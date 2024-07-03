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Что происходит в онлайне: прилетели «Летучий корабль» и «Дом Дракона»

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Рейтинги самых популярных фильмов и сериалов в отечественных и зарубежных онлайн-кинотеатрах за июнь, Netflix, пробующий отключить дешевую подписку без рекламы, и продолжение борьбы с изображением наркотиков в кино и литературе в России — все это в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: корабль, гости и любовь

«Летучий корабль»

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал свежие списки самых популярных на российских стримингах фильмов и сериалов месяца. Топы предоставлены самими видеосервисами. Амедиатека ограничилась рейтингами сериалов.

Итоги июня 2024 года

Топ-5 фильмов на Кинопоиске

1. «Материнский инстинкт»

2. «Неприличные гости»

3. «Майор Гром: Чумной Доктор»

4. «Артур, ты король»

5. «Манкимэн»

Топ-5 сериалов на Кинопоиске

1. «На автомате»

2. «Беспринципные»

3. «Золотое дно»

4. «Сестры»

5. «Ассасины. Начало»

Топ-5 фильмов на «Иви»

1. «Летучий корабль»

2. «Неприличные гости»

3. «Любви не бывает?»

4. «Блиндаж»

5. «Всемирный потоп»

Топ-5 сериалов на «Иви»

1. «Первый класс»

2. «Матрешка»

3. «Высшая мера»

4. «Стая»

5. «След»

Топ-5 фильмов на Wink

1. «Летучий корабль»

2. «Любви не бывает?»

3. «Остров изгоев»

4. «Свет»

5. «Любовь по вызову»

Топ-5 сериалов на Wink

1. «Великолепный век»

2. «Постучись в мою дверь»

3. «Слово пацана. Кровь на асфальте»

4. «Молодежка»

5. «Клюквенный щербет»

Топ-5 фильмов на Okko

1. «Летучий корабль»

2. «Почему ты?»

3. «Неприличные гости»

4. «Блиндаж»

5. «Любви не бывает?»

Топ-5 сериалов на Okko

1. «Калимба»

2. «Тень Чикатило»

3. «Гусар»

4. «Варшава’21»

5. «Постучись в мою дверь в Москве»

Топ-5 фильмов на Start

1. «Неприличные гости»

2. «7 дней, 7 ночей»

3. «Вася не в себе»

4. «Чебурашка»

5. «Семь черных бумаг»

Топ-5 сериалов на Start

1. «Красные линии»

2. «Слово пацана. Кровь на асфальте»

3. «Неверные»

4. «Первый класс»

5. «Сестры»

Топ-5 фильмов на Kion

1. «Почему ты?»

2. «Я иду играть»

3. «Летучий корабль»

4. «Блиндаж»

5. «Любви не бывает?»

Топ-5 сериалов на Kion

1. «Жизнь по вызову»

2. «Обоюдное согласие. Новый сезон»

3. «Клиника счастья. Реалити»

4. «Дядя Лёша»

5. «Денискины рассказы»

Топ-5 фильмов на Premier

1. «Адам и Ева»

2. «Материнский инстинкт»

3. «Царь зверей»

4. «Как я встретил ее маму»

5. «По Фрейду»

Топ-5 сериалов на Premier:

1. «Универ. 13 лет спустя»

2. «Развод по расчету»

3. «Ткачёвы на связи»

4. «Полупановы»

5. «Постучись в мою дверь в Москве»

Топ-5 сериалов в Амедиатеке

1. «Дом Дракона»

2. «Игра престолов»

3. «Нераскрытое дело»

4. «Алекс Лютый»

5. «Секс в большом городе»

В июне зрителям сразу четырех видеосервисов приглянулась семейная картина «Летучий корабль»: релиз возглавил рейтинги «Иви», Wink и Okko, а также занял третью строчку на Kion. Кроме того, по четыре попадания в чарты российских онлайн-кинотеатров получили комедия «Неприличные гости» и мелодрама «Любви не бывает?».

Среди сериалов первую строчку на большинстве платформ заняли оригинальные проекты, в частности «На автомате» на Кинопоиске, «Калимба» от Okko и другие. При этом на Wink лидерство получил турецкий хит «Великолепный век». Кроме того, в топ-5 Амедиатеки вошел российский сериал «Алекс Лютый», новый сезон которого вышел в июне на телеканале НТВ. И и отметим, что «Слово пацана» так и не покинуло пятерку лидеров на Wink и Start. Возможно, после выхода на платформах фильма о съемках сериала проект еще и поднимется в рейтинге.

Что у них: акулы, Бриджертоны и пацаны

«Акулы в Париже»

Положение дел на зарубежных стримингах мы получаем в агрегаторе FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место занимает, тем выше он и в рейтинге FlixPatrol.

Итоги июня 2024 года

Топ-5 фильмов на Netflix

1. «Акулы в Париже»

2. «Не для слабонервных»

3. «Цвет зла: Красный»

4. «Годзилла: Минус один»

5. «Атлас»

Топ-5 сериалов на Netflix

1. «Бриджертоны»

2. «Ни одной больше»

3. «Девушка-гик»

4. «Эрик»

5. «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

Топ-5 фильмов на Max

1. «Дюна. Часть вторая»

2. «В порядке ли я?»

3. «Тролли 3»

4. «Пять ночей с Фредди»

5. Lost in the Amazon: The Rescue that Shocked the World

Топ-5 сериалов на Max

1. «Дом Дракона»

2. «Милые обманщицы: Первородный грех»

3. La Promesa

4. «Задорные друзья»

5. «Дом, который построили драконы»

Топ-5 фильмов на Disney+

1. «Головоломка»

2. «Моана»

3. «Первое свидание Райли»

4. «Лука»

5. «Элементарно»

Топ-5 сериалов на Disney+

1. «Аколит»

2. «Блуи»

3. «Анатомия страсти»

4. «Американская семейка»

5. «Симпсоны»

Топ-5 фильмов на Amazon Prime

1. «Мысль о тебе»

2. «Крепкий Харт 2»

3. «Моя вина»

4. «Дом у дороги»

5. «Повышение»

Топ-5 сериалов на Amazon Prime

1. «Пацаны»

2. «Макстон-холл»

3. Fallout

4. «Властелин колец: Кольца власти»

5. «Джек Ричер»

Топ-5 фильмов на Paramount+

1. «Южный Парк: Не предназначено для детей»

2. «Южный Парк: Присоединение к Пандервселенной»

3. A Paw Patrol Exclusive Event

4. «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

5. «Южный Парк: Потоковые войны»

Топ-5 сериалов на Paramount+

1. «Морская полиция: Лос-Анджелес»

2. «Виктория-победительница»

3. «АйКарли»

4. «Эй, Арнольд!»

5. «C.S.I. Место преступления»

Топ-5 фильмов на Apple TV+

1. «Семейный план»

2. «Аргайл: Супершпион»

3. «Наполеон»

4. «Удача»

5. «Без ответа»

Топ-5 сериалов на Apple TV+

1. «Темные материи»

2. «Презумпция невиновности»

3. «Тед Лассо»

4. «Не с первой попытки»

5. «Акапулько»

Топ-5 фильмов на Hulu

1. «Дюна: Часть вторая»

2. «Плохие парни навсегда»

3. «Омен. Первое знамение»

4. «Сорванцы»

5. «Вонка»

Топ-5 сериалов на Hulu

1. «Чи»

2. «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»

3. «Семья Кардашьян»

4. «Главная больница»

5. «20/20»

Рейтинг Netflix возглавил французский фильм «Акулы в Париже». Проект о заплывшей в Сену акуле, особенно актуальный перед летними Олимпийскими играми во Франции, собрал 28,7 млн просмотров на неделе 10–16 июня. Боевик «Не для слабонервных» с Джессикой Альбой, несмотря на негативную критику, сумел расположиться на второй строчке стриминга, получив порядка 25,7 млн просмотров в первые четыре дня.

Третий сезон «Бриджертонов» все же сумел возглавить сериальный чарт Netflix. Напомним, что по итогам онлайн-проката в мае, когда вышла первая половина нового сезона, проект занял лишь второе место в чарте стриминга, уступив сериалу «Олененок».

«Бриджертоны»

К выходу «Головоломки 2» аудитория сервиса Disney+ активно пересматривала первую часть и короткий метр «Первое свидание Райли» — они заняли первое и третье места в кинорейтинге соответственно. Чарт сериалов на Amazon Prime ожидаемо возглавил супергеройский проект «Пацаны». Премьера четвертого сезона состоялась 13 июня, и на неделе 10–16 июня новинка совокупно собрала 1,19 млрд просмотренных минут.

Новые запреты

Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды наркотиков в СМИ, интернете и об условиях их упоминания в кино в частности. Предполагается, что с 1 сентября 2025 года нарушитель должен будет оплатить штраф. Его размер за пропаганду наркотиков составит до 1,5 млн рублей. В случае двукратного административного нарушения предусмотрена уголовная ответственность, которая варьируется от штрафа до лишения свободы до двух лет.

При этом под запрет не будут подпадать, например, произведения литературы и искусства, которые содержат информацию о способах изготовления, перевозки, сбыта, потребления наркотиков, если такая информация «составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Такие произведения подлежат специальной маркировке при условии, что они не были обнародованы до 1 августа 1990 года. С учетом ранее возникшей практики выписывать российским онлайн-кинотеатрам регулярные штрафы за «демонстрацию ЛГБТ» среди несовершеннолетних и «пропаганду нетрадиционных ценностей» индустрию накроет новая волна административных нарушений уже во второй половине 2025 года.

Дешевых подписок не будет

Netflix постепенно отказывается от дешевой подписки без рекламы, закрывая для подписчиков из Великобритании и Канады возможность смотреть контент за 11,99 доллара в месяц. Теперь аудитория будет вынуждена либо перейти на нерекламный тариф за 15,49 доллара, либо платить 6,99 доллара в месяц за просмотр контента вместе с рекламными вставками. Стриминговый гигант явно не планирует останавливаться на отметке в 40 миллионов пользователей рекламного тарифа по состоянию на май 2024 года, поэтому всеми способами привлекает свою аудиторию на такие подписки. В целом дела у Netflix идут довольно хорошо: по итогам второго квартала 2024 года платформа увеличила базу платящих подписчиков на 8,1 миллиона, до 277,7 миллиона пользователей.

Автор: Вита Иванова

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

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