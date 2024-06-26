Новости недели: «Носферату» Роберта Эггерса, «Шрэк 5» и новый сериал про 90-е от Start и Wink

Кинопоиск продолжает подводить итоги недели в формате еженедельного дайджеста. Сегодня на повестке — сериал по «Гарри Поттеру», новый фильм Роберта Земекиса и слухи про сиквел «Малыша на драйве».
Трейлеры недели
Роберт Эггерс («Варяг», «Маяк») представил трейлер своего нового фильма «Носферату». Это готический хоррор-ремейк одноименного фильма 1922 года (который, в свою очередь, был неавторизованной экранизацией «Дракулы» Брэма Стокера). Главные роли в картине исполнили Билл Скарсгард (граф Орлок), Лили-Роуз Депп и Николас Холт (чета Хаттер), а также Уиллем Дефо, Эмма Коррин и Аарон Тейлор-Джонсон. «Носферату» выйдет в зарубежный прокат 25 декабря.
Вышел трейлер фильма «Здесь» — нового проекта Роберта Земекиса. На съемках режиссер в очередной раз объединился с Томом Хэнксом. В центре сюжета — жизнь американца Ричарда (Хэнкс), начиная с его молодости и до глубокой старости. Робин Райт сыграла Маргарет, девушку Ричарда, а затем и его жену. Камера в фильме все время остается на одном месте, показывая события, происходящие в одном доме (и на месте, где он построен, до его возведения) в течение столетия. Для этого Райт и Хэнкса омолаживали как с помощью грима, так и с использованием компьютерной графики. В зарубежный прокат «Здесь» выйдет 15 ноября.
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В сети появился трейлер фильма «Красный» — экшен-комедии с Крисом Эвансом и Дуэйном Джонсоном в главных ролях. Они сыграли сотрудников спецподразделения, которым предстоит спасти похищенного Санта-Клауса (Дж. К. Симмонс). Препятствовать им будут гигантские чудовища и даже злобные снеговики. Режиссер картины — Джейк Кэздан, снявший две части «Джуманджи» с тем же Джонсоном. «Красный» выйдет 15 ноября. В случае успеха Amazon продолжит развивать новую франшизу, посвященную разным праздникам.
Студия А24 показала трейлер «Еретика» — хоррора с Хью Грантом в главной роли. Сюжет построен вокруг двух религиозных девушек, которые ходят по домам, рассказывая людям о своей вере. Так они случайно попадают в дом безумца, тот насильно их запирает и заставляет участвовать в своей опасной игре. В российский прокат фильм выйдет одновременно со всем миром, 14 ноября. Его выпустит компания «Вольга».
«Стоп! Снято!» недели
Создатели «Черной весны» и «Фишера» Сергей Тарамаев и Любовь Львова прямо сейчас снимают новый проект — криминальную драму «Дети перемен» для онлайн-кинотеатров Wink и Start. В центре повествования — трое братьев от разных отцов. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. События сериала разворачиваются в середине 1990-х годов. В проекте задействованы Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелёв, Сергей Гилёв, Андрей Максимов, Артём Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Артём Быстров и другие. За производство отвечает Start при поддержке «НМГ Студии».
Съемки «Шрэка 5» уже идут. Об этом рассказал Эдди Мерфи, который вернулся к озвучиванию Осла. По словам актера, производство нового «Шрэка» идет несколько месяцев, и реплики для первого акта уже озвучены. Мерфи предположил, что пятую часть «Шрэка» выпустят в 2025 году, а сразу после, по его словам, должны стартовать съемки спин-оффа об Осле.
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Стартовали съемки сиквела «Чумовой пятницы». В продолжении повзрослевшая Анна сама станет матерью, вдобавок скоро у нее должна появиться падчерица. Но в это время в ее семье неожиданно вновь происходит обмен телами. Режиссером фильма выступает Ниша Ганатра, снявшая отдельные эпизоды «Добро пожаловать в Чиппендейлс» и «Бруклина 9-9». К своим ролям вернутся Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис. «Чумовая пятница 2» выйдет в зарубежный прокат в 2025 году.
Начались съемки комедийного сериала «Три сестры» с Ларисой Гузеевой, Павлом Деревянко и Юлией Александровой. Сюжет, посвященный выбору между личным счастьем и обязательствами перед близкими, будет разворачиваться в современности. Главные героини — сестры Ира, Оля и Маша — мечтают переехать в Москву из Нижнего Новгорода, полагаясь на помощь своей состоятельной матери Татьяны. Однако она больше не планирует содержать дочерей и мечтает наладить личную жизнь. Режиссером сериала выступит Маруся Трубникова, а креативным продюсером — Александр Цыпкин и Аглая Смирнова («Актрисы», «Кеша должен умереть»). В касте, помимо Деревянко, Гузеевой и Александровой, числятся Маруся Климова, Полина Гухман, Алиса Юнусова и другие. «Три сестры» выйдут на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Kion.
Кастинг недели
Папу и маму Шерлока Холмса в сериале Гая Ричи «Молодой Шерлок» сыграют Джозеф Файнс («Влюбленный Шекспир») и Наташа Макэлхоун, известная по «Блудливой Калифорнии». Роль самого детектива исполнит, как объявили ранее, Хиро Файнс Тиффин (Джозеф Файнс — его дядя). Сериал, основанный на книгах Энди Лейна, расскажет о расследовании, которое 19-летний Шерлок начал в Оксфорде. «Молодого Шерлока» профинансирует Amazon, он выйдет на сервисе Prime Video, однако дата релиза пока неизвестна. Сейчас Ричи занимается разработкой еще нескольких проектов, в числе которых боевик «В серой зоне» и лента «Жена и собака», посвященная британской аристократии.
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В продолжении сериала «Андор», по данным The Playlist, появится Орсон Кренник, к роли которого вернется Бен Мендельсон. Ранее этого персонажа можно было видеть в фильме «Звездные войны: Изгой-один». Согласно лору вселенной, Кренник курировал передовые оружейные исследования Империи и следил за созданием первой «Звезды смерти». Второй сезон самого мрачного сериала во вселенной «Звездных войн» продолжит историю шпиона-повстанца Кассиана Андора (Диего Луна). Новые эпизоды будут посвящены четырем годам его жизни между первым сезоном и «Изгоем-один». Второй сезон должен выйти в 2025 году на Disney+.
«Официально по слухам» недели
Британский режиссер Эдгар Райт готовит сиквел «Малыша на драйве». Слухом поделился портал World of Reel со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана. Подробностей о сюжете пока нет. Известно лишь, что в продолжении больше времени уделят головорезу Гриффу, которого сыграл Джона Бернтал. По имеющейся информации, Райт может приступить к съемкам второго «Малыша на драйве», как только закончит с производством своего следующего проекта — новой экранизации «Бегущего человека» Стивена Кинга, в которой сыграет Глен Пауэлл («Я не киллер»).
Гарри Поттер недели
В Warner Bros. Discovery определились с ключевыми творческими единицами грядущего перезапуска «Гарри Поттера» для канала HBO и онлайн-кинотеатра Max. Шоураннером сериала будет Франческа Гардинер, а режиссером нескольких эпизодов — Марк Майлод. Прежде они работали над «Наследниками». Гардинер также была сценаристкой «Темных начал», а Майлод снял триллер «Меню» и ряд серий «Игры престолов». Max обещает, что каждый сезон станет точной адаптацией соответствующего романа из серии: «Истории из каждой книги Роулинг превратятся в сериал, снятый с тем же мастерством, любовью и заботой, которыми славится франшиза». По словам главы Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, релиз первого сезона сериала предварительно запланирован на 2026 год.
Успех недели
Бакур Бакурадзе получил золотой кубок Шанхайского международного кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу в фильме «Снег в моем дворе». Это трогательная история дружбы двух мужчин, живущих в Москве и Тбилиси. Они не виделись 13 лет и нашли друг друга в соцсетях. Главные роли в картине исполнили Леван Гоголадзе и сам Бакурадзе. Картина была снята в России и Грузии при поддержке Министерства культуры РФ и фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм». Главную награду 26-го конкурсного смотра вручили Данияру Саламату, снявшему картину «Развод».
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Автор: Никита Демченко
Фото: Rich Fury / Getty Images for SXSW, Han Myung-Gu / WireImage