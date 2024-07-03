Что происходит в онлайне: прилетели «Летучий корабль» и «Дом Дракона»

Рейтинги самых популярных фильмов и сериалов в отечественных и зарубежных онлайн-кинотеатрах за июнь, Netflix, пробующий отключить дешевую подписку без рекламы, и продолжение борьбы с изображением наркотиков в кино и литературе в России — все это в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: корабль, гости и любовь

«Летучий корабль»

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал свежие списки самых популярных на российских стримингах фильмов и сериалов месяца. Топы предоставлены самими видеосервисами. Амедиатека ограничилась рейтингами сериалов.

Итоги июня 2024 года

В июне зрителям сразу четырех видеосервисов приглянулась семейная картина «Летучий корабль»: релиз возглавил рейтинги «Иви», Wink и Okko, а также занял третью строчку на Kion. Кроме того, по четыре попадания в чарты российских онлайн-кинотеатров получили комедия «Неприличные гости» и мелодрама «Любви не бывает?».

Среди сериалов первую строчку на большинстве платформ заняли оригинальные проекты, в частности «На автомате» на Кинопоиске, «Калимба» от Okko и другие. При этом на Wink лидерство получил турецкий хит «Великолепный век». Кроме того, в топ-5 Амедиатеки вошел российский сериал «Алекс Лютый», новый сезон которого вышел в июне на телеканале НТВ. И и отметим, что «Слово пацана» так и не покинуло пятерку лидеров на Wink и Start. Возможно, после выхода на платформах фильма о съемках сериала проект еще и поднимется в рейтинге.

Что у них: акулы, Бриджертоны и пацаны

«Акулы в Париже»

Положение дел на зарубежных стримингах мы получаем в агрегаторе FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место занимает, тем выше он и в рейтинге FlixPatrol.

Итоги июня 2024 года

Рейтинг Netflix возглавил французский фильм «Акулы в Париже». Проект о заплывшей в Сену акуле, особенно актуальный перед летними Олимпийскими играми во Франции, собрал 28,7 млн просмотров на неделе 10–16 июня. Боевик «Не для слабонервных» с Джессикой Альбой, несмотря на негативную критику, сумел расположиться на второй строчке стриминга, получив порядка 25,7 млн просмотров в первые четыре дня.

Третий сезон «Бриджертонов» все же сумел возглавить сериальный чарт Netflix. Напомним, что по итогам онлайн-проката в мае, когда вышла первая половина нового сезона, проект занял лишь второе место в чарте стриминга, уступив сериалу «Олененок».

«Бриджертоны»

К выходу «Головоломки 2» аудитория сервиса Disney+ активно пересматривала первую часть и короткий метр «Первое свидание Райли» — они заняли первое и третье места в кинорейтинге соответственно. Чарт сериалов на Amazon Prime ожидаемо возглавил супергеройский проект «Пацаны». Премьера четвертого сезона состоялась 13 июня, и на неделе 10–16 июня новинка совокупно собрала 1,19 млрд просмотренных минут.

Новые запреты

Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды наркотиков в СМИ, интернете и об условиях их упоминания в кино в частности. Предполагается, что с 1 сентября 2025 года нарушитель должен будет оплатить штраф. Его размер за пропаганду наркотиков составит до 1,5 млн рублей. В случае двукратного административного нарушения предусмотрена уголовная ответственность, которая варьируется от штрафа до лишения свободы до двух лет.

При этом под запрет не будут подпадать, например, произведения литературы и искусства, которые содержат информацию о способах изготовления, перевозки, сбыта, потребления наркотиков, если такая информация «составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Такие произведения подлежат специальной маркировке при условии, что они не были обнародованы до 1 августа 1990 года. С учетом ранее возникшей практики выписывать российским онлайн-кинотеатрам регулярные штрафы за «демонстрацию ЛГБТ» среди несовершеннолетних и «пропаганду нетрадиционных ценностей» индустрию накроет новая волна административных нарушений уже во второй половине 2025 года.

Дешевых подписок не будет

Netflix постепенно отказывается от дешевой подписки без рекламы, закрывая для подписчиков из Великобритании и Канады возможность смотреть контент за 11,99 доллара в месяц. Теперь аудитория будет вынуждена либо перейти на нерекламный тариф за 15,49 доллара, либо платить 6,99 доллара в месяц за просмотр контента вместе с рекламными вставками. Стриминговый гигант явно не планирует останавливаться на отметке в 40 миллионов пользователей рекламного тарифа по состоянию на май 2024 года, поэтому всеми способами привлекает свою аудиторию на такие подписки. В целом дела у Netflix идут довольно хорошо: по итогам второго квартала 2024 года платформа увеличила базу платящих подписчиков на 8,1 миллиона, до 277,7 миллиона пользователей.

Автор: Вита Иванова

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images