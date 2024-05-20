Новости недели: продолжение «Волшебного участка», французский «Холоп» и сериал по «Тотали Спайс»

Очередная суббота — очередной дайджест новостей от Кинопоиска. В свежем выпуске — докудрама про «Анну Каренину», сиквел «Космических яиц» и новые проекты с Уиллом Смитом, Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном.

Трейлеры недели

«Иви» показал тизер-сцену из сериала «Дайте шоу!» с Милошем Биковичем в главной роли. Он играет известного певца, который когда-то изнасиловал молодую девушку Веру (Анастасия Красовская). Ее парень Паша (Олег Савостюк) работает в популярном ток-шоу и, чтобы вывести насильника на чистую воду, дает девушке высказаться в прямом эфире. Последствия этого решения оказываются непредсказуемыми. Написал и поставил сериал Дмитрий Литвиненко («Совершенно летние»). В актерском составе также задействованы Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Павел Ворожцов, Алексей Макаров, Анна Глаубе. Создатели обещают камео реальных звезд шоу-бизнеса — от Николая Баскова и Алсу до Отара Кушанашвили и Никиты Джигурды. Первую серию «Дайте шоу!» покажут на фестивале «Пилот», а позднее сериал выйдет на «Иви».

В сети появился трейлер «Эмилии Перес» — криминального мюзикла Жака Одиара с Зои Салданой и Селеной Гомес в главных ролях. В центре сюжета — адвокат (Салдана), получившая неожиданное предложение: ей предстоит помочь внушающему страх боссу картеля уйти из своего бизнеса и исчезнуть навсегда. Премьера картины состоялась на минувшем Каннском кинофестивале, где она получила приз жюри. В зарубежный прокат «Эмилия Перес» выйдет 21 августа.

На YouTube-канале Kion появился трейлер «Тайн Анны Карениной» — документально-игрового сериала Ивана Юдина, основанного на бестселлере Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Согласно концепции проекта известные актеры проходят пробы в несуществующий фильм по самому известному роману Льва Толстого. Вместе с артистами зрители переживут все загадочные обстоятельства жизни героини — от начала брака с Карениным и знакомства с Вронским до страшной смерти под поездом на станции Обираловка. В «Тайнах» снялись Евгений Сангаджиев, Сергей Гармаш, Егор Дружинин, Алла Сигалова, Роман Евдокимов, Павел Ворожцов, Сергей Горошко, Мила Ершова, Мария Мацель, Полина Гухман и другие. Премьера сериала состоится 17 июля на Kion.

Экранизация недели

«Война и мир», 1965 год

Телеканал «Россия» совместно с Кинопоиском и Start приступают к работе над многосерийным фильмом по «Войне и миру». Производством сериала занимается кинокомпания «Москино». Режиссером новой экранизации текста Льва Толстого станет Сергей Урсуляк, который ранее снимал другие масштабные адаптации: «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Ненастье». Исполнители главных ролей пока не называются.

Параллельно с Урсуляком экранизировать роман-эпопею будет и Сарик Андреасян. Об этом режиссер сообщил в своем Telegram-канале. «Книга, изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха „Онегина“? Конечно, „Войну и мир“! Большое кино, соответствующее великой книге! Приступаем в следующем году! Пожелайте нам удачи!» — написал Андреасян.

Знаменитое произведение Толстого переносилось на экраны неоднократно. Последняя на данный момент адаптация была сделана британским каналом BBC в 2016 году. Главные роли в проекте исполнили Пол Дано, Лили Джеймс и Джеймс Нортон.

«Стоп! Снято!» недели

«Волшебный участок», 2-й сезон

Стартовали съемки второго сезона «Волшебного участка». Теперь действие шоу будет разворачиваться в Санкт-Петербурге. По сюжету главный злодей, Кощей, не только похитил Василису, но и подозревается в гибели всех сотрудников петербургского участка. Московский отдел по борьбе со сказочными преступлениями берется за расследование. Костяк съемочной группы проекта останется без изменений: режиссером вновь выступит Степан Гордеев, а сценаристом и шоураннером — Александр Носков. Николай Наумов, Илья Соболев, Андрей Добровольский, Алексей Золотовицкий, Мария Смольникова, Дарья Мельникова и Ева Смирнова вернутся к своим ролям. Также в касте заявлены Антон Лапенко, Роза Хайруллина, Александра Ребенок, Анна Уколова, Евгений Ткачук, Анна Семенович и другие.

Начались съемки продолжения «Плаксы» — молодежного драмеди о школьнице Маше, которая борется с буллингом и находит спасение в музыке. Во втором сезоне героиня знакомится с сыном влиятельного бизнесмена. Новый друг обещает познакомить Машу с мировыми звездами, однако талантливую девочку ждут не слава и контракты, а серьезные испытания, которые могут привести к трагедии. Главную роль вновь исполнит Ника Жукова, а режиссером выступит Андрей Силкин. Шоураннер и музыкальный продюсер проекта — Сергей Жуков, фронтмен «Руки Вверх!» и отец Ники. По его словам, для сериала уже написали 16 песен, на каждую из которых будет снят клип. Как и в первом сезоне, музыкальные видео будут передавать настроение главной героини.

Смотрите первый сезон «Плаксы» на Кинопоиске.

Кастинг недели

Уилл Смит

Уилл Смит исполнит главную роль в сай-фай-триллере Sony «Резистор», основанном на романе Дэниэла Суареса «Поток». Центральный персонаж книги — физик Джон Грейди, который вместе со своей командой создал устройство, способное управлять гравитацией. Ученый ожидает всемирного признания, но вместо этого его лабораторию закрывает секретная организация, известная как Бюро технологического контроля. Их миссия — скрыть правду о внезапном технологическом прогрессе и предотвратить социальные потрясения, которые он может спровоцировать. Точных сроков производства фильма пока нет, однако его сценарий уже написан.

Смотрите видеоэссе: Как Уилл Смит пришел к «Оскару»

Юра Борисов и Ирина Старшенбаум сыграют главные роли в «Девятой планете» — фантастическом экшене кинокомпании СТВ и режиссера финального сезона «Трудных подростков» Николая Рыбникова. В центре сюжета — парень, который недавно вернулся из армии и попал в реанимацию из-за несчастного случая. После остановки сердца в его сознании внезапно начинают всплывать странные образы: незнакомые пейзажи, база землян, сражения с чудовищами. Он понимает, что на самом деле служил на какой-то другой планете, а его память была изменена. Съемки картины должны стартовать в ближайшее время. Среди локаций — остров Сокотра в Йемене, Алжир и Дагестан. Фильм поддерживает Фонд кино по результатам зимнего и весеннего питчингов мейджоров, где создатели впервые представляли проект.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек вместе сыграют в новом триллере Джо Карнахана («Команда „А“», «День курка»). Картина будет называться RIP, но детали ее сюжета пока неизвестны. На данный момент фильм ищет покупателей, а продюсирует его Artists Equity — компания, которую основали Дэймон и Аффлек. Съемки проекта должны стартовать осенью.

Girl power недели

Amazon разрабатывает игровой сериал по мотивам «Тотали Спайс!» — культового французского анимационного проекта производства Banijay Kids. Продюсером шоу выступит Уилл Феррелл, сценаристов и актерский состав пока не набрали. Сериал, как и оригинальный анимационный «Тотали Спайс!», расскажет о приключениях Сэм, Алекс и Кловер — трех юных шпионок, которые совмещают тайные задания с учебой и обычной жизнью. Мультсериал стартовал в 2001 году, просуществовал восемь сезонов и завершился в 2014-м. Однако в этом году его вернули на экраны: новые эпизоды начали выходить в мае.

Ремейк недели

«Холоп»

Французский ремейк «Холопа» покажут в России. Картина «Холоп. Однажды во Франции» выйдет в отечественный прокат 8 августа. Сюжет, как и в оригинальном фильме Клима Шипенко, построен вокруг обеспокоенного отца, чей сын-мажор угрожает разрушить семейную бизнес-империю. Тот отправляет непутевого отпрыска на перевоспитание, которым займется эксцентричный режиссер-экспериментатор. Режиссеры ремейка — Александр Шарло и Франк Манье, работавшие над экранизацией бельгийского комикса «Буль и Билл». Это уже вторая иностранная вариация «Холопа» — ранее выходила монгольская версия. На подходе и третий, турецкий вариант. Съемки «Холопа» с Керемом Бюрсином («Постучись в мою дверь») в главной роли проходят прямо сейчас.

Внезапный камбэк недели

«Космические яйца»

Пародийная комедия Мэла Брукса «Космические яйца» получит продолжение. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джефф Снайдер. По его словам, сиквел уже находится в разработке, и снимет его Джош Гринбаум («Отвязные дворняги»). Главную роль сыграет Джош Гэд («Авеню 5», «Пиксели»). Оригинальные «Космические яйца» вышли в 1987 году и рассказывали о противостоянии Лона Старра и лорда Темного Шлема. Фильм был пародией на все главные космические франшизы, включая «Звездные войны», «Звездный путь» и «Чужого».

Фестивали недели

Жора Крыжовников возглавит жюри кинофестиваля «Маяк». Смотр пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. Недавно организаторы фестиваля открыли прием заявок и объявили, что теперь гостям покажут в том числе и короткометражное кино. Куратором конкурса короткого метра будет киновед Андрей Щиголев. Программным директором «Маяка», как и в прошлом году, останется критик и куратор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин. Подать заявки на участие можно на официальном сайте. Сделать это нужно до 1 августа включительно.

В международную программу фестиваля «Зеркало» вошли «Черный пес» Гуань Ху, выигравший главный приз в «Особом взгляде» в Каннах, «Сидони в Японии» Элиз Жирар и «Кукушка» Евгения Николаева. Вместе с ними в основной конкурс попали:

В программу «Свои», посвященную российскому кино, включили 14 работ, среди которых «Бери да помни» Байбулата Батуллина, «Край надломленной луны» Светланы Самошиной, «Здоровый человек» Петра Тодоровского. В жюри основного конкурса вошли актриса Дарья Екамасова, писательница и продюсер Тэмми Тай, журналистка Елена Дюффорт, отборщик фильмов на Венецианском и Каннском фестивалях Алёна Шумакова и художественный руководитель Мумбайского кинофестиваля МАМИ Дипти Дикунья. Фестиваль «Зеркало» пройдет с 28 июня по 2 июля.

Автор: Никита Демченко

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images