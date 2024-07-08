Что происходит в прокате: «Головоломка 2» во всех топах, богатыри не отстают

Нелегальные релизы вошли в топ российского проката, духовно-нравственных ценностей станет еще больше, а в компании Yellow, Black and White изменился состав владельцев. В то же время мультфильмы «Гадкий я 4» и «Головоломка 2» удерживают лидерство в кинотеатрах США. Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

«Головоломка 2»

Абсолютным лидером проката в уик-энд 4–7 июля стали голливудские новинки, которые показывают в рамках предсеансового обслуживания. Первую строчку чарта занял короткий метр «Минуточку», а на третьем месте расположился «Сколько весит облако?» — эти проекты совместно заработали в выходные 46,7 млн рублей. В настоящий момент россиянам доступны «Головоломка 2», «Тихое место: День первый» и «Плохие парни до конца», также в кинотеатрах можно встретить сеансы «Планеты обезьян», «Гарфилда» и других проектов.

«Минуточку»

Среди легальных релизов наибольшую кассу за уик-энд собрал анимационный фильм «Три богатыря. Ни дня без подвига». В третьи прокатные выходные картина пополнила свой счет на 28,8 млн рублей, ее общая касса приблизилась к отметке в 175 млн рублей.

Еще порядка 13,4 млн рублей заработал фильм ужасов «Синистер. Пожиратель душ». Ранее в уик-энде 27–30 июня проект стартовал с отметки в 15,9 млн рублей, что оказалось выше результата других хорроров кинопрокатной компании Global Film — «Омен. Непорочная» (12,6 млн рублей) и «Незнакомцы. Начало» (12 млн рублей). По итогам двух уик-эндов релиз собрал более 38,6 млн рублей.

Фэнтези «Самая большая луна» стартовало лишь с 12,7 млн рублей. С таким показателем релиз вряд ли доберется хотя бы до 50 млн рублей итоговых сборов. В десятку лидеров вошли также комедия «Бывший в помощь» (9,2 млн рублей) и триллер «Челюсти. Кровавый риф» (8,4 млн рублей).

Американский прокат в минувшие выходные вновь возглавил анимационный релиз. Прокат мультфильма «Гадкий я 4» начался 3 июля, и уже к концу уик-энда проект суммарно заработал 122,6 млн долларов, из которых на традиционную трехдневку пришлось 75 миллионов. Результат оказался лучше старта первого фильма, который в 2010 году собрал 56,3 млн долларов в трехдневный уик-энд, и третьей части, заработавшей 72,4 млн долларов. Новинка также обошла «Гадкого я» и «Гадкого я 3» по сборам в расширенные уик-энды в День независимости США. Однако показатели четвертой части оказались скромнее результата «Гадкого я 2» — как по итогам трехдневки (83,5 млн долларов), так и в длинные праздничные выходные (143 млн долларов). Для сравнения: в июне «Головоломка 2» заработала 154,2 млн долларов за три дня с начала проката.

«Гадкий я 4»

В целом «Головоломка 2» продолжает успешно шагать по планете. В мировом прокате релиз заработал уже более 1,2 млрд долларов, тем самым став первым фильмом-миллиардером в 2024 году. Из совокупного бокс-офиса на американский рынок приходится более 533 млн долларов.

Спин-офф «Тихого места» расположился по итогам уик-энда на третьей строчке с 21 млн долларов. Пока что релиз заработал в США более 94 млн долларов.

На четвертой строчке расположился слэшер «Максин ХХХ» с 6,7 млн долларов за три дня проката. Этот результат оказался лучше старта предыдущих частей хоррор-трилогии с Миа Гот в главной роли — «Пэрл» (3,1 млн долларов) и «Х» (4,2 млн долларов).

Вестерн «Горизонты: Часть 1» Кевина Костнера заработал во вторые прокатные выходные еще 5,4 млн долларов. Сборы первой части серии пока составляют 22,1 млн долларов. Драма Sound of Hope: The Story of Possum Trot за традиционную трехдневку собрала 3,2 млн долларов, а с учетом кассы в праздник 4 июля суммарный бокс-офис проекта достиг отметки в 6,8 млн долларов. В число лидеров также вошли индийский фэнтези-боевик «Калки, 2898 год нашей эры» (1,8 млн долларов) и картина «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса (0,86 млн долларов в 920 кинотеатрах).

Больше ценностей

«Сколько весит облако?»

Правительство утвердило план мероприятий, благодаря которым до 2026 года будет реализовываться госполитика по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Например, согласно этому документу, будет реализована поддержка сценариев картин, посвященных продвижению семейных ценностей, супружеской верности и многодетности. Всего план состоит из 14 разделов с 138 мероприятиями, которые состоятся в 2024–2026 годах. Также документом предусмотрена организация показов золотой коллекции фильмов и мультфильмов в школах и дошкольных организациях. План определило Министерство культуры РФ.

Смены в киноиндустрии

Алексей Троцюк вышел из числа совладельцев компании Yellow, Black and White (YBW), работавшей над фильмами «Чебурашка», «Вызов» и другими хитами кинопроката. Свою долю продюсер продал акционерам компании — Эдуарду Илояну, Виталию Шляппо и Денису Жалинскому. Стороны не раскрыли, как распределилась доля Троцюка между совладельцами. Также неизвестна сумма сделки. При этом Алексей Троцюк остается на позиции генерального продюсера и совладельца видеосервиса Start, который основатели YBW запустили в 2017 году, а также продолжит принимать участие в подготовке новых проектов онлайн-кинотеатра.

Автор: Вита Иванова