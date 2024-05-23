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Что происходит в онлайне: «Лед 3» в наших топах, Гай Ричи и «Олененок» — в зарубежных

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Топы отечественных и зарубежных онлайн-кинотеатров за апрель, высокая популярность фильма «Лед 3», итальянский young adult в лидерах на Netflix — все это в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: лед, точка и папина дочка

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал списки фильмов и сериалов, которые были наиболее популярны среди пользователей российских видеосервисов в апреле 2024 года. Платформы, за исключением Амедиатеки и Premier, предоставили рейтинги самых просматриваемых полнометражных фильмов и сериалов. Амедиатека и Premier ограничились рейтингами сериалов.

Итоги апреля 2024 года

Топ-5 фильмов на Кинопоиске

1. «Лед 3»

2. «Воздух»

3. «Командир»

4. «Холоп 2»

5. «Территория зла»

Топ-5 сериалов на Кинопоиске

1. «Беспринципные»

2. «Папины дочки. Новые»

3. «Внутри убийцы»

4. «Шифр»

5. «Инспектор Гаврилов»

Топ-5 фильмов на «Иви»

1. «Лед 3»

2. «Мастер и Маргарита»

3. «Любовь со второго взгляда»

4. «Конец славы»

5. «Холоп 2»

Топ-5 сериалов на «Иви»

1. «Точка ноль»

2. «Горячая точка»

3. «Зимородок»

4. «Горький 53»

5. «Папины дочки. Новые»

Топ-5 фильмов на Wink

1. «Воздух»

2. «Лед 3»

3. «Три богатыря и Пуп Земли»

4. «Позывной „Пассажир“»

5. «Командир»

Топ-5 сериалов на Wink

1. «Слово пацана. Кровь на асфальте»

2. «Неверные»

3. «Папины дочки. Новые»

4. «Операция „Карпаты“»

5. «Великолепный век»

Топ-5 фильмов на Okko

1. «Бременские музыканты»

2. «Лед 3»

3. «Мастер и Маргарита»

4. «Командир»

5. «Позывной „Пассажир“»

Топ-5 сериалов на Okko

1. «Тень Чикатило»

2. «Постучись в мою дверь в Москве»

3. «Казачок»

4. «Морозко»

5. «Киберпапа»

Топ-5 фильмов на Start

1. «Любовь со второго взгляда»

2. «Конец славы»

3. «Холоп 2»

4. «Хочу замуж»

5. «Май декабрь»

Топ-5 сериалов на Start

1. «Слово пацана. Кровь на асфальте»

2. «Беспринципные»

3. «Престиж»

4. «Папины дочки. Новые»

5. «Сестры»

Топ-5 фильмов на Kion

1. «Мастер и Маргарита»

2. «Позывной „Пассажир“»

3. «Лед 3»

4. «Командир»

5. «Дьявол в деталях. Дело Миранды»

Топ-5 сериалов на Kion

1. «Обоюдное согласие»

2. «Черное солнце»

3. «Жизнь по вызову»

4. «Вернуть любой ценой»

5. «Постучись в мою дверь»

Топ-5 сериалов на Premier

1. «Постучись в мою дверь в Москве»

2. «Киберпапа»

3. «Казачок»

4. «Пять минут тишины»

5. «Постучись в мою дверь»

Топ-5 сериалов на Амедиатеке

1. «Босх»

2. «Игра престолов»

3. «Ходячие мертвецы: Выжившие»

4. «Поймай мне убийцу»

5. Halo

Больше всего зрительского внимания среди киноновинок в минувшем месяце приковала мелодрама «Лед 3», которая вошла в чарты сразу пяти онлайн-кинотеатров, в двух из них заняла первую строчку. По три попадания в рейтинги у кассовых хитов — комедии «Холоп 2» и картины «Мастер и Маргарита» — и военной драмы «Позывной „Пассажир“».

Зарубежным фильмам аудитория онлайн-кинотеатров уделила значительно меньше внимания, чем отечественным. В частности, пятую строчку на Кинопоиске занял боевик «Территория зла» с Лиамом и Люком Хемсвортами и Расселом Кроу. Драма «Май декабрь» приглянулась подписчикам Start, а триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» сумел пробраться на пятую строчку Kion.

Лидирующие позиции среди сериалов традиционно заняли оригинальные проекты платформ, а также турецкие релизы. На Кинопоиске зрители больше всего смотрели продолжение «Беспринципных», на Kion — новый сезон «Обоюдного согласия», а на Okko наиболее популярной стала «Тень Чикатило».

Борьба с запрещенным контентом

Роскомнадзор продолжает работу по выявлению фильмов и сериалов, которые нарушают российские законы. На этот раз, как сообщает пресс-служба РКН, в интернете найдено десять фильмов, в которых зафиксированы, в частности, признаки экстремизма, дискредитации Вооруженных сил РФ и призывы к насилию. Ранее член Общественной палаты РФ Сергей Карякин призывал к ограничению распространения в сети украинского контента, содержащего дискредитацию ВС РФ, призывы к насилию по национальному признаку и т. д. По словам Карякина, соответствующий контент создают артисты, которые финансово поддерживают Вооруженные силы Украины.

Что у них: «Олененок» и Джейк Джилленхол

Данные зарубежных стримингов мы получаем в агрегаторе FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

Топ-5 фильмов на Netflix

1. «Творец слез»

2. «Вуди Вудпекер в летнем лагере»

3. «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня»

4. The Wages of Fear

5. What Jennifer did

Топ-5 сериалов на Netflix

1. «Олененок»

2. «Задача трех тел»

3. «Джентльмены»

4. «Паразит: Серый»

5. «Королева слез»

Топ-5 фильмов на Max

1. «Вонка»

2. «Кто угодно, кроме тебя»

3. «Дюна»

4. «Аквамен и потерянное королевство»

5. «Оппенгеймер»

Топ-5 сериалов на Max

1. «Режим»

2. «Тишина на площадке: Темная сторона детского телевидения»

3. «Полиция Токио»

4. «Доктор Хаус»

5. «Ниндзя Камуи»

Топ-5 фильмов на Disney+

1. «Заветное желание»

2. «Моана»

3. «Энканто»

4. «Элементарно»

5. «Тачки»

Топ-5 сериалов на Disney+

1. «Анатомия страсти»

2. «Блюи»

3. «Сёгун»

4. «Американская семейка»

5. «Симпсоны»

Топ-5 фильмов на Amazon Prime

1. «Дом у дороги»

2. «Рики Стэники»

3. «Повышение»

4. «Как пойти на свидание с Билли Уолшем»

5. «Моя вина»

Топ-5 сериалов на Amazon Prime

1. «Непобедимый»

2. Fallout

3. «Джек Ричер»

4. «Выходи замуж за моего супруга!»

5. The Source

Топ-5 фильмов на Paramount+

1. «Щенячий патруль: Мегафильм»

2. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»

3. «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

4. «Крупный улов»

5. «Дрянные девчонки»

Топ-5 сериалов на Paramount+

1. «Южный парк»

2. «Йеллоустоун»

3. Halo

4. «Звездный путь: Дискавери»

5. «Сабрина — маленькая ведьма»

Топ-5 фильмов на Apple TV+

1. «Наполеон»

2. «Аргайл: Супершпион»

3. «Семейный план»

4. «Убийцы цветочной луны»

5. «Кровавая сотая»

Топ-5 сериалов на Apple TV+

1. «Шугар»

2. «Палм-Рояль»

3. «Женщина при деньгах»

4. «Тед Лассо»

5. «Властелины воздуха»

Топ-5 фильмов на Hulu

1. «Планета обезьян: Новое царство»

2. «В поисках зверя»

3. «Джуманджи: Новый уровень»

4. Freaknik: The Wildest party never told

5. «Бедные-несчастные»

Топ-5 сериалов на Hulu

1. «Семья черной мафии»

2. «Сёгун»

3. 20/20

4. «911 служба спасения»

5. «Главная больница»

Лидером по итогам апреля на Netflix стал итальянский young adult проект «Творец слез». На первую строчку популярности на стриминговом сервисе картина взобралась за три дня с момента премьеры и сумела сохранить позицию по итогам месяца. На втором месте чарта отметился мультфильм «Вуди Вудпекер в летнем лагере».

Завирусившийся сериал «Олененок» о комике-неудачнике, которого сталкерит его новая знакомая, ожидаемо возглавил сериальный чарт Netflix. В лидерах вновь остались проекты «Задача трех тел» и «Джентльмены».

Документальный сериал «Тишина на площадке: Темная сторона детского телевидения» не смог обойти драму «Режим» с Кейт Уинслет и занял вторую строчку на платформе Max.

Рекламный рост

Netflix не может нарадоваться успехам своего рекламного тарифа. Согласно сообщениям компании, в мае количество активных пользователей этого уровня увеличится до 40 миллионов, при этом еще в январе 2024-го рекламной подпиской пользовалось 23 млн аккаунтов, а год назад — всего 5 миллионов. При этом более 40% регистраций на платформе в тех странах, где доступна возможность оформить рекламный тариф, приходится именно на эту услугу. Дальше — больше: стриминговый гигант планирует в 2025 году представить рекламную платформу, чтобы привлекать все больше рекламодателей.

Слияние платформ

Ландшафт рынка стриминговых сервисов за рубежом не перестает меняться. Компании Disney и Warner Bros. анонсировали создание объединенной подписки своих стриминговых сервисов. Подписчикам этого тарифа будет доступен контент платформ Disney+, Max и Hulu, и оформить объединенную подписку можно на любом из трех сервисов. Запуск ожидается летом нынешнего года на территории США. Стоимость подписки пока неизвестна.

Автор: Вита Иванова

Фото: FG Trade Latin / Getty Images

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