Новости недели: второй сезон «Игры в кальмара», новый сериал Буслова и камбэк Триера

Главная новость минувших семи дней — возвращение Роберта Дауни-мл. в киновселенную Marvel. Об этом и других анонсах минувшего Comic-Con мы рассказывали здесь. А в свежем дайджесте — тизер нового фильма Романа Михайлова, кадры очередного сериала по «Звездным войнам» и первый взгляд на гуманизированных смешариков.
Трейлеры недели
Вышел тизер нового сезона «Игры в кальмара» — продолжения одного из главных хитов Netflix. По сюжету выживший победитель «Игры в кальмара» Сон Ги-хун (Ли Джон-джэ) пытается узнать больше о таинственных людях в масках. Создатели обещают раскрыть прошлое организаторов и распорядителей соревнований, а заодно поставить главного героя перед непростым моральным выбором. К своим ролям вернутся Ли Бён-хон и Ви Ха-джун, а отвечает за второй сезон создатель сериала Хван Дон-хёк. Из короткого ролика также стало ясно, что шоу получит и третий, последний сезон. Премьера новых эпизодов состоится 26 декабря. Финальные серии выйдут в 2025-м.
В сети появился трейлер «4:30» — нового фильма Кевина Смита («Клерки», «Джей и Молчаливый Боб»), основанного на его воспоминаниях. Действие картины разворачивается в Нью-Джерси середины 1980-х. Главные герои — трое шестнадцатилетних подростков, незаконно посещающих местный кинотеатр. Один из парней приглашает девушку своей мечты посмотреть фильм с рейтингом R, но свидание идет не по плану. Смит снял проект в собственном кинотеатре. В зарубежный прокат «4:30» выйдет с 13 сентября.
Опубликован первый тизер «Жар-птицы» — нового фильма Романа Михайлова. По сюжету актриса и танцовщица летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некоей секте. Вскоре героиня перестает видеть грань между реальностью и вымыслом и не понимает, происходят события в Индии или в декорациях ее родного театра. Съемки картины проходили в Варанаси. В актерском составе — Марк Эйдельштейн, Александра Киселёва, Илларион Маров, Мария Мацель, Чингиз Гараев, рэпер Хаски и другие. «Жар-птица» станет фильмом открытия кинофестиваля «Короче». XII конкурсный смотр состоится в Калининграде с 20 по 25 августа.
Онлайн-кинотеатр Start поделился первым тизером сериала «Последний богатырь. Наследие». Его события развернутся через 20 лет после финала популярной кинотрилогии. Главными героинями будут Марья и Софья — дочери богатыря Ивана, которым нужно спасти отца и все Белогорье. Премьера сериала состоится в 2024 году на Start. Сборы каждой из частей этой сказочной франшизы перевалили за миллиард рублей, а последний фильм с подзаголовком «Посланник тьмы» смог заработать в прокате больше двух миллиардов. Вся трилогия доступна на Кинопоиске.
Смотрите «Последний богатырь. Посланник тьмы» на Кинопоиске.
«Стоп! Снято!» недели
Стартовали съемки сериала «Он просто чудо» — лирической комедии для онлайн-кинотеатра Kion. В центре сюжета — двое товарищей. Один — необычный обаятельный парень, который знает о мире вокруг не так много, второй — уличный художник, который думает, что для него этот мир абсолютно понятен. Дружба между ними — чистая случайность, но именно она перевернет их представления о жизни с ног на голову. Режиссер проекта — Владислав Иконников («Кибер-Иван»), сценарист — Дмитрий Видавский («Трудные подростки», «ФК Родина»). Главные роли в сериале исполнят Андрей Максимов, Григорий Верник, Елена Николаева, Анна Завтур, Николай Шрайбер, Кирилл Каганович, Анастасия Имамова и другие.
Стартовали съемки «ОПГ» — комедийного сериала Петра Буслова («Бумер»). Главный герой — провинциальный бандит по прозвищу Воркута, отсидевший в тюрьме 25 лет. В 2024 году он выходит на волю и решает загладить вину перед теми, чью жизнь он испортил. Воркута обращается за помощью к бывшим подельникам, которые так и не смогли найти себя в новой жизни. «Общественно полезная группировка» с энтузиазмом встает на путь исправления и начинает помогать горожанам. Автором сценария и креативным продюсером выступает Алим Бесчоков («Ира», «Юг»). В актерском составе — сам Пётр Буслов, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Павел Деревянко, Татьяна Кравченко, Владимир Симонов, Алексей Макаров, Алексей Гришин, Александр Баширов, Елена Подкаминская и многие другие.
Появились фото со съемок фильма «Смешарики. Космическая экскурсия» — первой игровой картины по анимационной франшизе. Согласно сюжету Крош и Ежик находят в Ромашковой долине загадочное устройство, которое переносит их в игру про будущее. Они становятся обычными детьми и оказываются на корабле, летящем на Марс. «На протяжении многих лет поклонники проекта изображали смешариков в образе людей. Это творчество воплощалось в скетчах, рисунках, различных перевоплощениях и косплеях. Теперь и мы попробуем представить свою версию этих героев», — рассказала продюсер Татьяна Павлова. Режиссерами проекта выступили Андрей Мармонтов и Илья Максимов, сценарий написал автор «Дозоров» Сергей Лукьяненко. Главные роли исполнили Людмила Артемьева, Александр Лыков, Иван Агапов, Ян Цапник и Николай Добрынин. Премьера запланирована на весну 2026 года.
Завершились съемки нового «Супермена». Они начались 29 февраля 2024 года и продлились пять месяцев. Об этом Джеймс Ганн сообщил в своих социальных сетях и поблагодарил актерский состав и съемочную группу. По словам режиссера, их «преданность делу, креативность и упорный труд воплотили проект в жизнь». «Супермен: Наследие» положит начало новой киновселенной DC, развитием которой занимаются продюсер Питер Сафран и Джеймс Ганн. Фильм расскажет о молодости Супермена и его стремлении найти баланс между своими криптонскими корнями и человечностью, которую в нем воспитали приемные родители. Роль Человека из стали перешла к Дэвиду Коренсвету, а Лоис Лейн — к Рэйчел Броснахэн. Премьера блокбастера состоится 11 июля 2025 года.
Стартовали съемки сериала «Склиф» — совместного проекта телеканала ТНТ, Кинопоиска и компании «Медиаслово». Это будет медицинский процедурал, в котором один эпизод равен одной смене в больнице. Главная героиня — врач-травматолог Евгения Покровская в исполнении Кристины Асмус — борется за жизни пациентов, а также старается уделять время личной жизни. В сериале также снялись Иван Охлобыстин, Семён Серзин, Александр Тютин, Анастасия Дворянская, Матвей Лыков и другие. «Склиф» выйдет на ТНТ и Кинопоиске.
Камбэк недели
Датский режиссер Ларс фон Триер работает над новым фильмом. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на актера Стеллана Скарсгарда. По его словам, постановщик борется с болезнью Паркинсона и ведет подготовительный этап работы у себя дома. Если ему позволит самочувствие, то съемки могут начаться довольно скоро. Последний на данный момент режиссерский проект Триера — третий сезон сериала «Королевство» о нехорошем датском госпитале, в котором открылись врата между измерениями. Его премьера состоялась на Венецианском кинофестивале в 2022 году.
Читайте также
Беннетт Миллер работает над новым фильмом спустя 10 лет после выхода «Охотника на лис». Это будет проект, посвященный теме искусственного интеллекта. Сейчас Миллер разрабатывает историю вместе со сценаристом. В производство фильм могут запустить в 2026 или 2027 годах. Беннетт Миллер — режиссер трех полнометражных фильмов, но все они заработали большое количество наград и полюбились зрителям. Это «Капоте», «Человек, который изменил всё» и «Охотник на лис». В течение последних десяти лет Миллер активно изучал тему искусственного интеллекта. Эти годы он снимал документальный фильм о влиянии технологий на реальность (из-за юридических проблем производство встало на паузу). Недавно режиссер также открыл выставку фотографий, созданных с использованием ИИ.
«Звездные войны» недели
В сети появились новые кадры из сериала «Звездные войны: Опорная команда». На них можно увидеть персонажа Джуда Лоу, который помогает группе детей, путешествующей по галактике, вернуться домой. Помимо Лоу, в сериале снялась Керри Кондон («Банши Инишерина»). Основным источником вдохновения стал фильм «Балбесы». Отдельные эпизоды проекта сняли Джон Уоттс («Человек паук»), Дэвид Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре»), Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт, авторы оскароносного «Всё везде и сразу». Сериал выйдет 3 декабря на Disney+.
Сарик Андреасян недели
Режиссер и продюсер Сарик Андреасян продолжает работу над семейной комедией «Простоквашино» по рассказам Эдуарда Успенского. Команда проекта уже приступила к натурным съемкам, для которых художники-постановщики выстроили целую деревню в Подмосковье. По словам режиссера, найти сказочную локацию было невозможно, поэтому создатели решили создать необходимую фактуру самостоятельно. «Это полноценная деревня, в которой есть почта, дом Дяди Фёдора, дом профессора Семина. Если вы внезапно заедете сюда, то у вас будет полное ощущение, что здесь живут люди и деревня настоящая. Построить в павильоне такое большое количество объектов не представляется возможным. Было бы очень сложно имитировать такой свет и такой ландшафт. Из компьютерной графики в нашем фильме только нарисованные животные, а все остальное мы делаем по-настоящему», — отметил Андреасян. «Простоквашино» — совместный проект телеканала ТНТ, «Газпром-Медиа Холдинга» и киностудии «Союзмультфильм». Роль почтальона Печкина исполнит Иван Охлобыстин, имена других артистов авторы пока не раскрывают.
Какой из анонсированных проектов ждете?
Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.
Автор: Никита Демченко
Фото: Stephane Cardinale / Corbis via Getty Images