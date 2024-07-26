Новости недели: «Юг» Ивана Соснина, новый фильм Дэвида Лоури и продолжение «Фишера»

Подводим итоги уходящей недели в традиционном дайджесте. Сегодня в центре внимания — режиссерский дебют Ивана Добронравова, байопик Боба Дилана, перенос «Присяжного № 2» Клинта Иствуда и полноценный трейлер второго «Джокера». А еще новости от Майкла Бэя…

Трейлеры недели

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала полноценный трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» — сиквела картины Тодда Филлипса, за роль в которой Хоакин Феникс получил «Оскар». Режиссер продолжает историю Артура Флека, неудачливого стендап-комика из 1980-х, который из-за череды обстоятельств стал символом протестов в Готэме. В сиквеле он окажется в лечебнице Аркхем, где встретит Харли Квинн — ее роль досталась актрисе и певице Леди Гага. «Безумие на двоих» будет мюзиклом, и в фильме, по данным Variety, прозвучат по меньшей мере 15 каверов известных песен. Релиз картины намечен на 4 октября. Мировая премьера состоится на 81-м Венецианском кинофестивале — фильм, как и пять лет назад, будет бороться за «Золотого льва».

В сети появился тизер A Complete Unknown — байопика Боба Дилана от режиссера Джеймса Мэнголда («Логан», «Ford против Ferrari»). В картине покажут, как молодой Дилан, считавшийся главной надеждой возрождающейся фолк-сцены США, в 1960-х начал использовать в своих работах электрогитару и переключился на рок-н-ролл. Легендарного музыканта на экране воплотил Тимоти Шаламе. Помимо него, в проекте сыграли Эдвард Нортон, Эль Фаннинг, Моника Барбаро и Дэн Фоглер. В зарубежный прокат фильм выйдет в январе 2025 года.

Смотрите видеоэссе: «Почему Тимоти Шаламе на самом деле хороший актер»

На YouTube-канале Kion вышел тизер третьего сезона «Жизни по вызову» — сериала братьев Андреасян об эскорт-агентстве с Павлом Прилучным в главной роли. В продолжении истории его персонаж Мэджик будет мстить преступникам за убийство дочери. Герой хочет не просто разорить своего главного противника — олигарха Градова, а полностью уничтожить его. Эскорт перестает быть для Мэджика делом жизни и становится лишь инструментом. В новом сезоне также снимаются Лиза Моряк, Виктория Маслова, Янина Студилина, Михаил Горевой, Александр Яцко. Продолжение «Жизни по вызову» начнет выходить на Kion c 1 сентября.

Вышел тизер-трейлер «Юга» — нового сериала Ивана Соснина («Далекие близкие», «Пришелец») с Ярославом Могильниковым в главной роли. Звезда «Слова пацана» сыграл четырнадцатилетнего мальчишку, который в поисках родного отца объехал всю Россию, от Дальнего Востока до столицы. Сценарий написал автор «Иры» Алим Бесчоков. В касте проекта также числятся Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Кирилл Кяро, Александр Яценко и другие.

«Стоп! Снято!» недели

Завершилось производство нового фильма A24 Mother Mary. Об этом сообщила Энн Хэтэуэй в своих соцсетях. Она исполнила главную роль вместе с Хантер Шафер и Михаэлой Коэл. Подробностей о сюжете картины пока нет — известно лишь, что главными героями будут музыкант и модельер. Режиссером и сценаристом проекта выступил Дэвид Лоури, который ранее работал со студией над «Историей призрака» и «Легендой о Зеленом Рыцаре».

Стартовали съемки сериала «Радар». По сюжету в лесу около небольшого советского городка падает загадочный объект. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма в предвкушении отправляются на его поиски. Главным героям предстоит столкнуться с неизвестным и разгадать тайну упавшего метеорита. Режиссером, автором идеи и сценаристом выступил Константин Смирнов («Телохранители», «Жуки»). Он написал историю совместно с Алексеем Безенковым («Ваша честь», «Русалки»). Главные роли исполнят Александр Ильин-мл., Виктория Исакова, Денис Косяков, Анатолий Кот и другие. Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Okko.

Начались съемки мини-сериала «Никто не знает про Маньпупунёр» — режиссерского дебюта актера Ивана Добронравова. В центре повествования — начинающий режиссер, который узнаёт, что скоро умрет. Он приглашает трех друзей-одноклассников совершить путешествие, задуманное десять лет назад. Приключение оборачивается испытанием, в котором героям предстоит встретиться лицом к лицу с суровой природой Урала, племенем манси и стариком, из-за которого без вести пропадают люди. Автор идеи проекта — Антон Алексашин, совершивший восхождение на плато Маньпупунёр — одно из самых мистических и труднодоступных мест России. Автор сценария — Иван Заваруев. Главные роли в проекте исполнят Александр Метёлкин, Иван Федотов, Антон Момот и Татьяна Марахонич. Сериал дебютирует на Okko осенью 2025 года.

Кастинг недели

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс сыграют главные роли в «Умри, любовь моя» — новом режиссерском проекте Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином», «Тебя никогда здесь не было»). Это история о матери, которая изо всех сил пытается сохранить здравомыслие, борясь со своим психозом. Соавтором картины выступает Энда Уолш, а продюсером — Мартин Скорсезе.

Шэрон Стоун сыграет во второй части «Никто» — голливудского боевика Ильи Найшуллера. Актриса исполнит роль главной злодейки, которой будет противостоять персонаж Боба Оденкёрка. На этот раз режиссерское кресло займет Тимо Тьяджанто, известный по фильму «Ночь идет за нами». Однако без боевиков от Найшуллера зритель не останется: недавно постановщик закончил съемки картины Heads of State («Главы государства»), в котором снялись Джон Сина, Идрис Эльба, Приянка Чопра Джонас, Джек Куэйд, Александр Кузнецов, Карла Гуджино и Пэдди Консидайн.

Продолжения недели

«Фишер»

Сериал «Фишер» получит второй сезон. Об этом сообщили сразу несколько индустриальных Telegram-каналов. По данным журналистки Арины Бородиной, продолжение проекта будет снимать режиссер Александр Цой («Смычок»). Шоураннерами и авторами сценария выступят Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Информации о сюжете нового сезона нет, однако, по слухам, авторы готовят «неожиданную роль» для Ирины Старшенбаум. Новые серии планируют выпустить в 2025 году. Первые восемь эпизодов «Фишера» вышли в 2023-м и были тепло приняты критиками и зрителями. Мрачный драматический триллер по мотивам дела Сергея Головкина снял дуэт Сергея Тарамаева и Любови Львовой («Черная весна», «Зимний путь»). Сейчас режиссеры заняты съемками «Детей перемен» для сервисов Start и Wink.

Юрий Быков анонсировал выход третьего сезона «Метода». Режиссер также заявил, что к роли следователя Меглина вернется Константин Хабенский. Кроме того, к касту присоединятся «два больших, классных артиста». «…Пока мы не можем рассказать о них широкой аудитории. Но скоро вы все узнаете», — уточнил Быков. Съемки продолжения стартуют уже в августе, к работе над проектом подключится творческая команда первого сезона, в том числе шоураннер Максим Полинский. «Метод 3» выйдет на Кинопоиске в 2025 году.

«Это мы ждем» недели

Майкл Бэй снимет фильм про скибиди-туалеты. Об этом пишет Variety. По данным журналистов, режиссер «Трансформеров» планирует создать гибрид анимационного и игрового триллера, стилистически похожего на «Джона Уика» и «Район № 9». В настоящий момент ведутся переговоры о телевизионной и киноадаптации. «Скибиди-туалет» — веб-сериал, который с февраля 2023 года выходит на YouTube-канале DaFuq!? Boom! Шоу представляет собой набор коротких роликов, главные герои которых — головы, вылезающие из унитазов и поющие Skibidi Dop Dop Yes Yes. Придумал веб-сериал пользователь из России Андрей Герасимов, студент РУДН. Первые ролики он создавал в шутку, однако они завирусились и со временем стали настоящими хитами видеохостинга.

«Галя, у нас отмена!» недели

«Присяжный № 2» — новый фильм Клинта Иствуда — не выйдет в этом году. Об этом сообщает журналист Variety Клэйтон Дэвис. Эта информация подтверждает слухи о том, что студия Warner Bros. не рассчитывает на фильм в этот премиальный сезон. Картина 94-летнего Иствуда расскажет историю судебного процесса по делу об убийстве, во время которого один из присяжных понимает, что, возможно, он стал причиной смерти жертвы. Главную роль в фильме сыграл Николас Холт («Меню», «Безумный Макс: Дорога ярости»). Последний на данный момент фильм Иствуда — «Мужские слезы» — вышел в 2021 году и был посвящен теме мачизма.

Камбэк недели

НТВ вернет «Мухтара» в эфир. Телеканал приступил к съемкам продолжения полюбившегося зрителям сериала. Комедийный детектив получил название «Мухтар. Он вернулся». В центре сюжета нового сезона — оперативник Глеб Котов и его служебный пес, внук легендарного Мухтара. Коллеги оказываются на грани увольнения из-за серьезной ошибки при выполнении опасного задания, но неожиданно получают второй шанс. Режиссером проекта выступает Евгения Юстус («Семейный переполох»). Главные роли исполнят Александр Носик, Дмитрий Кривошеев, Валерия Бурдужа, Даниил Буров, Александр Тютин и другие. Четвероногого детектива сыграет восточноевропейская овчарка по кличке Фрам. «Ко мне, Мухтар!» — фильм 1964 года, рассказывающий о молодом милиционере и его служебной собаке. На его основе в 2003-м вышел телесериал «Возвращение Мухтара», получивший множество продолжений. Последнее из них вышло восемь лет назад.

Смотрите видеоэссе: «Как собак снимают в кино»

Фестиваль недели

Организаторы Венецианского кинофестиваля представили участников грядущего смотра. В основной конкурс среди прочих вошли сиквел «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гага, новая лента Луки Гуаданьино «Квир», эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман, «Мария» с Анджелиной Джоли и «Комната по соседству» Педро Альмодовара. А в секции «Горизонты» будет представлена драма «Тихая жизнь» Александроса Авранаса с Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой. Помимо прочего, вне конкурса на Лидо покажут документальный фильм Анастасии Трофимовой «Русские на войне» и короткие метры Аличе Рорвахер и Николаса Виндинга Рефна. 81-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября. Его откроет «Битлджус Битлджус» Тима Бёртона.

Автор: Никита Демченко

Фото: Stephane Cardinale / Getty Images