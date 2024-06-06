Новости недели: «Веном 3», фильм по Watch Dogs и камбэк «Молодежки»

Новая неделя — новый дайджест событий от Кинопоиска! Сегодня в центре внимания второй «Чебурашка», музыкальный клип, снятый Дэвидом Линчем, и новые фильмы про Чужого и Хищника.

Трейлеры недели

В сети появился трейлер фильма «Веном 3: Последний танец» — режиссерского дебюта сценаристки Келли Марсел, написавшей сценарии к двум первым частям. Том Харди выступил соавтором сценария и вновь вернулся к роли Эдди Брока — журналиста-расследователя и носителя инопланетного симбионта, известного как Веном. В триквеле также сыграют Джуно Темпл и Чиветель Эджиофор. Фильм выйдет в зарубежных кинотеатрах в октябре этого года. Первый «Веном» вышел в 2018 году, сиквел последовал в 2021-м. Суммарно обе части собрали в мировом прокате 1,3 млрд долларов.

20th Century Studios представилаполноценный трейлер нового фильма во вселенной «Чужих», который снял Феде Альварес, режиссер триллера «Не дыши». Картина, получившая название «Чужой: Ромул», расскажет о событиях, произошедших между первой и второй частями франшизы, а по атмосфере она будет ближе к фильмам ужасов, как и оригинал. Сценарий Альварес написал вместе со своим постоянным соавтором Родольфо Саягесом («Зловещие мертвецы: Черная книга»). Продюсирует проект Ридли Скотт. Главные роли сыграли малоизвестные актеры Изабела Мерсед («Убийца 2. Против всех»), Кейли Спейни («Падение империи»), Арчи Рено («Тень и кость») и другие. Выход фильма в зарубежный прокат запланирован на 16 августа.

Смотрите видеоэсссе: «Чужой»: что пошло не так

На YouTube-канале видеосервиса Wink появился трейлер «Чистых» — эротической костюмированной драмы Николая Хомерики («Ледокол», «Море волнуется раз») о жизни куртизанок в Петербурге 1903 года. Главные героини — Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына) — работают в подпольном публичном доме под руководством жесткой и благообразной Матушки (Виктория Исакова). Для каждой из воспитанниц она придумывает уникальный образ и легенду, как очаровать и обмануть статусного клиента. Продавая не только тело, но и иллюзию теплоты и любви, девушки тайно мечтают вырваться из этого бизнеса и обрести свободу. Мужской кастинг в проекте максимально звездный: Фёдор Бондарчук, Даниил Воробьёв, Никита Кологривый, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн. Сценарий для сериала написал Александр Родионов. За костюмы отвечает Надежда Васильева («Брат», «По щучьему велению»). «Чистые» выйдут на Wink 24 июня, а премьера состоится на фестивале «Пилот».

«Стоп! Снято!» недели

Стартовали съемки второй части «Чебурашки». Действие картины развернется спустя год после событий первого фильма. По сюжету Чебурашка стал взрослее и начал принимать самостоятельные решения, с которыми Гена не всегда согласен. После ссоры ушастый герой вместе с Соней и Гришей сбегают от взрослых в горы. Во время живописного похода они встретят нового персонажа — создатели обещают рассказать о нем совсем скоро. Главные роли в картине вновь исполнят Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и Ева Смирнова, а Ольга Кузьмина вернется к озвучке Чебурашки. Самый кассовый фильм за всю историю отечественного проката вернется на большие экраны в январе 2026 года.

Продюсерская компания Team Films и онлайн-кинотеатр «Иви» приступили к работе над драмой «Хищники», рассказывающей о мире «черной трансплантологии». В центре сюжета — престижная клиника, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Главные герои оказываются втянуты в этот криминальный бизнес. В актерском составе числятся Сергей Гилёв, Вильма Кутавичюте, Марина Ворожищева, Анна Завтур, Фёдор Федотов, Софья Аржаных, Маша Мацель и другие. Режиссер — Илья Ермолов («Золотое дно»), продюсеры — Теймур Джафаров, Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева.

Смотрите видео: Сергей Гилёв выбирает между Деппом и ДиКаприо и звонит Кузнецову

СТС и Art Pictures Vision сообщили о завершении съемок продолжения «Молодежки». В создании финальных эпизодов приняли участие и новые актеры, и герои оригинального сериала, посвященного судьбе молодежной хоккейной команды «Медведи». К спортивным сценам актеры готовились в течение полугода, тренируясь раз в неделю. Премьера новых серий состоится грядущей осенью.

Смотрите «Молодежку» на Кинопоиске.

«Иви» снимет сериал «Все сложно» по сценарию Яны Вагнер. По сюжету 40 лет благополучной жизни главной героини оказываются обманом. В один день она остается без денег и мужа, но с внезапно объявившейся дочерью-подростком от его отношений на стороне и решает взять судьбу в свои руки и начать жизнь с чистого листа. Первый пункт в списке дел — зарегистрироваться в приложении для знакомств. Яна Вагнер — автор книжных бестселлеров «Вонгозеро» (он лег в основу сериала «Эпидемия»), «Тоннель» и «Кто не спрятался».

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Кастинг недели

Эль Фаннинг

Эль Фаннинг планирует сыграть в новом фильме по «Хищнику». Актриса, по информации издания Deadline, — фанатка серии и уже провела переговоры с Дэном Трахтенбергом («Кловерфилд, 10»), который выступит режиссером. Он же снял «Добычу» — фильм 2022 года о нападении Хищника на индейцев. Новая часть получила название «Пустоши» и, согласно источникам, расскажет о столкновении девушки с Хищником в будущем. Съемки должны начаться в этом году.

В фильме по видеоигре Watch Dogs сыграет Том Блайт, исполнивший роль Кориолана Сноу в «Балладе о змеях и певчих птицах», приквеле «Голодных игр». Какая роль ему досталась в адаптации игры Ubisoft, не уточняется. Вместе с Блайтом в одной из главных ролей анонсирована Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»), а режиссером выступит Матьё Тури, ранее снявший «Выживших» и «Бегущую в лабиринте». Когда выйдет фильм по Watch Dogs и будет ли он прямой экранизацией или спин-оффом, пока не раскрывают.

«А разговоров было» недели

Дэвид Линч снял клип для «Sublime Eternal Love», новой песни Кристы Белл. Именно на него режиссер намекал в конце мая. «Sublime Eternal Love» войдет в совместный альбом Линча и Белл, который получил название Cellophane Memories и выйдет 2 августа. Ранее дуэт уже записывал совместные музыкальные альбомы. В общей сложности на счету постановщика уже девять лонгплеев, среди которых дуэт с электронщиком Danger Mouse, сольная электропоп-пластинка Crazy Clown Time, а также дарк-джаз, трип-хоп, экспериментальный рок и ремиксы на Zola Jesus и Moby. А дебютный сольный альбом Линча BlueBob (2001), записанный вместе с аудиоинженером Джоном Неффом, был ближе к индастриалу.

Слух недели

Голливудский журналист и инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что режиссер Сэм Мендес определился с кастингом для своей антологии о The Beatles. По данным Снайдера, ливерпульскую четверку в кино сыграют номинанты на «Оскар» Пол Мескал (Пол МакКартни) и Барри Кеоган (Ринго Старр), а также Харрис Дикинсон (Джон Леннон) и Чарли Роу (Джордж Харрисон). В настоящий момент ни сам Мендес, ни студия Sony не подтвердили информацию о кастинге. Мендес работает сразу над четырьмя байопиками группы The Beatles, каждый из которых будет посвящен одному из участников британского коллектива. Фильмы будут художественными, а выпустить их планируют не раньше 2027 года. Пол МакКартни, Ринго Старр и наследники Джорджа Харрисона и Джона Леннона одобрили производство и передали права на съемку и использование музыки ливерпульской четверки.

Автор: Никита Демченко

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images, Vittorio Zunino Celotto / Getty Images