Новости недели: очередной «Капитан Америка», «Комбинация» и каст «Руслана и Людмилы»

Очередная суббота — очередной дайджест новостей от Кинопоиска. В свежем выпуске — первый трейлер «Аноры» Шона Бэйкера, апдейты по будущим «Мстителям», новый фильм Джоша Сэфди и камбэк Бена Стиллера.

Трейлеры недели

Marvel выпустила первый трейлер нового «Капитана Америка». Сюжет фильма с подзаголовком «Новый мир» построен вокруг Сэма Уилсона, который после событий «Финала» облачился в костюм Капитана, став преемником Стива Роджерса. В ролике также можно увидеть Харрисона Форда в роли генерала Росса (ранее в КВМ его играл Уильям Хёрт, скончавшийся в 2022-м) и таинственного персонажа Джанкарло Эспозито (фанаты предполагают, что ему досталась роль Джорджа Вашингтона Бриджа — малоизвестного героя из комиксов Marvel). В зарубежный прокат «Капитан Америка: Дивный новый мир» выйдет 14 февраля 2025 года.

«Лимонов, баллада об Эдичке» — байопик писателя Эдуарда Лимонова, снятый Кириллом Серебренниковым — обзавелся первым трейлером (правда, пока на итальянском языке). В основу картины легла книга Эммануэля Каррера «Лимонов», охватывающая события жизни публициста — от его молодости в Харькове до переезда в Нью-Йорк в 1970-е. Главную роль сыграл Бен Уишоу, известный по драме «Парфюмер: История одного убийцы» и роли Кью в современных фильмах о Бонде. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, критики встретили ее достаточно прохладно.

В сети появился первый трейлер «Аноры» Шона Бэйкера, фильма — победителя последнего Каннского кинофестиваля, в котором сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Это комедия об американской девушке, решившей выйти замуж за сына русского олигарха. Недавно стало известно, что благодаря усилиям компаний Arna Media и «Атмосфера кино» картина выйдет в том числе и в российский прокат. Премьера запланирована на 17 октября.

На YouTube-канале Wink вышел тизер-трейлер «Комбинации» — байопика о легендарном герлз-бенде 1990-х. В минутном видео авторы проекта показали, как Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина, Дарья Руденок, Татьяна Струженкова и Софья Володчинская будут выглядеть в ролях участниц музыкального коллектива. Однако долго ролик на платформе не продержался: почти сразу после релиза музыкальный лейбл «Джем» (которому принадлежат права на часть песен группы) потребовал удалить видео. В настоящий момент оно недоступно.

Восьмисерийный сериал покажет, как создавалась группа и ее хиты «Russian Girls», «American Boy», «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер». А также расскажет о трудностях судеб участниц коллектива и времени, в котором они жили. В роли основателя «Комбинации» — Никита Кологривый, в касте также числятся Владимир Канухин, Даниил Воробьёв, Павел Прилучный и Аскар Ильясов. Режиссер — Никита Власов («Лада Голд»). В числе продюсеров — Фёдор Бондарчук, Александр Косарим, Александра Ремизова и Жора Крыжовников.

«Стоп! Снято!» недели

Лукерья Ильяшенко, Роман Маякин и Аскар Ильясов на съемках 4 сезона «Сергий против нечисти»

Стартовали съемки четвертого сезона фэнтези «Сергий против нечисти». Продолжение получит подзаголовок «Зов предков» и расскажет о прошлом капитана полиции Кати Земцовой. Чтобы разыскать своих родителей, она вместе с Сергием отправится в Казань, где за нечистью охотится красавец Баян. Героям предстоит объединить усилия, чтобы сразиться с Соловьем-разбойником, Уряком, Су-анасы и прочими представителями темных сил. В режиссерское кресло вернется постановщик первых двух сезонов Кирилл Кузин. Продюсеры — Максим Филатов, Илья Бурец, Александр Плотников и Игорь Мишин. Главные роли в сериале вновь исполнят Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков. Пополнят каст Аскар Ильясов, Роза Хайруллина и Ольга Макеева.

Начались съемки второго сезона «Казановы» — ретродетектива Первого канала о похождениях мошенника-альфонса Игоря Апрельцева. События продолжения развернутся спустя два года после оригинала, во время подготовки к Олимпиаде 1980 года. Для Казановы (к роли вернется Антон Хабаров) это шанс сорвать большой куш, но он хочет оставить свое криминальное прошлое. Режиссером-постановщиком нового сезона стал Сергей Комаров («Эти глаза напротив», «Журавль в небе»). К работе над сценарием вернулся Дмитрий Новоселов («Подкидыш», «Что и требовалось доказать»). Помимо Хабарова, в актерском составе числятся Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Анна Банщикова, Ольга Лапшина, Александр Яцко и другие. Премьера запланирована на 2025 год.

Смотрите первый сезон «Казановы» на Кинопоиске.

Ной Хоули («Фарго», «Легион») завершил съемки сериала по «Чужому». Подробностей о сюжете проекта пока нет. Известно лишь, что это будет приквел всех фильмов франшизы: события будут происходить на Земле за 30 лет до сюжета первой картины Ридли Скотта. Главную роль в сериале сыграла Сидни Чендлер («Шугар»). Премьера ожидается в 2025 году.

Смотрите видеоэссе: «„Чужой“: что пошло не так»

Завершились съемки Power Ballad — музыкальной комедии Джона Карни («Рок-н-ролльщики», «Хоть раз в жизни», «Однажды»), в которой снялись Пол Радд и Ник Джонас. По сюжету талантливый, но уже далеко не в расцвете сил певец, зарабатывающий выступлениями на свадьбах, помогает молодой рок-звезде написать свежие хиты. Съемки проходили в Ирландии, права на прокат картины приобрела студия Lionsgate. Дата релиза пока неизвестна.

Кастинг недели

Рузиль Минекаев

Объявлены имена исполнителей главных ролей «Руслана и Людмилы» — фэнтези блокбастера Егора Чичканова («И снова здравствуйте», «Лада Голд»). В картине сыграют Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Буратино») и Алёна Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»). Выход фильма запланирован на 2027 год. Его производством займется компания «Марс Медиа», а дистрибьюцией — «Централ Партнершип».

В новом фильме Даррена Аронофски вместе с Остином Батлером сыграет Зои Кравиц, снявшаяся ранее в «Бэтмене» и второй части «Фантастических тварей и где они обитают». Какую именно роль она исполнит, пока не уточняется. Батлер сыграет бывшего бейсболиста, который погружается в преступный мир Нью-Йорка. Фильм будет основан на книге «Сaught Stealing» («Пойман на воровстве») Чарли Хьюстона, который выступит сценаристом экранизации. Когда она выйдет, не сообщается.

Смотрите видеоэссе: «Как снимает Даррен Аронофски»

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе сыграет в новом фильме Джоша Сэфди, соавтора «Неограненных алмазов». Об этом сообщает Variety. По данным издания, режиссер готовит биографическое кино о Мартине Райсмане, одном из сильнейших американских игроков в настольный теннис. Фильм, получивший название Marty Supreme, выпустит студия A24.

Смотрите видеоэссе: «Почему Тимоти Шаламе на самом деле хороший актер»

Сергей Бурунов озвучит домовенка Кузю в игровом фильме Виктора Лакисова и братьев Андреасян. Об этом во время деловой панели на фестивале «Горький» сообщил Гевонд Андреасян. По словам продюсера, через полтора месяца в сети дебютирует новый тизер, в котором появится Нафаня. Позднее опубликуют и третий ролик, где покажут Бабу-ягу. По сюжету Кузя сбегает от нее и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. В прокат лайф-экшен про знаменитого домовенка выйдет 19 декабря.

«Не смогли смириться с поражением» недели

Marvel все же ведет переговоры с братьями Руссо о том, чтобы они сняли следующих «Мстителей» — и пятых, и шестых. Об этом сообщили источники The Hollywood Reporter. По данным журналистов, переговоры с постановщиками пока на ранней стадии, так что о сделке говорить еще рано. Известно, что снять следующих «Мстителей» ранее предлагали и другим режиссерам, в том числе Шону Леви, автору «Дэдпула и Росомахи». Пятые «Мстители» должны выйти в мае 2026 года, шестые — в мае 2027-го. Близкие к студии источники говорят, что в новых фильмах появятся более шестидесяти персонажей киновселенной и он станет самым масштабным проектом Marvel.

Камбэк недели

Бен Стиллер в фильме The Nutcrackers

В сети появились кадры The Nutcrackers — фильма, в котором Бен Стиллер сыграл свою первую за последние семь лет главную роль. В центре сюжета — трудоголик Майк, чья жизнь меняется, когда он пытается найти новый дом для своих четырех племянниц, родители которых погибли в автокатастрофе. Режиссер картины — Дэвид Гордон Грин, снявший ранее перезапуски «Хеллоуина» и «Изгоняющего дьявола». The Nutcrackers откроет кинофестиваль в Торонто, премьерный показ состоится 5 сентября.

Фестиваль недели

IX Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открыл прием заявок на участие в основных конкурсных программах. Среди них — международный конкурс полнометражных игровых/неигровых фильмов, международный конкурс короткометражных игровых/неигровых фильмов, международный конкурс анимационных короткометражных фильмов и межрегиональный конкурс «Киновзлет!». Подать заявку можно до 20 декабря на официальном сайте фестиваля. Там же доступна более подробная информация об условиях. Смотр пройдет на Чукотке с 7 по 20 апреля 2025 года.

Автор: Никита Демченко

Фото: Бизнес Online / ТАСС, John Shearer / Getty Images, Pascal Le Segretain / Getty Images