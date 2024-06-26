Новости недели: «Носферату» Роберта Эггерса, «Шрэк 5» и новый сериал про 90-е от Start и Wink

Кинопоиск продолжает подводить итоги недели в формате еженедельного дайджеста. Сегодня на повестке — сериал по «Гарри Поттеру», новый фильм Роберта Земекиса и слухи про сиквел «Малыша на драйве».

Трейлеры недели

«Носферату»

Роберт Эггерс («Варяг», «Маяк») представил трейлер своего нового фильма «Носферату». Это готический хоррор-ремейк одноименного фильма 1922 года (который, в свою очередь, был неавторизованной экранизацией «Дракулы» Брэма Стокера). Главные роли в картине исполнили Билл Скарсгард (граф Орлок), Лили-Роуз Депп и Николас Холт (чета Хаттер), а также Уиллем Дефо, Эмма Коррин и Аарон Тейлор-Джонсон. «Носферату» выйдет в зарубежный прокат 25 декабря.

Вышел трейлер фильма «Здесь» — нового проекта Роберта Земекиса. На съемках режиссер в очередной раз объединился с Томом Хэнксом. В центре сюжета — жизнь американца Ричарда (Хэнкс), начиная с его молодости и до глубокой старости. Робин Райт сыграла Маргарет, девушку Ричарда, а затем и его жену. Камера в фильме все время остается на одном месте, показывая события, происходящие в одном доме (и на месте, где он построен, до его возведения) в течение столетия. Для этого Райт и Хэнкса омолаживали как с помощью грима, так и с использованием компьютерной графики. В зарубежный прокат «Здесь» выйдет 15 ноября.

«Здесь»

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В сети появился трейлер фильма «Красный» — экшен-комедии с Крисом Эвансом и Дуэйном Джонсоном в главных ролях. Они сыграли сотрудников спецподразделения, которым предстоит спасти похищенного Санта-Клауса (Дж. К. Симмонс). Препятствовать им будут гигантские чудовища и даже злобные снеговики. Режиссер картины — Джейк Кэздан, снявший две части «Джуманджи» с тем же Джонсоном. «Красный» выйдет 15 ноября. В случае успеха Amazon продолжит развивать новую франшизу, посвященную разным праздникам.

Студия А24 показала трейлер «Еретика» — хоррора с Хью Грантом в главной роли. Сюжет построен вокруг двух религиозных девушек, которые ходят по домам, рассказывая людям о своей вере. Так они случайно попадают в дом безумца, тот насильно их запирает и заставляет участвовать в своей опасной игре. В российский прокат фильм выйдет одновременно со всем миром, 14 ноября. Его выпустит компания «Вольга».

«Стоп! Снято!» недели

«Дети перемен»

Создатели «Черной весны» и «Фишера» Сергей Тарамаев и Любовь Львова прямо сейчас снимают новый проект — криминальную драму «Дети перемен» для онлайн-кинотеатров Wink и Start. В центре повествования — трое братьев от разных отцов. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. События сериала разворачиваются в середине 1990-х годов. В проекте задействованы Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелёв, Сергей Гилёв, Андрей Максимов, Артём Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Артём Быстров и другие. За производство отвечает Start при поддержке «НМГ Студии».

Съемки «Шрэка 5» уже идут. Об этом рассказал Эдди Мерфи, который вернулся к озвучиванию Осла. По словам актера, производство нового «Шрэка» идет несколько месяцев, и реплики для первого акта уже озвучены. Мерфи предположил, что пятую часть «Шрэка» выпустят в 2025 году, а сразу после, по его словам, должны стартовать съемки спин-оффа об Осле.

Смотрите видеоэссе «Как „Шрэк“ навсегда изменил мультфильмы».

Стартовали съемки сиквела «Чумовой пятницы». В продолжении повзрослевшая Анна сама станет матерью, вдобавок скоро у нее должна появиться падчерица. Но в это время в ее семье неожиданно вновь происходит обмен телами. Режиссером фильма выступает Ниша Ганатра, снявшая отдельные эпизоды «Добро пожаловать в Чиппендейлс» и «Бруклина 9-9». К своим ролям вернутся Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис. «Чумовая пятница 2» выйдет в зарубежный прокат в 2025 году.

Начались съемки комедийного сериала «Три сестры» с Ларисой Гузеевой, Павлом Деревянко и Юлией Александровой. Сюжет, посвященный выбору между личным счастьем и обязательствами перед близкими, будет разворачиваться в современности. Главные героини — сестры Ира, Оля и Маша — мечтают переехать в Москву из Нижнего Новгорода, полагаясь на помощь своей состоятельной матери Татьяны. Однако она больше не планирует содержать дочерей и мечтает наладить личную жизнь. Режиссером сериала выступит Маруся Трубникова, а креативным продюсером — Александр Цыпкин и Аглая Смирнова («Актрисы», «Кеша должен умереть»). В касте, помимо Деревянко, Гузеевой и Александровой, числятся Маруся Климова, Полина Гухман, Алиса Юнусова и другие. «Три сестры» выйдут на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Kion.

Кастинг недели

Наташа Макэлхоун

Папу и маму Шерлока Холмса в сериале Гая Ричи «Молодой Шерлок» сыграют Джозеф Файнс («Влюбленный Шекспир») и Наташа Макэлхоун, известная по «Блудливой Калифорнии». Роль самого детектива исполнит, как объявили ранее, Хиро Файнс Тиффин (Джозеф Файнс — его дядя). Сериал, основанный на книгах Энди Лейна, расскажет о расследовании, которое 19-летний Шерлок начал в Оксфорде. «Молодого Шерлока» профинансирует Amazon, он выйдет на сервисе Prime Video, однако дата релиза пока неизвестна. Сейчас Ричи занимается разработкой еще нескольких проектов, в числе которых боевик «В серой зоне» и лента «Жена и собака», посвященная британской аристократии.

В продолжении сериала «Андор», по данным The Playlist, появится Орсон Кренник, к роли которого вернется Бен Мендельсон. Ранее этого персонажа можно было видеть в фильме «Звездные войны: Изгой-один». Согласно лору вселенной, Кренник курировал передовые оружейные исследования Империи и следил за созданием первой «Звезды смерти». Второй сезон самого мрачного сериала во вселенной «Звездных войн» продолжит историю шпиона-повстанца Кассиана Андора (Диего Луна). Новые эпизоды будут посвящены четырем годам его жизни между первым сезоном и «Изгоем-один». Второй сезон должен выйти в 2025 году на Disney+.

«Официально по слухам» недели

Эдгар Райт

Британский режиссер Эдгар Райт готовит сиквел «Малыша на драйве». Слухом поделился портал World of Reel со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана. Подробностей о сюжете пока нет. Известно лишь, что в продолжении больше времени уделят головорезу Гриффу, которого сыграл Джона Бернтал. По имеющейся информации, Райт может приступить к съемкам второго «Малыша на драйве», как только закончит с производством своего следующего проекта — новой экранизации «Бегущего человека» Стивена Кинга, в которой сыграет Глен Пауэлл («Я не киллер»).

Гарри Поттер недели

В Warner Bros. Discovery определились с ключевыми творческими единицами грядущего перезапуска «Гарри Поттера» для канала HBO и онлайн-кинотеатра Max. Шоураннером сериала будет Франческа Гардинер, а режиссером нескольких эпизодов — Марк Майлод. Прежде они работали над «Наследниками». Гардинер также была сценаристкой «Темных начал», а Майлод снял триллер «Меню» и ряд серий «Игры престолов». Max обещает, что каждый сезон станет точной адаптацией соответствующего романа из серии: «Истории из каждой книги Роулинг превратятся в сериал, снятый с тем же мастерством, любовью и заботой, которыми славится франшиза». По словам главы Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, релиз первого сезона сериала предварительно запланирован на 2026 год.

Успех недели

«Снег в моем дворе»

Бакур Бакурадзе получил золотой кубок Шанхайского международного кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу в фильме «Снег в моем дворе». Это трогательная история дружбы двух мужчин, живущих в Москве и Тбилиси. Они не виделись 13 лет и нашли друг друга в соцсетях. Главные роли в картине исполнили Леван Гоголадзе и сам Бакурадзе. Картина была снята в России и Грузии при поддержке Министерства культуры РФ и фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм». Главную награду 26-го конкурсного смотра вручили Данияру Саламату, снявшему картину «Развод».

Какой из анонсированных проектов ждете? Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

Автор: Никита Демченко

Фото: Rich Fury / Getty Images for SXSW, Han Myung-Gu / WireImage