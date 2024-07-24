Что происходит в прокате: «Дэдпул и Росомаха» лидируют везде, но у нас неприметно

«Собиратель душ» продолжает собирать кассу и лидирует в прокате, в США рекорды устанавливают «Дэдпул и Росомаха». Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

На первой позиции в российском прокате по-прежнему держится фильм ужасов «Собиратель душ». В прошлые выходные, 25–28 июля, он стартовал с внушительными сборами в 121,2 млн рублей. Пока это лучший показатель первого уик-энда для зарубежных картин в России за 2024 год. По итогам вторых прокатных выходных общая касса «Собирателя душ» достигла порядка 233 млн рублей. Кроме того, фильм стал единственным хоррором в топ-20 самых кассовых релизов года, оставив позади комедии «Водитель-олигарх» и «Непослушники».

В пределах ожиданий прокат начала комедия «Тополиный пух». Фильм с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко собрал 28 млн рублей, что значительно больше старта аналогичных релизов этого года — мелодрамы «Любви не бывает?» (15,1 млн рублей за традиционную четырехдневку) и комедии «Мальдивы подождут» (19,3 млн рублей).

Пиратский захват

«Дэдпул и Росомаха»

Показы голливудских новинок в формате «предсеансового обслуживания» не сбавляют оборотов и в начале августа. Кинотеатры всеми силами продолжают бороться за существование, обращаясь к «альтернативному» прокату. Так, шесть строчек в топ-10 уик-энда заняли короткие метры, к которым прикрепляются зарубежные релизы. Одни только фильмы «Неприметная история», «Полдень», «Напугай меня», «Сколько весит облако», «Три добрых дела» и «Дальше собственного носа. Выпуск 2» совокупно заработали 144,4 млн рублей (а это еще не весь репертуар «альтернативного» проката).

«Серый» контент зрители смотрели активно. Например, с 1 по 4 августа средняя посещаемость короткого метра «Неприметная история» составила 85 человек на сеанс, а «Напугай меня» — 88 зрителей на сеанс. Для сравнения: лидер уик-энда «Собиратель душ» собирал в среднем 12 человек на сеанс. Сейчас в кинотеатрах страны доступны фильмы «Дэдпул и Росомаха», «Гадкий я 4», «Головоломка 2» и другие.

Все шансы усилить позиции легального проката в текущем месяце есть у блокбастера «Бордерлендс», который официально выходит в кинотеатрах 8 августа.

Работа за пределами

«Маша и Медведь»

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», в первой половине 2024 года суммарные сборы российских релизов за рубежом составили 14,2 млн долларов. В аналогичный период 2023-го выручка отечественных проектов составила 8,5 млн долларов. Таким образом, прирост бокс-офиса составил почти 67%. Самыми кассовыми в этот раз стали выпуски франшизы «Маша и Медведь», заработавшие за шесть месяцев 2,8 млн долларов в зарубежных кинотеатрах. Следом идут анимационные фильмы «Коты Эрмитажа» (2,1 млн долларов), «Снежная королева: Разморозка» (2 млн долларов, из которых на Китай пришлось 1,3 миллиона) и «Великолепная пятерка» (1,6 млн долларов). Стоит отметить, что именно мультфильмы принесли порядка 78% выручки российскому контенту в международном прокате. Ключевыми рынками для отечественных релизов стали Китай (сборы тут составили 1,8 млн долларов) и Бразилия (1,2 млн долларов). Больше миллиона долларов удалось заработать также в Италии (1,1 миллиона) и в Мексике (1 миллион).

Общий бокс-офис с 2 по 4 августа составил 173 млн долларов. Это третий результат среди уик-эндов 2024 года. Самыми прибыльными были выходные, в которые стартовали «Дэдпул и Росомаха» (284,8 млн долларов), на втором месте — уик-энд 14–16 июня с «Головоломкой 2» (213,9 млн долларов).

Кинокомикс «Дэдпул и Росомаха» заработал 395,5 млн долларов, что позволило ему стать самым кассовым фильмом с рейтингом R в американском прокате, обойдя «Страсти Христовы» Мэла Гибсона (370,7 млн долларов). Бокс-офис фильма за две недели уже превысил итоговые сборы «Дэдпула» (363 млн долларов) и «Дэдпула 2» (324,6 млн долларов). Сейчас «Дэдпул и Росомаха» занимают второе место по кассе в США за 2024 год, уступая лишь «Головоломке 2» (626,9 млн долларов). Мировые сборы составляют 824,1 млн долларов. Однако феноменальный успех фильма не дает ответа на главный для американского рынка вопрос: действительно ли кинопрокат постепенно восстанавливается после забастовок или же блокбастеры с приличной кассой — лишь исключение на фоне общего неблагополучия индустрии?

Предсказуемо оказался среди лидеров новый триллер М. Найта Шьямалана «Ловушка», заработавший за уик-энд 15,6 млн долларов. Это больше стартовых сборов предыдущего фильма Шьямалана «Стук в хижине» (14,1 млн долларов), но скромнее прокатных результатов хоррора «Время» (16,8 млн долларов) и значительно ниже старта «Сплита» (40 млн долларов).

«Головоломка 2» продолжает триумфальное шествие в кинотеатрах уже в статусе самого кассового мультфильма в мире (1,556 млрд долларов на сегодняшний день). По итогам минувших выходных релиз заработал еще 6,7 млн долларов (теперь его суммарный американский бокс офис — 626,9 млн долларов).

Фэнтези «Гарольд и волшебный мелок» не смогло обогнать «Головоломку 2», которая идет в кинотеатрах уже восьмой уик-энд! Новинка стартовала лишь с 6 млн долларов. Для сравнения: аналогичный семейный фильм «Мой домашний крокодил» в свое время заработал 11,4 млн долларов в премьерные выходные.

В рамках ежегодного Фестиваля студии Ghibli в американских кинотеатрах прошли показы картины «Рыбка Поньо на утесе». Скромный результат в 0,8 млн долларов, тем не менее, позволил фильму Хаяо Миядзаки занять десятую строчку в бокс офисе уик-энда.

Разбираемся в долгах

Warner Bros. Discovery не будет выделять киностудию и стриминговый бизнес в отдельную компанию (таким образом WBD хотела сократить долг в размере 39 млрд долларов и выйти на рост стоимости акций). О соответствующем решении руководителя медиагиганта Дэвида Заслава сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Разделение привело бы к «существенным операционным трудностям», отмечают собеседники FT. В качестве решения проблемы с задолженностью рассматривается вариант с продажей доли в игровом подразделении Warner Bros. Discovery.

Автор: Вита Иванова

Фото: Aleksander Kalka / NurPhoto via Getty Images