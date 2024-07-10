Новости недели: второй сезон «Разделения», сиквел «Дьявол носит Prada» и режиссерская версия «Наполеона»

Суббота — время новостей. В сегодняшнем дайджесте — пачка эффектных трейлеров, дата релиза очередного «Шрэка» и подробности нового сериала от автора «Библиотекаря».

Трейлеры недели

В сети появился первый тизер-трейлер F1 с Брэдом Питтом — гоночной драмы, которую снял Джозеф Косински, режиссер второго «Топ Гана». Питт исполнил роль пилота-ветерана Сонни Хэйса, завязавшего с «Формулой» после страшной аварии. По настоянию старого друга, возглавляющего команду-аутсайдер Apex, он решает вернуться в высшую лигу автоспорта, чтобы вытянуть команду со дна и выступить в роли наставника для Джошуа Пирса, молодого британского пилота с репутацией будущего чемпиона мира. Помимо Питта, в касте числятся Хавьер Бардем, Дэмсон Идрис и Керри Кондон. Продюсеры — голливудский ветеран Джерри Брукхаймер и семикратный чемпион мира, гонщик Льюис Хэмилтон. F1 выйдет в зарубежный прокат 27 июня 2025 года.

На YouTube-канале Paramount Pictures опубликовали долгожданный трейлер второго «Гладиатора». Первый ролик блокбастера Ридли Скотта фокусируется на трех главных героях: Луции, (Пол Мескал) — наследнике Коммода, отрекшемся от престола, своих родителей и имени; Макрине (Дензел Вашингтон) — бывшем гладиаторе, который стал торговцем и поставщиком оружия; Маркусе Акации (Педро Паскаль) — талантливом военачальнике, служившем под началом Максимуса. Трейлер намекает, что второй фильм стремится превзойти оригинал в плане экшена. Гладиаторов во главе с Луцием ждут морские баталии и даже драки с противником верхом на огромном носороге с окровавленным рогом. В зарубежный прокат сиквел «Гладиатора» выйдет в ноябре.

Студия А24 поделилась трейлером фильма «Время жить» — мелодрамы с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом в главных ролях. Актеры играют влюбленных на разных этапах своих отношений: в начале любви, в попытке найти баланс между карьерой и семьей, в период рождения ребенка. Режиссером фильма (в оригинале он называется We Live in Time) стал Джон Краули, постановщик «Бруклина» и «Щегла». «Время жить» выйдет в российский прокат 17 октября, его выпустит «Вольга».

Вышел тизер второго сезона «Разделения» — научно-фантастического сериала Дэна Эриксона и Бена Стиллера о мире, в котором память переключается между личными и рабочими воспоминаниями. Шоу вернется на Apple TV+ с новыми сериями, которые должны рассказать больше о загадочной корпорации «Люмон». Адам Скотт, Бриттни Лоуэр, Зак Черри, Джон Туртурро вновь сыграют главные роли. Первый сезон «Разделения» вышел в 2022 году. Производство продолжения, согласно слухам, затянулось из-за конфликта шоураннеров Дэна Эриксона и Марка Фридмана, к которому подключился сценарист «Карточного домика» Бо Уиллимон. Второй сезон «Разделения» стартует 17 января 2025 года.

«Стоп! Снято!» недели

Киностудия «Ленфильм» приступила к съемкам фильма «Ворожея» — сказки, основанной на славянском фольклоре. По сюжету юная Василиса, чтобы спасти своих родителей, отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, в котором властвуют темные силы. Чем дальше героиня заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ней слишком много общего. Режиссером фильма выступает Каролина Кубринская («Постучись в мою дверь в Москве»), а генеральным продюсером — Эдуард Суворов. В картине снимаются Николай Наумов, Анна Ковальчук, Екатерина Суворова, Константин Раскатов, Александр Дьяченко, Алексей Воробьёв, Анастасия Мельникова и другие.

Продюсерская компания «Среда» и онлайн-кинотеатр Okko начали съемки восьмисерийного проекта под названием «Длинный протокол». Это семейная сага, в центре повествования которой окажутся дети авторитарного отца, зависящие от его одобрения и денег. Одного сына деспотичный родитель убедил развестись с женой, а второго — жениться на нелюбимой. Режиссер сериала — Сергей Филатов («Бар «Один звонок“»). Автор сценария и шоураннер — Илья Тилькин («Библиотекарь»). В числе продюсеров — Александр Цекало, Иван Самохвалов и Гавриил Гордеев. Главные роли исполнят Дмитрий Чеботарёв, Игорь Черневич, Дарья Савельева, Артём Осипов, Денис Косиков, Татьяна Струженкова, Наталья Швец, Максим Стоянов и другие. Премьера «Длинного протокола» состоится в Okko в 2025 году.

Стартовали съемки комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым. Популярный комик исполнит роль бездельника и дамского угодника Славика, который жил, не задумываясь о завтрашнем дне. Внезапно герой узнает о страшном диагнозе, и единственной надеждой на спасение становится нашедшийся брат — знаменитый певец Филипп Киркоров. Ради встречи с родственником Славик разрабатывает дерзкий план похищения звезды и вовлекает Киркорова в водоворот приключений. Режиссером картины выступит Марк Горобец («Тур с «Иванушками“»), а продюсерами — Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Евгений Мишиев, Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Марина Разумова и Аркадий Водахов.

Кастинг недели

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в экранизации романа Пола Б. Рейни «Почему ты меня не любишь?». Адаптацией книги для больших экранов займется студия А24, а продюсировать ее будут сама Лоуренс и Ари Астер, режиссер «Солнцестояния» и «Всех страхов Бо». Главными героями черной комедии с научно-фантастическим уклоном будут несчастные супруги. Она — в депрессии, он — в тревоге, и на каждой странице романа повторяется вопрос из названия: «Почему ты меня не любишь?» Написанием сценария займется Роберт Функе, автор сериала «Как стать богом в Центральной Флориде».

Смотрите видеоэссе: В главной роли — Дженнифер Лоуренс.

К касту сериала «Человек-паук Нуар» присоединился Ламорн Моррис («Фарго»). Он сыграет Робби Робертсона — высокопоставленного редактора нью-йоркской газеты Daily Bugle, близкого друга ее издателя Джея Джоны Джеймсона. Главную роль исполнит Николас Кейдж. Он предстанет в роли стареющего детектива из Нью-Йорка 1930-х годов и по совместительству супергероя. Режиссером и исполнительным продюсером первых двух эпизодов нуарного «Паука» станет обладатель премии «Эмми» Гарри Брэдбир («Энола Холмс», «Убивая Еву»), а шоураннерами выступят Орен Узил («Затерянный город», «Мачо и ботан 2») и Стив Лайтфут («Каратель», «Шантарам»). Сериал будет выходить на канале MGM+, а затем на Amazon Prime Video.

Холли Берри и Гленн Клоуз сыграют вместе с Ким Кардашьян в новом сериале Райана Мерфи, создателя «Американской истории ужасов». Проект расскажет о юридической фирме в Лос-Анджелесе, состоящей исключительно из женщин. Сериал получил название All’s Fair («Все честно») и описывается как высококлассный и сексуальный юридический процедурал.

«Галя, у нас отмена!» недели

Новый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» и продолжение «Сладкой жизни» отменили. Об этом сообщили представители производственной студии Good Story Media. Съемки следующих сезонов обоих сериалов планировали начать летом, но в итоге они не состоятся. По какой причине — этого в Good Story Media не уточнили: «У плохих новостей бывают разные причины. Мы не хотели бы сейчас вдаваться в подробности, пусть это останется… за кадром. Мы объективно расстроены, но обязательно справимся и пойдем дальше». При этом студия отметила, что собирается опубликовать в открытом доступе сценарии нереализованных сезонов «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Сладкой жизни».

Камбэк недели

Студия Dreamworks официально анонсировала дату релиза нового «Шрэка». Пятый мультфильм о ворчливом огре доберется до зарубежных кинотеатров 1 июля 2026 года. Подробностей о сюжете картины пока нет. Известно лишь, что к озвучке главных персонажей вернутся звезды предыдущих частей Майк Майерс, Кэмерон Диас и Эдди Мёрфи. Последний не так давно заявил, что сразу после релиза пятого «Шрэка» должны стартовать съемки спин-оффа об Осле.

Смотрите видеоэссе «Как „Шрэк“ навсегда изменил мультфильмы».

«Я не договорила!» недели

«Наполеон»

На сайте MPA (Motion Picture Association film rating system) появилась запись, сообщающая о том, что режиссерская версия «Наполеона» Ридли Скотта получила рейтинг R. Судя по всему, официальное объявление даты релиза фильма на Apple TV+ не за горами. Ранее Скотт сообщал, что хронометраж составит около четырех часов. Театральная версия (2 часа 38 минут) амбициозного эпоса о самом амбициозном военачальнике в Новой истории вышла в прокат в конце прошлого года и была прохладно встречена критиками и простыми зрителями.

Сиквел недели

«Дьявол носит Prada»

Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи ведут переговоры о съемках в продолжении «Дьявол носит Prada». Мэрил Стрип и Эмили Блант, по информации Deadline, также готовятся к возвращению во второй части. Сценаристом сиквела была назначена автор оригинальной картины Алин Брош МакКенна, а кресло постановщика может занять Дэвид Фрэнкел, работавший над первой частью. Новый фильм, по словам инсайдеров, будет посвящен краху печатных СМИ в наше время. Над продолжением на данный момент работает студия Disney. «Дьявол носит Prada» вышел в 2006 году и рассказывал о мечтающей стать журналисткой провинциалке, которая получает должность помощницы деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Тогда лента с бюджетом в 35 млн долларов смогла заработать в мировом прокате более 326 миллионов.

Смотрите видеоэссе: В главной роли — Энн Хэтэуэй.

Фестиваль недели

Агнешка Холланд

Организаторы 81-го Венецианского кинофестиваля представили жюри основного конкурса. В этом году обладателей «Золотого льва» выберут режиссеры Джеймс Грей, Эндрю Хэй, Агнешка Холланд, Клебер Мендонса Фильо, Абдеррахман Сиссако, Джузеппе Торнаторе, Юлия фон Хайнц, а также актриса Чжан Цзыи. Возглавит жюри актриса Изабель Юппер. Фильмом открытия грядущего смотра станет «Битлджус Битлджус» Тима Бёртона. Полную программу объявят 23 июля. Сам фестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Какой из анонсированных проектов ждете? Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

Автор: Никита Демченко

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images, Stefania D’Alessandro / WireImage