Топы отечественных и зарубежных онлайн-кинотеатров за апрель, высокая популярность фильма «Лед 3», итальянский young adult в лидерах на Netflix — все это в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: лед, точка и папина дочка

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал списки фильмов и сериалов, которые были наиболее популярны среди пользователей российских видеосервисов в апреле 2024 года. Платформы, за исключением Амедиатеки и Premier, предоставили рейтинги самых просматриваемых полнометражных фильмов и сериалов. Амедиатека и Premier ограничились рейтингами сериалов.

Итоги апреля 2024 года

Больше всего зрительского внимания среди киноновинок в минувшем месяце приковала мелодрама «Лед 3», которая вошла в чарты сразу пяти онлайн-кинотеатров, в двух из них заняла первую строчку. По три попадания в рейтинги у кассовых хитов — комедии «Холоп 2» и картины «Мастер и Маргарита» — и военной драмы «Позывной „Пассажир“».

Зарубежным фильмам аудитория онлайн-кинотеатров уделила значительно меньше внимания, чем отечественным. В частности, пятую строчку на Кинопоиске занял боевик «Территория зла» с Лиамом и Люком Хемсвортами и Расселом Кроу. Драма «Май декабрь» приглянулась подписчикам Start, а триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» сумел пробраться на пятую строчку Kion.

Лидирующие позиции среди сериалов традиционно заняли оригинальные проекты платформ, а также турецкие релизы. На Кинопоиске зрители больше всего смотрели продолжение «Беспринципных», на Kion — новый сезон «Обоюдного согласия», а на Okko наиболее популярной стала «Тень Чикатило».

Борьба с запрещенным контентом

Роскомнадзор продолжает работу по выявлению фильмов и сериалов, которые нарушают российские законы. На этот раз, как сообщает пресс-служба РКН, в интернете найдено десять фильмов, в которых зафиксированы, в частности, признаки экстремизма, дискредитации Вооруженных сил РФ и призывы к насилию. Ранее член Общественной палаты РФ Сергей Карякин призывал к ограничению распространения в сети украинского контента, содержащего дискредитацию ВС РФ, призывы к насилию по национальному признаку и т. д. По словам Карякина, соответствующий контент создают артисты, которые финансово поддерживают Вооруженные силы Украины.

Что у них: «Олененок» и Джейк Джилленхол

Данные зарубежных стримингов мы получаем в агрегаторе FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

Лидером по итогам апреля на Netflix стал итальянский young adult проект «Творец слез». На первую строчку популярности на стриминговом сервисе картина взобралась за три дня с момента премьеры и сумела сохранить позицию по итогам месяца. На втором месте чарта отметился мультфильм «Вуди Вудпекер в летнем лагере».

Завирусившийся сериал «Олененок» о комике-неудачнике, которого сталкерит его новая знакомая, ожидаемо возглавил сериальный чарт Netflix. В лидерах вновь остались проекты «Задача трех тел» и «Джентльмены».

Документальный сериал «Тишина на площадке: Темная сторона детского телевидения» не смог обойти драму «Режим» с Кейт Уинслет и занял вторую строчку на платформе Max.

Рекламный рост

Netflix не может нарадоваться успехам своего рекламного тарифа. Согласно сообщениям компании, в мае количество активных пользователей этого уровня увеличится до 40 миллионов, при этом еще в январе 2024-го рекламной подпиской пользовалось 23 млн аккаунтов, а год назад — всего 5 миллионов. При этом более 40% регистраций на платформе в тех странах, где доступна возможность оформить рекламный тариф, приходится именно на эту услугу. Дальше — больше: стриминговый гигант планирует в 2025 году представить рекламную платформу, чтобы привлекать все больше рекламодателей.

Слияние платформ

Ландшафт рынка стриминговых сервисов за рубежом не перестает меняться. Компании Disney и Warner Bros. анонсировали создание объединенной подписки своих стриминговых сервисов. Подписчикам этого тарифа будет доступен контент платформ Disney+, Max и Hulu, и оформить объединенную подписку можно на любом из трех сервисов. Запуск ожидается летом нынешнего года на территории США. Стоимость подписки пока неизвестна.

Автор: Вита Иванова

Фото: FG Trade Latin / Getty Images