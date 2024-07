«Обреченные на славу»: Энтони Хопкинс думает о престоле и Римской империи

19 июля в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске вышли «Обреченные на славу» — масштабный, с бюджетом в 140 млн долларов, сериал NBCUniversal о Риме эпохи императора Веспасиана (это тот, при ком был разрушен Иерусалим и начата постройка Колизея). Задействующее двух крупных звезд (Энтони Хопкинса в роли императора и Ивана Реона в роли коварного и жестокого букмекера) шоу еще и почти наполовину снято самим Роландом Эммерихом. Никита Демченко взвешивает шансы «Обреченных» стать главным событием июльского стриминга в России.

О чем это

Рим. 79 год нашей эры. Император Веспасиан (Энтони Хопкинс), 10 лет назад пришедший к власти после гражданской войны, находится в незавидном положении. С одной стороны, кровавое восстание в Иудее успешно подавлено (его сыном и полным тезкой Титом), Иерусалим разрушен, иудеи изгнаны и массово искупают вину перед империей в трудовых лагерях под Римом. С другой — патриции признают его власть, но без уважения (Веспасиан — первый безродный император в истории; его дед был простым безлошадным крестьянином), они ждут подходящего случая, чтобы отнять власть. Плебс постоянно развлекается не только зрелищами, но и хлебными бунтами (прямо сейчас происходит очередной). Здоровье тоже подводит, и, перед тем как уйти в царство тьмы, нужно успеть выбрать наследника. Кандидата два: талантливый военачальник Тит (Том Хьюз) и юный, но смышленый политик Домициан (Джоджо Макари). Пока старший сын проводит время на вилле в компании иудейской царицы (сразу ясно, что у нее тут свои планы), младший помогает отцу решать вопросы с разъяренным народом — в основном путем организации внеочередных заездов на колесницах.

С этим кровавым спортом связана другая сюжетная линия: заправляющий тотализатором на скачках махинатор Тенакс (Иван Реон) объединяется с колесничим-чемпионом Скорпусом (Димитрий Леонидас) и Домицианом, чтобы, нарушив многовековую традицию, создать новую фракцию (то есть частную команду) колесничих и начать самому зарабатывать бешеные деньги.

Энтони Хопкинс

Интересы Тенакса пересекаются с планами могущественного патриция Маркуса (Руперт Пенри-Джонс), мечтающего о троне, и с интересами Калы (Сара Мартинш), богатой нумидийской торговки, дочери которой по собственной глупости попали в рабство, а сын-охотник — в гладиаторы (довольно смехотворная при всем своем пафосе линия).

Кто это снял

«Обреченные на славу» (в оригинале — «на смерть», Those About to Die) — вольная экранизация одноименной книги американского писателя Дэниэла Мэнникса, вышедшей в 1958 году и повествующей об истории гладиаторских игр. Адаптировать первоисточник, некогда вдохновивший Ридли Скотта на создание хита с Расселом Кроу, взялся Роберт Родат — оскаровский номинант, ответственный за сценарии «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга и «Патриота» Роланда Эммериха (в первых сериях Родат, увы, ничем не выдает своего таланта). Собственно Родат и записан шоураннером «Обреченных», а Эммерих, кстати, поставил часть эпизодов шоу. Основным же режиссером стал немец Марко Кройцпайнтнер, в послужном списке которого — детективный сай-фай «Тела», взлетевший в топы Netflix в прошлом году. В отличие от Эммериха, известного своим размашистым почерком, Кройцпайнтнер работает в анонимной глянцевой манере, но именно она и определяет стиль сериала. Даже снятый Эммерихом пилот не поражает каким-то особым монументальным авторским стилем.

Интернациональную команду дополняют итальянский оператор Витторио Омодеи Дзорини («Медичи: Повелители Флоренции») и Йоанн Лемуан (он же Woodkid), французский клипмейкер и музыкант, чьи композиции удачно ложатся как на модный показ Louis Vuitton, так и на кровопролитные битвы римских воинов. Правда, саундтрек «Обреченных на славу» едва ли получится назвать выдающимся: динамичные механические дропы мы слышали в других альбомах артиста, а возникающие время от времени народные напевы напоминают одновременно и музыку к «Черной Пантере», и семплы Ханса Циммера из «Дюны».

Как это выглядит

Как попытка с помощью алгоритмов сделать очередную «Игру престолов». Смотреть пилотный эпизод можно с чек-листом в руках: жестокие и хладнокровные убийства — галочка; обнаженные женщины — в наличии; политические интриги — имеются. Есть даже Рамси Болтон! Точнее, актер Иван Реон, который вновь играет скользкого типа. Хотя наблюдать за тем, как он руководит древнеримской букмекерской конторой, куда увлекательнее, чем за тем, как плетутся заговоры против Веспасиана. Сэр Энтони Хопкинс, на которого делают ставку в промо, выглядит смертельно уставшим и в основном механически бросает реплики о будущем империи, смотря куда-то в сторону берегов Стикса (все очевидные параллели с нынешней американской политической реальностью конечно, случайны).

Иван Реон

За 50 минут пилота на публику вываливают тяжеловесные размышления о Римской империи, с десяток локаций и пачку сюжетных линий, которым суждено переплестись где-то в будущих сериях. Вторая серия тоже оставляет больше загадок, чем дает подсказок (в этом смысле «Обреченные» написаны идеально, саспенс тут поддерживается тщательной дозировкой сюжетных поворотов и клиффхэнгеров).

Чтобы не переутомить зрителя, пилот нашпиговали многочисленными шоу-стопперами, при просмотре которых голову можно отключить. Первый — охота на белого компьютерного льва, второй — скачки на компьютерных лошадях, за которыми увлеченно следит компьютерная массовка. Да, почти все локации, фоны и экшен-сцены тут созданы с помощью компграфики, качество которой, увы, варьируется от симпатичной (или хотя бы приемлемой) до… Скажем так, львы сюда точно попали не из 2019 года, а действительно из глубокой древности. Парадоксально, но те серии «Обреченных», где создатели экономят вычислительные мощности и делают ставку на интригу, которая сопровождается навязчивым скрежетом вынимаемого из ножен кинжала, смотрятся даже интереснее.

Вердикт

Как и положено пеплуму, под пурпурным плащом «Обреченные на славу» скрывают попурри из разных жанров: и политический триллер, и спортивная драма, и боевик с мелодрамой, само собой. Отчасти «Рим», чуть-чуть «Гладиатор», немного «Бен-Гур», при этом каждый из упомянутых тайтлов был куда свежее и эффектнее. Подозреваем, что в России сериал переименовали не из маркетинговых, а из суеверных соображений. Впрочем, в сезон традиционного репертуарного упадка «Обреченные на славу» вполне могут стать главным развлечением месяца. Стал же сын простого всадника императором Веспасианом!

Автор: Никита Демченко