттс снялась в мини-сериале «Хранитель», а Нэш появится в проекте под названием Grotesquerie.

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон сыграют в новом фильме Гаса Ван Сента («Аптечный ковбой», «Найти Форрестера»). Дуэт, работавший с режиссером над «Умницей Уиллом Хантингом», получил роли в судебной драме о разборке рестлера Халка Хогана с самым популярным американским таблоидом Gawker. Бывший рестлер отсудил у издания несколько десятков миллионов долларов за публикацию интимного видео с его участием, что привело к банкротству проекта. Финансировал иски основатель PayPal Питер Тиль, также имевший счеты с таблоидом. В США история получила огромный резонанс и споры о свободе слова. Проект назвали Killing Gawker, а в популярного спортсмена перевоплотится Бен Аффлек.

Питер Динклейдж и Джессика Честейн получили роли в экранизации «Короля Лира». Очередную адаптацию Шекспира поставит Бернард Роуз, режиссер «Кэндимена» (1992), а главную роль сыграет Аль Пачино. По сюжету стареющий король Лир делит свою землю между тремя дочерьми. Он отвергает любящую дочь, но доверяет ее злобным сестрам, которые лишают его власти. В касте также числятся Ариана Дебоуз, Рэйчел Броснахэн, Лакит Стэнфилд, Крис Мессин, Стивен Дорфф, Дэнни Хьюстон, Тед Левайн и другие.

Камбэк недели

Ксавье Долан возвращается в режиссуру с новым хоррором, действие которого будет происходить во Франции 1800-х годов. Долан задумал картину еще до пандемии ковида и планирует приступить к съемкам в 2025 году вместе с постоянным оператором Андре Тюрпеном. Последний полный метр молодого постановщика — «Матиас и Максим» — вышел в 2019 году. С тех пор Долан снял сериал «Ночь, когда Логан проснулся», сыграл небольшие роли в кино («Оно 2», «Предчувствие») и объявил об уходе из режиссуры.

Ремейк недели

«СуперБобровы»

Во Франции снимут ремейк «СуперБобровых». Об этом сообщил продюсер Жан-Мари Ларонз, посетивший деловую панель кинофестиваля «Одна шестая». По его словам, сюжет картины адаптируют к зарубежным реалиям. «Юмор и социальный контекст будут отличаться. Это будет абсолютная французская история. Кроме того, сейчас я нахожусь в стадии обсуждения покупки еще нескольких российских работ», — заявил Ларонз. Оригинальная картина вышла в 2016 году и рассказывала о семействе Бобровых, которое после падения метеорита обретает суперспособности: дед становится бессмертным, отец может телепортироваться, сын начинает понимать собачий язык, а его сестры получают суперсилу, возможность летать и невидимость. Единственное ограничение — способности действуют, только когда все родственники в сборе. Несмотря на средние оценки зрителей, в 2018-м фильм получил сиквел.

Фестиваль недели

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 9 по 14 сентября, представил программу. Она вновь будет состоять из двух секций — сериальной и полнометражных фильмов. Гости смотра увидят первые эпизоды проектов «Челюскин. Первые», «Первый номер», «Дети перемен», «Подслушано в Рыбинске», «Жвачка» и других. В сегменте полнометражных фильмов будут представлены «Море на двоих», «Встретимся вчера», «Знакомство родителей». Кинопоиск покажет на «Новом сезоне» сериал «Красная Поляна» Романа Прыгунова и картину «Где наши деньги?» Владимира Зинкевича. Полная программа доступна на официальном сайте, подробности есть также в нашем материале.

Какой из анонсированных проектов ждете? Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

Автор: Никита Демченко

Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images, Swan Gallet / WWD via Getty Images, Pascal Le Segretain / Getty Images