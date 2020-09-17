Вышел трейлер фильма «Рыжий» о поэте Борисе Рыжем. Его снял Семён Серзин

12 сентября в прокат выйдет драма «Рыжий», посвященная уральскому поэту и геофизику Борису Рыжему. Лауреат литературных премий «Антибукер» и «Северная Пальмира», участник фестиваля поэтов в Нидерландах, он покончил с собой в 26 лет. В фильме поэта сыграл писатель и музыкант Евгений Алёхин из группы «Макулатура».

О чем это

Екатеринбург 1990-х. По холодным и опасным улицам города слоняется от тусовки к тусовке компания молодых поэтов, в том числе самый талантливый, младший научный сотрудник Института геофизики Борис Рыжий. Ироничный и свойский, он с одинаковой легкостью может договориться с местными братками, сгонять в Москву за премией «Антибукер», подраться у ларька и загреметь в отделение. А еще Рыжий — любящий и нежный муж и отец — искренне пытается совмещать семейную жизнь и любовь к друзьям и к хулиганам, с которыми он вырос и которые превратили улицы Екатеринбурга и Челябинска в настоящее поле боя.

Кто работает над фильмом

«Рыжий» — третья режиссерская картина Семёна Серзина («Петровы в гриппе», «Лето»), дебютировавшего с комедией абсурда «Человек из Подольска», а в 2022-м вышел его «Похожий человек». Серзин также известен театральными работами в петербургском «Невидимом театре» и Театре Наций.

Сами создатели фильма — Семён Серзин и сценарист Савва Минаев — называют картину «антибайопиком». В 2023-м «Рыжего» показали на фестивале актуального российского кино «Маяк», который организует фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм». Впечатления критиков о фильме ниже.

Исполнитель главной роли нашелся не сразу: Бориса Рыжего сыграл Евгений Алёхин, писатель, актер («Поедем с тобой в Макао» Романа Михайлова), вокалист групп «Макулатура» и «Ночные грузчики». Он в образе поэта покажет зрителям Екатеринбург, где поэзия сочетается с жестокой жизнью 1990-х.

В фильме также снялись Таисия Вилкова, Евгений Ткачук, Евгений Санников, Анна Завтур и другие. Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша появится в роли поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко, а Александр Ильин-мл. — в роли музыканта Егора Летова.

Олег Гаркуша

Что о фильме рассказывает команда

Семён Серзин Режиссер, актер

Я случайно обнаружил у себя на полке книжку со стихами Бориса Рыжего лет десять назад. И мне сразу захотелось, чтобы их прочитали, услышали, потому что это крутой поэт, наш современник, голос поколения, который вовремя не был услышан. Потом я поставил спектакль в Питере (речь о спектакле «Как хорошо мы плохо жили». — Прим. ред.), который мы до сих пор играем на улице во дворах Севкабеля». А потом волею случая мне встретился продюсер Паша Буря. Я ему рассказал о том, что придумал кино про бандитов и поэтов, а он мне сказал, что уже разрабатывается похожий сценарий и нужен режиссер. Такая вот счастливая череда случайностей.

Евгений Алёхин

Поэзия Бориса Рыжего очень просто и понятно врезается в меня самого и говорит о вещах, близких до оскомины: о детстве, одиночестве, друзьях, любви, вообще о жизни. Есть поэты, которые сочиняют свой мир, а есть такие, как Рыжий, которые очень точно ловят действительность и укладывают ее в строку.

Наше кино не про 1990-е, а скорее, про то, как они закончились и началось совсем другое время. «Кончилась старая музыка», как написано у Рыжего в «Роттердамском дневнике». О конце короткой, сложной, грустной, веселой, голодной, мечтательной эпохи, вместе с которой оборвалась и жизнь поэта.

Евгений Алёхин Актер

Для меня Борис Рыжий прежде всего автор «Роттердамского дневника». Стихов его знал мало, но дневники под заголовком «Не может быть и речи о памятнике в полный рост» в «Знамени» имели сильное впечатление на меня.

Во время подготовки к роли я читал стихи, мысленно спорил со сценарием. Ушел в запой и резко вышел из него перед началом съемок. В состоянии психоза, мне кажется, Борис Рыжий жил, и так я пытался работать в роли. Удивил миф про предсмертную записку. Говорят, что это подделка. «Я всех любил, без дураков» — красивая ложь, а на деле там был набросок неудачного стихотворения.

Евгений Алёхин

Личный писательский и музыкальный опыт вроде не помогал и не мешал в работе над ролью. Старался отречься от него каждый съемочный день. Даже смартфон не трогал, только книги.