Конь Веном, добродушный Мадс Миккельсен и звезды озвучки. Как прошел Comic-Con Astana 2024

C 25 по 28 июля в Астане прошел фестиваль гик-культуры Comic-Con, который воскрес после перерыва и второй год собирает десятки тысяч любителей киновселенных вроде «Звездных войн» и Marvel, а также фанатов аниме и видеоигр. Рассказываем, что там можно было увидеть и услышать.

Пресс-служба фестиваля Сomic-Con Astana

Несет ли Comic-Con в себе настолько большую ценность, чтобы в нем участвовать? Таким вопросом, согласно источникам Deadline, вновь задаются руководители крупнейших голливудских киностудий. Фестивали этого формата, по их мнению, замкнулись на нишевой аудитории и потому утратили свою культурную значимость. Вдобавок, чтобы сделать отдельный трейлер фильма, сериала или игры для показа на презентации, нужно потратить довольно много денег, а значит, еще больше увеличить маркетинговые расходы. Иными словами, экономическая выгода Comic-Con не вполне очевидна, а сомнения голливудских студий на этот счет понятны.

Между тем свыше 50 тысяч человек, посетивших нынешний Сomic-Con в Астане, нашли бы, что возразить на вопрос о целесообразности и актуальности таких мероприятий. Каждый день фестиваля выставочный центр Expo был полон, и причин тому было много. Например, в день открытия на главной сцене выступали актеры Ислам Ганджаев и Егор Васильев, наиболее известные по работе над дубляжем: Ганджаев озвучивает Тандзиро в «Истребителе демонов» и Сукуну в «Магической битве», а Васильев подарил голос мужской версии Ви в Сyberpunk 2077. Поэтому почти каждый вопрос из зала завершался просьбой передать привет голосом персонажей. Актеры щедро исполняли подобные запросы на радость фанатам.

Пресс-служба фестиваля Сomic-Con Astana

«Не смотрю аниме», — с улыбкой повторял Егор Васильев, когда фанаты спрашивали, какую японскую анимацию предпочитают он и Ганджаев. «Красавчик», — довольно отреагировал на это один из зрителей в зале. Но Васильев с его сторонником явно были на Сomic-Con в меньшинстве: едва ли не наивысшего эмоционального накала фестиваль достигал именно на площадке отаку — поклонников аниме, манги и японской культуры вообще. Больше всего внимание там привлекал конкурс любительского косплея, участники которого, впрочем, не были ограничены рамками японского искусства. На сцену выходили в числе прочих косплееры в костюмах аниматроника-зайца из Five Nights at Freddy’s и бойца с клинками богомола из Cyberpunk 2077. В этом же секторе проводили групповые танцы с помощью игры Just Dance, а еще играли (то живьем, то включали запись) знакомые композиции из «Наруто», «Тетради смерти» и иных аниме.

Раскаты этих саундтреков порой были столь сильными, что с трудом удавалось расслышать выступления в кабинете магии — так на Сomic-Con называлось место, где проходили лекции и некоторые сессии вопросов и ответов с участием звезд фестиваля. А послушать было что и кого. В лектории рассказывали о грядущем казахстанском кино, например о мюзикле «Стоп, ночь», вдохновленном песнями группы A’Studio. Кеменгер Орал и Жасмин Нурахметова, сыгравшие главные роли, представили фрагмент фильма — масштабный и сложный танец в аэропорту. На другой день здесь выступал клипмейкер и режиссер Айсултан Сеитов, недавно выпустивший свой полнометражный дебют «КАШ». Он рассказал, что однажды три часа обсуждал с Тимуром Бекмамбетовым историю Алтын Адама, так называемого Золотого человека, и то, что по ней можно снять сериал размаха «Игры престолов». Следующий свой полнометражный фильм, как рассказал Сеитов, он рассчитывает выпустить к концу 2025 года.

Пару часов спустя режиссер уже проводил сессию вопросов и ответов на главной сцене Comic-Con с Мадсом Миккельсеном и предложил тому сыграть в его новом фильме. «Рахмет» («спасибо» на казахском. — Прим. авт.), — ответил датский актер. — Теперь я не останусь без работы в этом году». Работу на фестивале к тому времени Миккельсен проделал неимоверную. Раздавал автографы не два часа, как было задумано, а почти четыре. После сессии вопросов и ответов Миккельсен вновь стал раздавать автографы тем, кто не успел взять их в первый раз. «Успеют все, не толпитесь. Вас всего 600 человек — куда меньше, чем вчера», — объяснял ведущий фанатам перед второй автограф-сессией. Всего 600!

Мадс Миккельсен. Фото: Рамина Ашим

Седовласый датчанин взбудоражил фестиваль и своими ответами на вопросы. Буквально двумя словами намекнув, например, на новую совместную работу с Николасом Виндингом Рефном. «Да», — лаконично сказал актер, когда его спросили, знает ли он о новом полнометражном фильме (первом за восемь лет), который Рефн собирается снимать осенью. «Возможно», — с ухмылкой прокомментировал Миккельсен вопрос, появится ли он в этом фильме. В сериалах, по словам актера, он не снимается, поскольку в сравнении с «Ганнибалом» более массовые и развлекательные сериалы меркнут, но Миккельсен с удовольствием сыграл бы зомби в «Ходячих мертвецах». Возвращаться к прежним ролям он не хочет, однако готов был бы вновь сыграть доктора Лектера и Тонни из второго «Дилера».

На вопрос Кинопоиска, есть ли среди нынешних молодых режиссеров тот, с кем Миккельсен хотел бы поработать, он ответил так: «Каждый год и в Дании, и в Скандинавии, и по всему миру появляются новые талантливые режиссеры со своим стилем, идеями. Немногих я знаю лично, но, надеюсь, они мне позвонят, если я им понадоблюсь, и мы поработаем вместе. В целом хочется верить, что прежнее поколение кинематографистов и новое будут больше работать совместно, обогащать друг друга новыми знаниями и задумками. Правда, молодым режиссерам стоит поскорее со мной связываться, а то я ведь не молодею».

На главной сцене Сomic-Con Astana, помимо Миккельсена, выступали, конечно, и другие звезды: Рузиль Минекаев и Антон Лапенко, легенды дубляжа Пётр Гланц и Всеволод Кузнецов. «Любимая роль Райана Гослинга? Сейчас бы вспомнить, кто это», — ответил Кузнецов, когда ему задали соответствующий вопрос, но не растерялся и сразу же объяснил: «Актеров, которых озвучиваешь не сам, порой вспоминаешь не сразу».

Рузиль Минекаев. Пресс-служба фестиваля Сomic-Con Astana Всеволод Кузнецов. Пресс-служба фестиваля Сomic-Con Astana

Но если недостатка в звездах не было, то нехватка нового на фестивале была ощутимой. Рекламные стенды массовых фильмов этого года — «Дэдпула и Росомахи», «Чужого», «Бордерлендс» — часто пустовали; фотозона «Барби» (все-таки хит прошлого года), сделанная в виде больших коробок для кукол, привлекала куда больше внимания. Из новых киноплощадок выделялась разве что зона третьего «Венома», потому что на ней можно было оседлать фигуру пораженного симбиотом коня. Среди крупных видеоигр, доступных на фестивале, были главным образом файтинги, вышедшие относительно давно: Mortal Kombat 1, Tekken 8.

И даже по косплею было заметно, что новых образов в копилке поп-культуры почти не прибавилось. Отряд адских десантников из Helldivers 2 и девушка в образе Мелинои из Hades 2 смотрелись эффектно, но, кроме них, игры, сериалы и фильмы 2024 года в косплее практически не были представлены. Даже людей, скажем, в костюмах Росомахи, Дэдпула или Хоумлендера было мало. Популярнее всего вновь были образы героев Genshin Impact и разные вариации Человека-паука, которыми можно было бы заселить один из районов Нью-Йорка.

Фото: Рамина Ашим

И все же при справедливых сомнениях в экономической целесообразности таких конвентов, нехватке новых блокбастеров и отсутствии свежих образов для косплея свою главную задачу — развлекательную и объединяющую — Comic-Con в Астане вновь выполнил полностью. Четыре дня люди из нескольких десятков стран вместе увлеченно фотографировались с косплеерами, приветствовали любимых актеров и авторов, общались с ними и друг с другом — иначе говоря, становились сплоченнее, счастливее, свободнее. И ради этого нужен Comic-Con в Астане, Сан-Диего и других городах, что бы ни говорили главы голливудских студий.

Автор: Александр Омолоев