Новости недели: второй сезон «Игры в кальмара», новый сериал Буслова и камбэк Триера

Главная новость минувших семи дней — возвращение Роберта Дауни-мл. в киновселенную Marvel. Об этом и других анонсах минувшего Comic-Con мы рассказывали здесь. А в свежем дайджесте — тизер нового фильма Романа Михайлова, кадры очередного сериала по «Звездным войнам» и первый взгляд на гуманизированных смешариков.

Трейлеры недели

Вышел тизер нового сезона «Игры в кальмара» — продолжения одного из главных хитов Netflix. По сюжету выживший победитель «Игры в кальмара» Сон Ги-хун (Ли Джон-джэ) пытается узнать больше о таинственных людях в масках. Создатели обещают раскрыть прошлое организаторов и распорядителей соревнований, а заодно поставить главного героя перед непростым моральным выбором. К своим ролям вернутся Ли Бён-хон и Ви Ха-джун, а отвечает за второй сезон создатель сериала Хван Дон-хёк. Из короткого ролика также стало ясно, что шоу получит и третий, последний сезон. Премьера новых эпизодов состоится 26 декабря. Финальные серии выйдут в 2025-м.

В сети появился трейлер «4:30» — нового фильма Кевина Смита («Клерки», «Джей и Молчаливый Боб»), основанного на его воспоминаниях. Действие картины разворачивается в Нью-Джерси середины 1980-х. Главные герои — трое шестнадцатилетних подростков, незаконно посещающих местный кинотеатр. Один из парней приглашает девушку своей мечты посмотреть фильм с рейтингом R, но свидание идет не по плану. Смит снял проект в собственном кинотеатре. В зарубежный прокат «4:30» выйдет с 13 сентября.

Опубликован первый тизер «Жар-птицы» — нового фильма Романа Михайлова. По сюжету актриса и танцовщица летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некоей секте. Вскоре героиня перестает видеть грань между реальностью и вымыслом и не понимает, происходят события в Индии или в декорациях ее родного театра. Съемки картины проходили в Варанаси. В актерском составе — Марк Эйдельштейн, Александра Киселёва, Илларион Маров, Мария Мацель, Чингиз Гараев, рэпер Хаски и другие. «Жар-птица» станет фильмом открытия кинофестиваля «Короче». XII конкурсный смотр состоится в Калининграде с 20 по 25 августа.

Онлайн-кинотеатр Start поделился первым тизером сериала «Последний богатырь. Наследие». Его события развернутся через 20 лет после финала популярной кинотрилогии. Главными героинями будут Марья и Софья — дочери богатыря Ивана, которым нужно спасти отца и все Белогорье. Премьера сериала состоится в 2024 году на Start. Сборы каждой из частей этой сказочной франшизы перевалили за миллиард рублей, а последний фильм с подзаголовком «Посланник тьмы» смог заработать в прокате больше двух миллиардов. Вся трилогия доступна на Кинопоиске.

Смотрите «Последний богатырь. Посланник тьмы» на Кинопоиске.

«Стоп! Снято!» недели

«Он просто чудо»

Стартовали съемки сериала «Он просто чудо» — лирической комедии для онлайн-кинотеатра Kion. В центре сюжета — двое товарищей. Один — необычный обаятельный парень, который знает о мире вокруг не так много, второй — уличный художник, который думает, что для него этот мир абсолютно понятен. Дружба между ними — чистая случайность, но именно она перевернет их представления о жизни с ног на голову. Режиссер проекта — Владислав Иконников («Кибер-Иван»), сценарист — Дмитрий Видавский («Трудные подростки», «ФК Родина»). Главные роли в сериале исполнят Андрей Максимов, Григорий Верник, Елена Николаева, Анна Завтур, Николай Шрайбер, Кирилл Каганович, Анастасия Имамова и другие.

Стартовали съемки «ОПГ» — комедийного сериала Петра Буслова («Бумер»). Главный герой — провинциальный бандит по прозвищу Воркута, отсидевший в тюрьме 25 лет. В 2024 году он выходит на волю и решает загладить вину перед теми, чью жизнь он испортил. Воркута обращается за помощью к бывшим подельникам, которые так и не смогли найти себя в новой жизни. «Общественно полезная группировка» с энтузиазмом встает на путь исправления и начинает помогать горожанам. Автором сценария и креативным продюсером выступает Алим Бесчоков («Ира», «Юг»). В актерском составе — сам Пётр Буслов, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Павел Деревянко, Татьяна Кравченко, Владимир Симонов, Алексей Макаров, Алексей Гришин, Александр Баширов, Елена Подкаминская и многие другие.

Появились фото со съемок фильма «Смешарики. Космическая экскурсия» — первой игровой картины по анимационной франшизе. Согласно сюжету Крош и Ежик находят в Ромашковой долине загадочное устройство, которое переносит их в игру про будущее. Они становятся обычными детьми и оказываются на корабле, летящем на Марс. «На протяжении многих лет поклонники проекта изображали смешариков в образе людей. Это творчество воплощалось в скетчах, рисунках, различных перевоплощениях и косплеях. Теперь и мы попробуем представить свою версию этих героев», — рассказала продюсер Татьяна Павлова. Режиссерами проекта выступили Андрей Мармонтов и Илья Максимов, сценарий написал автор «Дозоров» Сергей Лукьяненко. Главные роли исполнили Людмила Артемьева, Александр Лыков, Иван Агапов, Ян Цапник и Николай Добрынин. Премьера запланирована на весну 2026 года.

Завершились съемки нового «Супермена». Они начались 29 февраля 2024 года и продлились пять месяцев. Об этом Джеймс Ганн сообщил в своих социальных сетях и поблагодарил актерский состав и съемочную группу. По словам режиссера, их «преданность делу, креативность и упорный труд воплотили проект в жизнь». «Супермен: Наследие» положит начало новой киновселенной DC, развитием которой занимаются продюсер Питер Сафран и Джеймс Ганн. Фильм расскажет о молодости Супермена и его стремлении найти баланс между своими криптонскими корнями и человечностью, которую в нем воспитали приемные родители. Роль Человека из стали перешла к Дэвиду Коренсвету, а Лоис Лейн — к Рэйчел Броснахэн. Премьера блокбастера состоится 11 июля 2025 года.

Стартовали съемки сериала «Склиф» — совместного проекта телеканала ТНТ, Кинопоиска и компании «Медиаслово». Это будет медицинский процедурал, в котором один эпизод равен одной смене в больнице. Главная героиня — врач-травматолог Евгения Покровская в исполнении Кристины Асмус — борется за жизни пациентов, а также старается уделять время личной жизни. В сериале также снялись Иван Охлобыстин, Семён Серзин, Александр Тютин, Анастасия Дворянская, Матвей Лыков и другие. «Склиф» выйдет на ТНТ и Кинопоиске.

Камбэк недели

Ларс фон Триер

Датский режиссер Ларс фон Триер работает над новым фильмом. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на актера Стеллана Скарсгарда. По его словам, постановщик борется с болезнью Паркинсона и ведет подготовительный этап работы у себя дома. Если ему позволит самочувствие, то съемки могут начаться довольно скоро. Последний на данный момент режиссерский проект Триера — третий сезон сериала «Королевство» о нехорошем датском госпитале, в котором открылись врата между измерениями. Его премьера состоялась на Венецианском кинофестивале в 2022 году.

Беннетт Миллер работает над новым фильмом спустя 10 лет после выхода «Охотника на лис». Это будет проект, посвященный теме искусственного интеллекта. Сейчас Миллер разрабатывает историю вместе со сценаристом. В производство фильм могут запустить в 2026 или 2027 годах. Беннетт Миллер — режиссер трех полнометражных фильмов, но все они заработали большое количество наград и полюбились зрителям. Это «Капоте», «Человек, который изменил всё» и «Охотник на лис». В течение последних десяти лет Миллер активно изучал тему искусственного интеллекта. Эти годы он снимал документальный фильм о влиянии технологий на реальность (из-за юридических проблем производство встало на паузу). Недавно режиссер также открыл выставку фотографий, созданных с использованием ИИ.

«Звездные войны» недели

«Звездные войны: Опорная команда»

В сети появились новые кадры из сериала «Звездные войны: Опорная команда». На них можно увидеть персонажа Джуда Лоу, который помогает группе детей, путешествующей по галактике, вернуться домой. Помимо Лоу, в сериале снялась Керри Кондон («Банши Инишерина»). Основным источником вдохновения стал фильм «Балбесы». Отдельные эпизоды проекта сняли Джон Уоттс («Человек паук»), Дэвид Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре»), Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт, авторы оскароносного «Всё везде и сразу». Сериал выйдет 3 декабря на Disney+.

Сарик Андреасян недели

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян продолжает работу над семейной комедией «Простоквашино» по рассказам Эдуарда Успенского. Команда проекта уже приступила к натурным съемкам, для которых художники-постановщики выстроили целую деревню в Подмосковье. По словам режиссера, найти сказочную локацию было невозможно, поэтому создатели решили создать необходимую фактуру самостоятельно. «Это полноценная деревня, в которой есть почта, дом Дяди Фёдора, дом профессора Семина. Если вы внезапно заедете сюда, то у вас будет полное ощущение, что здесь живут люди и деревня настоящая. Построить в павильоне такое большое количество объектов не представляется возможным. Было бы очень сложно имитировать такой свет и такой ландшафт. Из компьютерной графики в нашем фильме только нарисованные животные, а все остальное мы делаем по-настоящему», — отметил Андреасян. «Простоквашино» — совместный проект телеканала ТНТ, «Газпром-Медиа Холдинга» и киностудии «Союзмультфильм». Роль почтальона Печкина исполнит Иван Охлобыстин, имена других артистов авторы пока не раскрывают.

Какой из анонсированных проектов ждете? Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

Автор: Никита Демченко

Фото: Stephane Cardinale / Corbis via Getty Images