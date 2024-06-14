Новости недели: Еще один «Хеллбой», «Мессия Дюны», первые кадры «Гладиатора 2»

Еще одна неделя позади, а значит, пора подвести итоги. Собрали в дайджесте самые горячие новости прошедших семи дней. Среди них — отмена сериала по франшизе Horizon, новый сериал с Никитой Ефремовым и пополнение в касте «Утреннего шоу».

Трейлеры недели

«Хеллбой»

На YouTube-канале IGN вышел дебютный трейлер очередного перезапуска «Хеллбоя». Новый фильм с подзаголовком «Горбун» будет основан на комиксе о Скрюченном человеке; по сюжету принц ада отправляется в горы Аппалачи и сталкивается с ведьмами и слугой дьявола. Рогатого антигероя на этот раз сыграл Джек Кеси, снимавшийся в «Штамме». В актерский состав фильма также вошли Джефферсон Уайт, Леа Макнамара, Джозеф Марселл, Ханна Маргетсон и Мартин Бассиндэйл. Режиссером выступил Брайан Тейлор, который также был одним из постановщиков «Адреналина». Последний перезапуск «Хеллбоя» с Дэвидом Харбором выходил в 2019 году и с треском провалился в прокате. Новый фильм выйдет в российский прокат 19 сентября, его привезет компания «Карропрокат».

Смотрите «Хеллбоя» на Кинопоиске.

В сети появился первый трейлер «Эммануэль» — французской эротической драмы Одри Диван («Событие») с Ноэми Мерлан в главной роли. Фильм основан на одноименном романе Эммануэль Арсан. Изначально Эммануэль должна была сыграть Леа Сейду, однако режиссер Одри Диван выбрала на эту роль именно Мерлан («Портрет девушки в огне», «Куриоса»). Картина выйдет в том числе и в России. Премьера запланирована на 31 октября.

«Стоп! Снято!» недели

«Разочарованные»

Завершились съемки драмеди «Разочарованные». Это история о Вере, Надежде и Любови — трех непохожих друг на друга девушках, которых судьба сводит на одной вечеринке. Случайная встреча становится началом дружбы, которая заставит их посмотреть на свои жизни с новой стороны. Главные роли в проекте исполнили Эрика Булатая, Лиза Шакира и Софья Гершевич. Режиссером-постановщиком «Разочарованных» выступил кинокритик Денис Виленкин, а авторами идеи и сценария — Евгения Громова и Дарья Раньковская. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Okko в 2025 году.

Стартовали съемки фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым в главной роли. Сюжет картины посвящен жизни молодого столичного рекламщика Дани, страдающего синдромом отложенной жизни. Он не получает удовольствия от повседневных дел и тешит себя мечтами о выдуманном будущем, счастливом и беззаботном. Внезапно молодой человек впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два: или в ад, или в рай. Но Даня не теряет надежды найти другую дверь — обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню». Сценарий картины написал Александр Фомин («Молодой человек»), он же ее и поставит. Продюсерами выступают Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев и Ясмина Бен Аммар. Помимо Ефремова, в фильме снимаются Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарёв, Валентина Ляпина, Мила Ершова и Ангелина Пахомова.

Начались съемки исторической драмы «Карузо». Сюжет фильма основан на реальной истории мальчика, который вместе с собакой пытался добыть еду для семьи в блокадном Ленинграде. Режиссером фильма выступит дебютант Иван Харатьян, а генеральным продюсером — Рафаел Минасбекян. В касте — Светлана Иванова, Александр Балуев, Иван Колесников, Марк-Малик Мурашкин, Мария Абрамова, Константин Адаев, Сергей Мигицко. Ожидается, что в прокат «Карузо» выйдет 9 мая 2025 года.

Телеканал СТС приступил к работе над продолжением «Мама будет против» — комедии с «Уральскими пельменями» в главных ролях. По сюжету Николай Батонов (Роман Постовалов) поселился у Натальи (Ксения Корнева), что раздражает ее маму Тамару Игоревну (Дмитрий Брекоткин). Безработный парень хочет задобрить пенсионерку и доказать, что способен на многое, поэтому с помощью будущего тестя Сергея Геннадьевича (Сергей Ершов) и друга Дани (Михаил Тарабукин) открывает пирожковую. Проблем добавляет приезд его мамы Марины (Эвелина Бледанс), мечтающей помириться с сыном. Встретив достойную соперницу, возмущенная Тамара Игоревна приступает к операции по выселению Батоновых из квартиры дочери. Режиссером проекта вновь выступает Артур Румынский, а продюсерами — Сергей Ершов, Максим Рыбаков и Владимир Неклюдов.

Кастинг недели

Джереми Айронс

Джереми Айронс присоединился к касту сериала «Утреннее шоу». В четвертом сезоне он исполнит роль отца героини Дженнифер Энистон. Также в новых эпизодах появится Марион Котийяр. «Утреннее шоу» начало выходить в 2019 году и стало флагманским проектом сервиса Apple TV+. Проект представляет собой производственную драму о журналистах, которая сочетает в себе изгибы «мыльного» сюжета и социально-политическую сатиру. Последний на данный момент сезон вышел осенью прошлого года.

Сын Супермена из классической серии фильмов Кристофера Рива, Уилл Рив, появится в «Супермене» Джеймса Ганна. По данным Variety, у него будет специальное камео. «Супермен: Наследие» положит начало новой киновселенной DC, развитием которой занимаются продюсер Питер Сафран и Джеймс Ганн. Сценаристом и режиссером фильма выступит сам Ганн. По его словам, «Наследие» расскажет о молодости Супермена и его стремлении найти баланс между своими криптонскими корнями и человечностью, которую в нем воспитали приемные родители. Роль Человека из стали перешла к Дэвиду Коренсвету, а Лоис Лейн — к Рэйчел Броснахэн. Премьера блокбастера состоится 11 июля 2025 года.

Вильнёв недели

Ожидается, что фильмом Дени Вильнёва, который выйдет в декабре 2026 года, станет все-таки «Мессия Дюны». Об этом сообщили источники изданий THR и Deadline. Режиссер не планировал снимать третью часть сразу вслед за второй, но не исключено, что после успеха второй части он передумал, рассказали инсайдеры. На это рассчитывают и студии Warner Bros. и Legendary, удовлетворенные 700 миллионами в прокате. Книга «Мессия Дюны», которая должна лечь в основу третьего фильма, рассказывает о событиях, произошедших спустя 12 лет после восхождения Пола Атрейдеса на престол. Против нового императора зреет заговор, к которому присоединяются сестричество Бене Гессерит, генные инженеры Тлейлаксу, Космическая гильдия и даже ставшая императрицей Ирулан. Чтобы убить Пола, они создают гхолу (так в «Дюне» называют клонов) его наставника и друга Дункана Айдахо, погибшего в первой части.

Краши недели

Пол Мескал в фильме «Гладиатор 2»

В сети появились первые кадры из второго «Гладиатора» Ридли Скотта. На них можно увидеть Пола Мескала в роли повзрослевшего Луция и Педро Паскаля в роли римского военачальника, которого разжаловали и продали в гладиаторы за неподчинение приказу. Также создатели показали кадры с Конни Нильсен (актриса вернулась к роли Луциллы — матери Луция и сестры Коммода, сыгранного Хоакином Фениксом в первом «Гладиаторе»), Фредом Хекинджером (ему досталась роль императора Геты), Джозефом Куинном (император Каракалла) и Дензелом Вашингтоном (торговец оружием Макрин). Подробностей сюжета фильма пока немного, однако на днях журналисты Vanity Fair поделились новыми деталями. Луций — главный герой фильма и потомок императора Марка Аврелия — вырос в североафриканской стране Нумидии, куда его отправила мать Луцилла, чтобы уберечь от политических интриг. Возмужав, он вел спокойную жизнь с женой и ребенком, до тех пор пока в Нумидию не вторглись римляне. Именно с атаки их флота начинается фильм. В зарубежный прокат новый «Гладиатор» выйдет 22 ноября.

«Галя, у нас отмена!» недели

Netflix отменил сериал по видеоигре Horizon Zero Dawn, сообщило издание Rolling Stone. Его шоураннером выступал Стив Блэкман («Академия „Амбрелла“»). На днях Блэкмана обвинили в токсичном поведении, сексизме и мстительности своим коллегам. Сериальную экранизацию Horizon Zero Dawn анонсировали в 2022 году. Журналист Джефф Грабб говорил, что шоу планировали сделать приквелом игры об Элой — воительнице, которая пытается спасти мир от злых роботов и коварных богачей.

Экранизация недели

«Иви» экранизирует «Последний день лета» журналиста и писателя Андрея Подшибякина. Проект расскажет историю группы ростовских школьников, живущих обычной жизнью подростков 1990-х. Во время экскурсии по руинам древнего города герои случайно пробуждают сущность, которая тысячи лет таилась в недрах земли. Безымянный демон вселяется в каждого из мальчиков. Стриминговый сервис работает над проектом вместе с кинокомпанией Mosaic Films. Сценарий экранизации пишет Павел Тетерский («Хороший человек»), а продюсерами выступают Максим Дашкин, Павел Буриан, Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева. Роман Подшибякина вышел в 2023 году и сразу стал бестселлером. Сейчас автор работает над продолжением книги.

Автор: Никита Демченко

Фото: John Lamparski / Getty Images