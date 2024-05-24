Что происходит в прокате: у нас вперед вырвались «Непослушники», у них — Уилл Смит

Три народных фильма борются за лидерство в российском прокате, а Минкульт — за традиционные ценности. В Америке тем временем продолжается затишье, но лидерство «Плохих парней» внушает надежду (в первую очередь на возвращение Уилла Смита в профессию). Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

В минувший уик-энд плотная борьба за лидерство развернулась сразу между тремя разножанровыми картинами. Еще 6 июня на первом месте в российском прокате было семейное драмеди «Манюня: Приключение в Москве». Фильм очень уверенно стартовал в уик-энд с 30 мая по 2 июня, заработав тогда 98,2 млн рублей (для сравнения — «Манюня: Новогодние приключения» собрал в премьерный уик-энд 71,1 миллиона), во вторые прокатные — 53 млн рублей.

7 июня чарт возглавил уже кинокомикс «Майор Гром: Игра». Однако в субботу и воскресенье конкурентов обошла комедия «Непослушники», занявшая первую первую строчку бокс-офиса (57,6 млн за уик-энд). Всего в выходные картину посмотрело 164,5 тысячи зрителей — это значительно меньше аудитории предыдущих фильмов франшизы («Непослушник» собрал 87,1 млн рублей при 290 тысячах зрителей, «Непослушник 2» — 92,3 млн рублей с 305 тысячами билетов).

В число лидеров также вошли полнометражная анимация «Сказочный патруль. Шоу продолжается» (17 млн рублей), фильмы ужасов «Полночь с дьяволом» (10,6 млн рублей) и «Астрал. Ночь в могиле» (8,7 млн рублей).

Удостоверения на ценности

«Непослушники»

Министерство культуры РФ планирует изменить правила выдачи прокатных удостоверений (ПУ). По словам директора департамента ведомства кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрия Давиденко, нововведения «помогут установить соответствие отечественных фильмов и сериалов традиционным нравственным ценностям», ведь сейчас на получение ПУ подаются сериалы, содержащие «моменты, о которых этически нельзя рассказывать». В качестве примера Давиденко привел сериал о скопинском маньяке (видимо, имеется в виду «Несломленная»), отметив, что «это та самая граница, которую нельзя переходить». Изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений министерство внесет совместно с комитетом Госдумы по культуре, Советом Федерации и администрацией президента.

Компенсации в столице

Кинопарк «Москино» в Москве

В Москве создадут систему международных ребейтов (то есть возврата части средств, потраченных на съемки в регионе), сообщила директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде. Эта инициатива совместно с открытием международного кинокластера, по мнению спикера, создает благоприятные условия для переноса международного продакшена на территорию России. Подобная система также может начать работать на Дальнем Востоке.

Американский прокат немного оправился от провального уик-энда 31 мая — 2 июня (тогда общие сборы составили всего 66,2 млн долларов), но назвать суммарный бокс-офис прошедших выходных выдающимся тоже нельзя. По данным ресурса BoxOfficeMojo, общая выручка кинотеатров за 7–9 июня составила 104,2 млн долларов, что меньше результатов аналогичного уик-энда 2023 года (165,3 млн долларов), когда прокат возглавлял «Трансформеры: Восхождение звероботов».

В минувшие выходные вышли «Плохие парни до конца». В американском прокате фильм собрал 56 млн долларов, что несколько хуже показателей предыдущей части этой франшизы («Плохие парни навсегда» собрали 62,5 млн долларов в премьерный уик-энд). Рецензия Станислава Зельвенского на новинку — здесь.

Фэнтези-хоррор «Смотрители» Ишаны Шьямалан стартовал с отметки 7 млн долларов. Этот результат оказался куда скромнее, чем бокс-офис фильмов ее отца М. Найта Шьямалана. Например, триллер «Время» в премьерный уик-энд собрал 16,8 млн долларов, а «Стук в хижине» — 14,1 миллиона (подробнее о фильме читайте в нашем материале).

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» продолжает неутешительное шествие в кинотеатрах, собрав лишь 4,2 млн долларов по итогам третьего уик-энда. Суммарная американская касса проекта пока составляет 58,7 миллиона.

В лидеры смогли также пробиться перевыпуски «Властелин колец: Братство кольца» и «Властелин колец: Две крепости». Фильмы Питера Джексона пополнили свою копилку на 2,4 млн и 1,9 млн долларов соответственно.

Автор: Вита Иванова

Фото: Александр Щербак / ТАСС