Что происходит в прокате: новые «Три богатыря» в топе, но больше всего смотрят вторую «Головоломку»

Фонд кино обновил состав совета, якутская сказка планирует покорить новые территории, а «Головоломка 2» ставит рекорды в американском прокате. Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

По итогам премьерного уик-энда анимационный фильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» занял лидирующую строчку в топ-10. Отметим, что сравнение результата предыдущих частей франшизы и новинки будет некорректным, так как прокат предшественников начинался в новогодние праздники. К тому же в начале июня кинокомпания «Вольга» выпускала мультфильм «Последний дракон», стартовавший с 27,6 млн рублей по итогам уик-энда. В целом выход анимационного проекта со знакомыми персонажами — ощутимая поддержка для кинотеатров и всей индустрии в летний период.

«Три богатыря. Ни дня без подвига»

На второй строчке чарта расположилась комедия «Тур с „Иванушками“», заработавшая лишь 41,1 млн рублей. Для сравнения: отечественное роуд-муви «О чем говорят мужчины. Продолжение» в 2018 году собрало на старте 197,3 млн рублей при 650 тысячах зрителей против 111,4 тысячи зрителей «Иванушек».

Анимационный релиз «10 жизней» пополнил свой счет на 27,9 млн рублей по итогам уик-энда. Его общая касса к концу второй недели превысила отметку в 108 млн рублей. Таким образом, «10 жизней» — первый мультфильм в легальном российском прокате в 2024 году, которому удалось преодолеть планку в 100 млн рублей общих сборов.

Нелегальный хит

Главной новинкой минувшего уик-энда по праву стала «Головоломка 2», добравшаяся до отечественных кинотеатров благодаря «предсеансовому обслуживанию». Этот релиз прикрепляется к коротким метрам «Минуточку», «Сколько весит облако», «Дальше собственного носа. Выпуск 1», «Три добрых дела» и другим. Только четыре перечисленные короткометражки суммарно собрали порядка 84 млн рублей за уик-энд, из которых значительная часть приходится именно на «Головоломку 2». Сейчас в кинотеатрах также доступны мультфильм «Гарфилд», боевик «Плохие парни до конца», «Кунг-фу Панда 4» и «Планета обезьян: Новое царство».

«Минуточку»

Обновления Фонда кино

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова стала новым председателем совета Фонда кино, сменив на этой позиции Владимира Толстого. Помимо нового председателя, в совет вошли продюсер Гавриил Гордеев, режиссер Сергей Урсуляк и президент Ассоциации анимационного кино Илья Попов. Исключены из его состава гендиректор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, бывший советник президента Владимир Толстой и режиссер Владимир Хотиненко.

Любопытно будет проследить за дальнейшей судьбой фонда и набором проектов, которые поддержит ведомство. Ранее в рамках прошедшего ПМЭФ исполнительный директор Фонда кино Фёдор Соснов высказал, казалось бы, непопулярное среди чиновников мнение, что голливудское кино не показывает только плохое, а содержит «много хорошего» — те же семейные ценности. При этом спикер напомнил, что до 2022 года на голливудский контент приходилось до 70% репертуара кинотеатров, и в таком количестве он «ограничивает людей» в выборе манеры поведения, «лишает» этого выбора. Возможность этого выбора зрителю дает развитие национального кинематографа, и поддержка со стороны государства помогает «сгладить неравенство», отметил Соснов. Но в целом принципиальной смены вектора ждать не стоит.

Показ на всю страну

С 4 июля в ограниченный российский прокат выходит якутский фильм «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского. Картина особенно выделилась в уик-энде 25 апреля — 1 мая, когда сумела пробраться в топ-10 российского проката с показами только в Якутии. В июле фильм выйдет в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Один из якутских хитов весны этого года пока собрал 24,5 млн рублей.

«Там, где танцуют стерхи»

За второй прокатный уик-энд анимационный фильм «Головоломка 2» заработал ошеломляющую кассу в размере 100 млн долларов. Таким образом, сборы релиза составляют пока 355 млн долларов. Этого результата мультфильму хватило, чтобы стать самым кассовым проектом в американском прокате в 2024 году, обойдя вторую «Дюну» (282,1 млн долларов). Кроме того, фильм заработал более 728 млн долларов в мировом прокате, также став лидером по сборам в нынешнем году. Для сравнения: оригинальная «Головоломка» во второй уик-энд, 26–28 июня 2015 года, заработала 52,3 млн долларов.

«Дюна 2»

На третьей строчке расположилась криминальная драма «Байкеры» с Джоди Комер, Остином Батлером и Томом Харди. Картина про байкеров 1960-х собрала в премьерный уик-энд 10 млн долларов, что оказалось больше старта «Министерства неджентльменских дел» (8,9 млн долларов), но скромнее результата фильма «Варяг» (12,2 млн долларов).

В десятку также вошли фильм ужасов «Экзорцизм» с Расселом Кроу (2,4 млн долларов), фильм-концерт рок-группы Ghost — Rite Here Rite Now, а также комедия «Тельма» с Джун Скуибб и Паркер Поузи (2,2 млн долларов).

Автор: Вита Иванова