Топы отечественных и зарубежных онлайн-кинотеатров за апрель, высокая популярность фильма «Лед 3», итальянский young adult в лидерах на Netflix — все это в регулярном обзоре Кинопоиска.
Что у нас: лед, точка и папина дочка
«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал списки фильмов и сериалов, которые были наиболее популярны среди пользователей российских видеосервисов в апреле 2024 года. Платформы, за исключением Амедиатеки и Premier, предоставили рейтинги самых просматриваемых полнометражных фильмов и сериалов. Амедиатека и Premier ограничились рейтингами сериалов.
Итоги апреля 2024 года
Топ-5 сериалов на Кинопоиске
4. «Шифр»
Топ-5 фильмов на «Иви»
1. «Лед 3»
3. «Любовь со второго взгляда»
5. «Холоп 2»
Топ-5 сериалов на «Иви»
1. «Точка ноль»
3. «Зимородок»
4. «Горький 53»
Топ-5 фильмов на Wink
1. «Воздух»
2. «Лед 3»
5. «Командир»
Топ-5 сериалов на Wink
1. «Слово пацана. Кровь на асфальте»
2. «Неверные»
3. «Папины дочки. Новые»
4. «Операция „Карпаты“»
5. «Великолепный век»
Топ-5 фильмов на Okko
2. «Лед 3»
4. «Командир»
Топ-5 сериалов на Okko
2. «Постучись в мою дверь в Москве»
3. «Казачок»
4. «Морозко»
5. «Киберпапа»
Топ-5 фильмов на Start
1. «Любовь со второго взгляда»
3. «Холоп 2»
4. «Хочу замуж»
Топ-5 сериалов на Start
1. «Слово пацана. Кровь на асфальте»
3. «Престиж»
5. «Сестры»
Топ-5 фильмов на Kion
3. «Лед 3»
4. «Командир»
Топ-5 сериалов на Kion
Топ-5 сериалов на Premier
1. «Постучись в мою дверь в Москве»
2. «Киберпапа»
3. «Казачок»
Топ-5 сериалов на Амедиатеке
1. «Босх»
3. «Ходячие мертвецы: Выжившие»
5. Halo
Больше всего зрительского внимания среди киноновинок в минувшем месяце приковала мелодрама «Лед 3», которая вошла в чарты сразу пяти онлайн-кинотеатров, в двух из них заняла первую строчку. По три попадания в рейтинги у кассовых хитов — комедии «Холоп 2» и картины «Мастер и Маргарита» — и военной драмы «Позывной „Пассажир“».
Зарубежным фильмам аудитория онлайн-кинотеатров уделила значительно меньше внимания, чем отечественным. В частности, пятую строчку на Кинопоиске занял боевик «Территория зла» с Лиамом и Люком Хемсвортами и Расселом Кроу. Драма «Май декабрь» приглянулась подписчикам Start, а триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» сумел пробраться на пятую строчку Kion.
Лидирующие позиции среди сериалов традиционно заняли оригинальные проекты платформ, а также турецкие релизы. На Кинопоиске зрители больше всего смотрели продолжение «Беспринципных», на Kion — новый сезон «Обоюдного согласия», а на Okko наиболее популярной стала «Тень Чикатило».
Борьба с запрещенным контентом
Роскомнадзор продолжает работу по выявлению фильмов и сериалов, которые нарушают российские законы. На этот раз, как сообщает пресс-служба РКН, в интернете найдено десять фильмов, в которых зафиксированы, в частности, признаки экстремизма, дискредитации Вооруженных сил РФ и призывы к насилию. Ранее член Общественной палаты РФ Сергей Карякин призывал к ограничению распространения в сети украинского контента, содержащего дискредитацию ВС РФ, призывы к насилию по национальному признаку и т. д. По словам Карякина, соответствующий контент создают артисты, которые финансово поддерживают Вооруженные силы Украины.
Что у них: «Олененок» и Джейк Джилленхол
Данные зарубежных стримингов мы получаем в агрегаторе FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.
Топ-5 фильмов на Netflix
2. «Вуди Вудпекер в летнем лагере»
3. «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня»
Топ-5 сериалов на Netflix
1. «Олененок»
Топ-5 фильмов на Max
1. «Вонка»
3. «Дюна»
4. «Аквамен и потерянное королевство»
Топ-5 сериалов на Max
1. «Режим»
2. «Тишина на площадке: Темная сторона детского телевидения»
Топ-5 сериалов на Disney+
2. «Блюи»
3. «Сёгун»
5. «Симпсоны»
Топ-5 фильмов на Amazon Prime
3. «Повышение»
4. «Как пойти на свидание с Билли Уолшем»
5. «Моя вина»
Топ-5 сериалов на Amazon Prime
2. Fallout
3. «Джек Ричер»
4. «Выходи замуж за моего супруга!»
5. The Source
Топ-5 фильмов на Paramount+
1. «Щенячий патруль: Мегафильм»
2. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»
3. «Трансформеры: Восхождение Звероботов»
Топ-5 сериалов на Paramount+
1. «Южный парк»
3. Halo
Топ-5 фильмов на Apple TV+
1. «Наполеон»
Топ-5 сериалов на Apple TV+
1. «Шугар»
2. «Палм-Рояль»
4. «Тед Лассо»
Топ-5 фильмов на Hulu
1. «Планета обезьян: Новое царство»
4. Freaknik: The Wildest party never told
Топ-5 сериалов на Hulu
2. «Сёгун»
3. 20/20
Лидером по итогам апреля на Netflix стал итальянский young adult проект «Творец слез». На первую строчку популярности на стриминговом сервисе картина взобралась за три дня с момента премьеры и сумела сохранить позицию по итогам месяца. На втором месте чарта отметился мультфильм «Вуди Вудпекер в летнем лагере».
Завирусившийся сериал «Олененок» о комике-неудачнике, которого сталкерит его новая знакомая, ожидаемо возглавил сериальный чарт Netflix. В лидерах вновь остались проекты «Задача трех тел» и «Джентльмены».
Документальный сериал «Тишина на площадке: Темная сторона детского телевидения» не смог обойти драму «Режим» с Кейт Уинслет и занял вторую строчку на платформе Max.
Рекламный рост
Netflix не может нарадоваться успехам своего рекламного тарифа. Согласно сообщениям компании, в мае количество активных пользователей этого уровня увеличится до 40 миллионов, при этом еще в январе 2024-го рекламной подпиской пользовалось 23 млн аккаунтов, а год назад — всего 5 миллионов. При этом более 40% регистраций на платформе в тех странах, где доступна возможность оформить рекламный тариф, приходится именно на эту услугу. Дальше — больше: стриминговый гигант планирует в 2025 году представить рекламную платформу, чтобы привлекать все больше рекламодателей.
Слияние платформ
Ландшафт рынка стриминговых сервисов за рубежом не перестает меняться. Компании Disney и Warner Bros. анонсировали создание объединенной подписки своих стриминговых сервисов. Подписчикам этого тарифа будет доступен контент платформ Disney+, Max и Hulu, и оформить объединенную подписку можно на любом из трех сервисов. Запуск ожидается летом нынешнего года на территории США. Стоимость подписки пока неизвестна.
Автор: Вита Иванова
Фото: FG Trade Latin / Getty Images