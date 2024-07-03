«Отряд самоубийц из другого мира»: Харли Квинн и Миротворец против гоблинов и троллей

27 июня на американских стриминговых сервисах (а чуть позже — и на японских телеканалах) стартовал сериал «Отряд самоубийц из другого мира» — японское аниме про персонажей американских супергеройских комиксов, энергичное переплетение западной и восточной культур: хорошо знакомые зрителям во всем мире плохиши с бомбами в шее попадают в стереотипную фэнтези-вселенную и моментально устраивают там беспорядок. Рассказываем о том, как устроен этот гибрид, задумка которого оказалась интереснее исполнения.

О чем это

Руководительница правительственной организации АРГУС Аманда Уоллер, помимо своей прямой обязанности — мониторинга сверхлюдей, супергероев и суперзлодеев, — занимается сайд-проектом и пытается открыть портал в иной мир. Ее интересуют природные ресурсы, которые можно выкачать из другого измерения. Проблема в том, что оно не просто плотно заселено, но и находится в разгаре затяжной войны между двумя сильными армиями. Чтобы упростить процесс, Уоллер посылает в другой мир личный отряд суперзлодеев, у каждого из которых в шею имплантировано взрывное устройство. Каждые 72 часа оперативники должны оказываться в зоне приема сигнала от Уоллер, иначе бомбы сдетонируют. За успешное выполнение боевого задания выжившие получат сокращение тюремных сроков.

В команду входят грабительница и психопатка Харли Квинн, выдающийся снайпер Дэдшот, произвольно меняющий свой облик Глиноликий, неуравновешенный суперсолдат Миротворец и чудовищный Король Акул. По законам жанра их вертолет терпит крушение по ту сторону портала и отряд остается без связи с командованием, а вот таймеры на бомбах продолжают работать. В похожем на сказку мире, где нет техники, зато есть магия и королевские рыцари неустанно бьются с орками, оборотнями и троллями, Харли и компания должны найти способ связаться с Уоллер, пока время не истекло.

Кто это сделал

«Отряд самоубийц из другого мира» — часть большой кампании Warner, нацеленной на то, чтобы сделать персонажей DC привлекательнее и узнаваемее среди более молодой публики. На американском рынке комиксов в последние годы наблюдается стагнация супергероики, поэтому DC и Warner ради обновления аудитории переиздают свои лучшие сюжеты в доступном и компактном формате, запускают вебтун про семью Бэтмена и молодежный мультсериал про Супермена с акцентом на романтику и аниме-стилистику. Но в случае с «Отрядом» они пошли дальше: чтобы достучаться до многочисленной армии поклонников аниме, которым супергеройские вселенные совсем неинтересны, взяли себе в партнеры команду мечты из мира японской анимации.

Сериал создала студия Wit, у которой за плечами работа над такими хитами, как «Атака титанов», «Семья шпиона», «Сага о Винланде». Одним из сценаристов значится Таппэи Нагацуки, автор известной книжной серии «Re: Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире». Режиссер Эри Осада до этого работал над «Магической битвой». Музыку для опенинга написал Томоясу Хотэй, памятный многим по ключевой теме из «Убить Билла», а в эндинге звучит песня популярного V-тубера Мори Каллиопы.

Все эти усилия нужны для того, чтобы органично «поженить» американских антигероев с исконно японским жанром исекай, настолько востребованным в последние несколько лет, что это слово вынесли в оригинальное название сериала — Suicide Squad Isekai. «Исекай» переводится с японского как «другой мир», и этим термином обозначаются произведения про попаданцев — простых и заурядных людей, нечаянно переместившихся (часто после нелепой гибели) в иную вселенную, где они становятся великими героями и освободителями. В подавляющем большинстве случаев исекай предполагает транспортацию протагониста в мир, напоминающий сеттинг ролевой видеоигры в жанре фэнтези.

Изначально исекай в Японии начал распространяться в нулевые в сегменте любительской прозы и затем шагнул в другие медиа, в аниме и мангу. В итоге феномен разросся до таких масштабов, что в 2017 году крупное японское издательство Kadokawa даже наложило запрет на рукописи в жанре исекай в своем литературном конкурсе. Последние пару лет на японском ТВ выходит под сорок разных исекаев ежегодно. На этой стадии жанр уже стал активным объектом насмешек и пародий, в том числе и самопародий, к коим относится и «Отряд самоубийц».

Как это выглядит

Одной из причин популярности исекая является то, что авторам очень просто объяснять тонкости устройства выдуманных миров — достаточно ввести в повествование протагониста, который не знаком с историей, географией и обычаями этой вселенной, и терпеливо устами других персонажей объяснять ему (а заодно и аудитории), что, как и почему. В «Отряде» есть еще один уровень: здесь присутствует персонаж, который в курсе, что стал героем исекая, и охотно рассказывает товарищам по команде, какие в этом жанре каноны. Им стал Глиноликий — традиционно жутковатая бесформенная масса живой глины из комиксов про Бэтмена, в аниме принявшая облик рокового красавца (почему-то одетого под Майкла Джексона). Устами Глиноликого шоураннеры высмеивают штампы жанра и заодно помогают неопытным зрителям понять, в какую сторону вообще может двигаться повествование. Впрочем, выслушивая соратника, остальные участники отряда не очень серьезно относятся к ситуации — их интересует только отключение бомб. Поэтому герои моментально создают вокруг себя хаос, походя разрушают целые замки и быстро настраивают против себя обе местные враждующие фракции.

Странным образом в «Отряде самоубийц» прослеживается ДНК комедийного сериала «Бэтмен» 1960-х: порой на экране возникает тот же китч и та же возмутительно яркая поп-арт-эстетика. Тон задается стильным опенингом и эндингом и порой подчеркивается во время боевых сцен, вполне себе ярко поставленных. Но, если судить по первым трем опубликованным одновременно эпизодам, назвать сериал визуальным пиршеством не получится.

Не идет (по крайней мере, пока) речи о пиршестве и духовном. «Отряд» долго разгоняется, рассчитывая на терпеливого зрителя. К примеру, первый эпизод начинается с длинной сцены погони за Харли и Джокером, не имеющей прямого отношения к основному сюжету. В этом фрагменте вроде бы выложены все козыри: и китч (Джокер едет на автомобиле-рояле), и яркие драки. Но, по сути, это нечто, что зритель уже видел на экране и в комиксах много раз в разных версиях, а уникальное путешествие Харли в мир меча и магии из-за этого откладывается.

Только к третьему эпизоду становится в общих чертах ясна истинная интрига сериала: шоураннеры вдохновились фильмом Джеймса Ганна и позаимствовали его идею о двух разных Отрядах самоубийц, посланных Уоллер на одно и то же задание (не думайте, что это спойлер, ведь по славной традиции аниме сдает многие секреты в опенинге). Оказывается, что в другом мире, помимо команды Харли, есть еще бригада комиксных суперзлодеев, которая давно там ассимилировалась и решила усилить одну из сторон конфликта.

В аниме задействованы злодеи, известные по обеим киноверсиям «Отряда»; исключение составил как раз Глиноликий, но и он не темная лошадка для тех, кто смотрел мультсериал «Харли Квинн». И это печально. Изначальный замысел комикса про Отряд был в том, что в него входят откровенно второсортные и третьесортные злодеи. Каждый из них может погибнуть в любой момент и легко заменяем Амандой, так что читатель понимает: никто не в безопасности. «Отряд самоубийц» был брендом, идеей, а не союзом конкретных действующих лиц. Сейчас же, когда в составе либо устоявшиеся звезды вроде Харли Квинн, либо персонажи, которых DC усердно раскручивает и явно не даст в обиду, ставки не так высоки. Представителей же восточной стороны фандома вряд ли зацепит самоироничная подача сериала. Если вынести ее за скобки, останется и впрямь достаточно шаблонный исекай. Подзабытый проект «Бэтмен-ниндзя» 2018 года с его яркими дизайнами персонажей на этом фоне выглядит смелым экспериментом. В общем, вышло так, что «Отряд», призванный подружить два поп-культурных мира, объединяет их лишь вызванным недоумением.

Что пишут критики

Против сериала работает и то, что основные англоязычные медиа пока медлят с рецензиями. Из больших изданий свой отзыв опубликовал портал IGN, поставив первым трем эпизодам 7 баллов из 10, покритиковав шоу за топтание на месте, но похвалив анимацию. ScreenRant отмечает, что взаимодействие членов Отряда друг с другом в сериале интереснее, чем мир, в котором они помогают, но поддерживает тезис о том, что аниме долго запрягает. Похожим образом высказывается издание Gazettely: классная анимация, интересно смотреть на знакомых персонажей в новом антураже, но сюжет буксует. Inverse отмечает, что, хотя формула «исекай про Отряд самоубийц» звучит как гибрид двух крайне набивших оскомину явлений, сериал не только смотрибелен, но и получился веселым.

Вердикт

В шоу заявлено десять эпизодов, и по первым трем не до конца понятно, для кого же сделан «Отряд самоубийц из другого мира». У любителей исекая нет недостатка в контенте; фанаты DC, пережидая паузу перед новым перезапуском своей киновселенной, конечно, могут скоротать несколько вечеров за аниме, но оно недостаточно продает западной аудитории всю привлекательность жанра. Далеко не у каждого современного зрителя есть полтора часа на то, чтобы дать истории разогнаться. Очевидно, что у сериала еще есть козыри и твисты, припасенные на будущее, но стоило их заявить пораньше.

В целом аниме-адаптация американского супергеройского мифа — задумка интересная и благородная, но большинство попыток это сделать оказываются проходными и вспоминаются спустя годы как любопытный факт, а не как крутая история. Может быть, пора уже сделать шаг в другую сторону и запустить американский комиксный ремейк «Наруто» или «Человека-бензопилы»?

Автор: Иван Чернявский