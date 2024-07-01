Дайджест мировой индустрии: «стримфляция», Paramount в кризисе, тематические парки Netflix

У голливудских компаний выдался насыщенный июнь. Paramount так и не продалась новым владельцам, Disney и Netflix ходят по судам, а «стримфляция» набирает обороты. Об этом и других индустриальных новостях — в обзоре Кинопоиска.

Paramount не продалась

Главная новость июня — срыв сделки по продаже National Amusements, которой принадлежат Paramount Global, студия Paramount Pictures, стриминги Paramount+ и Pluto TV, телевизионные каналы CBS, Nickelodeon и MTV и ряд других активов. Последние месяцы компанию активно пытался купить консорциум во главе со студией Skydance и инвестиционной фирмой RedBird Capital. Владелица National Amusements Шари Рэдстоун все это время выторговывала для себя наиболее выгодные условия сделки и, кажется, добилась своего: в апреле было сделано финальное предложение. Однако в последний момент Рэдстоун внезапно передумала и резко вышла из переговоров. Причины решения не разглашаются.

Для Paramount смена владельца была бы полезна. Компания находится в незавидном положении: ее долги составляют 15 миллиардов, стриминг Paramount+ остается убыточным, телевизионный бизнес находится на спаде, а кредитный рейтинг в марте был понижен до мусорного. В довершение в апреле Рэдстоун выставила за дверь генерального директора Paramount Global Боба Бакиша, возражавшего против сделки с консорциумом. Бакиш покинет компанию 31 октября, а до этого будет выступать советником трио генеральных директоров, назначенных ему на смену.

Новыми руководителями стали глава Paramount Pictures Брайан Роббинс, глава Paramount Entertainment Studios Крис Маккарти и глава CBS Джордж Чикс. Троица генеральных уже успела провозгласить курс на выход из кризиса, предусмотрев следующие шаги:

Агрессивное снижение расходов на 500 млн долларов, в том числе за счет сокращения рабочих мест.

Изменение стриминговой стратегии в пользу поиска партнеров для совместного продакшена и более активного лицензирования собственного контента.

Продажа непрофильных активов, включая локальные телевизионные станции и убыточные иностранные предприятия, которыми активно занимался Бакиш.

В рамках программы по снижению издержек компания почистила сайты нескольких телевизионных каналов, среди которых — Comedy Central, CMT, Paramount Network, TV Land, а также MTVnews.com. Их ресурсы открываются, но выполняется переадресация на Paramount+. Сам стриминг объявил о повышении стоимости подписки с 20 августа: обычный тариф подорожает сразу на 2 доллара в месяц (до 7,99 доллара), а тариф Paramount+ с Showtime теперь обойдется в 12,99 доллара (было 11,99 доллара).

Аналитики рынка считают, что Paramount Global не отделаться продажей части активов. Эксперты предвещают, что сделка с другим возможным покупателем (среди претендентов чаще всего мелькает Warner Bros. Discovery) — вопрос ближайших двух лет.

«Стримфляция» продолжается

Повышение тарифов Paramount+ укладывается в общую тенденцию повышения цен другими платформами. В июне Max на доллар повысил стоимость тарифа без рекламы (было 15,99 доллара, стало 16,99). Это изменение совпало с премьерой второго сезона «Дома Дракона». В июле поднимет цены Peacock: c 18-го месячная стоимость тарифов Peacock Premium и Peacock Premium Plus вырастет на 2 доллара — до 7,99 и 13,99 соответственно. Это изменение цен случится за неделю до начала Олимпийских игр в Париже, права на трансляцию которых в США принадлежат как раз Peacock.

Эксперты называют постоянное повышение цен «стримфляцией» и отмечают ее ускорение. Если раньше между ростом тарифов проходило около двух лет, то теперь стриминги поднимают стоимость подписки каждый год, а то и чаще. При этом зачастую руководители компаний в качестве причины для повышения цен называют увеличившуюся ценность сервиса для пользователя. Например, на Netflix появились игры NFL, а подписчики Peacock получат доступ к просмотру Олимпийских игр.

Стриминги меняют цены и для того, чтобы мотивировать пользователей активнее переходить на более выгодные для платформ тарифы с рекламой — стоимость этих опций пока остается прежней. Вторым инструментом получения прибыли для компаний станут бандлы, чьи преимущества для юзеров очевидны — возможность сэкономить на подписке на несколько сервисов сразу. Но и медиакомпании не остаются в накладе, потому что сгруппированные подписки помогают бороться с отписками. Во-первых, они зачастую идут с фиксированным сроком контракта, во-вторых, большее число сервисов дает большую возможность подобрать шоу для каждого члена семьи. «Мы обнаружили, что, когда ты объединяешь свой сервис с другим контентом, который любят в твоей семье, они начинают пользоваться такой подпиской чаще, уменьшая вероятность отписки», — заявил в мае руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

Disney и Десантис пошли на мировую

Закончился конфликт между Disney и губернатором Флориды Роном Десантисом, начавшийся с того, что компания публично выступила против принятого в штате закона «Не говори „гей“». Десантис в ответ сделал Disney объектом своей постоянной критики и отменил действовавшее несколько десятилетий соглашение о специальном налоговом округе на территории Walt Disney Resort: если раньше округ фактически контролировала Disney, то теперь за ним будет наблюдать специальный контрольный совет, назначаемый лично губернатором.

Disney попыталась обжаловать решение губернатора в суде, ссылаясь на Первую поправку к Конституции США и обвиняя Десантиса в нарушении свободы слова. Суд принял сторону Десантиса. Юристы Disney подали было апелляцию, но в итоге отозвали ее. Стороны явно пришли к соглашению: Десантис ввел в состав контрольного совета лояльного к Disney бизнесмена и отказался от своих обещаний по сдерживанию расширения курорта, а Disney обязалась вложить в расширение Walt Disney Resort 17 млрд долларов в ближайшие 20 лет. Как минимум половина этой суммы должна пойти местному бизнесу.

Расширение Walt Disney Resort добавит курорту новый тематический и несколько меньших парков, увеличит количество отелей, ресторанов и магазинов и создаст 13 000 новых рабочих мест. Кроме того, компания выделит штату 40 гектаров земли под улучшение инфраструктуры.

Суд принял иск Джины Карано

А вот другая тяжба с участием Disney продолжается. В июне суд отказался прислушаться к аргументам адвокатов компании и согласился принять к рассмотрению иск Джины Карано. Актриса обвиняет корпорацию в несправедливом увольнении со съемок «Мандалорца» в 2021 году.

«Мандалорец»

Адвокаты Disney пытались добиться отзыва иска, вновь ссылаясь на Первую поправку и свободу слова. По их словам, право на свободу слова должно защищать компанию от высказываний, противоречащих ее ценностям. По мнению адвокатов, Disney вправе разрывать отношения с теми актерами, которые выражают мнение, способное повредить репутации корпорации или успеху того шоу, где снимаются нарушители. А компания может сотрудничать только с исполнителями, разделяющими ее взгляды, пусть даже такая практика противоречит антидискриминационным законам штата Калифорния.

Судья осталась глуха к доводам юристов Disney, и иск Джины Карано будет рассмотрен.

Олененок против Netflix

Со своей порцией судебных исков столкнулся и Netflix. Одним из главных хитов стриминга последних месяцев стал сериал «Олененок», основанный на реальных событиях и повествующий о комике-неудачнике, который подвергся преследованию судимой сталкершей по имени Марта. За несколько лет женщина отправила герою 41 000 электронных писем, 744 сообщения в социальных сетях, 106 страниц обычных писем, наговорила голосовых сообщений на 350 часов и попыталась изнасиловать.

«Олененок»

Шотландский комик Ричард Гэдд создал «Олененка» на основе своего личного опыта, но изменил имена главных героев. Зрителям, тем не менее, удалось вычислить реальную личность сталкерши — ей оказалась Фиона Харви. Она дала интервью скандальному британскому ведущему Пирсу Моргану, а затем подала на Netflix в суд за клевету. По словам Харви, стриминг не потрудился проверить факты и обстоятельства настоящих отношений между ней и Гэддом. Она якобы никогда не преследовала комика, не пыталась его изнасиловать и никогда не сидела в тюрьме. Свой моральный ущерб Харви оценила в 120 млн долларов. Эксперты, впрочем, считают, что шансов выиграть у нее мало: изменив имена персонажей, Гэдд фактически дал себе право корректировать их образы и факты.

Демонизированная жертва против Netflix

А вот с мини-сериалом «Когда они нас увидят», также основанным на реальных событиях, Netflix повезло меньше. Проект опирается на нашумевшее дело так называемой пятерки из Центрального парка. В 1989 году в глухом углу парка была изнасилована и зверски избита белая бегунья. От полученных травм несчастная впала в кому, врачи критически оценивали ее шансы на выживание, но девушка смогла выкарабкаться, хоть так до конца и не восстановилась. В ту ночь в парке хулиганила толпа темнокожих подростков из Гарлема, и Линда Фарштейн, глава отдела по расследованию преступлений на сексуальной почве, была уверена: изнасилование совершил кто-то из них.

Полиция арестовала и предъявила обвинение пятерым парням. Несмотря на то, что расследование было проведено с явными нарушениями, а признательные показания выбиты силой, суд признал всех пятерых виновными. Четырнадцати- и шестнадцатилетние подростки получили по 6 — 10 лет тюрьмы. А через 13 лет, когда все они уже вышли на свободу, в преступлении признался отбывающий пожизненное наказание серийный насильник. Сравнив образцы его ДНК с найденными на месте преступления, следователи пришли к выводу, что он говорит правду. Несправедливо осужденные подали на город в суд и получили 41 млн долларов компенсации.

В 2019 году режиссер Ава Дюверней сняла для Netflix мини-сериал «Когда они нас увидят», в котором превратила Фарштейн в главную злодейку. По мнению Дюверней, пострадавшая бегунья добилась обвинения подростков из-за расовых предрассудков. Фарштейн к тому моменту уже успела выйти на пенсию и сделать неплохую карьеру в качестве автора детективов. После премьеры сериала разразился скандал: от Фарштейн отказались издатель и литературный агент, ей пришлось покинуть место в правлении нескольких благотворительных организаций. Разумеется, она подала в суд за клевету.

«Когда они нас увидят»

В отличие от Ричарда Гэдда, Дюверней не стала менять никаких имен, так что у Фарштейн было больше оснований рассчитывать на вердикт в свою пользу. В конечном итоге стороны пришли к досудебному соглашению, причем очень странному: Netflix пожертвовал миллион долларов в благотворительный фонд и обязался переместить уведомление «Реальные события на экране драматизированы» с финальных титров на вступительные. Сама Фарштейн не получила ничего, но ее дело, как и случай с Фионой Харви, создает важный прецедент. Опирающиеся на реальные истории шоу все чаще становятся хитами, и у их создателей наверняка не раз появляется искушение слегка подтасовать факты или сгустить краски для пущего драматизма. Однако вероятность иска от заинтересованных лиц может существенно ограничить рамки дозволенного для подобных проектов.

Netflix продолжает экспансию офлайн

В следующем году в Кинг-оф-Праша (небольшой городок в Пенсильвании) и в Далласе должны открыться два Netflix House — огромные развлекательные пространства, где посетители смогут поучаствовать в иммерсивных программах, основанных на таких сериалах, как «Бриджертоны», «Очень странные дела» и «Игра в кальмарах», закупиться мерчем по мотивам любимых шоу и посетить рестораны с уникальным меню, опять-таки разработанным по следам популярных франшиз стриминга.

Американская корпорация продолжает экспансию офлайн. Компания планирует и дальше расширять сеть временных ресторанов Netflix Bites — эти заведения открываются на несколько дней, а меню в них разработано поварами, появлявшимися в различных шоу платформы. В июне в торговой сети Walmart вышла линейка попкорна Netflix: Now Popping, разработанная совместно с компанией Popcorn Indiana. Один пакет обойдется покупателям в 4,5 доллара.

Showmax отчитался об убытках

Стриминг Showmax, главный конкурент Netflix к югу от Сахары, отчитался о закончившемся в марте фискальном годе. По его итогам выручка платформы составила 54 млн долларов, а убыток вырос с 65 до 140 миллионов. Инвесторов, впрочем, такие цифры успокоили, ведь, по предварительным прогнозам, потери сервиса должны были быть значительно больше.

70% акций Showmax принадлежит южноафриканскому телевизионному гиганту MultiChoice, оставшиеся 30% — NBCUniversal. В феврале этого года сервис, по сути, перезапустился на всех 44 рынках, переехав на движок Peacock. Владельцы вложили в дальнейшее развитие платформы еще 76 млн долларов — этим и обусловлены рекордные убытки. Но рынок воспринял совершенствование Showmax положительно, и уже в марте стриминг показал рекордный прирост новых подписчиков.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Kent Phillips / Walt Disney World Resort via Getty Images, Alexi Rosenfeld / Getty Images, Brian van der Brug / Los Angeles Times via Getty Images