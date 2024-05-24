Что происходит в прокате: у нас вперед вырвались «Непослушники», у них — Уилл Смит

Три народных фильма борются за лидерство в российском прокате, а Минкульт — за традиционные ценности. В Америке тем временем продолжается затишье, но лидерство «Плохих парней» внушает надежду (в первую очередь на возвращение Уилла Смита в профессию). Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.
Топ-10 фильмов в российском прокате (на 6–9 июня)
1. «Непослушники» — 57,6 млн рублей
2. «Майор Гром: Игра» — 55,2 млн рублей
3. «Манюня: Приключения в Москве» — 53 млн рублей
4. «Последний дракон» — 27,6 млн рублей
5. «Сто лет тому вперед» — 23,4 млн рублей
6. «Министерство неджентльменских дел» — 21,9 млн рублей
7. «Сказочный патруль. Шоу продолжается» — 17 млн рублей
8. «Полночь с дьяволом» — 10,6 млн рублей
9. «Астрал. Ночь в могиле» — 8,7 млн рублей
10. «Огненный лис» — 5,9 млн рублей
В минувший уик-энд плотная борьба за лидерство развернулась сразу между тремя разножанровыми картинами. Еще 6 июня на первом месте в российском прокате было семейное драмеди «Манюня: Приключение в Москве». Фильм очень уверенно стартовал в уик-энд с 30 мая по 2 июня, заработав тогда 98,2 млн рублей (для сравнения — «Манюня: Новогодние приключения» собрал в премьерный уик-энд 71,1 миллиона), во вторые прокатные — 53 млн рублей.
7 июня чарт возглавил уже кинокомикс «Майор Гром: Игра». Однако в субботу и воскресенье конкурентов обошла комедия «Непослушники», занявшая первую первую строчку бокс-офиса (57,6 млн за уик-энд). Всего в выходные картину посмотрело 164,5 тысячи зрителей — это значительно меньше аудитории предыдущих фильмов франшизы («Непослушник» собрал 87,1 млн рублей при 290 тысячах зрителей, «Непослушник 2» — 92,3 млн рублей с 305 тысячами билетов).
В число лидеров также вошли полнометражная анимация «Сказочный патруль. Шоу продолжается» (17 млн рублей), фильмы ужасов «Полночь с дьяволом» (10,6 млн рублей) и «Астрал. Ночь в могиле» (8,7 млн рублей).
Удостоверения на ценности
Министерство культуры РФ планирует изменить правила выдачи прокатных удостоверений (ПУ). По словам директора департамента ведомства кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрия Давиденко, нововведения «помогут установить соответствие отечественных фильмов и сериалов традиционным нравственным ценностям», ведь сейчас на получение ПУ подаются сериалы, содержащие «моменты, о которых этически нельзя рассказывать». В качестве примера Давиденко привел сериал о скопинском маньяке (видимо, имеется в виду «Несломленная»), отметив, что «это та самая граница, которую нельзя переходить». Изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений министерство внесет совместно с комитетом Госдумы по культуре, Советом Федерации и администрацией президента.
Компенсации в столице
В Москве создадут систему международных ребейтов (то есть возврата части средств, потраченных на съемки в регионе), сообщила директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде. Эта инициатива совместно с открытием международного кинокластера, по мнению спикера, создает благоприятные условия для переноса международного продакшена на территорию России. Подобная система также может начать работать на Дальнем Востоке.
Топ-10 фильмов в американском прокате (на 7–9 июня)
1. «Плохие парни до конца» — 56 млн долларов
2. «Гарфилд» — 10 млн долларов
3. «Воображаемые друзья» — 8 млн долларов
4. «Смотрители» — 7 млн долларов
5. «Планета обезьян: Новое царство» — 5,4 млн долларов
6. «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — 4,2 млн долларов
7. «Каскадеры» — 2,7 млн долларов
8. «Властелин колец: Братство кольца» — 2,4 млн долларов
9. «Властелин колец: Две крепости» — 1,9 млн долларов
10. «Незнакомцы: Начало» — 1,8 млн долларов
Американский прокат немного оправился от провального уик-энда 31 мая — 2 июня (тогда общие сборы составили всего 66,2 млн долларов), но назвать суммарный бокс-офис прошедших выходных выдающимся тоже нельзя. По данным ресурса BoxOfficeMojo, общая выручка кинотеатров за 7–9 июня составила 104,2 млн долларов, что меньше результатов аналогичного уик-энда 2023 года (165,3 млн долларов), когда прокат возглавлял «Трансформеры: Восхождение звероботов».
В минувшие выходные вышли «Плохие парни до конца». В американском прокате фильм собрал 56 млн долларов, что несколько хуже показателей предыдущей части этой франшизы («Плохие парни навсегда» собрали 62,5 млн долларов в премьерный уик-энд). Рецензия Станислава Зельвенского на новинку — здесь.
Фэнтези-хоррор «Смотрители» Ишаны Шьямалан стартовал с отметки 7 млн долларов. Этот результат оказался куда скромнее, чем бокс-офис фильмов ее отца М. Найта Шьямалана. Например, триллер «Время» в премьерный уик-энд собрал 16,8 млн долларов, а «Стук в хижине» — 14,1 миллиона (подробнее о фильме читайте в нашем материале).
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» продолжает неутешительное шествие в кинотеатрах, собрав лишь 4,2 млн долларов по итогам третьего уик-энда. Суммарная американская касса проекта пока составляет 58,7 миллиона.
В лидеры смогли также пробиться перевыпуски «Властелин колец: Братство кольца» и «Властелин колец: Две крепости». Фильмы Питера Джексона пополнили свою копилку на 2,4 млн и 1,9 млн долларов соответственно.
Автор: Вита Иванова
Фото: Александр Щербак / ТАСС