«Я иду играть»: подзадержавшийся скринлайф-триллер о «группах смерти»

В онлайн-кинотеатре Kion выходит фильм Анны Зайцевой об отважной девочке, которая пытается выяснить, из-за чего погибла ее сестра и как с этим связана жуткая игра в интернете. О напряженном детективе, расследование в котором ведется на экранах смартфона и ноутбука, рассказывает Тимур Алиев.

О чем это

Юля (Диана Шульмина) шагает по железнодорожным путям. Через минуту ее сбивает поезд, а видео с гибелью девушки разлетается по соцсетям. Юлина сестра Дана (Анна Потебня) решает во что бы то ни стало узнать, что случилось. В обычное самоубийство она не верит. Дана копается в компьютере сестры, где обнаруживает фейковый аккаунт, используя который Юля играла в «Синего кита».

Мама Даны и Юли (Екатерина Стулова) вечно занята, и времени, чтобы поговорить с оставшейся дочерью, у нее нет. Взрослые в целом не идут с Даной на контакт: следователь отказывается проверять информацию о «группах смерти» («Мы всех пересажали еще в 2015-м»), родители другого погибшего в городе подростка отказываются с ней разговаривать. Отчаявшись, Дана решает сама сыграть в игру, чтобы понять, как в ней все устроено.

Анна Потебня и Екатерина Стулова

Главным куратором «группы смерти» является Ада Морт — аноним, выставляющий подросткам список из 21 задания. После выполнения всех, по заверению Ады, ребята попадут в «райский сад». Параллельно Дана знакомится по переписке с Лёшей (звезда «Трудных подростков» Тимофей Елецкий), еще одной жертвой «Синего кита». Парень поддерживает ее в трудные моменты, постепенно между ребятами возникает привязанность, но в виртуальном мире все может оказаться маской.

Кто это сделал

Режиссер «Я иду играть» — Анна Зайцева, выпускница чешской киноакадемии FAMU, с середины 2010-х снимающая кино в России. Популярность пришла к ней после короткого метра «Сама дура!» (36 млн просмотров на YouTube), на основе которого появился одноименный веб-сериал с Полиной Гухман («Мир! Дружба! Жвачка!») и Елизаветой Ищенко («Алиса не может ждать») в главных ролях.

«Я иду играть» — полнометражный дебют Зайцевой. Скринлайф-триллер создан, разумеется, компанией Bazelevs Production (на момент съемок она еще принадлежала Тимура Бекмамбетову, увлекшемуся скринлайфом еще в 2010-х; к 2020-му в разработке у продюсера было уже несколько десятков таких проектов) и «МТС Медиа». Мировая премьера фильма состоялась на канадском Fantasiа в 2021 году, а российская — в секции «Дикие ночи» на ММКФ в 2022-м. После премьеры в Канаде фильм объехал фестивали в Польше, Колумбии и Австралии, практически на каждом из них получал награды.

Почему пришлось так долго ждать релиза в России

Анна Потебня

Сразу после мировой премьеры у картины планировался широкий прокат в России, но фильм внезапно исчез из графика релизов дистрибьютора «Наше кино». Причина, разумеется, в теме. В середине 2010-х статья обозревателя «Новой газеты» Галины Мурсалиевой о «группах смерти» взбаламутила всех — от чиновников в Роскомнадзоре и Совете Федерации до беспокойных родителей. Тема эта токсичная и неудобная: с одной стороны, «Новую» тогда обвинили в инициировании моральной паники, с другой — следствие разобралось, и в 2017-м в РФ приняли закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти». За неделю до предполагаемой даты релиза в кинотеатрах на фильм жаловалась «общественность», из-за чего «МТС Медиа» пришлось устраивать тест-показ группе психологов, чиновников и силовикам. После их замечаний фильм, называвшийся тогда «#хочувигру», перемонтировали.

В 2023 году «Я иду играть» начал выходить в международный прокат — во Вьетнаме, Мексике, Уругвае, Перу и Южной Корее (в Германии кино появилось сразу на DVD). Здесь задержка связана с тем, что все диалоги, приложения и цифровое пространство картины локализовали и переводили на язык соответствующих стран.

Как это выглядит

Как жуткий и стильный подростковый детектив. Стиля здесь даже слишком много: у девушки на стенах глянцевые фотообои, у парня на заднем фоне классическая убитая квартира, похожая на декорации фильмов Юрия Быкова. По правилам скринлайфа мы можем видеть только изображение на экране гаджетов, и Дана навязчиво снимает все на телефон, подозрительно хорошо выстраивая кадр и будто пользуясь стедикамом.

Действия девушки точны, глаза юного детектива горят огнем. Иконки рабочего стола усеяны фото- и видеодоказательствами виновности кураторов «групп смерти». Переписка с Адой приковывает особое внимание: строчка за строчкой нарастает тревожность. Накала страстей удается добиться всего-то с помощью зума камеры, в котором остается окошко мессенджера.

Дина Шульмина и Анна Потебня

Некоторые сцены, конечно, не вполне реалистичны. Едва ли наивный подросток в обычной жизни будет снимать себя на телефон, когда ему угрожают ножом или его вот-вот сцапают полицейские. Но Дана делает именно это, ни на секунду не выключая камеру телефона или прямой эфир в соцсети.

Зайцева изобретательно преодолевает формальные ограничения скринлайфа. Экран ведь есть не только у ноутбука и телефона (иногда Дана рекурсивно снимает ноутбук на телефон). В «Я иду играть» имеются и эпизоды, зафиксированные нагрудными камерами полицейских, и материал с уличных камер наблюдения. Так что кино смотрится живо и динамично; финальный твист несложен, но выглядит неожиданно.

Зайцева накаляет обстановку и успешно создает эффект присутствия. Например, в эпизоде, где таинственный аноним наблюдает за спящей Стуловой в режиме POV, будто это мы превращаемся в зловещую Аду Морт. Саспенс достигает пика, когда Ада переходит из виртуального пространства в реальное. Приятно, что кино лишено морализаторства, никто не кричит: «Спасайте детей от интернета!»

Вердикт

«Я иду играть» — крепкий и уверенный дебют. Анна Зайцева сумела поговорить о подростковой боли и пропасти между поколениями без причитаний и учительских интонаций. Пусть не все герои достаточно объемны, идентифицировать главзлодея совсем нетрудно, а тема фильма сегодня уже подостыла (если не сказать протухла), как жанровое упражнение кино работает исправно. После фильма не хочется даже заходить в зум, не то что отвечать на комментарии незнакомцев в соцсетях.

Автор: Тимур Алиев