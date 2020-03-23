«Кайтмен: Черт возьми, да!»: противоречивый спин-офф мультсериала «Харли Квинн»

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

18 июля на Max стартовал мультсериал «Кайтмен: Черт возьми, да!». В центре истории — суперзлодей-неудачник из мультсериала «Харли Квинн». Вместе со своей девушкой он пробует сохранить бар Noonan’s, который много значит для него и других невезучих преступников. Рассказываем, кому стоит смотреть новый мультсериал и понравится ли он фанатам анимационной «Харли Квинн».

О чем это

Чарльз Браун — суперзлодей-неудачник, известный под прозвищем Кайтмен. Никаких суперсил у него нет, но он научился мастерски летать с помощью встроенного в костюм воздушного змея. Кайтмен появился в комиксах DC еще в 1960-х и популярность набрал лишь в 2010-х, когда сценарист Том Кинг переосмыслил образ персонажа. В новой интерпретации тот стал злодеем, чьи планы никогда не удаются, однако он невероятно уверен в себе и постоянно приговаривает: «Черт возьми, да!» (Hell Yeah).

Именно таким Кайтмен и предстает в мультсериале «Харли Квинн» — невезучим, пошлым, не слишком умным, зато честным, внимательным и заботливым. В первых двух сезонах мультсериала он становится парнем Ядовитого Плюща. Сначала она стыдится своего увлечения Чаком, но со временем принимает его и даже почти выходит замуж за Кайтмена. Помешала планам пары Харли Квинн, неожиданно осознавшая, что девушек объединяет нечто большее.

В третьем сезоне «Харли Квинн» у Чака появилась новая возлюбленная — Лиза Снарт, младшая сестра злодея Капитана Холода, известная под прозвищем Золотой Глайдер. Они быстро нашли общий язык, потому что оба способны летать, легко поддаются импульсивным решениям и разделяют множество общих интересов.

Спин-офф «Кайтмен: Черт возьми, да!» рассказывает о попытке парочки сохранить бар Noonan’s, который впервые появился в комиксах в 1993 году и с тех пор стал местом, куда суперзлодеи и преступники приходят выпить и отдохнуть от работы. Кайтмен подставляет Лекса Лютора, и глава Легиона Смерти решает выкупить бар, чтобы причинить боль Чаку. Но на деле у Лютора есть скрытые мотивы, о которых никто из владельцев и посетителей Noonan’s не догадывается.

Кто это сделал

Продюсерами «Кайтмена» выступают Джастин Халперн и Патрик Шумахер, хорошо известные фанатам взрослой анимации по мультсериалу «Харли Квинн». При этом «Кайтмен» в большей степени детище сценаристки Кэти Рич и ее соавтора Дина Лори. В то время как основное шоу в четвертом сезоне ушло в сторону супергероики, а сама Харли перестала считать себя злой, создатели «Кайтмена» хотели почтить суперзлодейское сообщество этой вселенной.

Над анимацией работали компании Delicious Non-Sequitur Productions и Warner Bros. Animation, а продюсировала проект Yes, Norman Productions, основанная актрисой Кейли Куоко (она озвучивает Харли Квинн в одноименном мультсериале).

Среди актеров озвучки много звездных имен:

Как это выглядит

«Харли Квинн» полюбилась зрителям за безбашенность. Сценаристы брали устоявшийся канон DC Comics и делали с ним что хотели, с каждым сезоном все дальше уходя от комиксов. На то были две основные причины, и первая из них — взрослый рейтинг. В основном анимация Warner Bros. зажата в рамках подросткового рейтинга, из-за чего многие культовые сюжеты комиксов при адаптации получаются либо упрощенными, либо заметно измененными (впрочем, везде есть исключения вроде «Смерти Супермена»). А вот сценаристам «Харли Квинн» разрешили пойти ва-банк. В сериале часто погибают персонажи, злодеи и преступники говорят так, как они должны это делать (с обилием мата и непристойностей), а сама Харли пускается не только в исследование своей морали, но и изучает собственную сексуальность, что становится одной из важнейших линий во втором сезоне.

Вторая причина популярности — эпатаж. Если есть инструменты, позволяющие шокировать публику, почему бы их не использовать? Примерно так рассуждали шоураннеры, раз за разом вводя причудливые сюжеты. То Готэм оказывается разрушен, то Джокер становится порядочным семьянином, то Бэтмен сходит с ума и воскрешает своих родителей. Все это попросту невозможно увидеть в других экранизациях, даже в комиксах так далеко заходят нечасто. Но и у доверия студии есть предел. Например, Warner Bros. запретила сцену кунилингуса Женщине-кошке от Бэтмена, потому что «герои таким не занимаются».

Зато занимаются злодеи! И «Кайтмен», выросший из «Харли Квинн», решает развить все лучшие идеи своей большой сестры. В попытке спасти любимый бар герой ввязывается в авантюру, вокруг умирают люди, все ругаются матом, а особые способности его девушки настолько жуткие, что могут расплавить плоть на костях. Чака это не волнует — он по уши влюблен и верит в успех.

На этом противопоставлении наивной, почти детской непосредственности Кайтмена и серьезных проблем от могущественных сил строится сюжет первых двух эпизодов. Чаку противостоит Лекс Лютор с его Легионом Смерти, параллельно где-то в космосе Дарксайд планирует возвращение на Землю.

В кадре постоянно мелькают персонажи DC. Среди них есть как те, кто уже появлялся в «Харли Квинн» (Королева историй, Загадочник, Бэйн, Лютор), так и новички (например, завсегдатаи бара сиамские близнецы Дубельз и новая официантка Малис Вундабар). На фоне мелькают и другие герои: Человек-в-горошек, Черная Манта, Синестро.

Не забывают создатели и про фанатов комиксов. Так, в первых сериях можно увидеть Детектива Шимпанзе, союзника Бэтмена, превосходящего Темного рыцаря в дедукции, а также Sixpack, супергероя с алкозависимостью (его имя — отсылка к шести банкам пива в упаковке), которого создал Гарт Эннис, автор «Пацанов».

Что пишут критики

Оценки критиков преимущественно высокие. Так, на Rotten Tomatoes на момент выхода этой статьи у «Кайтмена» 89%, на Metacritic — 71%, а на IMDb оба вышедших эпизода получили оценку 8,1.

Paste Magazine считает, что, в отличие от «Харли Квинн», новый мультсериал не столь амбициозен, но все еще развлекает на должном уровне. The New York Times уверенно заявляет, что смотреть сериал стоит как минимум ради Бэйна, который в «Кайтмене» появляется в каждом эпизоде. Collider более критичен и приходит к мысли, что четвертый сезон основного сериала был изобретательнее, однако «Кайтмен» при этом заслуживает внимания. Критичнее всех оказался автор IGN, который хвалит каст озвучки и не принимает пресные шутки, которые кажутся вторичными на фоне «Харли Квинн».

Вердикт

В первом сезоне «Кайтмена» будет десять получасовых серий, и они станут выходить еженедельно вплоть до середины сентября. После первых двух эпизодов мультсериал кажется смешным, однако и максимально вторичным. Все его сильные стороны уже были в «Харли Квинн», поэтому во многом спин-офф и правда ощущается ненужным. Но одно яркое достоинство у него все-таки есть — это сам Кайтмен. У Чака большое сердце, и, даже будучи преступником, он всегда готов помочь другим злодеям, на которых окружающим плевать. Это выделяет его на фоне прочих персонажей, и именно за это его любит Золотой Глайдер.

Нужен ли такому спин-оффу большой сюжет с вовлечением в него Лекса Лютора и Дарксайда? Едва ли. Впрочем, у создателей свое мнение: им уже удалось ироничным образом связать самого приземленного преступника с могущественным злом со страниц DC Comics. Возможно, у авторов есть еще козыри в рукаве и «Кайтмен» станет не просто ступенькой между сезонами «Харли Квинн», а важной частью будущего пятого сезона. По плану тот тоже должен выйти в 2024 году. По крайней мере, шоураннеры не советуют ждать Кайтмена в продолжении.

Ну и больше Бэйна — это всегда прекрасно!

Автор: Денис Варков