Что происходит в прокате: «Головоломка 2» во всех топах, богатыри не отстают

Топ-10 фильмов в американском прокате (на 5–7 июля)

1. «Гадкий я 4» — 75 млн долларов

2. «Головоломка 2» — 33,1 млн долларов

3. «Тихое место: День первый» — 21 млн долларов

4. «Максин ХХХ» — 6,7 млн долларов

5. «Плохие парни до конца» — 6,5 млн долларов

6. «Горизонты: Часть 1» — 5,4 млн долларов

7. Sound of Hope: The Story of Possum Trot — 3,2 млн долларов

8. «Калки, 2898 год нашей эры» — 1,8 млн долларов

9. «Байкеры» — 1,3 млн долларов

10. «Виды доброты» — 0,8 млн долларов